Клумбы из колес: самые популярные и эффектные поделки из шин

Самостоятельное изготовление полезных вещей из различных предметов, отслуживших свой срок, — процесс настолько увлекательный, что с каждым годом в армию домашних умельцев вливается все большее количество людей. Причина явления — практичность, возможность дать новую жизнь старым материалам, желание украсить участок, придать ему праздничный вид. Поделки из шин занимают не последнее место в списке. Из достаточно податливой резины делают великое множество интересных, оригинальных предметов. Одни из наиболее популярных вещей — клумбы из колес, так как сама форма покрышек подсказывает эту идею. Есть несколько вариантов ее воплощения.

Чем привлекают покрышки?

Первое преимущество — доступность, потому что такие клумбы из колес избавляют автовладельцев от ненужного мусора, загромождающего все и вся. Другие плюсы:

легкая обработка уже поношенной резины, однако даже она требуется далеко не всегда;

долговечность, отсутствие боязни влаги, мороза, любых механических воздействий;

быстрая заменяемость предмета при необходимости, его легкая транспортировка;

возможность частого преображения путем перекрашивания в другой цвет;

множество вариантов для трансформации оригинала.

Недостатки у шин находят не все. Не нравится такой вариант оформления людям, тяготеющим к классическим формам, и тем, кто не желает «убивать» время на изготовление оригинальной вещи — клумбы из колес, вазона, или простого декоративного элемента для придомовой территории.

Что нужно для продуктивной работы?

Чтобы утилизировать ненужные покрышки и одновременно получить украшение на участок, нужно иметь кое-какие инструменты и материалы. Понадобится следующий «джентльменский» набор:

старые шины;

болгарка, лобзик;

грунтовка, обезжириватель, краска;

линейка, маркер (мел), рулетка;

металлическая сетка;

нож, ножовка по металлу.

Чтобы декорировать клумбу из колес, можно приготовить камни, гладкую гальку, разноцветные кусочки стекла, цветной плитки, ракушки, крышки от пластиковой тары, деревянные элементы или то, что симпатично выглядит и в данный момент есть под рукой.

Как выбрать идеальный материал?

Не все клумбы изготовить одинаково легко, поэтому не каждая старая покрышка обещает отсутствие трудностей. При поиске «прообраза» клумбы из колес лучше выбрать «фаворита», который:

в большей степени изношен, такие шины легче резать и выворачивать;

является иностранным «подданным» (Hankook, Yokohama, Michelin), более тонким и «деликатным»;

изготовлен из более податливой зимней резины.

Когда выбор падает на клумбу, которую в процессе предстоит выворачивать наизнанку, то поиски могут затянуться, так как для этого изделия идеалом станет самая стертая резина в мире. Шины с металлокордом — персоны нон грата, потому что они неизбежно создадут сложности при резке.

Сперва покрышку-полуфабрикат моют. Режут электролобзиком, болгаркой либо ножовкой. Другой вариант — остро наточенный нож, но его надо смачивать мыльным раствором. Некоторые говорят, что им помогло смазывание инструмента машинным маслом.

Как декорировать скучнейшую резину?

Самый популярный способ получить яркое и веселое изделие — его покраска. Однако перед этой операцией необходимы дополнительные манипуляции — обезжиривание, затем грунтование. Оно даст возможность получить ровно окрашенный предмет, который не потребует в скором времени обновления цвета. Явных дефектов на такой резине тоже не будет видно. Слой (слои) грунтовки обязательно должен полностью высохнуть. Удачной заменой традиционного способа может стать покрытие белилами.

Ассортимент красок для покрышек-клумб достаточно велик, однако предпочтение отдают тем материалам, что способны противостоять влаге. В этом случае лучший выбор — автомобильная краска, масляная, акриловая эмаль, разбавляемая водой. Плюсы последней — возможность купить состав в форме аэрозоля, экономичность.

Однако желание выгадать на оформлении бросового материала может привести к ошибке. Если покрасить бордюр резинового изделия только снаружи, напрочь забыв о внутренней части, то клумба будет выглядеть не лучшим образом. Другое обязательное условие — достаточный срок, отведенный на высыхание изделия. Свежеокрашенное колесо должно «нежиться» на солнце несколько дней.

Правила «красочного» декора

Так как внутри клумбы будут находиться живые растения, то при выборе материала надо учитывать некоторые рекомендации:

светлые оттенки не позволят случиться перегреву корневой системы «жителей» поделок из шин;

чересчур пестрый узор отвлечет внимание на себя, а цветы в клумбе просто «потеряются»;

слишком толстый слой краски приведет к ее растрескиванию и жарким летом, и в холода.

Прелесть таких изделий — возможность придумать уникальный рисунок, узор, имитировать другие материалы, например, кирпичную кладку. Однако нередко хозяева выбирают строгие однотонные элементы декора, иногда их и вовсе не красят.

Популярные варианты клумб

Предметы декора из колес — благодатная почва для фантазии, поэтому уже придумано довольно много способов изготовить для участка оригинальные поделки из шин. Они отличаются только степенью сложности работы и ее трудозатратностью.

Простые бордюры-колеса

При отсутствии навыков этот вариант более подходит для первого знакомства с покрышками в этой ипостаси. Элементарный вариант — отдельный цветник. В этом случае колесо помещают на выбранное место, сначала засыпают песок со щебнем, а сверху — достаточный слой земли. Последний этап — высадка растений.

Другой нетрудный способ — получение из простых клумб большого цветника. Все элементы устанавливают друг на друга в определенном порядке, обычно — в шахматном. Такая композиция играет сразу 2 роли — украшает участок и служит «разделителем», удачно зонирующим пространство.

В этом случае к каждой составляющей цветника добавляют донышко. Пирамиды, «построенные» из резиновых колес различного диаметра, тоже смотрятся достаточно эффектно. С каждым колесным слоем количество предметов уменьшается: например, 6 в основании, 5 — в промежуточном, 3 — на нем, а одна шина украшает вершину. Все элементы чаще окрашивают в разные цвета.

Цветник — цветок ромашка

Такое сооружение будет кстати, если участок земли не страдает из-за небольших размеров. Количество покрышек, которыми придется обзавестись, зависит от габаритов задуманной клумбы, от количества ее «лепестков». Самый типичный образец — цветник из 4 шин. В этом случае одну не трогают, так как колесо будет украшать центр композиции.

Остальные элементы разрезают пополам, получая из каждого 2 полумесяца. Детали окрашивают в разные цвета, сушат, а затем оформляют цветок — лепестки вкапывают в землю примерно на 50 мм. После засыпки дренажа и грунта, в центр клумбы помещают целую шину. Растения сажают по желанию: можно выбрать однотипные растения, но оригинальнее будут выглядеть цветы, имеющие контрастные оттенки.

Резиновый вазон из шины

В этом случае оптимальный материал — шина со старым диском. Эта конструкция поможет соорудить красивую емкость на ножке. Сначала вырезают край вазы. Его делают простым либо фигурным, для последнего варианта маркером (мелом) чертят волнистую или зубчатую линию.

Вырезают контур ножом или лобзиком, затем для получения более гладкой поверхности будущий вазон выворачивают наизнанку. Для того чтобы операция прошла успешно, потребуются два качества — недюжинная сила и упрямство. Получившуюся чашу преображают с помощью краски, росписи или другого декора.

Декоративный резиновый колодец

Это украшение также не потребует особых физических усилий и мастерства от «строителей». Для сооружения приобретают три старые покрышки одного диаметра. С противоположных сторон каждой шины вырезают отверстия для стоек-опор крыши колодца. Эта операция необязательная, так как их можно присоединить к колесам снаружи, но она даст возможность сделать псевдоколодец более устойчивым.

После укладки шин друг на друга, в прорези продевают бруски, затем их вкапывают в землю. Любители реализма в искусстве обустраивают крышу из кровельного материала. Те, кто в этом не заинтересован, выбирают обычные доски либо используют разрезанные колеса. Красить «источник воды» можно в любой цвет, но особенно популярна имитация каменной либо кирпичной кладки.

Клумба — «подвеска»

Следующий простой вариант — клумба висящая. Первым делом приступают к поискам места — крепкого дерева либо навеса, способного удержать покрышку, наполненную землей. В резине делают несколько отверстий для цепей или веревок. В качестве заглушки для дна используют листовую фанеру, из нее вырезают круг подходящего диаметра.

Очень популярны клумбы в виде животных — попугаев, дельфинов, райских птиц. В этом случае ищут или делают самостоятельно шаблон, переносят рисунок на покрышку. После вырезания деталей их скрепляют саморезами. Следующая операция — рисование «лица», перьев, хвоста. Такие кашпо подвешивают вертикально.

Черепашка из двух колес

Одну покрышку сначала не трогают, у другой отрезают боковые части, оставляя только протектор. Его делят на 4 одинаковые полосы, которые будут черепашьими ногами. Для схожести с когтями на одном конце каждого элемента-конечности делают разрезы-зубчики. Приступают к работе со второй покрышкой — на одинаковом расстоянии проделывают отверстия для ног. Между каждой парой — прорези для головы и хвоста.

Все детали красят и сушат. Лапки вставляют, фиксируют проволокой. Хвост, изготовленный из обрезка резины, крепят так же. В отверстие для шеи вставляют отрезок гофрированной трубы. Для получения головы земноводного используют газетную бумагу, плотно смятую. Ее красят несколькими слоями краски, присоединяют к шее с помощью клея (скотча).

Три покрышки для лягушки

С такой оригинальной конструкцией тоже справиться проще простого. Сначала колеса красят в подходящий — «лягушачий» — цвет. После высыхания материала два элемента кладут рядом, а последнюю шину — посередине сверху. Для изготовления лапок используют резиновые обрезки, для «рук» и «ног» — старый шлаг, декорированный той же краской.

Глаза лягушки делают из пластиковых ведерок, на голову крепят корону, вырезанную из таких же бутылок. Для большей аутентичности сказочную царевну снабжают алыми губами, длинными ресницами, прикрепляемыми клеем, и обязательным лягушачьим атрибутом царевны — стрелой.

Цветники — чашки с блюдцами

Такой набор для чаепития может состоять из одной пары, другой вариант — из нескольких. Для каждой клумбы понадобятся 2 шины разного размера: маленькую ставят в основание, большую помещают на нее. У последней детали предварительно отрезают верх, который будет играть роль блюдца.

Оба колеса скрепляют саморезами, таким же образом фиксируют ручки, полученные из обрезков. Чайные гарнитуры чаще красят в соответствующие цвета: например, в горошек — белый и красный. Точно так же делают заварочный чайник, однако для него приходится добавлять еще и носик.

Лебедь на пруду и без него

Эта красивая птица часто вдохновляет домашних умельцев на подвиги. Нравятся такие животные и детям. Несмотря на кажущуюся сложность объем работ невелик. Для изготовления лебедей нужен остро наточенный нож, проволока, краска и шаблон. Сверяясь с ним, на покрышку наносят линии.

По ним делают раскрой. Вырезают голову, затем крылья, потом будущую птицу выворачивают наизнанку. Для крепкой фиксации шеи используют проволоку. Изделие окрашивают в белый цвет, рисуют красный клюв, выделяют глаза.

Советы для начинающих мастеров

Прежде чем приступать к изготовлению выбранной клумбы из колес, необходимо узнать кое-какие тонкости, напрямую относящиеся к самоделкам из покрышек. Особенного внимания заслуживают массивные, многоуровневые живые конструкции.

То, что такие декоративные украшения для растений любят свет, знают все, но в этом случае необходимо и другое условие — почти идеально ровная, надежная поверхность. Определив лучшее место на участке, для клумбы сразу обеспечивают твердое основание. С этой ролью справится щит (контейнер), сделанный, например, из строительных досок.

Другое требование — дренажный слой не только внутри покрышек, но и вокруг таких декоративных украшений. Помимо гравия используют керамзит, территорию, прилегающую к цветнику, засыпают гравием либо керамзитом. Эта операция позволит сохранить влагу в почве.

Светлые тона при оформлении клумбы из колес приветствуются, однако есть еще ряд советов, упрощающих получение эффектной и эффективной вещи.

Любую покрышку сначала очищают от грязи, моют и высушивают. Однако перед покраской эту операцию снова повторяют, а затем поверхность обезжиривают. В качестве материала для обработки резины применяют ацетон, бензин, растворитель. Оптимальное количество слоев обеспечит долгое существование клумбы без необходимости ее повторного окрашивания. Двух-трех раз достаточно. Один слой слишком быстро сотрется либо потрескается. Большой пласт краски — причина ее быстрого отслоения. Яркие цветы не нуждаются в кричащем обрамлении. И, наоборот, скромные растения можно высадить в более смелые вазоны или клумбы. Оттенки растений и краски могут перекликаться между собой. Однотонность не всегда считается самым подходящим вариантом. Для получения узора логично использовать трафареты, вырезанные из картона, они облегчат работу и смогут гарантировать хорошее качество покраски. Если в состав грунтовки влить небольшое количество ПВА, то можно убить сразу пару зайцев — обеспечить дополнительную прочность покрытия и сократить расходы на краску. Быстросохнущие составы схватываются через 7-8 часов, обычные требуют до 12. Однако в любом случае спешка способна привести к непредвиденному, часто противоположному, результату.

Клумбы из колес — тема интересная, но простота резиновых покрышек не предполагает большого количества разнообразных, необычных вариантов. Однако при желании даже простейшую поделку из шин можно декорировать так, что в ней будет весьма непросто узнать автомобильный атрибут. В качество ознакомления с работой и трудностями, которые могут ждать «за углом», можно заранее оценить усилия и полученный результат. Например, посмотрев данный видеоролик: