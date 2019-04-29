Ничто не долговечно под луной. Это справедливо и для мягкой мебели, ежедневно подвергающейся «пыткам» когтями домашних любимцев, являющейся холстом для маленьких художников, тяжело переносящей «набеги» гостей. Даже новые диваны и кресла быстро теряют привлекательность, что безмерно удручает хозяев. Единственное спасение в такой ситуации — съемный чехол. Это изделие можно купить или заказать, однако отпугивают цены. Поэтому самостоятельное изготовление вполне оправдывает себя. Но перед тем как сшить чехол на диван своими руками, пошаговая инструкция — первое, что надо внимательно изучить. Строгое следование ей — гарантия результата.

Выбор подходящей ткани

«Долгожительство» сшитой накидки на диван напрямую зависит от материала, поэтому впопыхах его выбирать не рекомендуют. Главные требования — прочность, плотность, износоустойчивость, если в доме есть четвероногие «квартиранты», — способность противостоять когтям. Хорошо, если материя пропитана водоотталкивающим составом, в этом случае стирка будет совсем необременительна. Ткани-идеала пока не существует, у всех есть свои сильные стороны, но не лишены они и недостатков.

Велюр. Этот бархатистый материал не требователен в уходе, относительно недорог (по сравнению с бархатом), износоустойчив. Любые загрязнения с него легко отстирываются. Минус — боязнь когтей, поэтому велюр не рекомендуют, если в доме хозяйничают усатые-полосатые. Жаккард плотен, прочен, но довольно легок. Благодаря перекрученным нитям ткань устойчива к истиранию и деформации. Материал имеет приятную текстуру, эффектный внешний вид, однако есть недостатки: любовь кошек, натуральная разновидность его стоит дорого. Микрофибра (микроволокно) — ткань универсальная, так как не линяет, не истирается, мгновенно сохнет после чистки водой. Она влагонепроницаема, гипоаллергенна, приятна на ощупь. Есть виды с тефлоновым покрытием, которые вовсе неуязвимы. Флок — прочный и приятный материал, сохраняющий форму даже при длительной эксплуатации. Все достоинства микрофибры имеет тефлоновая разновидность флока, которая очень легко отстирывается и невероятно быстро высыхает. Когти животных ей не помеха. Хлопок привлекателен своей натуральностью, но она в то же время является недостатком. Такой чехол долго не прослужит, ткань садится после стирки, охотно выгорает. Однако хлопок остается желанным материалом для детских комнат. Шенилл — красивая бархатистая ткань, легкая, мягкая, но плотная. Но есть немало минусов — противопоказание для «кошкиных домов», боязнь влаги, агрессивных средств, прямых лучей солнца. Экокожа — идеальное решение, если в доме нет любителей царапать и кусать мягкую мебель. Такие чехлы хорошо смотрятся в гостиных. Дети для экокожи тоже не страшны, так как любые «художества» очень легко от нее оттираются. Однако это справедливо не для всех видов.

Текстиль для «чехольного дебюта» не должен быть дорогим, так как начинающей мастерице свойственны ошибки. Однотонность тоже приветствуется, ведь в этом случае на пути к цели не ждут мучения с подгонкой узора. Лучший вариант для неопытной «чехольщицы» — тренировка на недорогой ткани, еще лучше — на старых простынях. В этом случае ошибки не обойдутся слишком дорого. Первый чехол, не получившийся «комом», подарит мастерице выкройку-лекало для следующего, уже дорогого, изделия.

Ткань для чехла и интерьер

Выбирая ткань, нельзя забывать о гармонии. Если стены комнаты оформлены пестрыми обоями, то лучшим вариантом станет однотонный материал — матовый либо глянцевый. Монохромные поверхности, наоборот, позволяют даже яркие ткани, но есть одно требование — рисунок на них должен быть мелким.

Изготовление чехла-накидки

Самый незамысловатый вариант достичь желаемого — сделать сплошное «покрывало» для дивана. Детали раскраивают, затем соединяют в единое целое. Для операции «чехол на диван» необходимо подготовить:

ткань;

сантиметр;

линейку;

мелок;

портновские ножницы;

кальку, миллиметровую бумагу, газеты или ненужные обои;

булавки либо иголки;

нитки: обычные для наметывания, лавсановые — для швейной машинки.

Расчет материала, выкройка

Задача №1 — определение количества ткани. Прежде чем отравляться за ней в магазин, надо провести данную операцию. Если у дивана стандартные размеры, то для чехла потребуется примерно 8 м ткани. Для более точного расчета измеряют длину и ширину мебели, каждую цифру умножают на 2 и складывают.

Дальнейший расчет подразумевает стандартную ширину ткани — 1,5 метра. Если диван имеет длину 210 см, ширину —180 см, то материала потребуется 7, 8 м. Однако это лишь примерный ориентир, требующий окончательной корректировки, поэтому до похода в магазин нужно сделать полноценную выкройку.

Для нее на бумаге записывают размеры и рисуют формы всех участков и малейших деталей в малом масштабе. Затем переносят на бумагу (либо склеенные вместе газеты, обои) в натуральную величину. Оставляют припуски на швы, подгиб, 7 см — необходимый минимум для чехлов. После получения больших деталей их прикладывают к дивану и проверяют все размеры.

Расход ткани значительно увеличится, если выбор пал на материал с рисунком, требующим совмещения по швам. К полученной цифре в любом случае рекомендуют добавить еще один-полтора метра. В этом случае легче не попасть впросак, а оставшийся материал пригодится для замены изношенных участков чехла, добавления оборок, рюшей, наволочек на декоративные подушки. Если ткани все же не хватило, то ее «крадут» с тыльной части спинки, для которой можно использовать иную ткань.

Процесс раскроя ткани, пошив

Когда все элементы выкройки подходят идеально, приступают к раскрою предварительно подготовленной ткани. Шерстяной и хлопчатобумажный материал заранее стирают в теплой воде, чтобы он дал усадку, в противном случае чехол после стирки может попросту не налезть на диван. Утюжка через влажную марлю обязательна для любой ткани.

Ее укладывают на плоскую твердую поверхность вниз лицевой стороной. Учитывая направление долевой нити, выкройки раскладывают на ткани, фиксируют иголками либо булавками. Мелом обводят их по контуру, на расстоянии 7 см от первой линии проводят вторую. По ней материал вырезают.

Полученные детали складывают изнаночной стороной, делают наметку, затем следует примерка на мебель. В случае отсутствия дефектов припуски убавляют до 3 см, швы стачивают, края подгибают, сметывают, после новой примерки застрачивают.

Чехлы на угловой диван

Для шитья накидки на угловую мебель действуют аналогичным способом, в котором самое главное — корректно сделанная выкройка. Отличие одно: сначала шьют отдельно две части, потом их соединяют вместе. Каждый шов изнутри обрабатывают флизелиновой лентой, эта дополнительная работа поможет чехлу дивана сложной формы держать ее. Ткань в угловых стыках закрепляют, в противном случае изделие будет выглядеть небрежно наброшенной накидкой.

Остроумный способ

Это самый простой вариант, позволяющий получить чехол очень быстро. Для него берут довольно большой отрез эластичной ткани, которой диван полностью покрывают. Свисающие части подрезают снизу либо переворачивают мебель и стягивают на дне излишки. Избыток ткани на подлокотниках устраняют драпировками. Чтобы избежать смещения чехла, между сиденьем и другими деталями углубляют рейки из дерева или отрезки металлопластиковой трубы.

Несколько «полезностей»

Некоторые советы помогут минимизировать риск досадных помех и ошибок, которые иногда могут свести на нет все старания.

Перенося выкройки на ткань, ни в коем случае нельзя экономить на припусках. Лишний материал легко убрать, но его нехватка станет катастрофой. Работая с плотной материей, нельзя использовать маленькую ширину стежка. Оптимален шаг в 1,5-2 мм и два шва. В противном случае ткань легко повредить. Свободный чехол — меньшее зло, так как излишки довольно просто становятся менее заметными, если утянуть их бельевыми резинками, настроченными в швы. Если от чехла требуется защита кожаного дивана, то даже для накидки из прочной ткани нужна дополнительная поролоновая прокладка, препятствующая скольжению материала и когтям. Слишком широкий «подол» чехла — дефект, устраняемый кулиской, в которую продевают простую бельевую резинку. Те, кто мастерски владеет спицами, может связать отдельные детали, а потом только аккуратно сшить их между собой. Тесное изделие хуже свободного, так как постоянное натяжение не способствует долговечности.

Также вы можете сравнить цены на чехлы для дивана:

Как сшить чехол на диван своими руками, пошаговая инструкция рассказывает в малейших деталях, однако главные качества, что необходимы мастерице, — аккуратность, внимательность, усидчивость и долготерпение. Как шьют «одежду» для мебели другие, можно увидеть в этом ролике: