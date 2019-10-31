Многие хозяева малогабаритных квартир рано или поздно сталкиваются с одной неприятной проблемой, масштабы которой увеличиваются из года в год. Речь идет о всевозможных вещах, которых в жилище становится все больше. Заготовки, сезонная обувь и одежда, инструменты либо иные предметы, которые нужны время от времени, занимают драгоценное место, но лишиться их «навеки» невозможно. В этом случае многие находят выход из создавшегося тупика — решают сделать шкаф на балконе своими руками. С задачей способен справиться тот, кто умеет обращаться со столярным инструментом: работа не отнимет много времени, зато избавит дом от дальнейшего захламления. Особенно это касается балконов, ведь в «ссылку» туда отправляют много всякого «добра».

Требования к месту и конструкции

Первое условие для комфортной «жизни» шкафа на балконе — его застекление, в противном случае мебель размокнет и станет привлекательным местом для плесени. Утепление и отопление тоже желательны. Ровный пол необходим, чтобы не допустить перекоса будущей конструкции.

Чтобы балконный шкаф стал удобным и эффективным местом для хранения, он обязан быть:

очень вместительным, а значит, в узком помещении логично сделать его под потолок;

функциональным — имеющим множество разных отделений, чтобы можно было спрятать в нем все предметы, имеющие разные размеры;

сделан из влагостойкого материала, так как даже окна остекленного балкона нередко открывают для проветривания квартиры;

симпатичным и аккуратным, чтобы не портить вид балкона, который уже давно не хочет выглядеть некрасивой свалкой забытых вещей.

Экономия пространства, и так небольшого, — еще одно требование, обязательное для шкафа, который должен находиться на относительно длинном, но узком балконе. Типичное вытянутое помещение позволяет только один рациональный вариант — установку мебели в его торцах. В этом случае самыми подходящими моделями будут встроенные шкафы — купе либо распашные конструкции.

Некоторые квартиры имеют в своем «распоряжении» балконы-оригиналы, имеющие не очень практичные углы. В этом случае хозяевам приходится проектировать необычную мебель — угловые шкафы, более требовательные к своим создателям.

Широкие и просторные лоджии дают возможность поместить мебель по длинной стене, но в этом случае ее делают не слишком глубокой (300-350 мм), так как более массивные шкафы будут скрадывать объем помещения, которое и так метражом похвастаться не в состоянии.

Материалы для балконного шкафа

Даже на утепленном балконе главной угрозой мебели остается влажность. Поэтому и материал для его создания подбирают с оглядкой на этот фактор. Возможны такие варианты:

Дерево — лучший материал для любой мебели, так как он эстетичен, прост в обработке, имеет отличные эксплуатационные характеристики при правильной обработке материала и корректном уходе за ним. Противопоказание — холодные балконы, на которых высока влажность. Нередко для этой цели используют деревянную вагонку. ДСП (ЛДСП). Ахиллесова пята этого материала — не очень хорошая устойчивость к влаге и перепадам температур, поэтому такая мебель будет чувствовать себя неплохо только на застекленных балконах и лоджиях. ЛДСП подойдет для отапливаемых помещений. МДФ. Этот качественный материал по своим свойствам больше приближен к натуральному дереву, однако выгодно отличается от него ценой. Эти панели не страшатся ни влажности, ни перепадов температур. Не последний плюс — их экологичность. Пластик — панели ПВХ. Самый непритязательный кандидат из этого списка, так как он совсем не боится влаги, практичен, дешев, ухаживать за ним очень легко. Недостатки пластика — хрупкость, постепенное изменение цвета при долгом нахождении под солнечными лучами. ГКЛ. Еще один претендент — влагостойкий гипсокартон, однако этот материал не лучший из «соискателей». Причина тому его хрупкость. Другие минусы — большой расход профиля для изготовления более-менее надежной конструкции, дверцы, которые в любом случае придется делать из другого материала. Металлопластик. Этот материал известен своей практичностью. Ему не страшны ни жара, ни холод. Повышенная влажность и механические воздействия тоже не слишком большая угроза. Самый большой враг союза металла и пластика — яркое солнце, рано или поздно вызывающее его пожелтение. Отдельные элементы для шкафа (дверцы, полки) покупают в строительных магазинах.

Чтобы сделать шкаф на балконе своими руками, можно выбрать не один, а несколько материалов. Комбинации из них дают возможность создания необычной, оригинальной мебели.

Каркас

На эту роль чаще выбирают брус, его размеры — 40х40 или 50х50 мм. Этот вариант традиционный, однако если балкон не отапливается, древесина не лучший выбор, ее размеры будут изменяться «благодаря» перепадам влажности, температур. Регулярная обработка защитными пропитками тоже будет необходима.

Оптимальным выбором для балконных условий становится металлический профиль, имеющий оцинкованное покрытие. Он не боится на влаги, ни перепадов температур, к тому же любой отделочный материал прикрепить к металлу достаточно легко. Альтернатива — направляющие с отверстиями для кронштейнов, на них крепят полки. Плюс — легкая смена расстояний между ними.

Полки

Эти элементы легче всего изготовить из листового материала. Возможно использование толстой фанеры, ДСП или ЛДСП, ОСП, но полки для тяжелых вещей требуют «помощи» дерева. Эти элементы нередко делают из обрезков досок, оставшихся в хозяйстве. Пропитки и лакокрасочный материал для обработки покупают тот, что предназначается для наружных работ. Он защитит элементы от ультрафиолета. Обезопасить квартиру от «чудных ароматов» сможет лак, имеющий водную основу.

Полки просто укладывают на брус, либо фиксируют на каркасе саморезами. Еще один вариант крепления — к стене балкона уголками, однако данная работа усложнится и затянется, если стены потребуют сажать весь набор полок на дюбеля. Выход из затруднительного положения — сборка каркаса и фиксация элементов к нему или направляющие с кронштейнами.

Дверцы

Есть 3 варианта дверей, которые обычно используют при изготовлении шкафа для балконов или лоджий. Это:

обычные — распашные;

раздвижные — типа купе;

рольставни.

Первые самостоятельно установить легче всего, потребуются только дверцы, мебельные петли и шуруповерт. Раздвижные конструкции позволяют сэкономить пространство, если рядом планируется установка барной стойки или какой-либо мебели, однако для них нужен набор, состоящий из направляющих и системы роликов для дверного полотна. Новомодные рольставни — удовольствие дорогое, но в этом случае в стоимость обычно входит и установка этих устройств.

Все дверцы могут быть такой же высоты, как и сам шкаф, но гораздо практичнее разделить балконную мебель (особенно высокую) на несколько секций (2-3), и для каждой из них сделать свои двери.

Если говорить о материалах, которые удобны для самостоятельного изготовления полотен, то первое место в состоянии разделить деревянные доски и вагонка. Эти элементы собирают на деревянном каркасе. Дверцы из ЛДСП — достаточная причина, чтобы заказать полотно в мастерской, так как разрезать лист без сколов в состоянии только циркулярная пила. Качественное ламинирование торцов в домашних условиях — миссия, которая практически невыполнима.

Подходящие виды шкафов для балконов

Их несколько. Все конструкции отличаются сложностью работы, поэтому выбор остается за хозяевами.

Встроенные шкафы. Это мебель, размещаемая в естественной либо искусственно созданной нише. Так как большинство балконов все же имеет правильную прямоугольную форму, это наиболее распространенный вариант. Нередко для них выбирают дверцы-купе. Недостаток — невозможность перенести встроенную мебель в другое место. Конструкции с распашными дверями. Если говорить о самостоятельных работах, то эта модель — самый простой вариант, не обещающий мастеру никаких затруднений. Единственный относительный минус — необходимость оставить пространство для открывания дверок, однако трудно представить себе тот балкон, где эта операция вызвала бы сложность. Угловая балконная мебель. Ее используют не только там, где помещение имеет необычную конфигурацию, потому что такие шкафы дают возможность создать большое вместилище, но одновременно не приносить в жертву оконный проем, сохраняя доступ света. Узкая сторона в этом случае примыкает к стене фасада, широкая — к боковой стенке балкона. Компактные узкие шкафчики. Если лоджии имеют глухие боковые стены, то эту узкую мебель делают высокой. При полном остеклении по периметру стен балкона шкафы располагают под окнами либо у обеих торцевых сторон. Выбор размеров зависит только от вещей, которые будут там храниться. Шкафы-пеналы. Этот вариант может стать спасением для самых маленьких балконов. Внутри таких конструкций оборудуют большое количество полок или отсеков для хранения различных вещей. Обычно для этой узкой мебели выбирают простые распашные дверцы, так как любой другой вариант будет попросту неудобен.

Только после поиска и выбора понравившейся модели можно приступать к дальнейшим «свершениям».

Инструменты, материалы

Подготовка орудий труда нужна всегда, так как быстро сделать шкаф на балконе своими руками без необходимого набора, присутствующего на рабочем месте, не получится, ведь придется отвлекаться на поиски то одного, то другого. Поэтому заранее лучше собрать такую «теплую компанию»:

бумагу, карандаш для чертежа, маркер для разметки деталей и стен;

мебельные петли (оптимальны «бабочки», не требующие врезки);

молоток, ножовку, отвертки;

металлические (пластиковые) уголки;

морилку, лак;

наждачную бумагу;

рулетку, отвес, строительный уровень;

саморезы, дюбеля;

сверла — по бетону и дереву;

электроинструмент — лобзик, перфоратор, шуруповерт.

Теплоизоляция и утепление желательны, а ровная поверхность пола — необходима, поэтому первым делом вооружаются уровнем и проверяют горизонтальность покрытия. Если необходимо выравнивание, то делают настил.

Изготовление балконного встроенного шкафа

Первый этап создания любой мебели — составление или поиски чертежа, который можно легко оптимизировать под свое помещение. Поэтому берут рулетку, измеряют высоту, ширину балкона, определяют нужную глубину мебели.

Чем большее количество измерений было проведено, тем вероятнее шанс получить мебель, которая идеально впишется в небольшое пространство. Самого большого внимания заслуживают стойки, так как все 4 элемента могут отличаться по высоте, и довольно сильно. Если посередине запланированы дополнительные ребра жесткости, то тщательно проверять придется и их.

Сначала составляют чертеж на бумаге, учитывают размеры полок, а они зависят только от набора вещей, которые найдут там свое «пристанище». Все размеры переносят на материалы, заготовки выпиливают лобзиком или ножовкой. Их шкурят, морят (лакируют). Приступают к разметке поверхностей, правильность линий направляющих обязательно проверяют уровнем, отвесом там, где будут устанавливать брусья каркаса. Элементы крепят с помощью дюбелей и саморезов непосредственно к стенам ниши для встроенного шкафа. К линиям прикладывают брус, через него делают отверстия тонким сверлом так, чтобы на поверхности стен либо потолка остались следы. Шаг — 500 мм. Заготовку убирают, а отверстия для дюбелей в стенах сверлят перфоратором. Крепеж вставляют, брус фиксируют саморезами. Если задние стойки нет возможности закрепить на стене, то их соединяют с потолком и полом. Используют для этой операции металлические уголки. Для компенсации влажностного и температурного расширения древесины сверху и снизу стоек подкладывают куски пенофола. На полученный каркас укладывают поперечные брусья: их фиксируют теми же уголками. На них монтируют полки. Затем на заготовках-дверцах делают разметку для петель, крепят их к полотну. В последнюю очередь — вдвоем с помощником — делают примерку для корректной установки на стойках, затем на них крепят петли.

Последний этап после монтажа дверей шкафа — фиксация на них ручек, защелок.

Изготовление небольшого шкафчика

Этот вариант наиболее прост, поэтому владельцы балконов-дюймовочек его выбирают довольно охотно. Преимущества — возможность поместить такую компактную мебель под окнами, сделать из нее столик либо удобный диванчик. Для «волшебного» превращения обычного шкафа в мягкую мебель достаточно «оснастить» верх и виртуальную спинку-стену подушками.

В роли материала может выступить ДСП, ЛДСП либо МДФ. Для задней стенки подойдет ДВП, но только там, где не грозит постоянная влажность, так как эти плиты питают к ней «слабость», неизменно оканчивающуюся для материала разбуханием.

В этом случае шкаф, несмотря на небольшие габариты, тоже нуждается в полноценном чертеже. Для работы потребуются обычные инструменты, а в качестве крепежа будет достаточно саморезов, мебельных гвоздиков и металлических уголков. После изготовления всех деталей приступают к созданию мини-мебели:

Используя уголки, собирают дно и боковые стены. Заднюю стенку закрывают ДВП, деталь крепят гвоздиками. Прикручивают уголки там, где будут находиться полки, затем устанавливают их. Сверху монтируют лист МДФ либо столешницу. Способ получения настоящего сиденья — оклейка крышки поролоном (синтепоном) и последующая ее обтяжка плотной тканью. Ее фиксируют тем же клеем, замена ему — мебельный степлер. Готовое сиденье с боковой стороны (изнутри) прикрепляют петлями. Последняя операция — присоединение дверцы.

Небольшие и узкие шкафы, которые прячут под подоконником, делают с помощью каркаса из бруса. Если такая мебель будет располагаться по всей ширине окна, то для устойчивости конструкции ставят дополнительные вертикальные бруски-опоры. Фасад обычно оформляют непритязательными распашными дверцами или удобными раздвижными, но без покупной роликовой системы, которая в этом случае ни к чему. Ее заменяют простые направляющие из бруса.

Трудно ли сделать шкаф на балконе своими руками? Смотря какой. Самостоятельное «созидание» маленьких шкафчиков — операция, которую назвать сложной не повернется язык. Встроенная конструкция уже более требовательна к мастеру, однако чтобы «заполучить» такую мебель, нечеловеческих усилий тоже прикладывать не придется. Главное в работе — внимательность, аккуратность и отсутствие спешки, именно она нередко портит все начинания, провоцируя большое количество ошибок.

Прежде чем приступать к обдумыванию возможности самостоятельного изготовления мебели для балкона, лучше посмотреть, какие «испытания» ждут мастера впереди. И в этом случае лучшие подсказки — информативные видеоролики. Один из самых просматриваемых находится здесь: