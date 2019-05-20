Если металлические входные двери, к которым предъявляются особые требования, всегда продаются с замками, то деревянные изделия в большинстве случаев приобретаются без них. Иногда отсутствие запорного механизма становится проблемой, и с ней хочется разобраться как можно быстрее. Обращение к специалистам — легкий вариант, но с одним огромным недостатком — неоправданно высокой ценой. Поэтому целесообразней сделать работу самостоятельно, так как врезать замок в дверь своими руками, но не испортить ее, может почти любой хозяин. Однако без знаний тонкостей процесса, а также видов и особенностей механизмов успешно справиться с задачей не получится.

Виды замков

Изобретено большое количество разнообразных механизмов — навесных, накладных, врезных. Именно последние замки наиболее надежны, поэтому предпочтительны для дверей, входных либо межкомнатных. Если устройство еще не куплено, то лучше выбирать из моделей, в которых личину можно заменить в случае ее поломки. Теперь надо определиться, какой замок приобрести, так как подвидов есть несколько.

С защелкой. Это не совсем замок. Он не запирает, а только удерживает дверь закрытой с помощью язычка. С ключом. Это устройство обязывает хозяев всегда иметь при себе ключ, иначе в помещение не попасть. С фиксатором. В этом случае дверь запирается ключом лишь с одной стороны. Делают это с помощью ручки либо нажатием на кнопку. С магнитом, электрические. Здесь дверь открывают ключом либо так же, как и в замках с фиксатором, в его роли выступает магнит. Механизм дорог и сложен для самостоятельной установки.

Есть еще один вид, популярность которого несколько упала, — накладной замок. Механизм этот элементарен, несложен для монтажа, но имеет один недостаток: если задаться целью, то выбить его не представляет труда.

Необходимый минимум инструментов

Этот относительно недорогой набор имеется почти в каждом доме. В него входит:

шуруповерт, замена — отвертки;

электродрель, комплект обычных и перьевых сверл (1 мм для отверстий под саморезы, 10-25 мм);

коронка для дерева (20 либо 25 мм) с переходником;

дюймовая стамеска;

молоток, нож;

карандаш, маркер, шило;

рулетка, угольник или уровень.

Если что-то из перечисленного инструментария отсутствует, лучше не брать у знакомых, а купить, так как в хозяйстве все эти вещи незаменимы. Однако можно не приобретать коронку, обойдясь только перьевыми сверлами, но чаще первой насадкой делают отверстие в полотне, второй работают на торцах.

Врезка полноценного замка

Перед тем как врезать замок в дверь своими руками, определяют оптимальное место для него. Ручки должны располагаться на высоте 900-1100 мм. Именно в этот промежуток и помещают любой запорный механизм. Это относится только к деревянным моделям. Если дверь изготовлена из МДФ, то замки ставят на расстоянии до 1000 мм, но никак не выше. Причина ограничения — деревянная планка, предназначенная для монтажа замка. Ее высота ограничивается метром, дальше в торце двери — пустота. Это касается бюджетных моделей. После выбора места переходят к установке.

Выемка для замковой части

Отметив на торце выбранную высоту с помощью рулетки (или длинной линейкой), ее переносят на обе стороны полотна, пользуются угольником или уровнем. К линии на торце прикладывают замок таким образом, чтобы его середина находилась как раз на отметке. Затем очерчивают размеры накладки.

Для измерения глубины отверстия для внутренней части замкового механизма к нему перпендикулярно планке прикладывают перьевое сверло, соответствующее ширине устройства. На нем делают метку маркером либо изолентой, но она не совпадает с размером замка, а обязана быть расположена немного дальше. Сверло устанавливают в дрель, делают ряд отверстий расположенных близко друг к другу. Для небольших моделей хватает 4-6, более массивным понадобится от 8 до 10 «дырок». Неровные края с торцов убирают стамеской, слегка углубляя их. Но без фанатизма. Потом меняют перо на обычное сверло, которым начинают выравнивать края отверстия. Делают это осторожно, почти хирургически касаясь той и другой стороны выемки. Если нет большой уверенности в успехе, лучше эту операцию доверить молотку со стамеской. Устройство вставляют в получившееся отверстие. Если оно мало, то выемку расширяют дрелью либо традиционной стамеской. Поместившийся замок крепят к двери двумя саморезами — снизу и сверху. Обводят накладку по периметру, а замок убирают. Внутри отмеченной области удаляют слой древесины — 1-2 мм. Эта цифра может отличаться, так как находится в зависимости от толщины планки. Нужно «утопить» ее в материал так, чтобы она не выступала над торцом. Однако лучше оставить маленький выступ, чем чрезмерно углубить механизм.

Установка ручек

Чтобы с честью завершить начатое, нужно «расправиться» с ручками, и в этом деле крайне важна точность. Нельзя сказать, что данный этап ключевой, но ошибки все же нежелательны. Поэтому нужно учесть еще один нюанс: саморезы, идущие в комплекте с ручками, не могут похвастаться хорошим качеством, так как они изготовлены из мягкого металла. Исключения — «буржуйские» изделия. Там крепеж каленый. Лучше саморезы приобрести самостоятельно, выбрав приемлемое качество. Диаметр нужных элементов составляет 1,5-2 мм, их длина — около 10 мм.

Ориентируясь на выемку для планки на торце двери, замок прикладывают к боковой стороне. Через сквозные отверстия для монтажа ручек ставят метки, используя шило. Эту же операцию проделывают с другой стороны полотна. Установив коронку либо сверло требуемого диаметра, делают отверстия: сначала с одной стороны, потом с другой. Из замковой выемки удаляют стружку, помещают в нее пластину, фиксируют ее саморезами. Ослабив прижимные винты ручек, их ставят на место. После окончательного выравнивания, крепят саморезами. Двери из шпона требуют предварительного просверливания отверстий для них. Затем затягивают крепежные винты, расположенные внизу на ручках. Если для модели предусмотрены декоративные накладки, их выравнивают, используя угольник.

Установка защелки с замком

Такие устройства типичны для монтажа в межкомнатные двери. На одной стороне полотна находится поворотная щеколда, предназначенная для запирания замка. С другой — наружной — накладка, имеющая прорезь для замка. В этом случае установка данного элемента не подразумевает особых трудностей, но особенности имеет.

Сначала берут ту часть устройства, что вставляется в замок. Сторону, не имеющую прорези, помещают в накладку, не имеющую ручки. Эту конструкцию вставляют в нижнее отверстие, расположенное снаружи. С внутренней стороны полотна на штырь надевают накладку с поворотной щеколдой. В первую очередь затягивают прижимной винт, потом фиксируют саморезами. Если есть декоративные накладки, устанавливают их.

Как врезать ответную планку

Это последний, но не менее ответственный этап. Только точность гарантирует отсутствие люфта и иных проблем с закрыванием двери. Поэтому для разметки требуется очень острый карандаш.

Дверь прикрывают таким образом, чтобы язычок уперся в косяк. Сверху и снизу его ставят метки. Используя угольник, через точки проводят горизонтальные линии. Меряют расстояние от края торца до краев язычка. На проведенных линиях с обеих сторон откладывают отрезки, через них проводят перпендикулярные линии. Затем, примерив на это место ответную планку, очерчивают отверстие под язычок. Перьевым или обычным сверлом, диаметр которого 14 мм, делают выемку, ограниченную нарисованными линиями. Глубина ее немного больше длины язычка. Выравнивают отверстие стамеской, крепят ответную планку. Дверь закрывают, проверяют на люфт. Если он есть, язычок накладки немного выгибают вперед.

Весь процесс не украдет много времени, если мастер привык к точности. Общая продолжительность работ занимает около часа, чаще операция длится и того меньше.

Порядок монтажа защелки

Межкомнатным дверям редко требуются очень надежные замки. Намного чаще ограничиваются защелками, которые имеют ручку и язычок. Они небольших размеров, а чрезмерных усилий при монтаже прилагать не приходится.

Сначала тоже делают отметки на торце. Ориентируясь на них, размечают обе стороны дверного полотна. Находят центр отверстия для стержней ручек: берут угольник, меряют расстояние от начала планки до центра отверстия, имеющего квадратное сечение. Переносят это значение на обе стороны полотна. Другой вариант: защелку прикладывают к двери так, чтобы она совпала с начерченными линиями, потом через отверстие шилом ставят отметку. Коронкой (25 мм) или пером (23 мм) в торце делают углубления, ставя пику точно в отмеченный центр. Чтобы не ошибиться с глубиной, к длине корпуса добавляют 2-4 мм. Меняют сверло на насадку меньшего диаметра (20 мм). С обеих сторон двери делают отверстия для ручек. Устанавливают личинку, фиксируют саморезами. Крепят ручки с накладками аналогично предыдущему «рецепту».

Перед тем как врезать замок в дверь своими руками, лучше вооружиться не только «буквенными» знаниями, и в этом очень поможет наглядное пособие. Например, этот видеоролик: