Застекленные балконы красивы, удобны, однако некоторые владельцы сталкиваются с большой проблемой, когда наступает сильная жара, а солнце отказывается прятаться даже за небольшими облаками. В такое время небольшое помещение превращается в очень эффективную печь, тепло проникает и в прилегающую к нему комнату. Вторая сопутствующая неприятность зноя — вездесущие солнечные лучи, мешающие отдыхать, работать, смотреть телевизор. Первое традиционное спасение от этой «напасти» — жалюзи или шторы. Но существует и более простая альтернатива, это тонировка балкона своими руками. Такая операция позволит защитить хозяев от интенсивного освещения, а сделать самостоятельно такую работу под силу каждому. Но сначала надо познакомиться со всеми видами потенциальных покрытий.

Почему тонировка, а не шторы?

Прежде чем выносить «вердикт» о целесообразности применения этого покрытия, нужно определить для себя, подходит ли этот вариант защиты балкону и комнате.

Достоинства

Первое и, пожалуй, самое неоспоримое преимущество тонировки балкона — отражение солнечных лучей, благодаря этому свойству микроклимат в помещениях всегда остается комфортным. Есть у способа и другие существенные плюсы.

Шторы и жалюзи очень охотно собирают на себя пыль, поэтому регулярная их очистка (стирка) — жизненная необходимость. Тонированные окна, наоборот, не требуют столь частого ухода. Если метраж балкона или лоджии невелик, то любая дополнительная конструкция на окна отнимет драгоценное пространство. У тонировочного покрытия такого недостатка нет. Длительное время эксплуатации. Любой вид защитной пленки не страшится солнечных лучей, ветра, дождя и снега, если окна на балконе часто остаются открытыми. Максимальная защита от яркого света, инфракрасного излучения, ультрафиолета, который с каждым годом становится все опаснее, — главное достоинства этого метода. Различная степень затемнения, довольно широкий ассортимент оттенков и цветов — хорошая возможность подобрать «свой» материал для разных интерьеров, степени освещенности. Простота наклейки и небольшая стоимость материала при его стопроцентной эффективности тоже относится к этой категории. Скорость, а также адекватная цена не самые маленькие плюсы для многих владельцев жилья.

Защищенность от посторонних глаз, что особенно важно для владельцев квартир на нижних этажах, — последнее, но главное преимущество тонировки.

Недостатки

Нельзя материал только хвалить, поэтому нужно написать о паре минусов. Самый главный из них — постоянное затемнение комнаты, находящейся около балкона. Тусклое освещение станет спутником жильцов, недостаток этот будет очень заметен в пасмурные дни, особенно там, где окна выходят на север. Слабый сигнал мобильных телефонов — потенциальная неприятность, если выбрана тонировка с плотным металлизированным слоем. Чтобы избежать подобных проблем в тех квартирах, где балкон остеклен до пола, перед покупкой необходима консультация специалиста. Он поможет в поиске и выборе оптимального материала.

Что такое тонировка для стекла?

Эти покрытия уже давно не диковинки. Их можно увидеть на фасадах многоэтажных зданий, в витринах магазинов, на автомобильных стеклах. Большая часть тонировочных пленок изготавливается из искусственной основы — полиэстера, который до производства пленки проходит несколько этапов очистки.

Полученный после прокатки слой его составляет всего несколько микрон. От качества очистки сырья зависят характеристики полученного продукта, однако не все производители могут им похвастаться. Например, есть фирмы, которые заслужили доверие покупателей: к ним относятся Johnson, LLumar, SolarGuard, SunGuard, SunTek.

Пленочная тонировка имеет многослойную структуру, функции каждого слоя различны. Самый важный — защитный, он гарантирует прочность, стойкость к истиранию, защиту от ультрафиолета, высокой температуры. Для тонировки балкона нередко используют металл, один или несколько. Это может быть бронза, серебро, титан, цирконий, хром и другие. Такое покрытие с напылением имеет минимальную толщину, но максимальные свето-, теплоотражающие свойства.

Ассортимент оконной защиты

Тонировка балкона своими руками — операция, которую нужно начинать с выбора подходящего покрытия. Характеристики изделия зависят от условий и требований, которые предъявляют к ним владельцы балкона. Ассортимент таких пленок довольно богат, все модели поделены на типы.

Затемняющие, солнцезащитные

Задача этих пленок — задерживание ультрафиолетового, инфракрасного излучения. С ней они справляются на 98% и 80% соответственно. Не менее эффективно они спасают от выгорания мебель. Если летом этот вид тонировки позволяет создать комфортные условия в помещении, то зимой он будет так же эффективно сохранять тепло в квартире, препятствуя его выходу через окна.

Зеркальные

Эти изделия еще называют маскировочными. Такие виды пленки служат надежной защитой от излучения, солнечных лучей, от постоянного запотевания окон. Дополнительная функция их — создание зеркальной поверхности, которая не дает возможности посторонним увидеть, что происходит внутри помещения. Обзор для хозяев остается неограниченным. Степени прочности этой разновидности материала различны.

Декоративные

Их предназначение понятно из названия: это создание различных эффектов в зависимости от вида покрытия. Такие пленки бывают разных цветов, с различными узорами и графическими рисунками, с матовой либо глянцевой поверхностью. Если хозяевам необходимо гарантированно защитить дом от ультрафиолета, нужно выбирать другой вид тонировки.

Противоударные

Эти покрытия — «спасители» окон квартир на нижних этажах, так как они придают стеклу прочность: такое окно не пойдет трещинами из-за ветки дерева или небольшого камня. Злоумышленников оно тоже остановит. Еще эти пленки имеют противопожарные свойства.

Архитектурные

Они называются спаттерными. Эти изделия «специализируются» на витражных стеклах балконов, на панорамных окнах. Они служат преградой солнечным лучам, вредному излучению, защищает от ударов. Интенсивность окраски, цветовые эффекты этих видов покрытий тоже могут отличаться.

Атермальные изделия

Это относительные новинки, однако у них уже есть своя армия поклонников. Такая тонировка отличается абсолютной прозрачностью, однако она достойный конкурент, так как умеет задерживать примерно 60% тепла и до 100% ультрафиолетового излучения.

Существуют комбинированные покрытия, которые совмещают несколько полезных свойств. Например, гарантируют защиту от солнца, от «несанкционированного» проникновения, но одновременно являются отличной маскировкой. Эти тонировочные покрытия могут быть съемными, что позволяет «избавляться» от них в те сезоны, когда в защите большой необходимости нет. Качества тонировочного материала от таких манипуляций не страдает, поэтому устанавливать и снимать покрытие можно даже ежедневно. Цена их значительно дороже.

Как проводят операцию самостоятельно?

Тонировка балкона своими руками — работа несложная, но она дает возможность сэкономить. Самое важное условие — соблюдение технологии приклеивания защитной пленки.

Что учитывают при покупке?

Качество материала — критерий важный, но не единственный. Один из главных параметров при покупке тонировки для балкона — ее светопропускная способность. Чем меньше цифра, тем материал темнее: например, тонировка, имеющая цифру 35, будет пропускать только 35% света. Поэтому владельцам всегда следует учитывать свои конкретные условия на балконе и в комнате, расположенной у него: сторону, куда выходит балкон, отсутствие или наличие другой защиты — деревьев, штор на окнах и т. л. Однако считают, что пленка, имеющая степень светонепроницаемости 35%, оптимальна для большинства квартир.

Если приобретен качественный товар, то срок его службы может достичь 10 лет. Покупка дешевых пленок-тонировок — риск потери солнцезащитных свойств материала уже через 2-3 года, велика вероятность быстрого появления дефектов покрытия. Цифры говорят за себя сами, но решать эту дилемму придется хозяевам.

Инструменты, материалы

Как и все работы по дому, тонировка балкона своими руками невозможна без полезных орудий труда. К ним относится:

бумажное полотенце или микрофибра для удаления ворсинок;

гибкий тонкий скребок — ракель;

или его замена — широкий резиновый (пластмассовый) шпатель;

канцелярский нож, ножницы;

металлическая линейка и рулетка;

пульверизатор.

Потребуется спирт либо другой обезжириватель, средство для мытья окон, любой шампунь.

Как приклеивают пленку?

Тонировка балкона своими руками производится с внутренней стороны, потому что так материал прослужит дольше, ведь он не будет подвергаться чрезмерным внешним воздействиям. Удобство — второе объяснение такого выбора, так как снять тонировку в этом случае можно при любых погодных условиях. Работу с материалами для наружной защиты окон лучше оставить профессионалам, так как после самостоятельной операции вполне возможно их отслоение при первом же контакте с дождем.

Сам процесс выглядит так:

С окон демонтируют все штапики, кроме верхнего элемента. В противном случае стеклопакет может выпасть. Если планируется вытаскивание стекла, то удаляют все штапики. Вымеряют размеры стекла, затем тонировочную пленку раскраивают, но оставляют небольшие припуски — 5-10 мм. Приступают к мытью окон. После окончания «водной процедуры» с поверхности удаляют все потеки, ворсинки. Тщательно следят за тем, чтобы не осталось ни единого отпечатка пальцев. Обезжиривают, затем увлажняют поверхность стекла. С пленки сначала удаляют защитный слой, потом смачивают материал водой. Цель — избежать его потенциальных заломов. Клеят материал сверху вниз. Тонировочное покрытие прикладывают к стеклу в верхней части окна, пузырьки воды удаляют ручным ракелем-скребком или альтернативой — пластиковой картой. Излишки идеально расправленной пленки прижимают к раме металлической линейкой, затем легко отрезают канцелярским ножом. Монтируют на законное место штапики.

Удаление и установка штапиков пластиковых окон требуют предельной внимательности, так как шанс повреждения конструкции слишком велик. Поэтому навыки подобных работ желательны, в противном случае гарантии сохранности окна не даст никто. Помощь ассистента — второй способ, подразумевающий качество и скорость работы.

Рекомендации для успешной работы

Чтобы тонировка балкона своими руками была выполнена безукоризненно, необходимо создать оптимальные условия для работы, следить за соблюдением всех правил.

Оптимальный диапазон температур для оклеивания тонировочной пленкой — от +10 до +35°. Максимальный процент влажности в помещении — 75, минимальный — 25%. Любое нарушение этого режима — риск получить недостаточную адгезию пленки со стеклом. Распыление воды и тщательная влажная уборка помещений (балкона и комнаты) даст шанс устранить некоторое количество частиц пыли, поэтому данный этап пропускать не советуют. Опрыскивание стекла способно решить именно проблему влажности. Использовать можно как простую воду, так и слабый мыльный раствор. Например, 500 мл воды + чайную ложку шампуня. Для снижения риска повреждения пленки шпателем его, а также рабочую поверхность, необходимо смачивать водой (лучше «скользким» раствором мыла либо шампуня). Любые мелкие частицы, оставшиеся на оклеиваемом стекле под пленкой, в дальнейшем приведут к возникновению некрасивых пузырей, поэтому чистота его — залог успеха. Если куплен материал с клеевым покрытием, то снятие всей подложки сразу не лучший вариант для тех, кто проводит подобную операцию первый раз. Тонировка без защиты может быстро «прицепиться» к любой, удобной для нее, поверхности, или попросту склеиться при неловком движении, либо от сквозняка. При освобождении материал легко повреждается, поэтому постепенное снятие и приклеивание подложки — по 50-60 мм — лучший выход.

Тонировка балкона возможна с любой стороны, но оптимальна самостоятельная работа, проводимая в помещении. Только спасительная пленка, находящаяся внутри, и сама будет максимально защищена.

Уход за тонировочной пленкой

Любое тонировочное покрытие не слишком требовательно в уходе. Хозяева обычно обходятся водой либо одним из неагрессивных средств. Но некоторые советы дают возможность жить с такой защитой максимально «долго и счастливо».

Идеалом для снятия пыли является мягкая салфетка, изготовленная из микрофибры. Раствор жидкого детского мыла — лучшее чистящее средство для пленки-тонировки. Использование жестких губок для мытья окон запрещено, это приведет к появлению царапин. Влажная уборка таких покрытий раз в месяц — минимум, но большая частота только приветствуется. Разглаживание пленки начинают с центра, заканчивают краями. Только такая последовательность спасет от наступления «большой армии» пузырьков. Появившиеся пузыри убирают шприцем и водой. Сначала поверхность прокалывают, затем заполняют водой. Распрямляют «волдырь» мягким материалом (микрофиброй) или шпателем.

Проанализировав все плюсы, минусы, познакомившись с особенностями процесса, уже можно и нужно принимать окончательное решение насчет приобретения этой чудо-пленки. Однако прежде необходимо узнать, как такое тонировочное покрытие потом снимается.

Как удаляют тонировку с окон?

Настанет день, настанет час, когда от тонировки балкона придется избавляться: если она пришла в негодность, или когда самые солнечные дни остались позади, а людей ждет серая слякотная осень. Демонтаж самоклеящейся пленки не самое веселое занятие, он потребует времени и сил. К счастью, есть несколько способов удалить покрытие, так что выбор у хозяев балконов есть. В любом случае вторая жизнь пленке не грозит.

Механическая очистка

Это самый неблагодарный труд, потому что ее разрезают канцелярским ножом на полоски. Потом эти куски поддевают с краев, осторожно отклеивают. Недостатки у такого ручного способа есть. Это возможное повреждение самого стекла и утомительность процесса. Причины второго минуса — небольшие (иногда крошечные) куски пленки, способные неожиданно оторваться в любом месте, остаться на стекле. На их удаление уходит львиная доля всего времени.

Химический способ

Это предприятие тоже требует достаточного количества времени. В этом случае сначала на старую тонировку щедро наносят нашатырный спирт, затем, и довольно быстро, ее закрывают полиэтиленом, чтобы предотвратить почти мгновенное испарение вещества. В таком состоянии пленку оставляют на несколько часов, после чего она «соглашается» легко отойти от стекла, не оставив на нем никаких следов. «Освобожденное» окно тщательно моют.

Механический вариант, но с использованием нескольких «помощников»

Это строительный фен, шпатель и нашатырный спирт. Сначала пленку хорошо нагревают. Когда она начинает плавиться, вооружаются шпателем и снимают тонировку с одного участка, потом переходят к аналогичной обработке следующих проблемных мест. Остатки клеевого состава с очищенных стекол убирают с помощью нашатыря. Этот относительно быстрый способ считается лучшим из представленных вариантов.

Если такой вид работы не очень пугает, то у хозяев балкона не остается ни одного «противопоказания» к этой защите окон.

Тонировка балкона своими руками — тот процесс, который гораздо проще, чем может показаться сначала. Единственная сложность — вырезание материала, и в этом случае мудрая народная поговорка про «семь раз отмерь» окажется весьма кстати. Избавление от лишних трат — еще один хороший стимул для самостоятельного проведения этой несложной операции. Дело за хозяевами, а все нюансы этого процесса покажет следующее видео: