Металлические садовые качели своими руками, чертежи, виды, нюансы

Где бы человек не находился, тяга к комфорту останется с ним всегда. Поэтому владельцы дачных участков, загородных резиденций стремятся сделать новое место своего обитания благоустроенным по высшему разряду. А какой двор или сад может обойтись без этих удобных, привлекательных конструкций, делающих отдых особенно приятным? Наиболее популярны долговечные сооружения из металла, а подходящий материал найдется в любом хозяйстве. Чтобы сконструировать идеальные металлические садовые качели своими руками, чертежи — вещи первой необходимости. Имея на руках подробную схему, легко избежать даже небольших ошибок.

Оценка главных достоинств и недостатков

Если есть желание изготовить металлические садовые качели своими руками, чертежи искать рано. Лучше сначала познакомиться с их плюсами и минусами, чтобы не пожалеть о сделанном выборе, когда будет уже поздно. Несмотря на большое количество достоинств, есть некоторые относительные минусы и у изделий из металла.

Положительные характеристики металлических качелей:

Долговечность конструкций, их практичность — то, что подкупает более всего, если борьба происходит между этим материалом и деревом. Последнее боится огня, влаги и насекомых, неравнодушных к нему. Древесина может рассохнуться, а такие качели — угроза здоровью детей и взрослых. Невероятная прочность и большой ассортимент металлических качелей, которые нетрудно изготовить самостоятельно, — несомненные, неоспоримые преимущества металла.

Теперь о недостатках:

Металлические качели не могут естественно вписаться в ландшафт. Поэтому придется заранее продумать стилевое решение данной проблемы. Например, какие похожие элементы декора добавить, чтобы качели не выглядели в саду «белой вороной». Наиболее надежны сварные изделия, а значит, надо иметь представление об этой работе. Необходимо также соответствующее оборудование. Его придется или покупать, или арендовать. Травмоопасность суперпрочного материала — самый большой минус, ведь качели легко могут поранить, если обращаться с ними неосторожно.

К этой категории относится подверженность коррозии, однако этот минус не настолько страшен, от него легко избавляются обработкой металла защитными покрытиями. Если недостатки не вызывают отторжения, то можно переходить к знакомству с различными видами этих «аттракционов».

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Металлические садовые качели своими руками: чертежи

Основа любых подобных конструкций — металлический каркас. Его делают:

сварным;

сборно-разборным.

Первый предпочтителен, так как на протяжении очень долгого времени с ним не случится никаких «чрезвычайных происшествий», которые могут обернуться посягательством на здоровье хозяев. Если нет навыков работы со сварочным оборудованием, то второй метод — единственный выход. Собирают такой каркас, используя болты с гайками, поэтому крепежная операция не вызовет затруднений ни у кого.

Минус второго варианта — потенциальное разбалтывание резьбы. Чтобы не допустить разрушение качелей, рекомендуют крепить элементы изделия контргайками, гроверами. Места повышенного риска необходимо регулярно проверять, подтягивать ключом.

Готовый чертеж использовать лучше, это гарантированный способ избежать ошибок, которые могут вкрасться в свое творение незаметно. В результате возникнет необходимость в переделках, а значит, львиная доля работы пойдет насмарку.

Виды металлических каркасных конструкций

Конфигурация их различна. Классикой можно назвать А-образную форму стоек, соединенных сверху перекладиной. Обычно для придания жесткости их стягивают ниже перемычкой. Существуют другие чертежи, где она отсутствует, а у опорных элементов Л-образная форма.

Самые простейшие конструкции — П-образные, но для обеспечения им устойчивости опоры обязательно заглубляют и бетонируют. Есть чертежи качелей, сильно отличающихся от привычных. Сиденье таких конструкций можно использовать даже отдельно — подвешивать к веткам или потолку веранды.

Все металлические качели делят по другому признаку — возможности перемещения. Существуют:

стационарные модели, где опоры забетонированы;

мобильные качели, крепящиеся к грунту арматурой либо анкерами.

Подготовка к сооружению качелей

Расчет общих размеров и отдельных составляющих необходим, так как нередко в готовых схемах данные величины не совсем устраивают. Поэтому при корректировке чертежа под свои потребности учитывают следующие правила:

Ширина сиденья, достаточная для одного человека, составляет примерно 500-600 мм. Высота спинки обязана быть не менее 550-600 мм, она обеспечит удобство качающимся. При выборе подвесной конструкции необходимо принять во внимание, что минимальное расстояние от сиденья до стоек — 300 мм, если для подвеса используют металлическую цепь, но 400 мм, когда в его роли выступает веревка. Промежуток от сиденья до поперечины зависит исключительно от роста самого высокого пользователя будущих качелей.

Если качели предназначаются для семьи с одним ребенком, хватит ширины сиденья в 1600 мм. Если для трех взрослых, требуется уже не менее 1800-2000 мм. При планировке одиночной качели идеальна метровая ширина сиденья.

Необходимый инструментарий и материалы

Чтобы без задержек и незапланированных поисков необходимого наслаждаться процессом сборки, нужно заранее подготовить весь инструмент. В зависимости от выбора способа сооружения качелей может понадобиться:

болгарка, сварочный аппарат;

бур либо лопата;

гаечные ключи;

уровень и рулетка;

молоток, напильник, пила, тиски;

шлифовальная машина, наждачная бумага;

шуруповерт;

электродрель, сверла для разных поверхностей;

саморезы, болты (для сиденья — с полупотайной головкой) с гайками и шайбами.

Из материалов надо запастись:

круглым профилем (это идеал), минимальный диаметр — 50 мм;

металлическим (стальным) уголком;

прямоугольным профилем для сиденья и небольшим квадратным — для козырька;

антикоррозийной грунтовкой;

деревом для сиденья — брусом, досками;

песком, щебнем, цементом;

шарикоподшипниками;

тентовой тканью либо поликарбонатом;

морилкой, лаком или краской, кистями.

Чтобы конструкция была надежной и устойчивой, бетонирование опорных элементов — обязательный этап. Другой способ — выбор большего угла на вершине элементов, имеющих форму буквы «А». Некоторые конструкциям, снабженным основанием, нужны даже не ямы, а траншеи. В этом варианте садовым буром делают 4 отверстия. Болгаркой нарезают трубы:

4 отрезка для боковых стоек;

1 — для перекладины;

2 — для перемычек, обеспечивающих опорам жесткость.

Все элементы после нарезки тщательно проверяют на точность их размеров. Края деталей обрабатывают, избавляя от всех неровностей. Дальнейшую работу проводят, четко контролируя вертикали с горизонталями уровнем. Стойки приваривают друг к другу, затем соединяют элементы перекладиной. К ней монтируют скобы для подвесных механизмов.

Помимо подвесок с подшипниками в качестве последних используют крюки, кольца, карабины. Конструкцию устанавливают в ямы, засыпают щебень, заливают бетонный раствор. Делают паузу для набора крепости как минимум на 5 дней. Если к опорам дополнительно приваривают основание, то после рытья траншеи действуют аналогичным способом.

Основание для сиденья также изготавливают из металлического уголка. Оптимальный угол между спинкой и сиденьем составляет 120°. Чтобы обеспечить корректный изгиб, на одной полочке в уголке вырезают треугольник (примерно 60°). Каркас конструируют из прямоугольного профиля, соединяя боковины горизонтальными перемычками, не забывая о креплении там, где у кресла находится изгиб.

В каркасе просверливают отверстия для деревянных деталей. Планки, сделанные из штакетника или шлифованного (если наждачкой, то сначала крупным зерном, затем мелким) бруса, фиксируют на каркасе болтами. Следят, чтобы головки их были утоплены. Крепят кресло к подвесам в 4 местах. Дерево обрабатывают антисептиками, морилкой, лаком либо краской, металл после грунтовки окрашивают.

Конструкцию подвешивают, изготавливают из металла квадратного сечения легкий каркас-козырек — раму, усиленную перемычками. Сваркой монтируют козырек под небольшим углом, чтобы обеспечить беспрепятственную эвакуацию осадков.

После высыхания краски его обтягивают тканью для тентов (ПВХ, акриловой, каучуковой) либо используют сотовый поликарбонат. Для монтажа берут уплотнительные шайбы и саморезы. Торцы покрытия закрывают от насекомых, грязи и пыли профилем из полимера. Другой способ — замазывание их герметиком.

Металлические садовые качели своими руками, чертежи, которые вряд ли поставят кого-нибудь в тупик, — запрос популярный, ведь самодельные конструкции сейчас в почете. А наградой мастеру станут гордость за свое «детище» и радость при взгляде на счастливые лица — как малышей, так и взрослых, мечтающих снова вспомнить беззаботное детство.

Тот, кто не уверен в своих силах, обязательно должен посмотреть это видео мастера, который впервые знакомился со сваркой: