В нашем суровом климате днем с огнем не найдешь дачников, которые не использовали бы на своих «фазендах» простые сооружения — парники: ранней весной очень хочется побаловать себя свежей зеленью, а иного выхода ее получить погода нам попросту не дает. Потому-то парник своими руками из подручных материалов является очень популярным запросом. И в нюансах его устройства следует разобраться всенепременно. Итак, начинаем.

Хотим мы построить парник, не теплицу

Теплица — дорогое удовольствие, которое позволит себе не каждый, парник же не требует больших расходов, а со своими обязанностями справляется отлично. Если обустройство первой довольно хлопотное, то со вторым запросто справится любой, да и не всем нужны громоздкие сооружения высотой в 2-3 метра, если небольшой парник, не имеющий «модельного роста», сможет подарить хозяевам желанный урожай ранних овощей.

Вариантов парников существует много, выбор же приемлемого зависит только от запасливости хозяев, которые редко хотят разбрасываться старыми стройматериалами, что могут пригодиться во многих случаях. Такое сооружение можно сделать из деревянных досок, старых оконных рам, всевозможных труб и пластиковых бутылей. Поэтому с самыми популярными видами надо познакомиться поближе.

Что нам нужно изначально?

Первое — выбор места. От того, каким свободным пространством вы обладаете, будет зависеть о вариант оптимального парника. Необходимо, чтобы ничто не отнимало у будущего строения освещения, которое должно быть идеальным весь световой день, потому постройки и деревья по соседству с ним нежелательны.

Далее можно приступать к разметке. Если планируется небольшой парник, то вполне хватит длины в 2-3 м, ширина же может быть метровой или больше. Высота его зависит от вас, но оптимальным считается средний «рост» — 70 см.

Когда место выбрано и размечено, нужно снять верхний плодородный слой (10-15 см). Затем заняться укладкой в траншею изолирующего материала: лучше, если им будет рубероид, но возможны и другие материалы — синтетические мешки или пленка. Теперь следует засыпать дренаж, в роли которого может выступить щебень или песок, камешки с участка, обломки шифера или кирпичей. На этом подготовка места заканчивается.

Выбор материалов: роемся в закромах

На этом этапе необходима ревизия тех накопленных «сокровищ», что хранятся на участке (или в гараже) с незапамятных времен. Арматура и доски должны наличествовать почти у всех. Эти материалы подойдут для устройства незамысловатого, но все-таки практичного, парника, состоящего из досок и укрывного материала.

Если вы являетесь обладателем гигантского запаса пластиковых бутылок, то ваш участок сможет украсить эффектная конструкция, главной составляющей которой и будут служить они. Из других вариантов надо отметить такие материалы:

оконные рамы, отслужившие свое;

пластиковые трубы;

ветки;

стеклопластиковая арматура;

бревна;

мешки или сетка.

Выбор есть, и он велик, каждый хозяин может найти такой материал, что повергнет в шок (в хорошем смысле) соседей по даче, было бы желание, богатый ассортимент и изощренная фантазия.

Вариант №1: содружество дерева и пленки

Простота и легкость — главные достоинства такого парника. Состоит он из деревянного каркаса, обтянутого пленкой. Такой параллелепипед имеет высоту 50 см, длину — 2 или 3 м, ширину — метр или более. По центру торцов прибиваются вертикальные стойки высотой в 70 см, которые образуют «коньковый» брус, он соединяется со стенами рейками, а затем все обтягивается пленкой.

Крепится она планками, а для того, чтобы облегчить полив и прополку, одну из сторон делают подвижной: планки с закрепленным укрывным материалом можно приподнимать и откидывать. Обязательное условие — обработка дерева пропитками и антисептиками.

Вариант №2: лидер симпатий среди дачников

Популярный способ, имеющий 2 разновидности: такой арочный парник можно соорудить непосредственно над грядкой, или же подготовить основание, представляющее собой короб из древесины. Его тоже необходимо защитить от неблагоприятного влияния внешних врагов (плесени, влаги и насекомых).

Для арок-дуг здесь используются пластиковые трубы, проволока или лоза. Если выбирают первые, то по длинным сторонам парника нужно вбить колышки из арматуры, на которые одеваются концы труб. Они крепятся или к коробу металлическими лентами, или — в отсутствие оного — попросту вкапываются в землю. Первые арки с торцов соединяются между собой продольными трубами.

В качестве укрывного материала используется пленка. Сейчас для дуг чаще отдается предпочтение стекловолоконной арматуре, так как материал прочен, надежен и охотно принимает любую форму, что облегчает его хранение в межсезонье и последующий крепеж весной.

Вариант №3: о, дайте, дайте нам бутылки

Сложная, но очень оригинальная конструкция, которая будет притягивать множество заинтересованных дачников. Только для такого парника придется материал собирать крайне долго. Существует 2 метода сооружения бутылочно-пластикового парника:

Этот вид потребует не столь огромного количества емкостей. Каркас в этом случае изготавливается из сетки или реек. Из бутылок вырезаются прямоугольные листы, которые затем проглаживаются через плотные листы бумаги. Такая обшивка фиксируется к каркасу проволокой. Разнообразный цвет изделий позволяет сделать уникальный узор для вашего строения. Этот парник нуждается в большом количестве абсолютно одинаковых емкостей, и в сооружении каркаса парника. Сначала у каждой обрезается нижняя часть, затем они вставляются друг в дружку, эти «бусы» соединяются капроновой нитью. Затем такие трубы фиксируются к каркасу саморезами или степлером. Далее стены проклеиваются скотчем или же обтягиваются с обеих сторон пленкой.

Вариант №4: с оконными рамами не расставайтесь

Рамы, отслужившие верой и правдой, являются отличным материалом для обустройства парников. И здесь существует 2 типа:

На основание из досок, которое в высоту может достигать 20 см, водружаются наши рамы. Вот и все. Если нужно делать прополку или полив, то рамы просто снимаются. Способ этот замечателен для выращивания семян. Второй вариант более трудоемок, так как рамы нужно привести в надлежащий вид — заняться их покраской, прикрепить к ним по 2 петли. Основание здесь тоже отличается — оно должно иметь высоту 60-70 см, а сторона, что будет смотреть на север, должна быть на 30% выше противоположной. Этим достигается лучшая «поимка» солнечных лучей.

Вариант №5: почувствуйте себя индейцем

Элементарный и миниатюрный парник-вигвам является хорошим выбором из-за своей мобильности. Особенно хорош он, если погода решила подкинуть сюрприз в виде резкого похолодания. Подготовить такое сооружение просто: надо лишь очертить окружность около мерзнущих растений, в центр воткнуть колышек, вокруг него расположить прутья, верхние их концы соединить, сверху соорудить укрытие из полиэтилена, а его концы надежно прижать к земле.

Парник своими руками из подручных материалов изобрести и изготовить нетрудно. Вы можете воспользоваться как вышеперечисленными методами, так и придумать что-то свое — уникальное.

Вот видео для ознакомления: