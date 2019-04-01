Как крепить пластиковые панели к стене без обрешетки? Легко!

Ремонт, затеянный дома собственноручно, — процесс, сильно растянутый по времени. Не все в восторге от его длительности, поэтому многие хозяева стараются проводить работы качественно, но относительно быстро. Поэтому вопрос, как крепить пластиковые панели к стене без обрешетки, возникает довольно часто. Иногда в небольшом помещении (обычно в санузле) просто невозможно выделить место под каркас, а сделать квартиру максимально привлекательной и комфортной все же хочется. Такой вариант возможен, но есть условия, которые необходимо выполнить, иначе стены вместо радости принесут огорчение.

Выбор отделочного материала

Панели ПВХ практичны, но и они имеют ахиллесову пяту — самое уязвимое место. Это толщина верхнего слоя, у львиной доли изделий она составляет всего 0,5 мм. Такие панели не в состоянии противостоять случайным ударам, и даже просто оперявшись пальцами на них, можно оставить вмятины. Тонкий отделочный материал годится для потолка, для стен придется покупать полосы большей толщины.

Стандартная ширина покрытий – от 250 до 450 мм, длина — 2000-3000 мм. Слишком широкие панели брать не рекомендуют, так как из-за неправильного хранения можно приобрести бракованную пачку. Чтобы проверить упаковку, из нее достают несколько пластин, прикладывают их паз к пазу либо шип к шипу. Таким образом легче всего обнаружить кривизну панелей.

До покупки надо сделать приблизительную прикидку, чтобы выяснить, какие размеры позволят минимизировать отходы. Если ширина стены составляет 3000 мм, а высота потолка 2700, то оптимальная длина панелей 3000 мм (в отходы уйдут 300 мм), ширина — 250 мм. Значит, для отделки стены понадобится 12 штук.

Приобретая материал, надо придирчиво осматривать каждое изделие. Если на поверхности пластика «красуются» перепады либо волны, отделке грозит перекашивание. Ребра должны быть ровными, располагаться параллельно друг другу. Чем их больше, тем прочнее изделие. Края его обязаны быть аккуратными: запаянными и отшлифованными. В противном случае идеальные стыки не получатся.

Использование бракованного товара недопустимо даже в тех местах, которые не видны. Один элемент с дефектом неминуемо повлияет на всю конструкцию. Не будет лишним проверка панелей ногтем (но только не белых), так как может попасться очень нестойкое покрытие.

Способы монтажа: «льзя» или нельзя

Монтируют пластиковые панели тремя способами:

креплением жидкими гвоздями либо клеем;

фиксацией к стене саморезами;

на обрешетку, металлическую, деревянную, пластиковую (монтажный профиль).

Первые два варианта подойдут владельцам ровных поверхностей. В ином случае все дефекты, даже закамуфлированные пластиковыми стенами, будут «мозолить глаза». Но фиксация ПВХ панелей саморезами изуродует стену, работа займет массу времени, нервов и сил. Соседи тоже будут не в восторге, так как отверстий для крепежа потребуется очень много. Клей — лучший вариант, если поверхности относительно ровные: есть возможность уберечь стены от «ран», сохранить драгоценное пространство, которого почему-то всегда мало.

Последний способ — обязательное условие, если перепады стен либо потолка составляют более 3 мм. Когда нет возможности или желания долго бороться с кривизной, ее прячут с помощью обрешетки. Каркас необходим и в том случае, если стены комнаты перманентно влажные, что бывает очень часто в ванных комнатах.

Как крепить пластиковые панели к стене без обрешетки

Чаще используют клеевой состав. Такой бескаркасный способ прост, поэтому облицовку способен сделать даже непрофессионал. К тому же стены комнаты не пострадают. Главный аргумент в защиту монтажа без обрешетки — надежность будущей стены. Пластик, приклеенный прямо к ней, более устойчив к надавливанию. Пустоты в каркасе, наоборот, увеличивают риск случайного повреждения панелей. Крепить что-либо габаритное и тяжелое к такой стене тоже проблематично.

Как подготавливают основание

Перед тем как крепить пластиковые панели к стене без обрешетки, поверхность основы нужно крайне тщательно подготовить. Любые бугорки обязательно убирают дрелью либо срубают топором. Если есть вмятины, то плоскость выравнивают шпаклевкой. Стена-идеал — мечта почти недостижимая, но она и не требуется, так как достаточно избавиться от перепадов свыше 3 мм.

Старое покрытие убирают полностью, оставляя голый бетон. Его промазывают антисептиком, после того, как он высохнет, поверхности грунтуют, лучше сделать 2 слоя, оптимальны грунтовки «бетон-контакт». Ждут высыхания состава. Обеспечив качественное сцепление, приступают к основной работе.

Выбор клеевого состава

Здесь недостатка в ассортименте нет. Выбирая подходящий вариант, внимание обращают на качества, которые составу необходимы. Это:

устойчивость к повышенной влажности, значительным перепадам температуры;

быстрое застывание и надежная длительная фиксация;

способность образовывать прозрачную пленку.

Одному из этих требований не соответствует термоклей, охотно расширяющийся при температурных колебаниях, поэтому он под запретом. Можно использовать специальный состав для ПВХ панелей, остановиться на очень популярных жидких гвоздях, выбрать полиуретановый герметик. Обычно домашние мастера и профи предпочитают такие составы:

«Гвозди»: Quality (универсальный или для панелей, особопрочный), Titan Wild, LN-915. Первые обладают завидной надежностью, рекомендуются для разных видов облицовочного материала. Относительный минус — белый цвет. Вторые, обладая такими же качествами, имеют существенный недостаток — боязнь влаги. LN-915 — панацея для «мокрых» комнат: гвозди применяют при повышенной влажности, перепады температур им тоже не страшны. Клеевые составы. Эмфиколь 34012А «специализируется» именно на пластиковых панелях. Имеет хорошее сцепление с материалом, нет негативной реакции на температурные перепады, обладает умеренной вязкостью. Kleiberit 636 однороден, быстро сохнет, крайне устойчив в условиях высокой влажности.

Точно так же популярны знаменитые Титан, Момент Монтаж и Момент Кристалл, Eko-Nacet, MitreFix. Но перед покупкой клея лучше все же посоветоваться со знающим человеком. Или посмотреть в инструкции, какой клеевой состав рекомендуют производители купленных панелей.

Определить качество клея можно испытанным способом: попробовать приклеить к поверхности небольшой фрагмент материала, а спустя сутки попробовать его оторвать. Если это получилось с большим трудом, то состав подходит идеально.

Облицовочные работы

Перед началом панели подрезают на нужную высоту, используя линейку, нож либо ножницы, протирают влажной тряпкой с тыльной стороны.

Специальный клей для пластика наносят на облицовочный материал либо на стену. Панель прижимают к стене, сначала смещают ее на пару сантиметров, затем, оказывая сильный нажим, возвращают на предназначенное место.

Если используются жидкие гвозди, то на панель состав наносят точечно, но не слишком приближаясь к краям, расстояние между точками — 200-300 мм. Другой способ — по периметру и в середине материала. Полосу с клеем сначала прикладывают к основанию, осторожно простукивают ладонью сверху вниз, затем отрывают, оставляют клей подсыхать на 5 минут. Если выбраны жидкие гвозди, это обязательная процедура, так как кратковременное подсыхание клея не даст панели смещаться, когда будут монтироваться следующие полосы.

При облицовке с использованием полиуретанового герметика состав также наносят точечно, но пластик не мешкая приклеивают к стене. Но для того чтобы он схватился, элемент прижимают несколько раз, периодичность действий — 2-3 минуты. Последний этап — монтаж напольных и потолочных плинтусов, которые монтируют саморезами.

Рекомендации для лучшего результата:

Чтобы обеспечить комнате безупречный вид, облицовочные работы начинают с угла, который бросается в глаза в первую очередь. Даже идеально подрезанной панели там не место. Заканчивают работу в самом дальнем углу, так как подрезка в этом случае будет не так видна. Для установки стартовой полосы обязательна тщательная проверка уровнем. Чтобы избежать ее потенциального смещения, первую панель фиксируют саморезами у потолка и пола в тех местах, которые потом будут закрыты плинтусами. Чтобы облегчить себе работу, покупают не специальные соединительные элементы, имеющие пазы, а обычные пластиковые уголки (размеры— 20-50 мм). Их крепят к стыкам прозрачным герметиком. Во избежание появления плесени и грибка в ванной комнате все стыки панелей заделывают холодной сваркой спустя сутки после облицовки.

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Как крепить пластиковые панели к стене без обрешетки? Легко, не затратно, быстро, но аккуратно. Какой клеевой состав оптимален, можно узнать, если посмотреть данное видео: