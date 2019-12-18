Идеально ровные поверхности — единственное условие, которое даст шанс не беспокоиться о качестве и долговечности отделки. Не менее важна подготовка стен к шпаклевке, так как именно от этого состава, от надежности его прилегания зависит срок службы практически любого финишного материала. Если пропустить этот шаг, то в будущем можно столкнуться со многими неприятными сюрпризами — с трещинами, с частичным отслоением, вздутием и подобными дефектами. Качественно подготовленные поверхности, наоборот, гарантируют более долгую жизнь финишного покрытия, а значит, дают возможность обойтись без переделок, требующих дополнительных вложений.

Зачем необходимо шпаклевание?

Так как выравнивание стен можно произвести обычной (привычной) штукатуркой, то у многих возникает вопрос о целесообразности использования шпаклевочных смесей. Однако при выборе лучшего состава главную роль играет вид финишной отделки, использование зависит от задач, выполнение которых возложено на материал.

Если поверхности готовят к последующей покраске, то шпаклевание не просто рекомендация, а необходимость. Причина в том, что задача штукатурки более проста. Она предназначается только для выравнивания плоскости стен, но гарантировать их идеально гладкое основание такая крупнодисперсная смесь не сможет никак.

Однако есть случаи, когда без шпаклевочного состава обойтись вполне возможно. К ним относится отделка поверхностей не слишком требовательными материалами. В этой категории находится облицовка различными плитками или подобным материалом. Не потребуют участия шпаклевки стены, которые планируют оклеивать обоями, но только в том случае, если было сделано качественное выравнивание гипсовым видом штукатурки.

Правила и этапы подготовки к шпаклевке

Хорошая подготовка стен к шпаклевке должна обеспечить качество шпаклевочного слоя, поэтому к поверхности предъявляют сразу несколько требований. Основание обязано быть:

прочным, даже без намека на какие-либо отслоения;

чистым, без остатков краски, штукатурки, других отделочных материалов, без грязи, пыли.

Влажные стены перед началом подготовительных работ необходимо хорошо просушить, потом также очистить от любых старых наслоений, грязи, пыли.

Если разделить весь процесс на этапы, то подготовка стен к шпаклевке проводится так:

Сначала удаляют старое покрытие — краска, плитка, обои и т. д. Используя широкую кисть, основание смачивают водой. Цель работы — качественное удаление даже малейших остатков отделочного материала. Устраняют все дефекты стенового материала — выемки, швы, трещины, неровности.

Сначала зазоры расширяют (расшивают) молотком с зубилом, удаляют остатки плохо держащегося материала. Подготовленные трещины избавляют (пылесосом) от пыли, грязи, остатков бетона, затем увлажняют. Потом подготовленное, высохшее пространство заполняют ремонтным раствором.

Последний обязательный этап — нанесение грунтовочного состава. Эта операция желательна и перед заделыванием дефектов, так как в противном случае сцепление материала (штукатурки либо стартовой шпаклевки) с пыльной стеной оставит желать лучшего.

Орудия труда

Ни один этап ремонтных работ не обходится без инструмента. Для проведения подготовительных мероприятий тоже необходим свой набор. Он зависит от вида покрытия, которое придется снимать. В него может входить:

Алюминиевое правило, которым проверяют степень неровности. Есть инструменты различной длины, однако для стен будет достаточно всего двух — 1 м и 2 м. Гладилки для оштукатуривания (шпаклевки) основания. Их понадобится тоже две штуки — одноручная (длина — 280 мм) и двуручная (500 мм). Шпатели для удаления старых отделочных материалов — широкий рабочий (400-450 мм) и вспомогательный узкий (100 мм). Скребок для снятия отслужившей отделки. Он отличается от шпателя очень острой рабочей поверхностью. Дрель со специальными шлифовальными насадками. Кисть-макловица для нанесения грунтовки. Игольчатый валик для удаления обоев. Губка, валик или пульверизатор. Небольшая кисточка.

Если на основании есть трещины, то к этой «компании» необходимо присоединить зубило и молоток. Когда предстоит «сражение» с обоями, лучше иметь под рукой дополнительного помощника — канцелярский нож.

Материалы

Подготовка стен к шпаклевке начинается задолго до работы — с покупки необходимых материалов.

Шпаклевки

В первую очередь определяют нужные виды шпаклевки. Обычно обработка стен предполагает участие срезу двух составов — для стартовых и финишных работ. Для первых оптимальны крупнозернистые смеси, быстро застывающие и не расползающиеся. Максимальная толщина их слоя составляет 5 мм. Для финишных работ хороши мелкодисперсные шпаклевки, которые обычно наносят более тонким слоем — от 0,5 до 2 мм.

Грунтовка

Это полимерный гидроизолятор, способствующий улучшению адгезии (сцепления) разнородных материалов. Лучшей смесью будет грунтовка глубокого проникновения, она снижает уровень водопоглощения основания. Наносить грунт рекомендуют не валиком, а кистью-макловицей. После обработки поверхностям дают время на полное высыхание, затем стены проверяют рукой, чтобы удостовериться, что на них не осталось пыли.

Могут потребоваться обезжириватели поверхностей, а также антисептические пропитки, защищающие стены от плесневого грибка. Для неровных оснований будет необходима гипсовая либо цементная штукатурка. Последние смеси рекомендуются, если площадь для выравнивания велика, когда требуется нанесение довольно толстого слоя.

Избавление стен от старых обоев

Это первый этап работ. Удалить любые обои довольно легко, если их заранее обработать водой.

Моющиеся обои имеют водонепроницаемый слой, который несколько затрудняет операцию. Чтобы легко обойти это препятствие, по ним проходятся игольчатым валиком. Если его нет, то заменой может стать щетка с жесткой металлической щетиной. Расцарапанные стены смачивают теплой водой — губкой либо из пульверизатора. Бумажные обои — самый неудобный вариант, так как, намокая, они превращаются в субстанцию, которая норовит оторваться кусками. Чтобы минимизировать труд, поверхность тоже обрабатывают игольчатым валиком, потом щедро смачивают водой. Через некоторое время обои снимают широким шпателем. Виниловые обои — более удобный вариант, потому что такой материал очень хорошо впитывает воду, легко удаляется. Оставшиеся куски просто счищают шпателем. Жидкие обои тоже отклеивают достаточно легко: их сначала увлажняют небольшим количеством воды, либо обрабатывают паром.

Альтернативные методы освобождения стен от обоев — использование парогенератора или горячего утюга. Эти приборы хорошо расплавят старый клеевой состав, поэтому отделение материала от поверхности в идеале должно превратиться в достаточно легкую процедуру.

Удаление надоевшей краски

В этом случае существует несколько способов «расправиться» со старым покрытием. Например:

Стены чистят наждачной бумагой крупной зернистости. Либо используют дрель и шлифовальные насадки. Наждачка и руки — самый трудоемкий вариант. Приобретают специальные смывочные составы, размягчающие слой краски, которую затем счищают шпателем. Проводят термообработку участков утюгом или строительным феном, потом удаляют материал шпателем. Газовые горелки, паяльные лампы тоже используют, но только если основания бетонные либо кирпичные.

После снятия слоя краски стены обрабатывают наждачной бумагой. При работе с химикатами необходима защита — резиновые перчатки и респиратор. Если паяльной лампой удаляют масляную краску, то главное — соблюдение правил пожарной безопасности.

Снятие побелки с потолка

Не только стены нуждаются в качественной обработке, поэтому подготовка потолка тоже необходима.

Поверхность смачивают водой валиком или пульверизатором. Пока жидкость не испарилась, потолок чистят скребком. Если была использована водоэмульсионная краска, то вместо воды готовят раствор из хозяйственного мыла и соды (1/2 куска плюс 5 чайных ложек на ведро воды). В этом случае ждут, пока краска не размокнет, потом ее счищают шпателем.

Другой интересный способ — помощь клейстера, приготовленного из муки. Этот «кисель» намазывают на потолок валиком, затем ждут, пока он подсохнет. Побелку с клейстером счищают тем же скребком.

Грунтование

Это последний обязательный этап подготовки стен к шпаклевке, без него надежность сцепления гарантировать невозможно. Состав наносят на поверхности кистью-макловицей (если они относительно ровные, то можно обычным валиком), не допуская никаких пропусков, потеков, неравномерности нанесения — скопления грунтовки на каких-либо участках стены. В самых труднодоступных местах пользуются маленькой кистью. После завершения работ ждут полного высыхания слоя.

Минимальный срок, отведенный на просушку слоя, составляет 4 часа, однако для полного высыхания требуется 12 часов. В этом случае руководствуются рекомендациями производителя, они обычно есть на упаковке продукции. После высыхания первого слоя грунтование повторяют. Если дальнейшие работы не планируют продолжать в тот же день, то стены обязательно защищают от пыли полиэтиленовой пленкой.

Работа с разными стеновыми материалами

Подготовка стен к шпаклевке зависит от материала, из которого они сделаны, поэтому в разных случаях действия сильно отличаются.

Бетон

В панельных домах основание обычно ровное. Единственное, что может потребовать исправления, — стыковочные швы. Железобетон, бетон либо керамзитобетон нередко требует доработки, так как могут обнаружиться некоторые дефекты: сколы либо швы. Нередки перепады при монолитном строительстве, они получаются из-за переставленной опалубки. Все проблемные участки нуждаются в оштукатуривании. Оголившуюся арматуру в отколовшемся бетоне закрывают стартовой шпаклевочной смесью. Последний этап — грунтовка стен.

Если масляная краска и бетон кажутся монолитом, а никаких дефектов на поверхности нет, то ее не удаляют. Чтобы придать шероховатость, основание обрабатывают наждачной бумагой либо металлической щеткой. Затем его обезжиривают и наносят грунтовку бетоноконтакт.

Гипсокартон

Этот листовой материал ровный и не требует для исправления больших усилий. Такая подготовка стен к шпаклевке часто сводится лишь к заделыванию стыковочных швов. Иначе остается большая вероятность, что на этих участках в ближайшем будущем появятся трещины, если поверхности готовят к окрашиванию.

Отверстия в местах, где утоплены саморезы, закрывают стартовой шпаклевкой заподлицо с поверхностью гипсокартона. После ее высыхания неровности ошкуривают. Последний этап — обеспыливание стен и грунтовка подготовленного основания.

Кирпич

Стены из кирпича очищают от пыли, грязи, пятен жира. Затем наносят слой штукатурки: гипсовой для внутренних работ, цементной для любых стен. На плоскости крепят маяки, контролирующие толщину и ровность штукатурного слоя. После наброса (или обычного нанесения) смеси на стену раствор выравнивают по ним.

На следующий день делают затирку из аналогичной смеси, но просеянной через сито. Выравнивают этот слой гладилками. После того как раствор высох, на штукатурный слой наносят грунтовку. Делают работу послойно. После ее схватывания проводят следующую операцию — шпаклевание.

Как правильно наносить шпаклевку?

Подготовка стен к шпаклевке завершена, однако основная работа еще впереди, поэтому стоит остановиться на особенностях процесса с разными смесями — стартовой и финишной. Для этого «вида ремонтной деятельности» понадобится еще один шпатель — угловой.

Нанесение стартовой смеси

В этом случае нередко именно новички совершают самую большую ошибку. Если стены далеки от идеала, то начинающие мастера стараются «покончить» с работой как можно быстрее, поэтому очень щедро наносят финишный состав. Делать это не рекомендуют: для устранения серьезных несовершенств используют только стартовую шпаклевку.

Более крупная зернистость смеси позволяет делать более толстые слои, которые не будут осыпаться после высыхания. Допустимую толщину их производители указывают на упаковке товара. Сам процесс выглядит так:

Сначала смесь набирают маленьким шпателем, потом ее перекладывают на большой инструмент — маленькой горкой по центру. Большое количество раствора работе только помешает. Лезвие шпателя прижимают к основанию, а инструмент наклоняют таким образом, чтобы между ним и стеной получился острый угол. Затем, не отрывая лезвия, делают плавное движение сверху вниз. Главное — обеспечить равномерное давление на шпатель, угол наклона можно менять. После нанесения шпаклевки на ровную поверхность переходят к углам. Шпаклевку наносят по всей их длине маленьким шпателем, затем выравнивают угловым. После нанесения первого слоя ждут высыхания состава.

После окончания операции для застывания смеси обеспечивают хорошие условия: избегают сквозняков, защищают стену от попадания солнечных лучей. Никакие дополнительные действия, помогающие поверхности сохнуть, не нужны. Если ускорить процесс, используя фен, то в результате можно остаться со стеной, на которой появились трещины.

Для шлифовки сухой шпаклевки лучше всего использовать шлифовальную терку с закрепленным абразивом — сеткой для шпаклевки или наждачной бумагой (от Р60 до Р80). Для углов идеально подойдет шлифовальная губка, имеющая скошенные края. Более простая замена ей — мелкозернистая бумага, сложенная пополам.

Избегать нужно как слишком сильного, так и неравномерного нажима. Качество проделанной работы проверяют правилом. Его прокладывают к стене, подсвечивая ее поверхность фонариком. Если необходимо несколько слоев шпаклевки, то операцию повторяют в такой же последовательности.

Нанесение финишного состава

Задача финишной шпаклевки — исправление самых мелких дефектов. Подготовка стен к этим составам ничем не отличается от описанных процедур. Поверхности со стартовой шпаклевкой чистят от пыли, затем грунтуют. После высыхания грунтовки действуют почти таким же образом:

На широкий шпатель маленьким инструментом выкладывают шпаклевку. Лезвие прижимают к стене, располагая рабочую поверхность инструмента вертикально (угол — примерно 20°). Смесь наносят слева направо. Если необходимо, то действуют в другом направлении — сверху вниз. Обязательно следят за толщиной слоя. Максимальная величина — 2 мм. Аналогично наносят, а затем выравнивают шпаклевку в углах. Шлифовку делают, если стены готовят под краску, или когда остались небольшие изъяны. В других случаях необходимости этого этапа нет. Для работы выбирают другой, более щадящий, абразив — от Р100 до Р150. Сначала совершают круговые движения, потом устраняют оставленные следы, действуя крест-накрест.

Последние операции — проверка плоскости правилом с подсветкой фонариком, удаление пыли, а также нанесение грунтовочных слоев.

Подготовка стен к шпаклевке и ее последующее нанесение — процесс, не отличающийся особой сложностью. Однако у новичков могут возникнуть некоторые затруднения. С этим придется смириться, так как качественный результат требует приобретения необходимых навыков, а они со временем обязательно появятся.

Чтобы вооружиться не только теорией, но и посмотреть, как проводят шпаклевочные работы специалисты-практики, можно уделить немного внимания этому видео: