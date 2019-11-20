Балконы и лоджии в квартире — большой плюс, но у этих дополнительных помещений есть небольшой недостаток, с которым хозяева очень часто сталкиваются при выборе нужной мебели. Это маленькая площадь, именно она виновата в долгих поисках подходящих товаров. Нередко они заканчиваются ничем: требуемый размер в магазинах отыскать не удается. Такая же ситуация получается и со шторами: без них на балконе, где много света, обойтись трудно. Поэтому у владельцев появляется идея сделать рулонные жалюзи своими руками. Способ этот — единственный рациональный выход, ведь заказ такого изделия выльется в круглую сумму. Конструкция рулонных штор проста, поэтому особых трудностей во время работы не возникнет.

Преимущества и недостатки

Прежде чем решить, имеет ли смысл делать рулонные жалюзи своими руками, нужно познакомиться с самой конструкцией, ее достоинствами и слабыми сторонами. Принцип работы таких штор-рулонов очень прост: это полотно ткани с пришитым к нему снизу утяжелителем, его подвешивают на окно, а регулируют освещенность, накручивая материал на барабан с помощью шнура.

Плюсы

Сначала нужно написать о преимуществах рулонных жалюзи. К ним относится:

значительная экономия пространства: по сравнению с «развесистыми» пышными занавесками тканевые рулоны занимают минимум места;

несмотря на малые размеры, рулонные жалюзи надежно закрывают оконные проемы от любопытных глаз;

проветривание балкона упрощается, так как створкам окна не будут мешать ни тюль, ни плотные портьеры;

возможность использования двух вариантов оформления окон — отдельно и в комплексе с любым другим текстилем;

серьезная экономия: не только жизненно важного пространства, но и денег, так как материалов уходит совсем немного;

простая регулировка освещенности в зависимости от времени суток;

большой ассортимент подходящего материала;

легкость монтажа на любой вид окон;

простота ухода.

Минусы

К сожалению, еще не придумали безупречную конструкцию, поэтому при всех достоинствах рулонные жалюзи недостатков не лишены. В этой категории:

не очень удобная регулировка интенсивности и направления света, требующая частичного подъема или опускания полотна;

невозможность создать легкий полумрак, если рулонная штора не имеет прозрачных и полупрозрачных вставок.

Если говорить о покупных моделях, то владельцы нередко жалуются на сбои механизмов во время эксплуатации. Перекосы полотна при закрывании/открывании створок — минус, если изготовлена одна большая конструкция, предназначенная для целой рамы. У более практичных и небольших рольштор для створок таких проблем не возникает.

Цены на рулонные шторы можно узнать тут:

Особенности рулонных штор

Главный элемент рулонных жалюзи — круглая в сечении штанга. Ее задача — закручивание ткани в рулон. Классическое ее расположение — верхнее. Второй обязательный атрибут — цепочка либо шнур, благодаря ей (ему) валик может поднимать или опускать занавеси. Утяжелитель, находящийся в нижней части полотна, гарантирует его распрямленное состояние. Если делают рулонные жалюзи своими руками, то выбирают более простой вариант: в таких рольшторах штанга внизу, она становится одновременно и грузом, и валиком. В определенном положении ее фиксируют шнуром, лентами либо тесьмой.

Принцип работы рулонных жалюзи одинаков, однако модели могут незначительно отличаться. В комплект некоторых из них входят дополнительные элементы. Одни улучшают внешний вид, другие делают эксплуатацию более легкой, удобной. Самые практичные дополнения — вертикальные направляющие или магнитные ленты. Их цель — предотвращение перекоса полотна. Короб для валика-штанги выполняет не только эстетическую функцию, он защищает ткань от пыли. Такие конструкции называют кассетными.

Есть некоторая путаница с названиями. Рулонными часто называют римские шторы, и наоборот. Да, у обеих конструкций есть много общего, особенно в расправленном виде. Однако рулоны всегда накручивают на вал, а «итальянок» собирают в горизонтальные складки.

Разновидности подъемных механизмов

Виды систем подъемных механизмов тоже бывают разными.

Цепочная. Здесь подъем материала регулируют при помощи веревки, шнура либо пластиковой цепочки. Последнюю перекидывают через барабан, крепят к низу полотна. Валик при натягивании шнура начинает вращаться, поднимая или опуская жалюзи. Для фиксации ткани в определенном положении используют подвязки, клипсы или иные держатели. Эти системы очень популярны: они надежны, цена их тоже невелика. Пружинная. Эта система может быть установлена сверху, снизу, либо с обеих сторон. В последнем случае есть возможность использовать материалы разной степени светопроницаемости. Этот вариант облегчит эффективную регулировку освещенности, его нередко называют комбинацией «день/ночь». Роль цепочки здесь исполняет ручка, установленная на нижнем отвесе. Конструкция очень удобна, однако пружины часто быстро выходят из строя. Электроприводная. Это самый удобный механизм: он наиболее прост в эксплуатации, но за повышенный уровень комфорта придется заплатить довольно большую сумму. Полотно сворачивается с помощью электромотора, его включают кнопкой или дистанционно. Обычно эти механизмы приобретают для панорамных окон, для высоких и широких проемов.

Если появилась идея создать рулонные жалюзи своими руками, то единственно возможный вариант — устройства с цепочной системой управления. Более функциональные виды штор — пружинные, электроприводные — лучше купить в готовом виде, а затем прикрепить к ним полотно из выбранного материала.

Подходящие ткани для рулонных жалюзи

Наиболее популярными материалами для создания рулонных штор считают лен, нейлон, полиэстер и хлопок. В список востребованных тканей можно включить комбинированные изделия: полиэстер с добавлением вискозы, сатина либо хлопка, стекловолокно с поливинилхлоридом. Эти ткани отличаются практичностью: они долговечны, очень нетребовательны в уходе. Широкий ассортимент расцветок позволяет выбрать материал для любого интерьера.

Зависимость от помещения

Особого внимания заслуживает главное свойство занавесок — степень их прозрачности. Материалы для тканевых рулонных жалюзи делятся на несколько видов.

Прозрачные и полупрозрачные. Это сатин, хлопок, шелк. Они хорошо рассеивают свет, но отлично затемнить пространство не в состоянии. Такие ткани подойдут для защиты от солнечных лучей в дневное время. Димаут — текстиль, имеющий среднюю степень затемнения. Он легко задерживает до 70% света, поэтому относится к универсальным решениям, подходящим для любых комнат. Блэкаут гарантирует полное затемнение, поэтому такой текстиль используют для спален, детских, мансардных помещений, там, где нужно периодически избавляться от любого света. День/ночь (иначе — «зебра»). Этот материал — чередующиеся полоски полупрозрачного (прозрачного) и матового материала. Это почти полный аналог настоящих жалюзи.

Планируя сделать рулонные жалюзи своими руками, нужно помнить, что они более требовательны к тканям. Материалы с изнанкой не подойдут для квартир на нижних этажах, так как эта «неприглядная» сторона будет хорошо видна с улицы. В этом случае надо покупать двухстороннюю ткань, либо сшивать два полотна «лицом» наружу.

На рулонные жалюзи для кухонь советуют покупать материалы, пропитанные составом для защиты от запахов, грязи и жира. В жилых комнатах необходим другой «защитник» — текстиль с антистатическим эффектом, он будет препятствовать оседанию на шторах пыли.

Материалы — рулонные оригиналы

Есть еще несколько материалов, которые тканями не являются, но иногда им все же отводят такую роль. Самые простые кандидаты — бумажные (или другие) обои. Да, в рулон они сворачиваются очень охотно, а легкая работа не требует участия швейной машины. Однако срок службы довольно хрупкого, мнущегося вида отделки для стен в этом непривычном качестве очень недолог.

Следующие претенденты на звание рулонных жалюзи — деревянные планки и бамбук. Их главные достоинства — красота и экологичность. Но недостатки все же перевешивают: даже легкие тропические стебли с креплениями будут весить немало, постоянный шум при сквозняке, при открытии/закрытии таких штор вскоре надоест. Небольшой выбор расцветок тоже идет в «компанию» минусов.

Рулонные жалюзи своими руками

Первый шаг подготовки к изготовлению штор — замеры. Чтобы занавески хорошо выполняли свою работу, сначала надо правильно определить площадь. Жалюзи можно сделать на весь проем, на целую раму или только на створки. Если говорить о самом удобном способе для балкона, то это последний вариант. В таком случае ничто не будет мешать частому проветриванию помещения.

Работу начинают со снятия мерок — с оконного проема или стекол. К получившейся длине прибавляют 3-4 см на припуски и 15 см для прикрепления валика-штанги и изготовления «кармана» для утяжелителя. К ширине — 3-4 см. С каждой стороны должно быть оставлено по 15-20 мм для обработки загибов ткани. Это справедливо для ткани без изнанки. Если материал имеет изнаночную сторону, то нельзя забыть о том, что полотно должно быть вдвое длиннее: его придется складывать и сшивать. Если выбраны две разные ткани, то надо сделать две одинаковые выкройки с припусками.

Подготовка материалов, инструментов

Чтобы изготовить рулонные жалюзи своими руками, потребуется найти либо купить расходные материалы и инструменты.

На роль валика подойдет штанга из алюминия, деревянный круглый брус (25-30 мм) или отрезок карниза. Длина детали должна соответствовать ширине полотна, но без припусков на швы. В качестве крепления на деревянную раму можно использовать такую же рейку с саморезами, металлическими уголками. Для рамы пластикового окна подойдет даже двухсторонний широкий скотч. Для роли утяжелителя годится тонкая пластиковая труба либо любой из предыдущих деревянных элементов. Относительно тяжелый алюминий не самый хороший кандидат. Только длина в этом случае должна быть чуть меньше ширины ткани, так как лучше груз закрыть ей со всех сторон. Но можно оставить края свободными, чтобы перед стиркой не «издеваться» над изделием, пытаясь вытащить утяжелитель.

Помимо одного отреза ткани или двух полотен, различных по цвету, будут необходимы:

крючки-саморезы и металлические (пластиковые) кольца;

один из декоративных фиксаторов: атласная, шелковая лента либо шнур, длина их обязана быть втрое больше, чем у полотна;

лента-«липучка» для крепления ткани, ее длина соответствует размерам деревянной планки;

швейная машинка и нитки, подходящие по цвету;

мебельный степлер;

шуруповерт;

уровень.

Можно не усложнять себе работу, а приобрести готовый механизм, состоящий из барабана, кронштейнов, пластиковой цепочки и специальной липкой ленты (иногда). Тогда останется только сшить полотно своими руками и прикрепить его к конструкции.

Как изготавливают рулонные шторы?

Для подобных работ необходима свободная и довольно большая поверхность. В ее роли сможет выступить стол, гладильная доска либо пол. Дальнейшие работы проходят по такому алгоритму:

По сделанным замерам раскраивают ткань. Если выбран материал с изнанкой, его складывают лицевой стороной внутрь, прострачивают, предварительно наметав с двух сторон. Или с трех, если вырезаны 2 детали. Полученный «мешок» выворачивают, зашивают. У двухстороннего полотна просто обрабатывают края. В обоих случаях материал тщательно отпаривают. В нижней части шторы наметывают «карман», помещают туда выбранный утяжелитель. Застрачивают его либо со всех сторон, либо только сверху. Можно не зашивать только одну сторону, а пришить к ней молнию, пуговицу с петелькой, сделанной из ниток, или небольшие крючки. Планку держатель заворачивают в ткань с противоположной, верхней стороны. Фиксируют ее иголкой с ниткой или степлером. Альтернативный вариант — приклеивание к ней и к верхнему краю шторы ленты-липучки. В планку с тыльной стороны вкручивают саморезы-крючки. К ним привязывают декоративный шнур. С лицевой стороны узкими полосками из ткани полотна крепят кольца. Расстояние от этих элементов до боковых сторон составляет 15-20 см, до штанги — 5-7 см. Фиксатор-шнур протягивают вниз по длине полотна, выводят на лицевую сторону, пропускают через кольца. В стену вкручивают саморез-крючок. На нем завязывают шнур.

При натягивании фиксатора полотно будет заворачиваться на валик, при ослаблении — опускаться вниз.

Конструкция с лентами

Если выбраны декоративные ленты, то лучше поступить по-другому. В ткани необходимо сделать два отверстия, а потом закрыть их кольцами-люверсами. В этом случае две ленты завязываются на бант снизу штор. Есть и второй способ, который не предусматривает порчу ткани «дырками»: обе ленты просто фиксируют на планке-держателе степлером. Подвязки, свисающие с обеих сторон (внешней и внутренней), обязаны иметь одинаковую длину.

Фиксация рулонных жалюзи на окне — последняя часть операции, но не менее важная. Чтобы не испортить внешний вид штор, необходима точная разметка места крепления, а также проверка горизонтальности уровнем. К деревянной раме планку-держатель с полотном крепят саморезами или металлическими уголками. На металлопластиковых конструкциях элемент фиксируют двухсторонним скотчем, либо пользуются купленными пластиковыми креплениями.

Альтернативы, подходящие для балкона

Рулонные жалюзи своими руками — простой вариант, который идеален для балконов и лоджий, однако он не единственный. Если рассматривать других претендентов, то наберется целый «ворох» потенциальной «одежды». В список можно внести:

универсальные классические жалюзи;

вертикальную их разновидность;

занавеси из бамбуковых бусин;

обычные прямые шторы;

римские занавески;

дуэт: шторы, тюль;

нитяные изделия;

шторы-плиссе.

Небольшой метраж балкона — достаточный повод, чтобы отказаться от ламбрекенов и плотных портьер. В таких помещениях лучше будут выглядеть лаконичные и простые модели. Лучший представитель — обычные жалюзи: из алюминия, дерева, пластика или полиэстера. Простор, наоборот, значительно расширяет потенциальный ассортимент.

Самые элементарные рулонные жалюзи своими руками сделать очень легко. Нужно только уметь аккуратно шить и обращаться «на ты» с довольно простыми инструментами. Такая работа не отнимет много времени, но принесет ощутимую выгоду, если сравнивать самодельные шторы с покупными конструкциями.

Чтобы узнать, какой «фронт работ» ждет впереди, нужно заранее познакомиться с процессом. Один из самых практичных вариантов изготовления штор можно оценить и «примерить на себя», если посмотреть это видео: