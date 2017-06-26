Утепление стен в квартире

В утеплении дома не наблюдается больших проблем, однако, утепление наружных стен в квартире может стать проблемой, ведь большинство квартир располагаются на высоте. В связи с этим, для упрощения задачи утепление можно произвести внутри помещения. Минус внутреннего утепления в том, что скрадывается полезная площадь, а плюс в том, что возможно использование дешевых материалов.

Лучший способ внутреннего утепления

Вариантом для утепления могут быть следующие материалы:

— пенопласт с оштукатуриванием;

— мин-вата или пенополистирол с облицовкой пластиком;

— мин-вата или пенополистирол с обшивкой гипсокартоном.

Существует еще ряд вариантов для утепления, однако лучшим способом является – пенополистирол и гипсовые плиты.

Плиты из плотного пенопласта (пенополистирол) позволят сделать толщину стены монолитной, что исключает возможность скопления конденсата, а следовательно — появление плесени и грибка.

Гипсовые плиты (гипсокартон) достаточно быстро монтируются и отлично подходят для оклейки обоями или покраски.

Таким образом, используя эти материалы, утепленная стена не будет отличаться от обычной.

Утепление

Перед утеплением следует закрепить крепежные пластины для облицовочного каркаса. На стене расчерчивают местоположение пластин и закрепляют их, с помощью дюбелей. Далее, усики пластин изгибают в рабочее положение и приступают к утеплению.

Крепление пенополистирола производится на крепежные грибки, они продаются в любом строительном магазине. Во многих случаях специалисты обходятся и без них. В пенопласте делают прорези под торчащие крепежные пластины, и утеплитель держится на них. Впоследствии утеплитель прижимается гипсовыми листами, которые крепятся на каркас. Такой способ утепления упрощает работу и незначительно экономит средства. Однако, для правильного выполнения работы, следует использовать крепежные грибки.

Облицовка утепляющего слоя

Когда весь утеплитель закреплен, должны остаться торчащие крепежные пластины, к этим пластинам будут прикручены металлические профили. Вначале следует прикрепить стартовый профиль на полу и потолке. Стартовый профиль крепят максимально близко к утеплителю с помощью дюбелей. Далее, в пазы стартового профиля вставляют основной профиль и закрепляют шурупами на крепежных пластинах, а также на самом стартовом профиле.

После того, как каркас готов, закрепляют гипсовые плиты, штукатурят стыки плит и стенка готова к покраске или оклейке обоями.