Разработать современный интерьер ванной комнаты — трудоёмкое и дорогостоящее предприятие. Но обновить её, воспользовавшись некоторыми идеями, легко в короткие сроки. Примерив на себя роль дизайнера, даже в маленькой типовой ванной можно создать интересный и стильный интерьер. Вполне возможно, что вы откроете в себе неизвестные таланты и, кстати, это отличная возможность сэкономить деньги. Также мы рассмотрим интерьер совмещенных ванных комнат с фото.

Скажите «прощай» скучной ванной

Вдохните новую жизнь в ванную комнату, дополнив общий дизайн аксессуарами смелых ярких цветов, включая различные держатели, корзины, полотенца и так далее. Можно поменять старые темные крючки на новые хромированные, на которые повесить несколько красочных полотенец, например, светло-зеленого или синего цвета. Это метод визуально отвлекает от общей картины, сосредоточивая внимание на яркие предметы, и особенно актуален для ванной комнаты в белой плитке.

Покупайте аксессуары в комплекте. Как правило, стаканы, мыльницу, дозаторы для ванной комнаты приобретают по отдельности, не задумываясь о композиции. Дизайнеры же, создающие сложную модель интерьера ванной, делают акцент именно на этом. Целостный стиль определяет фокус, а всё, что не входит в него, остаётся незаметным, и тем самым скрывая непривлекательные стороны.

Обращайте внимание на мелочи. Интерьер создают детали, и самые привычные вещи при правильном подходе становятся важным элементом дизайна. Крючки, мыльницы, стаканы для зубных щеток, различные коробочки для хранения косметики. В продаже просто найти много красивых и забавных вещиц, которые придадут комнате оригинальность. К тому же они очень функциональны и помогают организовать пространство для хранения.

Текстиль в тон

Банный текстиль вносит огромный вклад в декор, придавая ванной комнате совершенно новый вид. Полотенца, банные халаты, шторки, коврики, выдержанные в едином стиле, из сочетающихся тканей (цвета, узоры) удивительно облагораживают интерьер. В целом к выбору текстиля следует подходить с особым вниманием. Цвета текстильных изделий могут быть разными (пастельными или яркими), но всегда выгоднее, чтобы они были в тон другим предметам.

Шторка для ванной, служащая защитой комнаты от брызг, несёт и декоративную функцию. Скучную, непредставительную, отслужившую свой век шторку замените на новую из современной ткани с красивым рисунком. Помните, чтобы создать общее настроение, она должна соответствовать по цвету остальному текстилю.

Выбираем зеркало

Неотъемлемая часть ванной комнаты – зеркало. Доступное в разных стилях и дизайне, традиционное или современное, оно в каждом конкретном случае предлагает уникальный вид. Некоторые люди предпочитают минимализм с чистыми линиями и немногими декоративными предметами в ванной комнате.

Зеркала в минималистском стиле создают визуальный эффект увеличения открытого и свободного пространства. Если установить зеркала под прямым углом друг к другу пространство зрительно расшириться, благодаря множеству отражений будет создана иллюзия бесконечного пространства.

Зеркала для минималистского стиля могут быть прямоугольной или квадратной формы или необычной асимметричной формы (капля, звезда, сердце), но нужно помнить и о других деталях, также разработанных строго в этом стиле.

Для поклонников стиля ампир, который успешно применяется в современных ванных, подойдут круглые и овальные зеркала, предлагающие превосходное отражение, соответственно с аксессуарами овальной формы. Зеркала с деревянными рамами, придающие простой и уютный вид, идеальны для кантри стиля.

Тропический лес в ванной

Комнатные растения — впечатляющие и недорогие украшения для ванной в эко-стиле. Они создают комфортную и успокаивающую атмосферу. Поместите их в правильные места и наслаждайтесь эффектным декором и свежим взглядом. Как правило, для ванной выбирают эффектные тропические растения с пышными зелеными, в естественной среде процветающие во влажной среде и не требующие большого количества солнечного света.

Исключительное дополнение для ванной комнаты – орхидея. Цветок прекрасно чувствует себя в ванной комнате, теплая парообразная атмосфера имитирует для него тропический лес. В традиционную ванную комнату он внесёт роскошное настроение. Выбирают орхидею по окрасу, он должен соответствовать ключевому цвету ванной.

Освещение

Самое важное обновление, которое можно сделать в ванной, связано с освещением. В сочетании с общей цветовой схемой оно очень влияет на настроение, делает комнату свежей и просторной. Если нет возможности поменять светильники по вкусу, можно модернизировать старое освещение новыми флуоресцентными лампами, напоминающими о теплом свете в яркий солнечный день.

Новая раковина

Настольные раковины – одна из самых жарких тенденций в дизайне ванной комнаты. Благодаря разнообразию материалов, стилей и отделок они пользуются большой популярностью у дизайнеров, но вполне реально создать собственную конструкцию по вкусу, например раковину, имитирующую антикварный умывальник из фарфоровой или керамической чаши (дополнив её соответствующим кувшином).

Украшать любое жилое пространство не означает большие траты. Каждому под силу внести свой вклад в создание интерьера. Нужно лишь проявить немного фантазии.

А теперь посмотрите несколько видео, в которых рассказывается про современный интерьер маленькой ванной комнаты.

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https://www.youtube.com/watch?v=U_AtKuMXhUw