Одним из главнейших условий безопасности дома является надежный дверной замок. Благодаря ему никто посторонний не сможет проникнуть к нам в квартиру без нашего на то согласия. Однако случаются ситуации, когда «сторож» выходит из строя и становится не в состоянии защищать жилище. Не всегда в таких случаях нужно покупать и устанавливать новый замок полностью. Иногда требуется всего лишь замена личинки замка входной двери.

Когда нужно менять личинку замка

Любые вещи со временем приходят в негодность. Это касается и дверных замков. Замок может сломаться в самый неподходящий момент (а в подходящий момент они почему-то никогда не ломаются), и придется срочно с этим что-то делать.

Если запорный механизм заклинило или он открывается, но не полностью, и из-за этого вы не можете открыть или, наоборот, запереть ключом дверь, то вам ничего не остается, кроме как поменять в замке личинку (ее еще называют секреткой).

По каким причинам может произойти поломка замка:

ваш замок прослужил уже довольно долго, и его детали износились;

в результате случайного или намеренного удара по замку;

если кто-то пытался проникнуть в ваш дом и взломал замок.

Есть и еще одна причина, по которой возникает необходимость замены замка: потеря ключей кем-нибудь из домочадцев. Казалось бы, что тут страшного? Сделал дубликат ключа и все дела, зачем что-то менять?

Однако не все так просто. Ваш ключ могут найти нехорошие люди, вычислить или подобрать замочек для ключа и, в один непрекрасный момент, нанести вам визит и обчистить вашу квартиру. Если у вас есть сигнализация, это замечательно. Но замок все же лучше сменить. Во избежание, так сказать.

Во всех описанных выше случаях проще купить и заменить личинку, чем замок целиком. Меняя не весь замок, а только его секретный механизм, вы сэкономите деньги, а кроме этого вам не нужно будет переделывать всю конструкцию под замок, менять углубления и разъемы.

Что такое личинка

Существует несколько типов дверных замков: сувальдные, штифтовые и цилиндровые.

Замочная личинка — это кодовая часть в цилиндровом замке. Она должна двигать засовы, а также обеспечивать секретность. За продолговатую форму и за то, что эта деталь «прячется» внутри корпуса замка, в простонародье ее и прозвали личинкой. А в действительности она носит название «Цилиндровый механизм секретности» (сокращенно ЦМС).

Цилиндровые замки универсальны и просты в эксплуатации, поэтому они пользуются спросом и, соответственно, выпускаются многими производителями. На рынке такие замочные механизмы представлены в широком ассортименте и множестве модификаций.

Личинки в цилиндровых замках бывают разных видов. Поэтому следует точно знать, какая из них подойдет к вашему замку.

Виды цилиндровых секретных механизмов

Внутри ЦМС располагается набор дисков, пластинок или штифтов. Они приводятся в действие только тем ключом, который имеет подходящий кодовый набор. В соответствии со своим наполнением личинки подразделяются на штифтовые, рамочные и дисковые.

Штифтовые

Штифты разной длины удерживаются пружинками сжатия в нужном положении. Невозможно открыть замок и прокрутить цилиндр в положении «закрыто». Только при помощи «родного» ключа получится выставить штифты в одну плоскость и открыть замок. Если ключ вынуть, то пружинки вернут кодовые пины в исходное положение. Такие секретки выпускают одно-, двух- и трехрядными. От количества рядов зависит количество возможных секретных комбинаций, т.е. чем больше рядов, тем выше степень секретности. Многорядные запорные устройства очень трудно вскрыть несанкционированно, но их минус заключается в том, что элементы изнашиваются довольно быстро.

Дисковые

В этих устройствах в качестве пинов служат небольшие шайбочки, имеющие отверстия. При использовании «родного» ключа отверстия на шайбочках совпадают, и ключ проворачивается. Пружины в таких замках не используются, поэтому они долговечны. Степень секретности дисковых ЦМС достаточно высокая. Заменить дисковую личинку чаще всего проблематично, так как возникают трудности с подбором подходящего цилиндра. Поэтому менять придется весь замок полностью.

Рамочные

В ЦМС рамочного типа запирающим элементом являются пластины с боковыми пружинами. Они и составляют кодовую комбинацию. В каждой рамочке имеется центральное отверстие, через которое проходит ключ. В среднем в такой личинке бывает 5 пластин. Чаще всего замки такого типа применяют в автомобилях и офисных шкафах.

Замена ЦМС

Теперь, когда вы немного узнали о типах замковых механизмов, пришла пора рассказать и о том, как выполняется замена личинки замка входной двери.

Процесс этот состоит из нескольких этапов.

Извлечение личинки из замка.

Чтобы достать личинку, совсем не обязательно снимать полностью замок. Достаточно просто отвинтить шуруп, который расположен на торце замка. Обычно он находится чуть выше ригелей.

Затем нужно вставить ключ в замочную скважину и немного повернуть его, так, чтобы флажок сравнялся с корпусом и не препятствовал извлечению. В этом положении ключ не сможет выйти из замка. Потянув за него и надавив пальцем с другой стороны, мы спокойно извлечем цилиндр.

Обратите внимание: личинка всегда должна выходить легко, без каких-либо усилий. Если у вас не так, значит, замок или дверь не до конца разобраны. Возможно, вы не полностью вытянули болт, забыли снять накладку, а может просто мешает кулачок личинки.

Замена старой личинки.

На место извлеченной личинки нужно установить заранее заготовленную новую. Новый механизм должен быть точно такого же размера, что и предыдущий. И закрепляется он точно так же, при помощи шурупа.

Фиксация личинки

Чтобы зафиксировать новую личинку, следует вставить цилиндр в гнездо, закрепить его на месте, а затем до упора завернуть шуруп. Все. Теперь только осталось проверить, как открывается и закрывается новый замок. Он должен работать плавно и бесшумно. Ключ должен поворачиваться беспрепятственно.

Замена секретки в других типах замков

Что касается замены личинки в замках других типов, то в штифтовых замках процесс происходит аналогично описанному выше.

А вот в дисковых и крестообразных замках проблематично будет поменять личинку, поскольку ее гораздо сложнее извлечь из замка. В этих случаях нужно будет заменять полностью весь замок, либо доверить это дело профессионалу.

Как видите, поменять личинку в цилиндровом замке довольно просто. Главное — быть уверенным в своих силах и делать все внимательно и аккуратно.

Но если у вас есть хоть малейшие сомнения в том, что вы сможете сделать правильно все, что нужно, то лучше вызовите мастера.