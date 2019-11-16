Максимальное использование жилой площади — желание вполне логичное и понятное, так как свободного пространства в стандартных квартирах всегда не хватает. Чтобы получить дополнительные полезные метры, многие владельцы обращают свое внимание на балкон, который можно превратить в полноценную небольшую комнату. После остекления и утепления на повестке дня появляется новая тема для размышлений — материал для отделки помещения. И в этом случае выбор чаще всего падает на благородную древесину, так как обшить балкон вагонкой не слишком сложно, а привлекательный вид ему практически гарантирован. Эта несложная работа покорится даже начинающему мастеру, но чтобы сделать ее безукоризненно, надо знать о процессе абсолютно все.

Виды вагонки для обшивки

Обычно, когда в разговоре упоминают вагонку, то подразумевают деревянные изделия. Намного реже так называют пластиковые ПВХ панели. Дело здесь в очень похожем, удобном монтаже такого материала: оба — длинные доски, имеющие с одной стороны шип, с другой — паз. На выбор из двух претендентов влияет их стоимость, желание хозяев: они исходят из практических либо эстетических соображений. Поэтому первый вопрос не о том, как обшить балкон вагонкой, а о предпочтительном ее виде. С обоими кандидатами надо познакомиться поближе.

Пластиковая разновидность

Сырье для изготовления этих панелей — поливинилхлорид (ПВХ) или винил. Из-за особенностей структуры материал обладает хорошими звуко- и теплоизоляционными характеристиками. В актив этого вида можно занести невысокую цену, приличный срок эксплуатации (обещают 30 лет), широкую цветовую гамму. К другим «добродетелям» пластиковой вагонки относится:

Вполне симпатичный внешний вид. Такие панели выпускают не только разных цветов: очень популярны имитации под дерево, натуральный камень и металл. Отсутствие боязни атмосферных осадков. Это большое преимущество для балконов, если окна для проветривания хозяева открывают очень часто. Экономичность. Искусственный материал не слишком прихотлив, поэтому лишние расходы отпадают. Вагонке из пластика не потребуется защита и лакокрасочные покрытия. Идеальное сочетание с такими же пластиковыми окнами дает возможность получить на балконе цельный, гармоничный интерьер. Простота монтажа и ухода.

Наряду с достоинствами обшивка из пластика имеет серьезные недостатки, особенно для балкона. В этот список входит:

Хрупкость материала. Панели не могут противостоять ударам, от механического воздействия на них образуются трещины. Изменение цвета. Со временем вагонка потускнеет, под солнечными лучами светлые модели начнут приобретать желтоватый оттенок. Деформация из-за высокой температуры. Если балкон находится на южной стороне, то это не самый хороший вариант. Выделение неприятного запаха в летний зной — одно из самых неприятных свойств искусственного материала. Пожароопасность. Пластик очень легко воспламеняется, а когда горит, выделяет токсичные вещества. Это огромный недостаток данной вагонки.

Если с материалом бережно обращаться, не допускать форс-мажорных ситуаций и уберечь его от жестоких солнечных лучей, а также от высокой температуры, то пластиковая вагонка обеспечит симпатичный внешний вид балкона с минимальными затратами на его обшивку.

Деревянная вагонка

Средний срок эксплуатации материала — 10 лет, но «продолжительность жизни» его больше зависит от качества защиты. Эти панели производят из разных сортов древесины. Для обшивки балкона покупают вагонку из дуба, липы, ольхи, ясеня и других лиственных пород. Отделочные материалы из ели, лиственницы и сосны редко используют там, где много солнца и высокая температура. Причина — выделение смолы в таких некомфортных условиях.

Плюсы древесины всем известны.

Экологическая чистота — главное достоинство. Благодаря ему дерево часто выигрывает «битву» с другими, ненатуральными, претендентами. Универсальность. Материал позволяет обшить не только стены балкона, но и пол с потолком. Удивительно красивый, благородный внешний вид. Отличные звуко- и теплоизоляционные показатели.

Надо привести все качества, даже те, что идут в минус. К этой категории относят:

Гораздо большую трудоемкость монтажа, если сравнивать с обшивкой пластиковой вагонкой. Необходимость обработки древесины. Ей нужна защита от влаги, плесневого грибка, гниения, насекомых и огня. Расходы на лакокрасочные материалы, которые используют для облагораживания вагонки и дополнительной защиты дерева.

Если сравнивать минусы пластика и древесины, то недостатки второго материала менее серьезны, относительны: с большинством из них легко справиться своими руками. Именно поэтому деревянная вагонка гораздо чаще остается победителем, когда выбирают материал для обшивки балкона.

Виды деревянной вагонки

Цену изделий определяет класс материала, технология их изготовления. По качеству модели делят на сорта:

«Экстра» («Прима») имеет безукоризненный внешний вид, так как отсутствуют даже малейшие дефекты;

класс «А»: на 1,5 м 2 позволяется минимальное количество дефектов — 1 или 2 невыпадающих сучка;

позволяется минимальное количество дефектов — 1 или 2 невыпадающих сучка; «В»: кроме четырех сучков на этой площади допускаются два смоляных кармашка либо две небольшие трещины;

класс «С» — самое низкое качество: такие панели используют для наружных работ или для обшивки подсобных помещений.

Европейская и обычная вагонка

Существует 2 вида материала — обычная вагонка и евровагонка. Обе панели — доски, имеющие пазы и шпунты, предназначенные для надежной стыковки. Различия у материалов есть, они довольно существенны.

Профили моделей имеют разную толщину, ширину. Качество евровагонки выше, поэтому ее покупка предпочтительнее. Из-за разной технологии изготовления «нерусская» вагонка — материал полностью высушенный. Обычные изделия нередко имеют естественную влажность. Евровагонку легко отличить по внешнему виду: на тыльной стороне изделий предусмотрены две продольные канавки — компенсационные пазы. Их «призвание» — отведение конденсата, минимизация напряжения доски. Европейские панели более требовательны к уходу, цена их, по сравнению с простой вагонкой, более высокая.

Есть несколько видов профиля. Это:

стандартная евровагонка;

блок-хаус, имитирующий бревно;

ландхаус;

софт-лайн;

штиль;

американка.

Размеры панелей

Деревянная вагонка российских производителей и евровагонка отличаются размерами. Максимальные параметры отечественной продукции таковы:

длина — 6000 мм;

толщина — 25 мм;

ширина — 150 мм.

Размеры европейских моделей:

длина — 500-6000 мм;

толщина — 13, 16, 19 мм;

ширина — 80, 100, 110 либо 120 мм.

Обоих кандидатов считают достойными стать оформлением небольшого пространства. Так как обшить балкон вагонкой можно любой, выбор зависит лишь от предпочтений владельцев квартиры, размеров ремонтируемого помещения, его интерьера.

Покупка материалов, поиск инструментов

Для будущей работы потребуется вагонка и брус для обрешетки, его размеры — 40х60 мм. Помимо главных материалов будут необходимы дополнительные. Список этот не слишком мал, в него входит:

антисептическая грунтовка для дерева, шпаклевка, лак;

диффузионная мембрана — для гидро-, пароизоляции;

гвозди с крупными шляпками (30 мм);

грунтовка-антисептик для материала основания;

дюбеля (6х60 либо 6х100 мм);

жидкие гвозди (монтажный клей);

кляймеры;

монтажная пена;

плинтуса;

саморезы (50, 70, 90 мм);

утеплитель — минвата (либо базальтовая) или пенопласт, пеноплекс, толщина — 40 мм;

альтернатива ему — фольгированный материал (изолон, пенофол);

штукатурка, цементный раствор.

Необходим полный набор инструментов, так как обшить балкон вагонкой в короткие сроки можно довольно быстро, но только если все находится под рукой. Нужно собрать в одном месте:

ножовку по дереву либо электролобзик;

капроновый шнур, отвес и уровень;

карандаш, рулетку, угольник;

киянку, молоток, топор;

перфоратор (мощную ударную дрель);

пистолет для пены;

степлер;

набор сверл;

шуруповерт.

Перчатки для работы с древесиной и надежная стремянка дополнит этот комплект. Очки и маску используют не все, однако защитное обмундирование не излишество, а мера предосторожности.

Подготовка балкона к обшивке

Любые ремонтные работы не обходятся без подготовительных мероприятий. Чтобы гарантировать надежность конструкции, сначала поверхности избавляют от всех старых покрытий — от плитки, краски, штукатурки, которая готова отвалиться.

После этого проводят тщательную проверку стен. Все крупные трещины, щели, сколы задувают монтажной пеной или замазывают раствором. Небольшие дефекты сначала расширяют, а после этого заполняют. Перед операцией все трещины и выемки для лучшей адгезии (сцепления) обязательно обрабатывают грунтовкой, предназначенной для конкретного материала основания. Используя уровень, проверяют степень кривизны стен и перекрытий. Впадины выравнивают с помощью штукатурки (шпаклевки), выступающие участки убирают молотком. Для защиты от плесени на всю площадь поверхностей наносят грунтовку. Делают операцию в несколько слоев. Перед нанесением следующего дожидаются полного высыхания предыдущего.

Пока ждут высыхания грунтовки, антисептиком точно так же обрабатывают вагонку и брус.

Монтаж обрешетки, укладка утеплителя

Данный этап начинают c нанесения разметки для элементов будущего каркаса. Есть два варианта монтажа бруса — вертикальный, горизонтальный. В первом случае вагонку располагают горизонтально, во втором — вертикально или оригинально — по диагонали. Последний вид оформления для небольшого балкона обычно не выбирают. Причина — сложность и неоправданно большой расход материала.

При горизонтальном креплении направляющих первый элемент фиксируют на расстоянии 10 мм от пола. При вертикальном монтаже работу начинают с угла. На шаг крепления не влияет вариант выбранной обрешетки: он в любом случае составляет 600 мм. Выполняя разметку, горизонтальность, вертикальность всех линий проверяют постоянно.

После завершения этого этапа переходят к изготовлению обрешетки.

Брус нарезают на элементы необходимой длины. Их прикладывают к линии, сквозь них же сверлят отверстия, шаг — от 500 до 800 мм. Он зависит от ширины плит утеплителя. Первое и последнее отверстие от края бруса должно находиться на расстоянии 50 мм. Брус убирают, в отверстиях располагают дюбеля, потом переходят к закреплению гидроизоляции. Мембрану разворачивают, крепят в нескольких точках жидкими гвоздями (клеем). Затем сверху саморезами монтируют обрешетку. Плоскость конструкции тестируют отвесом. Его закрепляют на самом верхнем элементе. В этой роли может выступить шнур, натянутый между верхним и нижним брусом. В ячейки укладывают выбранный утеплитель. Если куплен фольгированный вид, его крепят еще до монтажа обрешетки. Для предотвращения появления мостков холода все стыки между материалом и обрешеткой задувают монтажной пеной. Если в качестве теплоизоляции выступает минеральная вата, то сверху настилают гидроизоляционную мембрану. Ее крепят к каркасу степлером.

Как обшить балкон вагонкой?

Рассмотреть все этапы операции можно на примере вертикального монтажа панелей.

Кляймеры или скрытое крепление

Сначала занимаются обшивкой участка под оконной рамой. Нарезают вагонку в соответствии с необходимой длиной. С первого элемента лобзиком либо ножовкой удаляют шип, прикладывают его к углу, проверяют вертикальное его положение. Затем планку фиксируют скобами-кляймерами. Другой вариант — в паз гвоздями, вбитыми наискось. Преимущество у первого способа, так как в этом случае вагонка остается без повреждений. Научиться с первого раза корректно вбивать гвозди удастся не сразу. Самый простой способ монтажа на кляймеры — временная фиксация панели гвоздями на обеих направляющих, а затем — заведение скобы в паз, ее фиксация саморезами или гвоздями. После операции временный крепеж удаляют. Следующую панель загоняют до упора киянкой, потом действуют аналогичным образом. Последнюю планку подрезают вдоль таким образом, чтобы она без проблем вставала на свое место. Фиксируют ее гвоздями либо саморезами.

Фиксацию вагонки на высоких стенах делают аналогично, но здесь есть одно исключение. Если длина вагонки недостаточна, то ее наращивают с помощью добора.

Длинную панель крепят так, чтобы ее край доходил до половины бруса. За ней крепят короткий элемент. Используя подобную схему, переходят к следующим полосам, но действуют «вразбежку» — чередуют (меняют местами) длинные и короткие планки.

Наращивать высоту можно и другими способами: например, вставками поясов из горизонтальных или диагональных отрезков. Однако в этом случае работа окажется немного сложнее привычного монтажа, особенно для начинающих мастеров.

Открытый монтаж вагонки

Как обшить балкон вагонкой быстро, просто, но качественно? Есть простой способ, не требующий навыков работы с кляймерами, или виртуозного обращения с гвоздями, забитыми в пазы. Данный вариант не очень привлекателен, однако он имеет право на существование. В этом случае никаких ухищрений не предпринимают. Вагонку фиксируют на брусе гвоздями либо саморезами: первые вбивают, вторые вкручивают, но непосредственно в полотно, в его лицевую сторону.

Большой минус — остающиеся на виду места крепления, однако есть способ нивелировать этот недостаток. Шляпки, глубоко утопленные в древесину, можно спрятать, если сделать «правильную» замазку из ПВА и мельчайших стружек, больше напоминающих пыль. Такой «камуфляж» позволяет скрыть с глаз некрасивые отверстия, получив почти идеальную поверхность.

Обработка, защита древесины

Готовые деревянные поверхности шлифуют, снова обрабатывают грунтовкой-антисептиком. Если хотят оставить натуральный цвет древесины, то вагонку покрывают несколькими слоями лака. Для придания оригинального оттенка используют морилку. Масляной или акриловой краской поверхность полностью закрашивают. Во всех случаях для получения равномерного покрытия каждый слой лакокрасочного материала оставляют до полного высыхания, а затем наносят следующий.

Натуральные альтернативы, привлекающие своей безопасностью, отсутствием запаха, — хороший выбор для балконов, выходящих на юг. Самыми популярными продуктами являются льняное масло, воск либо смесь этих ингредиентов. Эти составы даже «в одиночестве» способны надежно защитить древесину от гниения.

Как обшить балкон вагонкой? Если использовать открытый монтаж, то очень легко и быстро, но придется прятать отверстия, а эти манипуляции отнимут довольно много времени. Обшивать небольшое помещение с помощью кляймеров удобно, эта операция тоже не так страшна и трудозатратна. Скрытый монтаж — самый трудоемкий вариант, к тому же у мастера может появиться большое количество брака: вбивание гвоздей (вкручивание саморезов) в паз, а также утапливание шляпок в древесину — операции, требующие суперосторожности и предельной внимательности.

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