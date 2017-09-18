Этот нелегкий выбор умывальника для ванной

Умывальник в ванной — вещь незаменимая. Нетрудно представить, насколько осложнился бы ежедневный ритуал умывания, если бы вдруг нам пришлось обходиться без этого предмета сантехники.

Делая ремонт, хозяева мечтают о красивой, эргономичной ванной комнате. При этом они, конечно же, хотят, чтобы вся сантехника прослужила как можно дольше, ведь менять ее — занятие хлопотное.

Как же выбрать умывальник для ванной, чтобы все было как надо: и красиво, и удобно, и долговечно?

С чего начать

В первую очередь, определитесь с расположением сантехники в ванной комнате, сделайте замеры. Прикиньте, каких размеров вы хотите установить ванну и умывальник.

Умывальник не должен занимать много места, он должен быть удобным и функциональным.

Стандартные размеры — 60х40 см.

Но это не означает, что вам обязательно устанавливать именно такой. Производители предлагают умывальники на любой вкус, кошелек и размер ванной.

Если вы счастливый обладатель огромной ванной комнаты, то вполне можете установить умывальник большего размера. Если же ваша ванная невелика, то и здесь выход найдется, надо только подумать.

Начертите примерный план. Решите, какую сумму вы готовы потратить на каждый предмет в отдельности.

После этого можно определяться с выбором. О ванне в этой статье мы говорить не будем, нас интересует только выбор умывальника.

Итак, что мы знаем об умывальниках?

Какие они бывают

Первым и наиболее важным фактором при выборе умывальника можно считать его тип.

раковина-тюльпан

Достаточно распространенный тип из-за простоты монтажа, при котором все коммуникации прячутся внутри ножки-подставки.

Минусами тюльпана является то, что проблематично организовать место для хранения вещей под раковиной, а также сырость внизу подставки, которая образуется из-за скапливающейся влаги.

консольный умывальник

Не имеет опоры на ножки, у него их просто нет. Конструкция крепится к стене на нужную высоту. Все коммуникации при этом скрыты внутри стены.

Это очень удобно, так как позволяет разместить под раковиной шкаф для хранения моющих средств или корзину для белья.

Такой вариант хорош, если у вас небольшая ванная, и вы уверены в том, что стены достаточно крепкие, чтобы выдержать нагрузку умывальника.

умывальник-шкафчик

Прекрасный вариант, который позволяет сэкономить место в ванной комнате за счет того, что чаша умывальника встраивается прямо в столешницу шкафчика для хранения.

умывальник накладной

Чаша умывальника устанавливается сверху столешницы шкафа, а не врезается в нее, как в предыдущем случае. Этот вариант позволяет покреативить с формой чаши: она может быть самой необычной.

Такой умывальник легче монтировать, имеется место для хранения вещей, а коммуникации хорошо замаскированы. А еще остается свободная площадь на самой столешнице, которую можно также использовать.

умывальник на стиральную машину

может стать спасением для тех, кто страдает от катастрофически маленькой площади ванной комнаты. Этот умывальник имеет такие же размеры, что и верхняя поверхность горизонтальной стиральной машины. Он не глубокий, но со своими функциями вполне справляется. Однако, есть у него и недостатки. И они достаточно существенные: сложность монтажа, затрудненный слив воды и частые засоры из-за нестандартного сифона и необычного расположения сливного отверстия.

Из чего их делают

Современные умывальники изготавливаются из самых разных материалов. Наиболее распространенные — это фарфор и фаянс. Остальные по разным причинам встречаются реже. Рассмотрим все материалы более подробно.

Фаянс

Умывальники из этого материала пользуются самым большим спросом. Этому есть несколько причин: красота, разнообразие размеров и форм, прочность, долговечность при бережной эксплуатации и сравнительно невысокая цена за это все.

Фарфор

Более тонкий и дорогой материал, нежели фаянс. Поверхность фарфорового умывальника сложно поцарапать, она красива и проста в уходе. Вода, падая в такую раковину, не создает сильного шума. Фарфор достаточно прочен, однако при этом он хрупок. Если на раковину не ронять тяжелых предметов, то она может прослужить долгие годы.

Сталь

Стальные умывальники мало подходят для дома. Они не особо эстетичны, их легко поцарапать, если они не покрыты эмалью. Это самые «громкие» умывальники среди всех остальных.

При этом есть у них и достоинства: умывальники из стали очень прочные, недорогие и могут служить бесконечно долго. Отличный вариант для общественных мест.

Дерево

Трудно представить более экологичный материал. Крепкий, мало подающийся механическим повреждениям, нешумный.

Деревянные умывальники выглядят по-настоящему элегантно и будут уместны в просторных ванных комнатах состоятельных людей.

Процесс изготовления умывальника из дерева сложен и многоэтапен. Дерево подвергается обработке влагозащитными материалами, покрывается специальными составами. Конечно, это отражается на цене. Она внушительна. Поэтому, несмотря на все свои многочисленные достоинства, умывальники из дерева не слишком распространены.

Стекло

Стеклянный умывальник для ванной — не такая уж редкость, как кажется. Прозрачная стеклянная чаша умывальника придает ванной комнате совершенно неповторимый вид. Она как бы растворяется в воздухе, позволяя зрительно расширить пространство.

Не следует думать, что стеклянные раковины такие уж хрупкие. Их изготавливают из толстого закаленного стекла, а оно не более хрупкое, чем фарфор.

Если на такой умывальник упадет что-то достаточно тяжелое, то он не разобьется на острые осколки, а рассыплется мелкими гранулами. Риск травмы при этом минимален.

Существенный недостаток стеклянного умывальника — сложность в уходе. Все мельчайшие капельки и пылинки будут на нем видны.

Вместо заключения

Покупая умывальник для ванной, обратите внимание на то, чтобы в раковине было отверстие для перелива. Эта полезная мелочь предохранит вас от возможного затопления.

Ну и конечно, если вы хотите приобрести гарантированно качественный товар, не покупайте умывальники, сделанные неизвестным производителем.