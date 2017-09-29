Установка слива в ванной: пошаговая инструкция

Чтобы обеспечить бесперебойную работу канализационной системы, необходимо выбрать качественную сливную арматуру. На смену устаревшим чугунным изделиям пришли современные сливы и водоотводы из пластика, которые легче по весу и проще в монтаже, поэтому являются достойной альтернативой металлическим изделиям. Сегодня мы расскажем, как установить слив в ванной по всем правилам.

В основу слива любой конструкции заложен принцип сифона. Находящийся в колене небольшой объем воды представляет собой своеобразный замок, препятствующий попаданию в дом канализационных газов. Классический слив для ванной состоит из 4-х главных частей.

Установка слива в ванной в соответствии с рекомендациями монтажной инструкции поможет избежать характерных для начинающего сантехника ошибок, которые проявляются медленным оттоком воды из ванны, протечкой или появлением неприятного запаха.

Сборка раструба

Раструб сливного устройства монтируется в сливном отверстии ванны. Нижняя его часть представляет собой расширенную с одного конца трубку с внутренней резьбой. Верх устройства — металлический вогнутый дырочный фильтр, используемый для защиты слива от попадания посторонних предметов.

Обе половинки стягиваются винтом до надежного обжатия герметизирующих резиновых прокладок.

Установка переливного штуцера

Приведенная последовательность монтажа действительна для установки идентичного по принципу действия переливного штуцера, несложное устройство сбрасывает избыток воды при переполнении ванны выше заданного уровня.

Сифон

В стандартном варианте — это легкосъемная U- образная трубка объемом не менее 300 см3. При всех достоинствах компактных вариантов, объемные сифоны в меньшей степени подвержены перепадам давления, которое может втянуть воду в слив и открыть доступ канализационным газам в дом.

Сливная арматура

В стандартный комплект входят две гофрированные трубки разных диаметров.

Тонкая гофра одним концом одевается на переливной штуцер, другой стороной — непосредственно к сифону. Давление на этом участке отсутствует, поэтому в тщательной герметизации необходимости нет. Тем не менее, монтажу таких соединений следует уделить повышенное внимание.

Через гофрированную трубку большего диаметра реализуется сброс воды из сифонного устройства в канализационный объем.

Гибкий шланг упрощает монтаж, но для сборки арматуры в трудных местах, предпочтительнее более надежный в эксплуатации жесткий пластиковый патрубок.

Особенности монтажа

Не рекомендуется оставлять большие участки сифонного водоотвода без опоры. Подвешенные конструкции испытывают небольшие переменные и температурные нагрузки, однако, по мере старения прокладок в соединениях могут образоваться нежелательные протечки.

Для повышения надежности соединений рекомендованы конструкции сливов с накидными гайками.

При отсутствии надежных и долговечных силиконовых прокладок допускается продление резиновых аналогов, предварительно обработанных силиконовой смазкой.

Силиконовые конусные прокладки будут эффективно работать при условии правильной установки, в данном случае, утолщенным краем к накидной гайке, а тонким к концу патрубка.

Важно! Эластичные прокладки перетягивать нежелательно, поскольку они теряют изначальную форму и становятся непригодными для повторного монтажа.

Разновидности сливных устройств

Самая простая и известная на сегодняшний день конструкция — это пробка, которая вытягивается из сливного отверстия ванны за цепочку. Ведущие производители элитной сантехники предлагают разные варианты автоматизации этого процесса.

В частности, разработано несложное устройство, которое крепится к переливному штуцеру. Сброс воды из ванны производится поворотом выведенного наверх флажка.

В других, аналогичных по назначению конструкциях, управление сливом реализуется поворотом рычага или нажатием специальной кнопки.

В современных домах функция автоматического набора и слива воды возложена на системы компьютерного управления типа «Умный дом». В таком варианте, дистанционное управление реализуется по линиям мобильной связи.

В функционал простых и сложных приспособлений слива воды из ванной, заложен контроль уровня воды, исключающий перелив и затопление жилых помещений.

Рекомендации специалиста

Для того чтобы самостоятельно установить слив в ванной, не обязательно иметь профессиональную квалификацию. При соблюдении рекомендаций монтажной технологии качество выполненной работы можно вывести на должный уровень.

Как правило, к каждому комплекту ванного слива прилагается инструкция с указанной последовательностью отдельных операций и описанием особенностей монтажа.

Смонтированное устройство для слива воды из ванны необходимо проверить на герметичность соединений. Для этого следует закрыть пробку, заполнить ванну водой на треть ее объема. После удаления пробки все стыки проверяются на отсутствие протечек.

Если подтяжкой накидной гайки герметичность соединения не восстанавливается, проблема решается демонтажем, устранением причины протечки и сборкой устройства в обратном порядке.