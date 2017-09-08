Детская комната в хрущевке

Дети чувствуют себя комфортно, когда в их собственной маленькой империи уютная атмосфера, и она отражает их индивидуальность. Конечно, родителям придется тщательно продумать дизайн детской в хрущевке, учитывая небольшое пространство, и украсить комнату так, чтобы были приняты во внимание желания детей, но при этом она должна соответствовать определенным функциональным аспектам.

Цветотерапия в детской

Если спросить ребенка, какого цвета стены он хотел бы видеть в своей комнате, скорее всего, маленькие принцессы выберут розовый, мечтательные натуры – желтый, а будущие герои – синий. Анализируя эту тему с психологической точки зрения, можно сказать, что хроматические фантазии не всегда подходят для комнаты, тем более, если она маленького размера.

Дизайн детской в хрущевке предполагает тщательно сбалансированную цветовую схему. Для небольших помещений лучше сосредоточится на светлых тонах, дающих чувство простора. Но стены белого или светло-серого цвета предлагают и много возможностей, чтобы сделать комнату творческой и увлекательной. Это идеальный холст для красочных акцентов и украшений, выбранных по вкусу ребёнка.

Стены могут быть светло-бежевого, светло-желтого, кремового и светло-зеленого, сиреневого или голубого цвета. Светло-зеленый и голубой обладают успокаивающим и балансирующим эффектом: цвета, которые отлично подходят для гиперактивных детей, помогая им расслабиться. Желтый положительно влияет на концентрацию.

Упростить процесс декорирования помогут наклейки на стену. Девочки и мальчики имеют множество сходных интересов (спорт, космос, пляж, животные, игры), но некоторые гендерные различия заметить несложно. Мальчики тяготеют к машинам, спорту, склонны восхищаться супергероями, военными. Девочки предпочитают бабочек, цветы, птичек, котят, фей, принцесс. Наклейки, отражающие интересы ребенка, помогут создать восхитительную атмосферу. Лучше если наклейки контрастируют с основным цветом стен. Например, фиолетовые наклейки сказочных или анимешных персонажей хорошо работают на светло-розовой, кремовой или серой стене. Ярко окрашенные наклейки морских существ, диких животных прекрасно смотрятся на бледно-зеленом или голубом фоне.

Если дети и родители хотят чего-то более живописного, допустимо выделить одну стену на тон темнее основного цвета. Хороший трюк, обманывающий зрение, — нарисовать горизонтальную линию на одной или нескольких стенах.

Освещение – практическая магия

Освещение – один из самых важных элементов дизайна в таком многофункциональном пространстве как детская. Оно позволяет мгновенно изменить внешний вид и настроение комнаты. Правильное освещение может быть теплым и комфортным, творческим и энергичным, но, прежде всего, отвечать потребностям ребёнка.

Встроенные в потолок светильники создадут приятное общее освещение. Кроме того, для детской они безопаснее, чем стеклянные или керамические светильники, учитывая, что в комнате во время детских игр некоторые вещи могут летать. Настольное освещение связано с конкретными действиями: выполнение домашнего задания или чтение. Это могут быть эргономичные зажимные лампы или лампы на шарнирах простой конструкции. Акцентированный свет позволяет показать любимые вещи ребенка в лучшем свете. Решить задачу помогут специальные небольшие бра, мини-прожекторы.

Оптимизация пространства при помощи мебели

Детская комната – пространство игры, отдыха и концентрации. Необходимо оставить хотя бы немного свободного места, чтобы позволить детям свободно двигаться и играть в центре, возможно, на красивом коврике. В комнате должна быть атмосфера, в которой дети или подростки чувствуют себя комфортно, где они могут укрыться и сосредоточиться, когда приходится выполнять домашнее задание. Но это также и место приема друзей, что означает, нет необходимости заполнять все пробелы шкафами, а для решения выбрать:

трансформируемую мебель;

многофункциональную мебель;

объекты, использующие высоту окружающей среды.

Расставлять мебель лучше по периметру вдоль стен: это метод, максимально расширяющий центр и пространство для мобильных игр.

Актуальная классика – двухъярусная кровать непритязательного дизайна, если комната рассчитана на двух детей.

Спасительное решение для маленькой детской комнаты – во встроенных секциях для хранения. Компактный и вместительный шкаф-купе с двумя или тремя отделами удобнее использовать для небольшой комнаты вместо массивного отдельного шкафа, скрывающего половину стены.

Заботясь о правильной организации предметов, не стоит пренебрегать любой возможностью использовать объекты разными способами. Устанавливая двухъярусную кровать с объемной лестницей, одну из её стенок можно оставить незакрытой и таким образом организовать дополнительные полки для книг, игрушек или других вещей.

Когда размеры комнаты обязывают, проще отдать предпочтение мебели-трасформеру. Например, шкаф со столом и ряд дополнительных стеллажей, в которых используется широкая нижняя полка как рабочая область.

Практично будет создать полноценную стойку, оборудованную полками, ящиками, мини-корзинами, поперечными балками, и скрыть множество игрушек и вещей, принадлежащих ребенку, за качающимися или раздвижными дверями светлого цвета.

Когда кровать, шкаф и рабочая зона образуют единую композицию, каждой вещи обеспечено своё место. Можно заказать полный комплект мебели по заданному эскизу. Возможно, это обойдется дороже, но результат, оптимизирующий пространство маленькой комнаты, — надежный, качественный и определенно порадует как детей, так и родителей.