После окончания строительства бани наступает другой, не менее важный, этап — обустройство помещения. Для максимального комфорта здесь необходима удобная мебель, которая даст возможность проводить время с пользой и удовольствием. Она должна быть простой, но функциональной, поэтому первый возможный шаг для хозяина — сделать лежак в баню своими руками, так как готовые скамьи, представленные в магазине, обойдутся недешево. Конструкции эти элементарны, поэтому не слишком требовательны к мастеру, зато на таком лежаке можно будет расположиться с комфортом везде: как в «сердце бани» — парилке, так и в предбаннике, в отделении, предназначенном для отдыха, а также на свежем воздухе.

Требования к лежакам для бани

Изготовление скамей для бани — процесс легкий, но такие изделия должны полностью соответствовать своему назначению. Поэтому к ним предъявляют несколько требований:

чтобы предупредить гниение древесины в бане, между стойками и полом обязана быть защитная прокладка: в ее роли выступает толстый пластик либо плотная резина;

чтобы обезопасить людей от возможных травм, все выступающие углы лежаков необходимо сделать закругленными;

максимально открытые снизу конструкции — оптимальный вариант, гарантирующий хорошую вентиляцию парилки бани;

плотная подгонка всех элементов — единственная надежная защита от скрипа и расшатывания;

во избежание ожогов никаких металлических деталей на поверхности полков быть не должно;

опорный каркас обязан быть сверхпрочным, чтобы суметь выдержать любой вес.

Обычно лежаки в парилках не монтируют впритык к стене. Зазор, составляющий примерно 100 мм, нужен для стекания воды, лучшей циркуляции горячего пара. Большие расстояния между соседними досками, организация небольшого уклона сидений обязательны. Для защиты древесины, вынужденной находиться в парилке, используют водоотталкивающие, противогрибковые составы, которые имеют исключительно натуральную основу. Синтетика абсолютно запрещена.

Большая разница: баня и сауна

Русская баня — помещение функциональное, поэтому лишние «красивости» ей не только не нужны, зачастую они вредны. В саунах, в отличие от настоящих парилок, люди греются сухим воздухом. Именно изображения саунных полков-лежанок встречаются чаще всего, но такие многоступенчатые конструкции-лежаки совсем не идеал для традиционной русской бани. Объяснений этому «неприятию» есть несколько.

Узкие полки не дают человеку разместиться на них с удобством. «Ступеньки», обшитые рейками снизу, не дают возможности быстро очистить помещение от упавших листьев, покинувших веник. Нижние полки не позволяют парильщику свободно добраться до своего «рабочего места» — на верхние ярусы-лежаки.

Поэтому близкое знакомство с такими «идеальными» конструкциями часто заканчивается различными переделками. Причина — неудобство и недостатки, о которых хозяева бани даже не догадывались.

Выбор материала для лежака

В этом, банном, случае фаворитом становятся лиственные породы дерева. Преимущество заключается в том, что они при высоких температурах не выделяют смолы, способные вызвать ожоги кожи. Есть и другие требования к дереву, идущему на изготовление лежаков-скамей, а также полков для парилки.

Жесткие требования для парной

Материал должен с честью противостоять высокой температуре, повышенной влажности, в ином случае мебели не «грозит» долгий срок службы. Низкая теплопроводность тоже необходима для комфортного отдыха, так как не будет необходимости расстилать на лежак простыню. В списке подходящих пород находится:

Осина. Дерево отличается не только небольшим весом и невысокой ценой: считается, что оно наделено целебными свойствами, способно впитывать негативную энергию (сразу вспоминается «спасительный» осиновый кол). Материал практичен: изготовленные лежаки будут служить хозяевам верой и правдой долгое время. Однако при выборе древесины нужно убедиться, что в ней отсутствуют признаки гнили, особенно внутренней. Липа. Это дерево — лидер, если оценивать материал по соотношению качество-цена. Оно довольно легкое, простое в обработке, красивое, при повышенной температуре начинает источать тонкий приятный аромат. Еще одно достоинство липы — ее долговечность: древесина устойчива к гниению, трещин на ней тоже не появляется. Относительный недостаток дерева — возникновение со временем в некоторых местах небольших дефектов — потемневших участков. Обычная и черная ольха. Главный плюс этих пород — очень низкая теплопроводность, поэтому париться на таких лежаках будет весьма комфортно. На ольху не действует ни повышенная влажность, ни высокая температура, поэтому растрескивание материалу не свойственно. В процессе эксплуатации ольха почти не меняет цвет: тем, кто хочет лежаки более темного цвета, лучше выбрать черную породу. Минусы материала — плохая гибкость, склонность к гниению.

Остальные породы имеют больше слабых мест. Береза, дуб тяжелы в обработке из-за того, что у их древесины высокая плотность. Бук, клен, ясень — материалы, неравнодушные к влаге, поэтому относительно быстро начинают гнить. Африканский дуб, красное дерево, канадский кедр выглядят великолепно, но редкие хозяева «мокрого места» — бани — готовы выложить за красоту настолько круглую сумму. Особенно за последнее хвойное (а значит, смолистое) растение, требующее специальной обработки. Независимо от выбора породы дерева при покупке материала необходимо убедиться, что в нем нет сучков, а также других дефектов — трещин, зазубрин, следов гниения.

Моечная, предбанник, комната отдыха

В этом случае прямой угрозы древесине со стороны высокой температуры нет, поэтому ассортимент претендентов немного расширяется. В моечном отделении, для которого характерно постоянное и большое изобилие воды есть единственный подходящий вариант — хвойные породы, так как именно смолы в состоянии защитить древесину от влаги, не дать ей шанса на гниение.

Самый дешевый материал — сосна, однако не только она сможет выдержать влажность: лиственные деревья также годятся, однако им обязательно нужна качественная водоотталкивающая пропитка. В предбаннике и комнате отдыха ограничений для материалов нет абсолютно никаких. Для мебели здесь можно использовать любую древесину. Чтобы защитить ее от влаги, допускаются всевозможные пропитки и лаки.

Подготовленные доски, предназначенные специально для полков, можно купить в магазине. Этот вариант сильно упростит работу, так как данные материалы уже полностью готовы к укладке: они отшлифованы, а уголки досок закруглены. Если запланировано пилить доски своими руками, то нужно учитывать их тщательную обработку. Есть и еще один момент: чтобы древесина в ближайшем будущем не растрескалась, не стала коробиться, надо «зарубить на носу»: ширина доски не может превышать четырехкратной ширины.

Определение размеров

Они зависят только от площади бани, от того помещения, в котором лежакам придется находиться. Идеальным будет подбор размеров в точном соответствии с параметрами комнаты. Поэтому первый шаг при изготовлении банной мебели — измерение того участка, который для нее предназначен.

Высота

Ее тоже выбирают, больше ориентируясь на высоту комнаты. Если говорить про нижний лежак, то его средняя высота от пола составляет 500-600 мм. Чтобы было удобно всем (тем, кого парят, и тому, кто этим занимается), верхнюю лавку рекомендуют дистанцировать от потолка на расстояние 1200 мм. Однако барин в этом случае — хозяин.

Длина, ширина

Для определения этих параметров лучше обратиться к стандартам, которые можно немного изменить, если этого требуют какие-либо особенности помещения. Выбирая ширину, надо учесть, что:

стандартная ширина для лавки-скамьи — как минимум 400 мм;

минимальная ширина удобных лежаков — 1000 мм;

минимум для верхнего полка — около 900 мм.

Обычная длина лежаков 2100-2400 мм, однако чаще их делают во всю стену парилки бани, поэтому и данный размер хозяева выбирают (вымеряют) самостоятельно.

Варианты крепления досок

Оно должно быть надежным, но безопасным, поэтому при создании банных конструкций чаще пользуются несколькими способами фиксации элементов.

Крепление саморезами. Самый простой метод — утапливание их в древесину (5-6 мм). Альтернатива ему — вкручивание крепежа с тыльной стороны конструкции. Дубовые шканты, которые вбивают в предварительно сделанные отверстия. Этот способ совершенно безопасен, но достаточно трудоемок.

Первый способ фиксации самый популярный, так как не предполагает непривычных действий. Соединение элементов шкантами рекомендуют специалисты, однако эта технология требует точных расчетов, к тому же приводит к большей потере времени, а оно сейчас на вес золота.

Изготовление лежака

Лежак в баню своими руками — операция не слишком головоломная, однако первая проба сил на этом «поприще» не проходит без вопросов, но все они решаемы. Работы делятся на несколько обязательных этапов. Первый из них — подготовка инструмента. В необходимый набор входит:

дрель;

ножовка по дереву;

отвес;

рулетка;

стамеска;

уровень;

шлифовальная машина;

шуруповерт.

Составление чертежа

Практически любая конструкция требует предварительного составления чертежа. Никаких особых сложностей эта работа не обещает, но при желании можно воспользоваться результатом чужого труда: оптимизировать его под «свои» размеры. Если же схему собираются делать самостоятельно, то сначала определяют высоту, длину и ширину конструкции. Потом все параметры внимательно переносят на чертеж.

Изготовление, монтаж каркаса

Имея на руках подробный чертеж, приступают к выпиливанию всех заготовок-брусьев (50х70 мм). Количество опорных элементов зависит от возможной нагрузки на них, рекомендуемый шаг — 1000 мм. При изготовлении стоек учитывают толщину досок (максимум 30 мм), которые станут сиденьями. Если берут материал, имеющий меньшую толщину, то опоры ставят на расстоянии 600 мм друг от друга. Затем все детали тщательно отшлифовывают.

Стойки-ножки, размещенные вертикально, проверяют отвесом. Пристенные элементы нередко крепят к стенам, используя дюбеля и саморезы. Промежуточные опоры крепят к полу, а сверху их фиксируют с помощью поперечин. Если запланирована двухъярусная конструкция, то внешние стойки верхнего лежака объединяют с внутренней стороной наружной ступени.

Крепление досок и обработка

Сиденье делают из досок, которые фиксируют параллельно либо поперек, оставляя между элементами зазор в 10-20 мм. Последняя операция — защита дерева. Для обработки древесины подходят несколько составов, в их числе:

акриловый лак, имеющий натуральную основу;

специальные антисептики или пропитки;

льняное масло — чистый продукт;

его смесь с пчелиным воском, пропорции от 5:1 до 2:1, они зависят лишь от той степени защиты, которая требуется древесине.

Последний состав наносят разогретым, его оптимальная температура — от 35 до 45°. После нанесения дерево полируют плотной тканью.

Любой синтетический ингредиент при повышении температуры может повести себя неожиданно — начать выделять вещества, вредные для человека. По этой причине лучше выбирать абсолютно натуральные продукты, в безопасности которых не никаких сомнений.

Бескаркасный лежак

Этот вариант «вооружения» бани достаточно прост в реализации, так как привычный каркас для него не нужен. Такая модель станет спасением для небольших парных. Вся конструкция опирается на доски либо брусья, зафиксированные на стенах. Следующая инструкция поможет познакомиться с этапами этой работы.

К боковым стенам саморезами-глухарями прикручивают по доске (к каждой из боковин), примерный размер этих элементов — 45х140 мм. Зазор между стенами и досками оставляют с помощью гаек. Из толстого бруса (досок) изготавливают раму для сиденья лежака. Для надежности добавляют несколько поперечин-брусьев, предварительно вырезав для них пазы. Затем раму крепят на полученных выступах. На это основание укладывают доски толщиной около 45 мм, соблюдают зазор 10-20 мм. Элементы сиденья прикручивают к раме саморезами, но делают это снизу. К внешней стороне рамы из бруса (досок) изнутри прикручивают 3-4 опоры. К боковым стенам парилки крепят еще один продольный элемент — на расстоянии 450 мм от пола. Используя его и брус, сооружают вторую ступень лежака. Его точно так же обшивают досками, для жесткости нижнюю часть конструкции дополняют несколькими опорами. При желании делают еще один ярус — нижний — на расстоянии 250 мм. Готовые лежаки и все деревянные поверхности покрывают выбранным составом для защиты.

Используя аналогичную схему, можно возвести конструкцию любой формы, если позволяет размер и площадь помещения. Например, Г-образный лежак, или полок в форме буквы «П».

Простой лежак-путешественник

Это самый удобный вариант — скамейка, которая сможет стать дополнительным посадочным местом в парилке при «нашествии» любителей русской бани. Такой лежак довольно легко переместить в предбанник, комнату отдыха либо на террасу.

Для изготовления мобильной конструкции понадобятся доски и брус таких размеров:

50х100х2000 мм — 5 элементов для сиденья;

50х100х440 мм — для крепления сиденья (2 детали);

50х100х400 мм — для ножек лежака (4 штуки);

25х100х490 и 25х100х1550 мм — по 2 элемента для каркаса.

Сначала все заготовки вырезают, шлифуют. В деталях для фиксации сиденья, с обоих краев вырезают пазы, в которых будут устанавливаться ножки.

Доски, предназначенные для сиденья (лежания), укладывают на ровную поверхность, торцы их выравнивают, между элементами оставляют зазор около 10 мм. Соединяют доски брусками с пазами, которые должны располагаться со стороны торцов будущего лежака. В роли креплений используют саморезы, их утапливают в дерево. В пазах надежно фиксируют ножки, затем вокруг этих элементов закрепляют доски, образующие каркас. Затем обе составляющие лежака — сиденье и основание — соединяют саморезами. Готовое изделие обрабатывают шпаклевкой для маскировки отверстий от крепежей, ждут ее высыхания, потом шлифуют, покрывают маслом или пчелиным воском.

Сделать любой лежак в баню своими руками вполне возможно, однако для таких работ наиболее важны точные расчеты и надежный крепеж всех элементов. Чтобы знать, с какими возможными трудностями мастеру предстоит столкнуться в процессе «созидания полезного создания», лучше сначала взглянуть на эту операцию со стороны. Например, можно посмотреть это видео: