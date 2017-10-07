Кухонные диванчики: комфорт и функциональность

Что более приятно – отдыхать или готовить? Сложно сказать. Но выпить бокал хорошего вина за милой болтовней с друзьями или в семейном кругу, наслаждаясь ароматами прекрасной еды, сидя на удобном диване, – одно из тех небольших событий, которые делают нашу жизнь приятнее.

Кухня всегда остаётся сердцем дома. От рутинного приготовления пищи до развлечения гостей – кухня питает больше, чем только голодные животы. Как сделать это пространство максимально комфортным? Дизайн кухни с диваном создает превосходную социальную среду для общения. Пожертвовав обеденными стульями ради удобного дивана, он размоет границы между кухней, гостиной, столовой. Этот предмет мебели – сложный способ разделить пространства, но красивые банкетки и кушетки также помогут организовать очаровательный уголок для приёма пищи.

Какой выбрать диван

Даже в скромной по размерам кухне найдется место небольшому угловому дивану, компактному по размеру, повышенной жесткости и с практичной обивкой, позволяющему сохранить драгоценное пространство. Но если площадь позволяет, можно приобрести складной уголок, который в чрезвычайных ситуациях позволит создать дополнительную кровать.

Размещенный в свободном углу помещения кухонный уголок – многофункциональный предмет мебели. Имеющий внутреннее пространство в виде ящиков, он позволит заменить некоторые настенные шкафы.

Просторная кухня позволяет экспериментировать в этом вопросе и здесь можно полагаться только на вкус потребителя. Многие люди предпочитают покупать диван в кухню при решении вопроса о спальном месте. Это важно для владельцев однокомнатных квартир. Существует большое разнообразие моделей с различными типами обивки и складными механизмами. Если площадь позволяет, можно приобрести кухонный угловой диван-кровать, обитый искусственной кожей.

Прямой кухонный диван с его геометрической формой не теряет популярности у потребителей. Но для дивана стандартного размера потребуется достаточно пространства, а отличным альтернативным выбором может стать диван КЛИППАН от ИКЕА. Компактный, мягкий, удобный, двухместный диван (легко проходит через стандартные дверные проемы в квартирах и домах) может быть оснащен множеством съемных и сменных хлопковых чехлов. Каркас изготовлен из комбинации древесноволокнистых плит и пенополиуретана.

Вариант для маленькой кухни – небольшая кушетка, которую при необходимости можно использовать как спальное место.

Материалы для обивки

Безусловно, кухня – место с изменениями температуры и влажности, не самая чистая зона в доме. Разливы и пятна представляют проблему для мебели. Первое, что приходит на ум в качестве обивки для дивана на кухню, – это высококачественные кожзаменители. Материалы, о которых легко позаботиться, они устойчивы к жиру. Но это не единственный вариант.

Производители сегодня предлагают очень качественные обивочные ткани, долговечные, не поглощающие запахи, устойчивые к пятнам. Для мягких сидений предпочтительны обивки из темного плотного трикотажа, легко чистящегося. Вместо отделки древесиной лучше выбирать алюминий.

Цветовые нюансы

Дизайн кухни с диваном, соответствующим цвету стен объединяет помещение, делает его более просторным. Это творческая идея гармоничной цветовой схемы. Но в данном случае изменить цвет стен в будущем будет проблематично. Если диван добавлен в уже декорированную кухню или он будет играть вспомогательную роль, то выбор цвета не представляется важным.

Самый распространенный подход – отдать предпочтение дивану нейтрального цвета, дополняющего другой декор, чтобы он не являлся центром внимания и не был замаскирован под цвет стен. Он будет вписываться во все меняющиеся тенденции и цветовые палитры. Чтобы изменить его облик, достаточно будет поменять подушки.

Дизайн кухни с диваном, совмещенной с гостиной

Кухня, совмещенная с гостиной, – модное решение, позволяющее сочетать две разные зоны. Современные тенденции в оборудовании внутреннего пространства, объединяя две области, создают одну, великолепно адаптированную для жизни и социализации. В гостиной с открытой кухней можно разговаривать, делиться новостями за приготовлением обеда или ужина.

Какую мебель выбрать и, главное, какой диван, как использовать эти предметы, чтобы правильно разделить две области? Наиболее частым выбором оказывается кухня остров. Чтобы усилить эффект острова выбирают обеденный стол отличный от кухни.