Лоджии и балконы, еще недавно исполнявшие роль хранилища ненужных вещей и места для сушки белья, сейчас стараниями хозяев все чаще превращаются в небольшие, но уютные помещения для полноценного отдыха либо работы. Однако на пути к цели владельцев подстерегает большая проблема: это сложность выбора подходящей мебели, так как небольшой метраж накладывает на нее немалые ограничения. Магазинные модели не панацея: они не всегда способны органично вписаться в крохотное пространство, поэтому многие владельцы квартир видят один-единственный выход — сделать диван на балкон с ящиком для хранения собственноручно. Решение это практично, так как оно позволяет выбрать (или создать) идеальный проект, дает возможность сэкономить.

Выбор места и вида мебели

Большинство лоджий и балконов не в состоянии похвастаться своими размерами. Это вытянутые прямоугольные помещения, где поставить диван у длинной стены невозможно, потому что в таком случае не останется удобного прохода. Если на одной из боковых стен подвешен телевизор, это также не лучшая идея. Поэтому единственный вариант — «втискивание» миниатюрной мебели около одной из небольших стен. Однако решение, кажущееся идеальным, неимоверно осложняет поиски удобного предмета.

Виды балконной мебели

Диван на балкон с ящиком для хранения — идеал, если владельцы квартиры желают максимально рационально использовать пространство любого помещения. Балконный вид мягкой мебели бывает нескольких разновидностей. Выбор зависит от места расположения предмета, а также от его главного предназначения.

Прямоугольные, узкие и неширокие диваны. Такую мебель ставят у длинной стены, располагают рядом столик, превращая весь балконный «ансамбль» в обеденную зону. Прямоугольные, короткие и раскладывающиеся «лежанки». Законное место для этих предметов — боковые стены. Данные диваны превращают балконы в дополнительную спальню. Угловые конструкции предназначаются для самых больших «оригиналов» — нестандартных помещений дугообразной формы. Они позволяют максимально рационально использовать все отведенные метры-сантиметры.

Сейчас почти все модели диванов имеют встроенные ящики, использующиеся для хранения разнообразных вещей. Чтобы определить наилучший образец для «подражания», необходимо учесть размеры помещения, выбрать самый подходящий способ раскладывания мебели, но не забывать, что небольшие балконы и лоджии, в первую очередь, требуют от предметов удобства использования.

Модели для балкона

Оптимальные размеры и форма — то, что нужно для минимума пространства. Диван придется создавать, найдя самый практичный вариант из существующих. Самыми распространенными моделями можно назвать несколько конструкций.

Диваны-«книжки». Это самые простые и удобные механизмы, позволяющие с минимальными усилиями превратить диван в кровать, легким движением руки вытянув вперед нижнюю часть мебели и попутно опустив спинку. Этот вид, имеющий ящик для вещей, станет идеальным предметом для балкона, используемого в роли спального места. Кресло-кровати. Это более узкая разновидность, которая станет замечательной заменой полноценному дивану-книжке, так как чаще всего в такой мебели используют тот же «книжный метод» трансформации. Для нескольких человек такой вариант подойдет едва ли, но для отдыха в гордом одиночестве такого кресла будет достаточно. Угловые диваны. Эта форма мягкой мебели из года в год становится все более популярной. Причина — возможность эффективного использования нестандартных помещений. Конструкции могут иметь даже несколько углов, быть закругленными. Помимо практичности в этом случае не менее важна эстетичность. Диваны-тумбы. Название мебели говорит за себя. Основание ее настоящая тумба, содержащая ящики, отделения и полки. Дверцы такого функционального «комода» могут быть распашными или раздвижными. Верх-сиденье делают с мягкой обивкой, жестким, полужестким. Нередко к конструкции добавляют удобную спинку. Либо используют для этого декоративные подушки.

Самый простой вариант — аскетичная скамья, под которую помещают отдельный ящик. Этот вид мебели подходит для самых маленьких балконов. Изготовить ее тоже не составит труда. Но лучшим вариантом будет диван на балкон с ящиком для хранения. Он не настолько сложен, но позволит немного разгрузить квартиру от «лишних» вещей.

Что влияет на выбор изделий?

Прежде чем купить или соорудить такую мебель, будущие владельцы оценивают предмет, уделяя внимание нескольким факторам.

Размер. Для небольшого, но узкого и вытянутого пространства подойдет не так много моделей. Даже типовая мебель, имеющая длину до 1500 мм, не дает гарантии, что она сможет с комфортом поместиться там, где уложена теплоизоляция, слой которой составляет 5-100 мм, или более. Функциональность. Обычный диван — хороший помощник, дающий шанс найти в нем не только место для отдыха и сна, но и дополнительное полезное пространство для хранения разных постельных принадлежностей, сезонной одежды, обуви, других подобных вещей, многочисленной «армии» домашней утвари. Материалы, идущие на изготовление. В этом случае присутствие повышенной влажности помещения, близкого к улице, требует от них стойкости и практичности. Древесину всегда пропитывают водостойким составами — маслом, воском, лаком, краской, герметиком. Ткань обязана быть немаркой, грубой, способной сопротивляться выгоранию. Лучшие «балконные представители» — флок или кожа: как натуральная, так и искусственная. Из текстиля подойдут наиболее износостойкие материалы — рогожка либо велюр.

Очень часто покупные изделия не могут устроить по тем или иным причинам, поэтому собственноручное создание этой мебели остается для хозяев единственным вариантом получить удобный и функциональный диван на балкон с ящиком для хранения.

Подготовка: замеры и чертеж

Любая конструкция требует после определения понравившейся модели переходить к первому важному этапу — самостоятельному изготовлению чертежа, или поиску подходящего готового. Он может не быть шедевром, вышедшим из рук опытного чертежника мебели, однако в обоих случаях замеры необходимы, так как и готовую схему обычно подгоняют под размеры своего балкона. Работы выполняют в таком порядке:

Сначала измеряют ширину балкона, так как именно она определяет длину будущего дивана. Чтобы мебель не была впритык к стенам, с каждой стороны оставляют несколько сантиметров, чтобы гарантировать, что предмет поместится в этом пространстве. Затем думают над оптимальной его шириной. В этом случае каких-либо рекомендаций быть не может, так как полагаться хозяевам нужно лишь на свои предпочтения, ориентируясь на то, как чаще всего будет использоваться диван. Выбирают высоту сиденья и размеры спинки. Первый параметр, как правило, составляет 400 мм. С шириной спинки тоже обычно все просто — она такая же, как и у самого изделия. Типичная высота ее — 500 мм. Ножки — элементы необязательные, если речь идет о практичном диване для балкона. Однако с ними мебель выглядит привлекательнее.

Все размеры проставляют на чертеже. Затем приступают к подготовке инструментов, покупке всех необходимых материалов.

Поиски материалов, инструментов

Рулетка и карандаш уже принимали деятельное участие в подготовительном процессе, поэтому останется приготовить остальное:

молоток;

ножовку по дереву (электролобзик лучше);

плоскогубцы;

степлер строительный;

шлифовальную машину (если она есть);

шуруповерт (замена — фигурная отвертка);

уровень.

После «сбора» инструментов переходят к закупке материалов. Список этот стандартен для изготовления любого дивана, в него входит:

антисептики для дерева;

брус (50х50 мм);

крепежные элементы — саморезы, мебельные гвозди;

клей для дерева (ПВА, столярный);

клей полиуретановый;

листовая фанера, ДСП либо ОСП (минимальная толщина — 12 мм);

мебельные петли;

металлические уголки;

морилка или яхтный лак (краска);

наждачная бумага;

поролон либо другой наполнитель (толщина 50-100 мм);

ткань для обивки, немаркая и грубая (например, искусственная кожа).

Как сделать диван для балкона?

Согласно чертежу, сначала занимаются заготовками всех деталей будущего дивана. Каркас делают из бруса, спинку, боковые элементы, низ и сиденье — из листового материала. Чтобы не ошибиться с размерами, все элементы лучше проверять и перепроверять сразу на месте — на балконе.

Готовые детали обрабатывают шлифмашинкой либо наждачной бумагой, антисептиком. После его высыхания их красят либо покрывают морилкой, лаком в несколько слоев, оставляют до полного высыхания. Если балкон качественно утеплен, такой обработки не требуется. Собирают каркас. Детали-брусья скрепляют саморезами. Для дополнительной подстраховки проклеивают места соединения, либо обеспечивают жесткость конструкции металлическими уголками.

После сборки «скелета» дивана можно пойти двумя путями.

К каркасу присоединяют все листы пиломатериала, включая те, что предназначены для спинки и откидывающего сиденья, которое крепят мебельными петлями. Затем отдельно шьют подушки для обеих поверхностей: например, две-три для спинки, одну длинную — матрас — для сиденья. К еще не присоединенным деталям для спинки и сиденья сначала степлером прикрепляют поролон (синтепон), который загибают на тыльную сторону (на 20-30 мм). Потом сверху натягивают ткань, которую фиксируют скобами либо полиуретановым клеем. Готовые элементы крепят к каркасу.

Оба варианта имеют право на существование, но не лишены минусов: незакрепленные подушки требуют фиксации, а предварительная обивка затрудняет уход, так как для стирки ткань (если выбрана не кожа) придется снимать, затрачивая много усилий.

Диван можно поставить на ножки, для этой роли чаще используют небольшие бруски, которые фиксируют в углах основания мебели. Для мобильности к ним прикручивают ролики, дающие возможность перемещать новое изделие не только по балкону, но и «на большой земле» — по квартире. Действуя аналогичным образом, можно создать простой угловой диван, отличающийся от этого только формой каркаса.

Как быть с ящиками?

Внутреннее пространство ящика для хранения вещей можно немного «облагородить» — обить тканью, обклеить фольгированным теплоизолятором или пленкой. Существует несколько других вариантов оформления внутреннего пространства. Можно:

сделать несколько вертикальных перегородок, в которые поместить ящики, сколоченные самостоятельно;

закрыть ниши не сплошной передней стенкой, а сделать несколько дверок, за которыми разместить ящики;

оставить эту стенку открытой, но изготовить ящики таких размеров, чтобы они плотно входили в предназначенные для них ниши.

Так как окна балкона нередко открывают для проветривания, борьба с влажностью в помещении — мера обязательная. Особенно важно позаботиться о качественной гидроизоляции ящиков, если в них планируют хранить постельное белье, овощи либо консервы. Если не предпринять никаких шагов, то внутри в скором времени «заведется» плесень, портящая не только продукты, но и ткани.

Рекомендации для столяров-новичков

Чтобы минимизировать риск закрадывания в расчеты ошибок, лучше при снятии мерок действовать вдвоем. В этом случае сверка результатов даст возможность уже на этом этапе найти все недочеты, последствиями которых становятся неприглядные щели, или, наоборот, диван, непонятным образом «растолстевший» в процессе сборки. Есть еще несколько советов:

удобство человека — главный критерий при выборе размера: узкое сиденье или низкая спинка сделают диван не очень комфортной мебелью;

чертеж помогает рассчитать не только количество пиломатериалов и ткани, но и число крепежных элементов — уголков, петель, саморезов;

минимализм — лучший стиль для диванов, вынужденных жить на балконах, так как изобилие «украшательств» — судьба полноценной мягкой мебели в соответствующих интерьерах;

материалы, купленные с запасом, — благо, потому что брак почти неизменный спутник новичков, а излишкам всегда легко найти другое применение;

поролон при укладке рекомендуют приклеивать в нескольких местах, эта операция предотвратит его возможное смещение при интенсивной эксплуатации;

спешка при изготовлении — враг качества, поэтому перед работой над созданием дивана лучше потратить больше времени на изучение темы.

Диван на балкон с ящиком для хранения — операция не слишком трудная, но и здесь без старания, терпения, внимательности к малейшим деталям не обойтись. Если в мастере все же поселилось сомнение в собственных силах, то возможный выход — приобретение дивана на заказ, однако в этом случае придется выложить немалую сумму.

Некоторые хозяева не боятся трудностей, а что у них получается в результате столярно-диванного «рукотворчества», можно увидеть в этом ролике: