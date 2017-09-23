Очумелые ручки: ставим раковину сами

Причины установить сантехнику, в том числе и раковину, самостоятельно у разных людей могут быть разные. Кто-то хочет сэкономить, кто-то не доверяет сантехникам и желает сделать все своими руками качественно и красиво, а кому-то просто нравится делать все самому.

Какой бы ни была причина вашего желания установить самостоятельно раковину в ванной, прежде чем приступать к работе, стоит ознакомиться с некоторыми правилами. Они помогут вам избежать ошибок, и тогда установка раковины в ванной не займет много времени.

Какие понадобятся инструменты

Перед началом работы позаботьтесь о том, чтобы у вас под рукой были следующие инструменты:

строительный уровень;

электродрель;

сверла по бетону;

измерительная рулетка;

разводной ключ;

силиконовый герметик;

маркер.

Когда все инструменты готовы, можно приступать к работе.

Устанавливаем навесную раковину

Прежде всего, нужно определить место для установки раковины. Если вы хотите устанавливать новую раковину на место прежней, то вам следует внимательно посмотреть, совпадут ли места их крепления. Если совпадут, то вам не придется сверлить новые отверстия в стене для закрепления раковины.

Если же вы устанавливаете раковину в новой ванной, где еще не было сантехники, тогда приложите ее к стене в месте планируемой установки. Выбрав подходящее место, можно приступать к следующему этапу.

В выбранном месте при помощи уровня и маркера проводим прямую линию на высоте около 85 см от пола. Это оптимальная высота для установки раковины. Затем прикладываем раковину к стене. Начерченная линия и верхний край раковины должны совпадать. Отметьте маркером на стене точки для сверления отверстий под крепления. Для этого вам потребуется помощник, так как одному человеку неудобно и удерживать раковину, и отмечать точки крепления. Далее просверлите на месте отмеченных точек отверстия такой глубины, чтобы в них полностью поместился пластиковый дюбель. Установив дюбели, вкручиваем в каждый из них по специальной крепежной шпильке таким образом, чтобы на выступающий конец шпильки можно было свободно навесить раковину и затянуть гайку-фиксатор.

Все элементы крепежа поставляются производителем в комплекте с раковиной. Поэтому, приобретая раковину, не забудьте тщательно проверить их наличие.

Теперь навешиваем раковину на шпильки и хорошенько затягиваем гайки, закрепляя раковину на стене.

Далее нужно подключить раковину к системе горячего и холодного водоснабжения и канализации. Для всех типов раковин подключение выполняется по одному сценарию.

Если планируется, что для раковины и ванны будет использоваться один смеситель, то выбирайте такой, у которого длинный кран, чтобы его длины хватало и для набора воды в ванну, и для умывания. «Носик» крана должен свободно поворачиваться в обе стороны.

Если же на раковине будет отдельный смеситель, то он должен быть удобным и больше ничего.

О правилах установки смесителя на раковину вы можете прочитать в инструкции к нему. Обязательное условие при этом: установка резиновой прокладки, которая должна спасти от попадания воды внутрь.

Подключая к водопроводу смеситель, установленный на раковине, пользуйтесь гибкой подводкой. Это такие шланги, на обоих концах которых находятся специальные гайки. Следите за тем, чтобы шланг был средней длины. Слишком длинный шланг будет провисать, а слишком короткий из-за сильного натяжения быстро порвется.

По инструкции завода-изготовителя установите на раковину сливной сифон. Чтобы подключить его к канализации, воспользуйтесь гофрированной трубой.

Устанавливаем раковину с тумбой

При монтаже раковины с тумбой следует помнить, что перед тем, как поставить раковину на тумбу, на нее сначала устанавливают смеситель и сифон со всеми шлангами и гофрированной трубой. Если не сделать этого сразу, то потом, после соединения раковины с тумбой, вам придется изрядно помучиться с их установкой из-за ограниченного пространства внутри тумбы.

Просверлите отверстия в стене. Выставите подставку под раковину строго горизонтально по строительному уровню, регулируя высоту ножек. Соедините раковину и тумбу между собой. Теперь раковину нужно закрепить на стене. Можно сделать это при помощи анкерных болтов, а можно просто посадить ее на силиконовый герметик, ведь слишком сильная фиксация не нужна. Главное, чтобы вода не затекала в щель между стеной и раковиной, т.к. это может привести к возникновению грибка, неприятного запаха, а также к аллергии у жильцов.

Учтите, что после того, как вы приклеили раковину к стене, нужно дождаться полного высыхания силикона, прежде чем заняться ее подключением.

Устанавливаем раковину на пьедестале

Раковины-тюльпаны могут иметь как монолитную конструкцию, так и раздельную.

Раковину следует надежно закрепить на стене. Для этого придвигаем конструкцию в собранном виде как можно ближе к стене, отмечаем места для сверления крепежных отверстий. Отодвигаем раковину от стены, сверлим отверстия. Устанавливаем смеситель и сифон по инструкции производителя. Водружаем раковину на пьедестал и далее закрепляем ее на стене точно так же, как и навесную.

Устанавливаем встроенную раковину

Установка этого вида раковин требует больше трудозатрат, чем всех других описанных выше видов. Для ее осуществления потребуются:

электрические дрель и лобзик;

строительный уровень;

измерительная рулетка и линейка;

разводной ключ;

простой карандаш;

малярный скотч;

герметик силиконовый на спиртовой основе;

шпатель;

отвертка или шуруповерт;

кронштейны для крепления столешницы плюс комплект дюбелей и саморезов.

Первым делом вам нужно купить столешницу, в которую будет врезаться раковина. Затем тщательно продумать место расположения и размеры отверстия под раковину. Нужно быть очень внимательным, потому что допустив ошибку, вы уже не сможете ее исправить и придется покупать новую столешницу. Затем разметьте на столешнице, где будет отверстие. Располагайте раковину подальше от краев столешницы. Отверстие не должно быть слишком большим, оно должно плотно держать в себе раковину. Расположите шаблон, идущий в комплекте с раковиной, на столешнице в выбранном месте и обведите его простым карандашом. Если шаблона в комплекте не было, тогда обведите карандашом перевернутую вверх дном раковину. Далее нужно начертить внутренний контур. Для этого следует померить расстояние от внешнего края раковины до чаши, отмечая при этом его точками внутри внешнего контура, начерченного на столешнице. Соединив точки, вы получите замкнутую линию, по которой и нужно пилить. Прежде, чем начать выпиливать, наклейте вдоль всей линии малярный скотч для защиты столешницы от возможных повреждений. Чтобы края отверстия получились аккуратными и без сколов, не спешите, когда будете работать лобзиком. Выпилив отверстия, нужно смазать торцы отверстия силиконовым герметиком, чтобы защитить столешницу от размокания при попадании влаги под раковину. Возьмите металлический шпатель и нанесите с его помощью герметик очень плотным слоем. Помимо защитной функции, он будет выполнять роль прокладки между столешницей и чашей раковины. Установите раковину в отверстие. Высыхания герметика ждать не надо. Закрепите раковину изнутри крепежом, идущим в комплекте с раковиной.

Осталось только поставить на раковину смеситель и сифон и подключиться к системе водоснабжения и канализации.

Заключение

Как видите, установка раковины в ванной вполне под силу даже непрофессионалу. Главное, делать все аккуратно и не спеша, заранее продумав все детали.