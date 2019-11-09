Есть вещи простые и незатейливые, однако без них трудно, даже невозможно, представить себе нормальный быт. К такой незаменимой категории относятся всем известные бельевые веревки на балкон. Они обязательный аксессуар, без которого не обходится ни одна квартира, ведь одежду и белье стирают все без исключения. Этот доступный материал удобен и недорог, и хотя у него уже появились соперники — разнообразные сушилки, многие хозяева все равно остаются верны старой традиции, способу, проверенному временем. Чтобы выбрать правильную веревку, важно узнать, какие из «толстых ниток» способны лучше справиться с задачей. Оптимальный метод крепления — вторая важная тема для размышлений.

Требования к веревке на балкон

Прежде чем выбирать бельевые веревки на балкон, нужно определить лучшую, подходящую ему конструкцию, элементом которой эти изделия будут в дальнейшем. Чтобы найти подходящую систему (или несколько), ее необходимо оценить с разных сторон. Обратить внимание следует на несколько факторов. К ним относится:

способ монтажа сушилки;

размер лоджии или балкона;

надежность стен или перекрытий;

наличие либо отсутствие вентиляции;

вес белья, который обязана держать веревка;

материалы, из которых изготовлена конструкция;

возможность размещения сушилки вне помещения;

качество, безопасность изделий, а такие гарантии можно получить, покупая модели известных брендов.

Кажется, что проблем при выборе такого простого материала — веревки — быть не должно, потому что самый важный критерий в этом случае — прочность. Однако это мнение ошибочное: надежность свойство важное, но далеко не единственное. Бельевая веревка на балкон должна иметь несколько характеристик, среди которых:

прочность, способность противостоять растяжению;

функциональность и долговечность;

умение бороться с влагой, пылью;

легкость самих изделий.

Среди возможных видов материала есть те, что полностью соответствуют заявляемым требованиям, другие имеют не все характеристики, но все же могут считаться достойными конкурентами.

Как выбрать веревку-идеал для балкона?

Без ознакомления со списком потенциальных балконных помощников сделать правильный выбор крайне трудно, поэтому знакомство с видами аксессуаров — первый необходимый шаг.

Традиционные крученые хлопчатобумажные изделия. Эти веревки хорошо известны всем, они имеют большой срок эксплуатации, но не слишком подходят для балконов. При контакте с влажным бельем они растягиваются, охотно впитывают влагу и грязь, поэтому новая веревка довольно быстро превратится в «грязнулю», пачкающую только что выстиранное белье. Пластиковые веревки. Эта разновидность может претендовать на отведенную ей роль: материал прочен, имеет большой ассортимент расцветок, которые не мешают сушке белого белья и одежды. Минус пластиковых видов — неизбежное провисание, грозящее им через некоторое время. Тросы, имеющие ПВХ оболочку. Это безусловный лидер в списке: такие бельевые веревки на балкон — металлические переплетенные нити, покрытые полимерным слоем. Срок их эксплуатации впечатляет, растяжения и разрывов их тоже можно не бояться. У надежного материала нет никаких недостатков. Кроме стоимости. Джутовые веревки. Достоинство этого материала — его экологическая чистота, поэтому изделия из джута советуют использовать для сушки детского белья и одежды. Они устойчивы и достойно противостоят растяжению, однако, как и другие «натур-продукты», будут впитывать влагу и пыль на открытых балконах, вне закрытых помещений. Полипропиленовые материалы — наиболее популярная и недорогая разновидность. К плюсам относится их удобство, экологичность, неспособность электризоваться и аккумулировать влагу, грязь. Это веревки тоже производят различных цветов.

Напрашивающиеся выводы

После знакомства со списком можно понять, что есть два достойных кандидата: лучшие бельевые веревки на балкон — металлические в оболочке и полипропиленовый вид. Если оценивать веревки с точки зрения практичности, то перевес на стороне последних материалов: сушка довольно маленьких порций белья в небольшом помещении не требует от изделий высокой прочности, поэтому покупать дорогой металлический трос нецелесообразно. Зато он может стать незаменимым, если белье будет «проветриваться» за окнами балкона.

Существуют наружные и внутренние устройства с веревками. Эти два варианта систем имеют как достоинства, так и минусы, которые для многих хозяев окажутся немаловажными. Выбор материала и изделия зависит от его будущего места расположения.

Типичные материалы для сушилок

Бельевые конструкции изготавливают из алюминия, пластика, стали. Гораздо реже встречаются конструкции из дерева. В роли штанг выступают те же материалы, нередко их заменяют синтетические веревки или толстые, очень прочные синтетические нити.

Алюминий не самый популярный материал, так как сушилки из этого металла довольно непрактичны: из-за большого веса влажного белья они деформируются. Второй недостаток — потенциальное окисление алюминия. Результат хозяева увидят во время глажки. Среди достоинств — легкость и вполне демократичная цена. Пластиковые конструкции требуют минимального ухода, легко вписываются в интерьер почти любого помещения, не страшатся коррозии. Цена их тоже относится к достоинствам. Однако без ложек дегтя здесь тоже не обошлось: конструкции, вынужденные находиться под солнечными лучами, могут желтеть и деформироваться. Особая прочность им несвойственна. Стальные модели из нержавейки — рекордсмены-долгожители в «семействе» сушилок. Они с легкостью выдерживают практически любой вес, не окисляются, оставляя белье идеально чистым. Минус — их относительная тяжесть, если сравнивать с остальными конкурентами. Деревянные изделия для сушки белья — редкость, так как никакая пропитка не спасет древесину при постоянном контакте с влажными вещами. Исключения — сушилки, штанги которых изготавливаются из других материалов. Деревянные изделия красивы и надежны.

Наружные конструкции

Такие системы для сушки вещей очень удобны, но и требования к ним предъявляют более высокие.

Несомненные достоинства

Сначала лучше оценить плюсы решения, среди которых:

Сохранение свободного места на балконе. Это самое большое преимущества данного способа, так как эти помещения уже у многих владельцев квартир давно превратились в полноценные комнатки, исполняющие те или иные «обязанности». Бельевые веревки на балконе в этом случае не могут вписаться в интерьер. Скорость сушки благодаря невольным помощникам — солнцу и ветру. Она несоизмеримо выше, чем в закрытом пространстве, поэтому за короткое время есть возможность высушить, а значит, и выгладить достаточно большое количество белья. Максимальное освещение в комнате, которого невозможно добиться, если сушащиеся вещи висят на балконе. Отсюда «вырисовывается» еще один плюс — экономия электроэнергии, ведь сидеть впотьмах нравится немногим.

Относительны ли недостатки?

Не все так хорошо, так как и минусы у наружных систем тоже есть. Это:

вероятность, что при порыве ветра и «отказе» прищепок вещи зрелищно спланируют на землю;

незащищенность белья от пернатых и двуногих соседских вредителей, проживающих этажом выше;

угроза дождя, снега, пыли и «ароматных» выхлопов, запахов, тянущихся из других квартир и балконов;

выставление одежды и белья напоказ «всему миру».

Сама конструкция наружной сушилки проста, но требования к ней предъявляются серьезные:

только надежные (например, стальные) элементы системы (кронштейны, трубы или уголки) дадут гарантию сохранности белья;

синтетические веревки либо тросы — единственные материалы, которые можно без страха использовать для сушки на открытом воздухе.

Монтаж наружной сушилки

Самый лучший вариант — покупка готового комплекта. В него входят кронштейны, веревки, ролики для их удобного перемещения «в компании» с бельем, а также набор крепежных элементов. Монтаж конструкции прост:

По бокам парапета балкона отмечают точки для крепления, в них просверливают отверстия. Кронштейны крепят анкерными болтами, оснащенными широкими шайбами. Между роликами натягивают и фиксируют бельевые веревки.

Если используют обрезки труб либо уголки, то в этих элементах делают отверстия, предназначенные для веревок. Максимально возможная длина такой сушилки — 4 метра, однако в этом случае обязательно делают дополнительные крепления.

Внутренние системы

Она предназначены, чтобы повесить бельевые веревки на балкон, который спасет вещи от различных угроз извне. Этот, внутренний, вид включает большое количество разнообразных изобретений, каждое из них несовершенно, однако их удачные комбинации дают хороший шанс компенсировать некоторые недостатки.

Настенные конструкции

Это самые популярные конструкции, если на балконе располагается мебель, либо пол занят другими нужными предметами. Перед выбором таких моделей не мешает заранее оценить поверхности стен, так как в старых зданиях они зачастую уже далеки от идеала. Настенных систем существует просто «устрашающее» количество, потому лучше остановиться только на самых востребованных устройствах для сушки белья.

Инерционные сушилки

Они просты в монтаже, легки и удобны в эксплуатации. Состоят инерционные системы из 2 частей: из планки, которая может быть стационарной либо временной, и корпуса с барабаном, он дает возможность натянуть либо ослабить веревки. Производители гарантируют, что их «детища» в состояние справиться с 5-6 кг белья.

Есть у данной конструкции один недостаток, причем несущественным его назвать трудно. Это невысокое качество «героинь» этой статьи — веревок: им свойственно провисание. Но эта ложка дегтя покупателей не отпугивает.

Раздвижные системы

Это трубки из металла, между ними находятся бельевые веревки. Они — хороший вариант для просторных балконов, потому что способны выдержать вес до 10 кг. Многофункциональные устройства позволяют спрятать неиспользуемую конструкцию, поэтому внешний вид балкона в обычные дни (без стирки и сушки) не пострадает.

Консольные конструкции

Эти компактные раскладывающиеся сушилки идеальны для любого небольшого пространства. Их можно быстро установить, и также легко собрать, если они мешают. Стандартная сушилка имеет 5 рядов тонких трубок, они и заменяют в конструкции привычную бельевую веревку.

Сушилки-телескопы

Это тоже устройства миниатюрные, рассчитанные на небольшие помещения. Их точно так же, как и предыдущие конструкции, легко раскрыть или собрать. Размеры предполагают использование в ванной комнате, но ничто не мешает ее эксплуатации на балконе. Максимальный вес — 5 кг.

Системы, крепящиеся на потолок

Эти сушилки, располагающиеся под потолком, становятся все более популярными, так как очень подходят для небольших балконов, а также для лоджий, имеющих сложную геометрию. Причины выбора:

минимум занимаемого полезного пространства;

простая и быстрая регулировка высоты конструкции;

отсутствие затруднений при открывании окон или двери балкона;

лучшая циркуляция воздуха под потолком, она обеспечивает высокую скорость сушки вещей.

Еще один плюс — их незаметность в собранном состоянии, так как они «прячутся» под самым потолком. В этой категории тоже придумано много видов систем, поэтому лучше познакомиться лишь с самыми распространенными устройствами.

Подвесные сушилки

Это классический вариант — «вешалка» с перекладинами, высоту ее регулируют с помощью с помощью блоков, находящихся на потолке, и веревки. Такие конструкции считают самыми простыми и бюджетными сушилками.

Выдвижные системы — «гармошки»

Эти «раскладушки» — конструкции легкие и простые в эксплуатации. Их достоинство — способность выдерживать до 5 кг тяжестей. Несмотря на заверения производителей о том, что гармошки смогут держать и больший вес, экспериментами лучше не увлекаться: системе грозит деформация профилей, а значит, поломка.

Конструкции «лианы»

Эти сушилки относятся к настенно-потолочной разновидности. Данный вид — лидер симпатий женской «аудитории». Причины этой любви — удобство использования и регулировки высоты перекладин. Длина сушилки (1-2 м) дает возможность без проблем сушить маленькие вещи и большое постельное белье. Каскадное расположение штанг — еще один плюс. При покупке важно выбирать «правильный» товар — тот, у которого перекладины покрыты слоем полимера.

Напольные устройства

Такие сушилки удобны на тех балконах, где нет дефицита простора. Конструкции устойчивы, безопасны, в состоянии выдержать большой вес. Большой плюс — отсутствие необходимости портить отделку помещения.

Небольшие изделия можно рассматривать как дополнительные места: такие сушилки мобильны, потому что раскладываются, и компактны. Есть многоярусные конструкции. Минус — возможность сушки только небольших вещей. Качественный товар от известных производителей способен справиться с нагрузками до 5 кг. Недорогие аналоги такого веса не выдерживают, они рано или поздно, но деформируются.

Умные, но «прожорливые» приборы

Есть еще один вариант, однако он не настолько привлекателен. Это электрические сушилки — напольные, настенные и потолочные. Для балкона с этим прибором потребуется проводка электричества, крайне осторожное с ним обращение, а энергозатраты будут ощутимыми — примерно 1 кВт в час. Однако есть возможность некоторой экономии: если время неважно, то можно просто не включать их в сеть, а использовать по прямому назначению только при форс-мажорных обстоятельствах.

Самостоятельное изготовление

Если у хозяев уже куплены бельевые веревки на балкон, но с выбором конструкции возникли какие-либо затруднения, то сделать сушилку вполне по силам своими руками.

Планки, крючки

Традиционный, но не очень симпатичный, вариант — деревянные планки с зафиксированными на них изогнутыми гвоздями. Более привлекательные аксессуары — специальные крючки для веревок, их можно найти в магазине.

Держатели и плечики

Есть оригинальное, но практичное решение, позволяющее сушить на балконе одежду на плечиках. В этом случае используют держатели для вешалок, предназначенные для шкафа-купе. Замена — металлическая труба, подходящая по размеру. Эти элементы крепят под потолком, затем на них фиксируют вешалки для одежды, которая может сохнуть в естественном положении.

Кронштейны, ролики, талрепы

Наружные конструкции тоже легко сделать самостоятельно. Первый этап — сваривание либо выгибание кронштейнов для фиксации сушилки к парапету балкона. Второй — путешествие по магазинам в поисках роликов и натяжителей-талрепов. Результат работы можно увидеть на фото:

Бельевые веревки на балкон требуют надежных конструкций, поэтому чтобы решить вопрос, лучше рассматривать не только материал, но и потенциальные сушилки. Современные интерьеры не терпят несовершенства, поэтому сиротливо натянутые веревки становятся непозволительным «пережитком прошлого». Исключение одно — изделия, вынужденные «жить» на улице.

Видеоматериал, посвященный такому нужному товару, тоже можно посмотреть у нас: