Основы ремонта: самостоятельная шпаклевка стен

Отделка стен предполагает выполнение подготовительных работ, необходимых для формирования ровной, чистой поверхности. Именно для этих целей и проводится шпаклевка стен своими руками или осуществление аналогичных процессов, но уже силами профессионалов.

Последний вариант некоторые рассматривают в последнюю очередь, так как есть надежда самостоятельно справиться, с первого взгляда, с легкой работой.

С чего начать шпаклевание стен

В первую очередь, нужно хотя бы поверхностно понимать, какой может быть шпатлевка, так как от этого будет зависеть будущая практичность поверхности. В этом помогут консультанты, описания товара, а также можно самостоятельно изучить информацию на соответствующих ресурсах.

Шпаклевка наносится в несколько слоев, и для каждого может использоваться свой материал. Все зависит от степени неровности, требований к поверхности для последующей отделки. Существует определенная классификация шпаклевки:

Выравнивающая. Применяется для устранения существенных дефектов и неровностей, наносится после оштукатуривания, может иметь крупную зернистость;

Финишная. Используется в качестве последнего слоя для выравнивания стен. Имеет более мелкую зернистость, высокую эластичность, что позволяет подготавливать практически идеально ровные поверхности для окрашивания, оклеивания;

Универсальная. Сочетает в себе функции выравнивающей и финишной, но при значительных повреждениях поверхностей применять не рекомендуется.

Если с назначением вопрос решен, то нужно выбрать шпаклевку по составу. Этот показатель повлияет на дальнейшую практичность материала и стоимость. Основная классификация содержит следующие наименования:

Цементная;

Гипсовая;

Полимерная.

Каждый состав имеет свои отличия по функциональности, особенностям нанесения, расходу. Если предполагается шпаклевка стен своими руками, то нужно обязательно правильно выбрать материал. Например, гипсовая – отличный вариант по цене, но не выдерживает повышенную влажность, цементная слишком усаживается, а полимерная – практически без недостатков, что отражается в стоимости материала.

Если шпаклевка выбрана, то нужно подготовить перечень инструментов: шпатели нескольких размеров для прорабатывания углов и поверхностей, емкость и миксер для приготовления раствора.

Этапы шпаклевания

Для качественного выравнивания стен недостаточно просто нанести раствор, есть некоторая специфика этого процесса. Поэтапно это мероприятие можно представить так:

Подготовительные работы. Под ними можно объединить: тщательное очищение стен от прежней отделки, оштукатуривание, грунтование, при необходимости нанесение антисептика. Приступать к дальнейшим действиям нужно после высыхания предыдущих материалов;

Замешивание раствора шпаклевки согласно указанным на упаковке пропорциям, лучше это делать миксером или с помощью насадки на перфоратор. Если приобретался уже готовый к нанесению материал, то достаточно просто его перемешать в емкости;

Нанесение чернового слоя или основы. Техника нанесения должна исключать волны, резкие переходы и неровности. Для этих целей применяются несколько шпателей, материал нужно использовать специальный, его можно найти под названием «стартовый». В случае сильных дефектов стен используются выравнивающая сетка, принцип обозначения маячков. Часто именно на этом этапе шпаклевка стен своими руками преобразуется в обращение к мастерам, так как без особых навыков сделать все качественно, ровно и быстро очень сложно;

Окуривание. Несмотря на структурность материала и ровное распределение, нужно исключить всевозможные неровности. Для этого нужно провести окуривание, которое осуществляется с помощью обработки стен наждачной бумагой, есть уже готовые шкуротеры, шлифовальные инструменты;

Финишное покрытие. Это может быть уже другой вид шпатлевки, отличающейся эластичностью и удобным нанесением. Обычно материал имеет светлые оттенки.

Процесс шпаклевания может затянуться надолго, особенно если поверхности плохого качества, большая обрабатываемая площадь, применяется маячковая методика. Слои могут и долго просыхать, а наносить их нужно последовательно и только после полного отвердевания.

Облегчить ремонт и сэкономить время помогают специальные строительно-ремонтные бригады. Мастеру сподручней провести все этапы шпатлевания, так как важно не только качество используемых материалов для отделки, но и технология нанесения. Специалистам проще справиться с неровностями в углах, под батареями и в других недоступных местах. У многих есть наработки по преимуществам и недостаткам тех или иных материалов, что исключает необходимость разбираться и искать соответствующую шпатлевку. Профессиональные компании дают гарантию, предоставляют отчетность, поэтому остается обозначить необходимые цели, принять работу.