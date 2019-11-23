Рынок строительных материалов похож на вселенную: он тоже постоянно расширяется, но возможно это «чудо» благодаря новинкам, каждый год поступающим в продажу. Несмотря на широкий ассортимент разнообразных смесей, ни один качественный ремонт не обходится без хорошей грунтовки. И в этой категории появился новый лидер, заслуживающий звания «универсал». Это бетоноконтакт, одинаково хорошо справляющийся со своими задачами в любых условиях, — как внутри помещений, так и снаружи. Смесь способна надежно соединить совершенно разнородные материалы, для отделочных работ она зачастую становится настоящим спасением. Поэтому лучше заранее разузнать как можно больше про почти всемогущий бетоноконтакт: расход материала, сферы его применения, особенности процедуры нанесения.

Бетоноконтакт: состав и свойства

Эта полимерная смесь не относится к грунтовкам глубокого проникновения. Точный состав бетоноконтакта — тайна за семью печатями, так как производители не склонны делиться с конкурентами важной информацией. Однако основные компоненты его хорошо известны: это акрил либо латекс, клей, гипс, кварцевый песок, тальк, цементная смесь или мраморная крошка. В любую грунтовку обязательно добавляют модификаторы. Их задача — придание поверхности того или иного свойства: они должны придавать повышенную прочность, морозостойкость и т. п.

Полимерные материалы гарантируют надежное сцепление, цемент отвечает за твердость и прочность грунтовочного слоя. Кварцевый песок обеспечивает ему шероховатость. Диаметр его песчинок зависит лишь от предназначения состава: мелкие добавляют в смеси для финишной отделки, более крупные фракции — под штукатурку, шпаклевку. Эта грунтовка обычно имеет розовый цвет, поэтому необработанные участки заметить легко.

Соотношение и состав компонентов разнится в зависимости от вида бетоноконтакта: некоторые из них предназначаются только для работ внутри зданий, другие «специализируются» на уличных операциях, третьи и вовсе относятся к универсальным грунтовкам. Задача материала — обеспечение отличной адгезии разнородных материалов. Нанесенный на поверхность, бетоноконтакт создает шероховатый слой, благодаря которому она легко удерживает любой отделочный материал. Еще одна особенность грунтовки — способность поглощать излишнюю влагу, появляющуюся на бетонных конструкциях.

Универсальный вид бетоноконтакта дает шанс получить идеальное сцепление с любой поверхностью. Им обрабатывают:

бетон;

гипсокартон;

дерево;

керамическую плитку;

кирпич;

металл;

окрашенные поверхности;

стекло.

Шершавый слой этой грунтовки гарантирует прочное соединение материалов, совершенно различных по структуре: кафель и металл, дерево и стекло. Бетоноконтакт держится прочно, не осыпается, не трескается. Самое большое преимущество этой грунтовки заключается в том, что для работ не требуется утомительный этап избавления от старого, но еще надежного покрытия: обработанное этим составом, оно способно практически намертво склеиться с новым видом отделки.

Сколько сохнет бетоноконтакт?

Это самый распространенный вопрос, касающийся этой грунтовки. Если говорить про нормальную комнатную температуру (около +20°) и влажность, то среднее время схватывания составляет 3 часа (2-4). Но есть у этой работы некоторые особенности. Те, кто уже сталкивался с данным материалом, знают, что поверхность выглядит абсолютно сухой уже спустя час после нанесения смеси. Однако даже глаза иногда обманывают.

Чтобы проверить основание, по нему осторожно проводят металлическим шпателем. Можно опустить эту операцию, так как любое повреждение слоя грозит потерей материалом замечательных свойств. Специалисты, имеющие большой опыт «общения» с бетоноконтактом, советуют наносить смесь вечером, а к следующим работам приступать с утра. Дольше ждать смысла не имеет, так как обработанные поверхности буквально притягивают пыль.

Единственное исключение — маленькие ванные комнаты, в которых повышенная влажность обычное явление. Лучше постараться обеспечить комнате отличную вентиляцию. Если такая миссия невыполнима, то сохнущую грунтовку оставляют в покое на 24 часа.

Иногда возникают форс-мажорные обстоятельства, не дающие много времени для работы. В этом случае выход из положения все же есть: невысохшие поверхности покрывают грунтовкой глубокого проникновения, ждут ее полного высыхания. Затем приступают к финишной отделке помещения.

Преимущества и недостатки

Первых у почти «волшебного» материала больше, но некоторые минусы тоже есть.

Сначала нужно привести список достоинств. К ним относится:

Универсальность. Смесь не требует утомительной и тщательной подготовки поверхностей перед ее нанесением. Единственные условия — их гладкость, неспособность чрезмерно впитывать влагу. Высокая прочность. Высохшему слою бетоноконтакта не страшны любые строительные работы. Трещин не нем не появится даже при сверлении. Способность сделать пористые поверхности максимально защищенными от влаги. Это относится к гипсу, дереву, кирпичу и пено-, газобетону. Абсолютная невосприимчивость высохшего материала к значительным перепадам температур. Однако нанесение его возможно, если на улице выше +5°. Экологичность. В клеевом составе нет никаких токсических веществ, которые делали бы грунтовку неподходящей для интерьерных работ. Высокая скорость высыхания. Спустя несколько часов после обработки поверхности можно приступать к дальнейшим отделочным работам. Долговечность слоя. Производители утверждают, что грунтовка не теряет качеств 80 лет. Полное отсутствие боязни ультрафиолета и пожаробезопасность. Паропроницаемость из-за полимеров, умеющих «дышать».

В этот список можно включить ненужность марлевого бандажа, который раньше использовался для фиксации «непокорной» штукатурки, и легкость работы для новичков: размазывать по поверхности (но не по потолку) розовую «сметану» довольно просто.

Минусы бетоноконтакта все же относительны. Это:

боязнь пыли, она требует обязательного предварительного обеспыливания поверхностей;

необходимость постоянного перемешивания из-за того, что тяжелые ингредиенты «норовят» осесть на дно.

Как видно, достоинства берут верх над недостатками, которые и вовсе можно не считать таковыми. Множество положительных качеств делает бетоноконтакт по-настоящему уникальным материалом, гарантирующим удобство, скорость работ и надежность отделки.

Бетоноконтакт: расход зависит от пористости

Количество грунтовки для различных поверхностей сильно отличается. Причина — разная их структура, свойства: например, гигроскопичность — неравнодушие к влаге. Если говорить о минимальном расходе на 1 м2, то главную роль здесь играет пористость основания. Он составляет:

0,15-0,25 кг — для малопористых поверхностей: для железобетона, металла, стекла, для окрашенных поверхностей и кафеля;

0,2-0,35 кг — для среднепористых оснований: для бетона высокой марки, монолита и плит из него, для наливных полов, отделочного декоративного кирпича;

0,3-0,4 кг — для пористых материалов: для гладкого (шлифованного) бетона обычных недорогих марок, пескобетона, обычного кирпича.

На упаковках производители указывают конкретную цифру — 300 грамм. Однако это идеал, который зачастую совершенно не соответствует реальности. Чтобы точно узнать расход для своей, конкретной, поверхности, рекомендуют сначала использовать пробник на участке площадью 1 м2. Делают операцию так:

Сначала в отдельную емкость переливают небольшое количество смеси. Затем ее взвешивают. На выделенную для проверки площадь наносят грунтовку, доводят покрытие до идеального состояния. Посуду с бетоноконтактом снова взвешивают. Разница в цифрах и будет искомым значением.

Если состав нанесен качественно, то никаких просветов быть не должно. Когда «прорехи» все-таки остались, после высыхания первого наносят второй слой. Количество материала для повторной обработки обычно меньше на 20-30%.

Количество грунтовки зависит не только от обрабатываемого основания. Роль играет и производитель бетоноконтакта. Однако «расхождения в расходах» продукции разных фирм нельзя назвать очень большими. В этом можно убедиться, если посмотреть следующую таблицу:

Можно ли хорошо сэкономить?

Нет. Это экспертное мнение производителей. Они утверждают, что сильное (иногда даже небольшое) разведение состава значительно снизит адгезионные свойства бетоноконтакта, а значит, существует вероятность, что он не сможет удержаться на поверхности. Кроме, того, слишком жидкая консистенция не обеспечит качество покрытия: вода будет впитываться или испаряться моментально, а эта скорость воспрепятствует надежному сцеплению.

Возможный результат таких действий — образование трещин. В этом случае весь процесс придется повторить, а значит, неизбежен перерасход материала. Слишком водянистая смесь грозит невидимым недостатком, который «аукнется» в будущем: гидроизоляционные характеристики основы будут недостаточными. Первое потенциальное последствие — появление плесневого грибка, но могут быть и другие. Так как бетоноконтакт не отличатся какой-то неподъемной, астрономической ценой, из-за небольшой выгоды встречаться с возможными проблемами попросту неразумно.

Рекомендации для операции

Чтобы с первой попытки сделать работу безукоризненно, лучше прислушаться (причитаться?) к советам, которыми мастера делятся с начинающими.

Покупка и подготовка состава

Покупка качественного товара, который имеет много положительных отзывов, — единственный путь оградить себя от всевозможных подделок. Проверка упаковки (срока годности), сертификата качества «не отходя от кассы» даст шанс приобрести свежий и эффективно работающий продукт. Если нет уверенности в том, какая именно грунтовка нужна для конкретной поверхности, то лучше получить всю информацию у продавцов–консультантов. Они выложат всю нужную информацию — о производителе, про бетоноконтакт: расход, особенности имеющихся в продаже видов. После вскрытия упаковки грунтовку, похожую по консистенцию на краску, также тщательно перемешивают, например, миксером-насадкой. Препятствием для нанесения бетоноконтакта становится высокий уровень влажности (более 75%). Он не даст материалу «правильно» сохнуть.

Однородность смеси — первый признак качественного товара. Любые комки в только что открытой емкости говорят об обратном.

Поверхности и работа

Бетоноконтакт не любит жирных пятен на краске, поэтому проблемные участки моют (протирают) губкой, затем обезжиривают. Немного уменьшить расход позволит применение обычной грунтовки, так как свою работу она выполнит — заполнит все трещины основания. Крупный и мелкий мусор, грязь, неровности либо подозрительные участки, грозящие вскоре осыпаться, — те препятствия, от которых придется избавиться. Необходимое условие для работы — чистое, но полностью высохшее основание. Поверхности, хорошо впитывающие жидкость, — достаточная причина для нанесения двух слоев бетоноконтакта. Если основание имеет серьезные дефекты или необычный рельеф, то повторная обработка этой проблемной поверхности также обязательна. Инструмент выбирают, исходя из удобства, площади поверхности. Это может быть валик, кисть, краскопульт. В последнем случае важно, чтобы размер сопла не смог препятствовать выходу компонентов смеси. Идеальны широкие кисти. Валики, наоборот, расход увеличивают, впитывая в себя большое количество состава. Обязательное высыхание каждого слоя, независимо от их количества, — правило, относящееся практически ко всем строительным работам. Однако с фиксацией отделочного материала на последний просохший слой мешкать нельзя. В противном случае на нем осядет достаточно пыли, а она снизит прочность контакта. Защита от нее основания необходима. Если после нанесения бетоноконтакта прошло 48 часов, то потребуется новая обработка поверхности: на этот раз обычным грунтом глубокого проникновения.

Если использован не весь бетоноконтакт, то упаковку его хранят при комнатной температуре. Отправка его на «зимовку» на открытый балкон запрещена: так как после замерзания грунтовка теряет свои уникальные свойства. Срок хранения материала — от 6 до 12 месяцев.

Надежные производители бетоноконтакта

Есть на рынке строительных материалов фирмы, которые давно зарекомендовали себя. Грунтовки этих производителей отличаются составом, предназначением и ценой. Стоимость вполне демократичная: за 5 кг придется отдать всего 300-600 рублей.

Axton

Эта фирма производит широкий ассортимент смесей. Первый представитель — сухая грунтовка высокого качества. Ее используют для обработки любых поверхностей. Перед применением в бетоноконтакт добавляют необходимое количество воды и размешивают. Достоинства этого материала — высокая скорость высыхания: при комнатной температуре состав схватывается за 2 часа. Заявлен небольшой расход (300 г на 1 м2), однако на деле он оказывается больше.

Ceresit

Эта водно-дисперсионная грунтовка отличается от других тем, что ее лучше наносить именно кистью, валик использовать не рекомендуют. Ею покрывают гладкие поверхности, в составе этого бетоноконтакта мелкофракционный кварцевый песок. Грунтовку нельзя разбавлять водой: повышенная влажность и жидкость, попавшая на обработанное основание, приведет к потере свойств материала. Применяют ее только для работ в помещении.

Knauf

Самый знаменитый бренд отечественного строительного рынка. К основным компонентам этого материала также относятся мелкие фракции песка. Принято считать, что у данной грунтовки лучшие характеристики среди остальных конкурентов. Они дают возможность получить идеальное сцепление с глянцевыми поверхностями, например, со стеклом. Первый слой в нормальных условиях высыхает за час, для окончательного схватывания требуется примерно 4 часа. Расход — около 350 г на 1 м2.

Старатели

Эта грунтовка отечественного производителя, однако место «рождения» не умаляет ее достоинств. Грунтовочная смесь изготавливается на основе латекса. Бетоноконтакт применяют для поверхностей, плохо впитывающих влагу — бетона плитки. Из-за небольшой цены и малого расхода (200 г/м2) состав нередко используют при обустройстве наливного пола. Продукт не требует тщательного размешивания: содержимое банки просто взбалтывают.

Оптимист

Чуть ли не единственная фирма, производящая не только достойную грунтовку для обработки поверхностей внутри помещений, но и высококачественный бетоноконтакт, предназначенный для наружных работ. Эти составы идеально подходят для подготовки оснований перед нанесением гипсового, полимерного материала, перед облицовкой цементными плитами. Минимальное время высыхания грунтовки — 3 часа, максимальное — 4. Расход материала — 300 г/м2.

Информация про бетоноконтакт: расход, особенности подготовки поверхности и его нанесения — тема нужная, но несложная. Убедился уже в этом тот, кто близко познакомился с материалом-универсалом. Например, мастер из этого видеоролика: