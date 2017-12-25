Как должна работать вентиляция в квартире

Квартира — единственное место в жизни человека, в которое он возвращается всегда. В ней он и проводит большую часть времени, свободного от работы и житейских проблем. Поэтому очень важно, чтобы микроклимат в жилище был оптимальным, это очень важно для отдыха от забот, да и вообще для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно.

Мало кто задумывается над тем, как должна работать вентиляция в доме. И совершенно зря, ведь именно с этим зачастую связано возникновение трудностей и неразрешимых проблем. Поэтому надо разобраться, как организована и функционирует вентиляция в квартирах.

Естественная вентиляция

Эту систему воздухообмена без преувеличения можно назвать самой распространенной в жилых помещениях. Причиной этой популярности является «пережиток прошлого» — старый жилой фонд, в котором не намечалась и не проводилась работа по модернизации вентиляционных сетей. А зачем это делать, если и старые системы вполне жизнеспособны? Но выход этот далеко не самый лучший.

Нормальное функционирование

Состоит эта вентиляция из разветвленных сетей воздушных каналов, сходящихся в одном месте — стояке дома. В любой квартире такие каналы оборудованы решетками, находящимися в кухне, санузлах и т. п. Естественный воздухообмен в данном случае возможен благодаря разнице температур между внешней средой и внутренней (домашней). На него влияет перепад давлений, сила ветра и даже небольшие щели в дверях и окнах. Это и называют естественной циркуляцией воздуха.

Но затем для нее появились препятствия в виде герметичных дверей и металлопластиковых окон, не пропускающих воздушные массы внутрь квартир. Результатом стало нарушение нормального функционирования всей сети. Если прибавить к этому древние воздуховоды, давно забитые пылью и жиром, то картина становиться совсем безрадостной.

Последствием становится сырость и затхлость в помещениях, с которой жильцы вынуждены бороться, открывая настежь балконы и форточки. От этих действий в первую очередь страдают люди, ведь такой нерациональный расход тепла и электроэнергии совсем не радует.

Чтобы избежать таких неприятностей, рекомендуется обустроить квартиры более совершенными системами воздухообмена.

Принудительная вентиляция

Называются они «системами принудительного воздухообмена». Сразу становится понятно, что без дополнительного оборудования не обойтись. Существуют системы:

принудительные вытяжные;

принудительные приточные (дополняются естественной вытяжкой);

принудительные приточно-вытяжные;

принудительные приточно-вытяжные с рекуперацией тепла («обратное получение»).

Как же функционируют такие системы? Проектирование таких вентиляций напрямую зависит от объема помещения. Также предусматривается установка вентиляторов, благодаря которым обеспечивается движение воздуха. Возможные вентиляторы:

оконные;

осевые;

потолочные;

канальные;

центробежные.

Самыми лучшими считаются центробежные устройства, их главное достоинство — бесшумность. Монтируются они непосредственно в вытяжке, особенно это требование важно для санузлов. Оценивается эффективная работа систем, исходя из кратности обмена воздуха, которая для одного человека должна быть не менее 60 кубических сантиметров в час.

Монтируют вентиляторы под потолком. Через один канал в квартиру поступает свежий воздух, посредством другого удаляется отработанный. Они должны быть установлены только за вентиляционными решетками. Особенности проектировки сети в том, чтобы вход воздушных масс был в жилых помещениях, а выход исключительно в нежилых (санузлах).

Рекуперация

Для этой системы требуется теплообменник, который будет нагревать воздух, попадающий в квартиру с улицы. Достоинствами системы является не только экономия тепла, но и очистка воздуха от нежелательных примесей (пыль, грязь).

Кухонный воздухообмен

Пожалуй, самое важное место в квартире, которое должно быть обязательно оснащено вытяжкой, потому как из кухни в другие помещения попадают не всегда приятные запахи, а от постоянной жарки образуются канцерогенные вещества.

Устанавливается вытяжка на расстоянии как минимум 65 см от варочной поверхности, а шкаф должен быть соединен воздуховодом с вентиляционной шахтой.

Вентиляция санузлов

Ванная и туалет требуют функционального воздухообмена, естественные системы не лучший выход. Оптимальной будет установка корпусного вентилятора, которые можно для дополнительной экономии оснастить еще датчиками движения и влажности.

Выбор столь необходимого оборудования для оптимального воздухообмена, как и его установку, лучше возложить на плечи специалистов. Если хочется сделать это своими руками, надо поинтересоваться у экспертов, как должна работать вентиляция в квартире, как выбрать оптимальное оборудование. Ведь во многом от этого зависит комфортабельность жилья.