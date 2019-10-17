Нередко одним из этапов капитального ремонта становится замена старых коммуникаций новыми. С большими проблемами хозяева сталкиваются, когда появляется необходимость обустройства скрытой электропроводки. На первый взгляд кажется, что эта операция не так сложна, ведь нужно только сделать канавки-штробы, в которые укладываются кабели и провода, однако на деле оказывается, что штробление стен под проводку не настолько легкий процесс. Мастеру предстоит достаточно трудоемкая работа, она требует не только наличия специальных инструментов, но и определенных навыков, знания основных правил прокладки, особенностей разных материалов рабочей поверхности. Спасет от ошибок только основательная подготовка — изучение темы.

Правила, обязательные для всех

Для начинающих «канавкоделов» штробление стен под проводку всегда начинается с детального изучения процесса, иначе некорректный план разводки, выполненный без учета всех требований, изложенных в нормативных документах (СНиП 3.05.06-85), придется переделывать. Основные их пункты таковы:

Канавки-штробы должны располагаться строго вертикально либо горизонтально. Любые косые углубления запрещены. Исключение одно — стены, имеющие уклон: например, в мансарде. В этом случае штроба должна идти параллельно ему. Любые пересечения бороздок запрещены. Соблюдение размеров штроб и длины трассы обязательны. Максимальная глубина канавки составляет 26 мм, ширина — 30 мм, но последний параметр больше зависит от количества проводников. Длина от распределительной коробки до точки не может превышать 3 метров. Поворачивать канавку, расположенную между двумя электроточками, можно только один раз, так как любой перегиб кабеля приводит к тому, что он будет в этом месте сильнее нагреваться. Такое условие — потенциальная опасность. Отступы — обязательное требование. От пола и потолка надо дистанцировать штробы на 100 мм (в исключительных случаях позволяется сделать минимальный отступ — 50 мм), от дверного проема — 100 мм, от газовых труб, радиаторов — 400 мм (больше — лучше). Штробление под проводку внутренних несущих перегородок запрещено. При необходимости такую операцию должен одобрить муниципальный орган. На первых этажах многоэтажных зданий обустройство канавок требует предельной осторожности. Причины — немалые нагрузки. При штроблении потолка (эта операция нежелательна) определяют самый короткий путь до осветительного прибора. Напольное перекрытие также трогать не рекомендуют. Возможный выход — обустройство канавок в бетонной стяжке. Ее заливают, оставляя место для проводки. Металлический каркас (арматуру), расположенный в стене, тревожить не разрешается. Но так как он находится на глубине 40-50 мм, до него обычно не добираются даже при укладке крупных кабелей. Штробление в панельных домах обязательно требует разрешения органов контроля. Особенно опасно сильно углублять горизонтальные штробы, причины понятны — в этом случае уменьшается несущая способность стены. Такие участки рекомендуют делать без штроб — за натяжными или подвесными потолками, а спускать коммуникации по вертикальным канавкам. При подводе к выключателю либо розетке допускается небольшое нарушение правил — увеличение глубины штробы для более удобного захода в монтажную коробку, однако ограничения относительно каркаса должны соблюдаться и в этих случаях.

Только корректный чертеж и штробление с учетом всех правил гарантирует бесперебойную, безопасную работу скрытой электропроводки.

Выбор инструмента для работы

Все мастера в курсе, что хорошее орудие труда — синоним качественной работы. Штробление стен под проводку не исключение. Поэтому определение наиболее подходящего, удобного и эффективного, инструмента — половина дела. Кандидаты представлены в определенном порядке: сначала идут наиболее трудозатратные варианты, последние «монстры» — самые легкие.

Зубило с молотком

Этот дедовский способ — против лома нет приема — известен давно. Канавки выбивают зубилом, помогая ему молотком. Есть у метода плюс — отсутствие затрат и необходимости в электроинструменте. Но в этом случае его перекрывают огромные недостатки — настоящее немотивированное «убийство» времени и нерациональная потеря сил.

В XXI веке есть ли смысл использовать почти первобытные орудия? Вопрос этот больше риторический. Второй минус — невозможность сделать штробы в кирпиче, поэтому этот вариант мастерам лучше даже не рассматривать, ведь есть претенденты достойнее.

Зубило с дрелью

Этот метод считается более эффективным. Такое штробление стен под проводку включает два этапа. Сначала через каждые 10-15 мм просверливают отверстия — точечную трассу запланированной, но допустимой ширины. Затем мастера вооружаются «инструментом скульптора»: зубилом отсекают «все ненужное» — оставшиеся перемычки.

Окончательный результат — канавка. Правда, она получается не совсем ровная, однако ее можно назвать настоящей штробой. Недостаток у этого способа такой же, как у предыдущего дуэта — транжирство времени, а также низкая производительность. Плюс — хорошая физическая зарядка.

Болгарка

Без угловой шлифовальной машины вообще трудно представить любой капитальный ремонт, поэтому ее уже можно считать «золотой серединой» и в деле штробления стен. Этот процесс упрощается, когда на болгарку ставят алмазный диск. При таком «вооружении» операция проходит достаточно быстро, а контуры канавок получаются практически идеальными.

Однако и здесь не обходится без ложек дегтя. Пыль в комнате будет стоять столбом, для штроб приходится делать два прохода — по обеим сторонам трассы. К минусам добавляется невозможность сделать ее в углу, шум, разная глубина канавки по всей длине, потенциальный срыв болгарки.

Перфоратор

Его нельзя назвать универсалом, однако данный инструмент с блеском справляется со своей главной профессией — просверливанием отверстий. Для штробления стен под проводку используют подходящие насадки — специальный штробер, бур и лопатку. По размеченным линиям проходят, включив ударный режим. Перфоратор для этой цели используют чаще всего.

У него тоже есть слабое место. Это кривизна канавок. Если сначала использовать инструмент в роли ударной дрели — просверлить ряд отверстий, а потом лопаткой выбить перегородки, то штробы будут выглядеть лучше. Такая работа по бетону более удобна и быстра.

Штроборез

Всем понятно, что этот инструмент — специалист, если дело касается штробления. Канавки получаются идеально ровными, работа проходит «без шума и пыли», так как штроборез работает относительно тихо, к тому же он подключается к строительному пылесосу, поэтому весь мусор поглощается быстро. Он быстр, эффективен, безопасен. Для удаления материала между желобками используют перфоратор.

Даже у идеалов есть недостатки. У штробореза он один — почти заоблачная цена, поэтому такой инструмент для одноразовой операции приобретать не имеет смысла. Однако можно взять штроборез в аренду, она обойдется недорого. Второй путь — операция «штроборез из болгарки своими руками».

Болгарка с перфоратором

Этот дуэт не может поспорить со штроборезом-профессионалом, однако при капитальном ремонте именно он становится фаворитом, когда дело касается штробления стен — бетонных либо кирпичных конструкций. Сначала шлифовальной машиной прорезают границы канавок, потом перфоратором выбивают середину. Этот способ быстр, эффективен, поэтому и популярен.

Как «бороздить» бетонные и кирпичные стены?

Чтобы сделать штробление стен под проводку корректно, необходимо придерживаться последовательности этапов работы. Следование шагам позволит провести операцию качественно и быстро.

Первый шаг, независимо от инструмента, — защита остальных комнат от грязи и вездесущей пыли. В этом случае на пол перед дверным проемом кладут влажную тряпку, а с внутренней стороны его завешивают мокрой простыней, так как просто закрытые двери от пыли не спасут: она найдет себе путь даже через небольшие зазоры.

После тщательной очистки поверхности стен от обоев вооружаются специальным тестером или детектором (металлоискателем). Эта операция необходима для того, чтобы во время работ не наткнуться на старую электропроводку, в противном случае действия приведут к удару током или короткому замыканию. Если старая проводка (или действующая) располагается в опасной близости от планируемой линии, ее сдвигают, одновременно внося в план коррективы. Переносят на стены схему проводки, стартуя от распределительной коробки, а завершая работу электрической точкой, например, розеткой, выключателем. Обязательно пользуются лазерным (строительным) уровнем и маркером. После разметки стен определяют ширину каждой штробы. Главные ориентиры для расчетов — сечение кабеля и их запланированное количество. Согласно нанесенному чертежу штробят стены. Коробки под розетки делают дрелью с насадкой-коронкой (65, 80 мм). После того как все канавки проштроблены, стены фотографируют «на память». Эта операция даст возможность быстро найти потенциальное повреждение в будущем. Кабели фиксируют алебастром, гипсом, дюбель-хомутами либо стяжками под дюбель (саморез). После монтажа проводку проверяют мегаомметром либо тестером — прозванивают абсолютно все жилы: как на «короткое», так и на «землю». Если проблем не обнаружено, работу продолжают. Все штробы тщательно очищают от мусора, используя пылесос. Затем для лучшего сцепления их сначала обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения, после ее высыхания наносят обычную гипсовую штукатурку (альтернатива — раствор). После окончания штробления стен под проводку электрические параметры кабелей проверяют снова.

Если работа кажется чересчур грязной или сложной, то можно обратиться к мастеру, однако цена на его услуги такова, что желание получить помощь извне нередко быстро пропадает, и штробление стен под проводку выполняют самостоятельно.

Что делать с другими стенами?

Кирпич и бетон сейчас имеет еще несколько «коллег» для межкомнатных перегородок. Это традиционное и привычное дерево, относительно новые материалы — газобетон с пеноблоками, а также гипсокартон. И в этих случаях работа будет отличаться.

Дерево

Деревянные стены — неподходящие поверхности для проводки, потому в этом, опасном, случае рекомендуют обустраивать открытую проводку: например, лучше спрятать ее в кабель-каналы, «замаскированные» под дерево. Есть один вариант, позволяющий добиться приемлемого результата, — укладка кабеля в металлические трубы, но не в гофру. Для нее потребуется защитный слой (10 мм) из негорючего материала — алебастра, штукатурки.

Для получения штроб в дереве используют те же инструменты, что для бетона и кирпича, исключение — перфоратор, который заменяет «союз» стамески и молотка. Технология тоже не отличается: сначала делают параллельные надрезы, потом «внутренности» удаляют. Есть еще два инструмента, которые специализируются именно на древесине.

Ручной фрезерный станок. По разметке на стене закрепляют идеально ровную планку-направляющую, по ней ведут инструмент, постепенно углубляя и расширяя штробы. Циркулярная пила. В этом случае работу тоже проводят в несколько проходов, с каждым из них размер пропила увеличивают.

Если писать о фаворите среди последней пары, то это ручной фрезер. Он более безопасен, так как имеет меньшую мощность, поэтому его легче контролировать.

Газоблоки, пенобетон

Такие «воздушные» бетонные поверхности требуют профессионального подхода — использования ручного штробореза, предназначенного именно для газоблоков. Стоимость инструмента невысока (более 400, но менее 1000 рублей), а в эксплуатации он довольно прост.

Однако даже в этом случае иногда возникают затруднения. Речь идет о блоках пенобетона, которые монтировались не на клеевой состав, а на раствор. Для укладки пенобетонных изделий, отличающихся неидеальной поверхностью, используют довольно толстые швы, которые этим ручным штроборезом «процарапать» вряд ли получится. Поэтому на «подмогу» придется звать болгарку, или обрабатывать проблемные участки по старинке — молотком и зубилом. В обоих случаях пыли будет много.

Гипсокартон

Гипсокартонные стены не позволят штробить трассы, так как ГКЛ отличается небольшой толщиной и гибкостью. Единственный способ — монтаж проводки, уложенной в гофрированные рукава, за перегородку — между профилями. В гипсокартоне возможно лишь штробление отверстий для выключателей и розеток.

Штробы под выключатели, розетки, коробки

Так как эти атрибуты — неотъемлемая часть любой электрической схемы, нередко возникает необходимость в дополнительных элементах. В этом случае метод несколько иной.

сначала в центре будущего круга перфоратором делают небольшое отверстие, его диаметр около 8 мм;

насадкой-коронкой делают небольшой надпил по контуру будущего отверстия, затем по нему сверлят небольшие тонкие отверстия (от 8 до 10);

коронкой бурят до конца, затем удаляют все лишнее.

Для монтажа распределительного щита делают отверстие, имеющее прямоугольную форму. Размеры его подгоняют в соответствии с высотой, глубиной и шириной будущего щита, оставляя при операции небольшой запас. Корпус его в проштробленном отверстии фиксируют гипсовым раствором.

Как выполнять эту работу?

Штробирование стен, если исключить работы с деревянными основаниями, — работа очень пыльная. Чтобы не допустить попадания мелких частичек в дыхательные пути, лучше заранее вооружиться респиратором. Обычная марлевая повязка не панацея, она в состоянии помочь лишь в одном случае — если мастер использует зубило и молоток.

Для работы с серьезными электроинструментами требуется респиратор. Так как пыль не единственная угроза, необходима дополнительная защита от летящих кусочков раствора, обломков стен, штукатурки. Работать нужно в плотной одежде с длинными рукавами, в перчатках и очках. Последний прибор лучше заменить максимально безопасным прозрачным щитком.

Любая работа с проводкой требует неукоснительного соблюдения всех правил. Такой подход убережет от возможного нарушения безопасности квартиры. В противном случае любое «самоуправство с самодеятельностью» навлекут на хозяев беду: может быть, не «кару небесную», но гнев и наказание контролирующих органов — с большой долей вероятности. Поэтому четкое соответствие стандартам — обязанность владельцев жилья, особенно в многоэтажных домах.

Выполнить аккуратное штробление стен под проводку собственноручно не трудно, зато качественно сделанная работа станет гарантией надежности и безопасности электросети. Чтобы правильно оценить масштабы предстоящего «деяния», лучше посмотреть, как это делают другие. Например, в реальности самостоятельного решения задачи поможет убедиться это видео: