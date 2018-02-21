Как самому сделать проект дома и влюбиться в него?

Найдется на этом свете хоть один человек, который не мечтал бы о своем собственном загородном доме, где можно было бы спрятаться от шума и суеты большого (или не очень) города? Если вы отвечаете отрицательно, то такой дом у вас уже есть. А что делать тем «счастливчикам», которые до сих пор его лишены? Думать о том, как самому сделать проект дома, не простого, а дома-мечты, ведь без них — без «мечт» — и жить довольно скучно. Потому у вас, задумавших столь грандиозную задачу, не останется время ни на что другое — проект дома дело архисерьезное.

Почему свой проект?

Можно решить проблему легче: побродить несколько дней по всемирной паутине, надолго зарыться во всевозможные журналы. Оба способа дают вам отличную возможность с легкостью найти искомое — как типовые проекты, так и индивидуальные. Есть и просто устрашающее количество фирм, готовых осчастливить вас любыми проектами. Но есть одно большое «но» — цены на них столь велики, что многие решают обойтись собственными силами. Вариант этот вполне по плечу и простому «смертному», которому лишь нужно обратить внимание на кое-какие немаловажные детали.

Учитываем важнейшие принципы

Важнейшее условие для начального этапа — определение «обязанностей» будущего жилья. Что именно вы ожидаете от дома в ходе эксплуатации? Например:

необходима дача на лето, или же строение будет использоваться круглый год;

следует подсчитать не только постоянное количество домочадцев, которым требуются отдельные комнаты, но и принимать во внимание возможное пополнение семейства, родственников и друзей, могущих вихрем нагрянуть на праздники или выходные;

если участок еще не имеет других построек, то их надо предусмотреть заранее, рассчитать место под гараж, если его планируется построить отдельно, найти оптимальное расположение для бани, скважины и других полезных объектов;

если вы устали от суеты, то для создания уединенной зоны отдыха дом рекомендуется строить в начале участка, закрывая тем самым внутренний дворик, в противном случае строение располагается глубже.

Идем на разведку

Разведывательная операция эта не простая, а геологическая. Что в нее входит? Оценка местности и почвы, определение уровня грунтовых вод. Для последнего оптимальными сезонами будет весна или поздняя осень: в эти периоды уровень находится на максимальной высоте, что позволяет избежать досадных ошибок при оценке. Но самим это сделать нелегко, потому предпочтительнее обратиться к специалисту, ведь именно на этом показателе основывается максимальное значение, необходимое в процессе закладки фундамента.

Бывает, что высокий уровень грунтовых вод сильно влияет на возможность безболезненного строительства подвала — иногда стоимость дома может увеличиться на 30%, изредка эта цифра возрастает еще больше. Поэтому нередко от идеи полностью отказываются, но вместо него возводят дополнительное помещение, если позволяет площадь участка.

Проектирование начинается

Когда вы определились с примерным расположением всего «добра» на участке, а также сошлись во мнении насчет габаритов дома, то можно начинать создавать эскизный проект. Перед этим необходимо тщательно и несколько раз вымерить участок, чтобы избежать малейших неточностей. Причем если на нем уже есть какие-то объекты, удалить которые невозможно, то и им должно найтись место на схеме.

Эскизный проект

Его можно сделать на простом листке из тетради, только обратите внимание, что необходимо строго соблюсти масштаб. Первым делом на план наносятся размеры участка, затем приходит черед застройки, кровли и этажей. Нужно отобразить вид фасада, разрезы дома: поперечный и продольный. На этом же листке должно найтись место для материалов, выбранных для строения, а также для его конструктивных особенностей.

Надо добавить, что эскиз первого дома не следует делать слишком заумным, ведь простые проекты не только экономичны, но и достаточно эффективны. На основе этого проекта разрабатывается другой, который станет руководством для строителей. Лучше, если в его создании примет участие профессионал.

Рабочий проект

Он начинается с архитектурного этапа, что состоит из:

проектировки внутренних помещений, когда на плане появляются новые жилые комнаты и вспомогательные помещения, а также определяются места будущих окон и дверей;

составления чертежей, где учитываются все стройматериалы, потому что от них зависит как толщина стен, так и размеры дверей и окон.

Этот этап может подразумевать как использование компьютерных программ, так и ручное составление проекта.

Продолжает эстафету конструктивный этап, во время которого тщательно рассчитывается все: начиная с глубины фундамента, и заканчивая планами перемычек, лестниц и конструкциями стен. На этом этапе важна точность, так как по этим наборам чертежей предстоит закупка всех нужных материалов.

Инженерно-технический этап занимается всеми коммуникациями строения: канализацией, вентиляцией, системами водоснабжения и отопления, электрооборудованием. Этот проект включает поэтапное описание всех работ по прокладке коммуникаций, а также содержит необходимые данные об устройстве электросети, о системе заземления, а также о мощности строения. Отдельным пунктом идет установка сигнализации.

Завершается разработка рабочего проектирования дома его дизайн-проектом. На этом этапе занимаются будущим оформлением экстерьера и интерьера дома. Эта стадия подходит для определения как общей стилистики комнат, так и для предварительного подбора и планирования последующей расстановки мебели.

Подводные камни на крыше легко обойдем стороной

Было сказано, что чем проект проще, тем лучше жильцам. То же самое относится и к крыше дома: чем она незатейливее, тем меньше изобилует изгибами и стыками, а значит, и протечек в этом случае легче избежать. Разнообразные же украшательства к тому же и стоят гораздо дороже.

Материалы — гроза для бюджета

Выбирать подходящее архитектурное сооружение стоит с оглядкой на строительные материалы, которые должны быть долговечны, экологичны и безопасны.

Самыми дешевыми являются пеноблоки и сэндвич-панели, что и делает их не оптимальными.

Долговечность и красота присущи кирпичу и монолиту, но стоимость их по карману не каждому.

Экологичностью отличаются брус и бревно.

Материалы для возведения крыши также сильно разнятся по стоимости. Лучшим выбором всегда является натуральная черепица, которой не страшно время. Но дороговизна ее устроит не каждого, потому можно отдать предпочтение металлочерепице или шиферу.

Если вас до сих пор интересует вопрос о том, как самому сделать проект дома, значит, вас не пугает немалое количество трудностей, с которыми придется познакомиться воочию. И это правильно, ведь дорогу осилит только идущий.

Вариант для тех, кто с компьютером не на «вы»: