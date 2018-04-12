Цветы — обязательный атрибут любой дачи, ведь они нередко являются довольно важным элементом, способным не только облагородить участок, но и радовать хозяев своим праздничным видом. Вариантов, как сделать клумбу на даче своими руками, существует большое множество, потому каждый найдет тот способ, что придется ему по душе. Однако не стоит забывать, что без гармонии с ландшафтом и архитектурным стилем ваш цветник будет выглядеть «белой вороной».

Готовим участок под дивную клумбу

Дизайн и форма будущего цветничка важны, но необходимы также его разбивка и основательная подготовка почвы. Поэтому надо выполнить следующее:

Если вы решили, какие именно растения будут жить на будущей клумбе, то убедитесь, что это место отвечает всем требованиям для их комфортного роста, ведь одним цветам необходимо солнце, другие любят тень и не приемлют ветра и сквозняков, иные не представляют своего существования без обилия влаги. Неподобающие условия приведут к потере привлекательности композиции. Оцените место: цветочный «дом» не должен мешать передвижению по участку, но и в отдаленном уголке ему находиться ни к чему, ведь украшение должно быть на виду, поэтому важна близость к жилому строению, террасе или беседке.

Если участок найден, а почва отлично пропускает воду, можно приступать к разметке. Границы места очерчиваются шлангом, веревкой или шпагатом. Для идеально круглой клумбы воспользуйтесь «циркулем» из двух заостренных колышков и веревки. После очерчивания земля вскапывается, разрыхляется, затем в нее вносятся удобрения. Участок необходимо полить и оставить на неделю. Когда подойдет этот срок, удаляются проросшие сорняки, земля вновь разрыхляется, затем можно приступать к высадке цветочного «десанта».

Когда грунт плотный, то убирается плодородный слой — до 30 см. Затем дно котлована выкладывается или щебнем, или битым кирпичом, этот слой хорошо трамбуют. При высоком уровне расположения грунтовых вод перед слоем дренажа необходимо сделать гидроизоляцию из рубероида или полиэтиленовой пленки, края ее выводятся на поверхность земли, затем фиксируются на время камнями.

Сооружаем каменный цветник

Стенки клумбы оформляются камнем с цементным раствором: стройматериал выкладывается по периметру. Если на этом участке много травы, то и за границами цветника по периметру следует выкопать неглубокую траншею, ее ширина — 15 см. В нее засыпают гравий или мелкий щебень.

Поле того как раствор схватится, сверху на дренаж насыпается плодородная почва. Теперь надо клумбу оставить в покое на неделю, так как грунт осядет, и чернозем придется досыпать. Заключительный этап — высаживание цветов.

В качестве бордюра можно использовать пластиковые бутылки, которые вкапываются вверх дном, небольшие дощечки или прутья. Если клумб запланировано несколько, ограждения их необходимо сделать одинаковыми.

Классическая кирпичная клумба

Как сделать клумбу на даче своими руками? Классика — вариант из кирпича. Самый простой выход — материал, выложенный по периметру, форма может быть любой. Но это не предел, так как цветник можно соорудить и более изощренным способом.

После разметки и выкапывания котлована следует засыпать дренаж, затем по периметру возводятся кирпичные стены, причем кладка первого ряда должна быть сухой, так как необходимо обеспечить клумбе беспрепятственное избавление от влаги. Второй и последующие ряды уже сажаются на раствор, рекомендуется делать это с наклоном внутрь, иначе земля может повредить кладку в будущем. После окончания работы клумбу оставляют в покое на неделю, затем туда насыпается грунт, и снова ждут его усадки. Почву досыпают и приступают к высаживанию растительности.

Такие клумбы можно сооружать у стены или отдельно. Во втором случае надо позаботиться о том, чтобы со всех сторон представители флоры в цветнике выглядели одинаково эффектно.

Вторая жизнь старых покрышек

Симпатичные и аккуратные клумбы получаются из шин. Самый простой вариант — использование в качестве рамы. Но если действовать с фантазией, то может получиться весьма нетипичный цветник, который станет претендовать на звание произведения искусства.

Первый вариант подразумевает только установку покрышки на место клумбы. Если грунт отличается большой плотностью, то вам придется выкопать мини-котлован и засыпать туда щебень. После можно устанавливать шину, насыпать грунт и высаживать цветы.

Высокую клумбу делают из шин, покрашенных разной краской, устанавливают их в несколько ярусов. Стертый и мягкий протектор — большой плюс для фигурно вырезанных клумб. Вывернутая заготовка способна превратиться в симпатичную чашу.

Ствол или пень, ставшие клумбами

Усохшие деревья станут неожиданным бонусом для хозяев участка, так как такие клумбы выполнить совсем несложно, а выглядеть они будут очень живописно. Под цветник оставляют пень, высота которого может быть от 30 до 70 см. Затем выбивается углубление: размеры его должны быть достаточны для укоренения цветов. Но нельзя оставлять слишком тонкие стены, в противном случае влага разрушит импровизированную клумбу. Для того, чтобы избежать переувлажнения, необходимо просверлить сквозные отверстия, а чашу будущей клумбы обработать антисептиком.

После заполнения грунтом пень также нужно оставить на неделю или две. После усадки почву добавляют, а поверхность разравнивают. При посадке растений учитываются размеры пня: для маленьких достаточно нескольких луковиц нарциссов или тюльпанов, дополненных скромным многолетником, большие же пни позволяют устройство цветочных композиций.

Цветники в стволах тоже смотрятся оригинально. Их распиливают на части, толщина каждой примерно 20-25 см. После этого у каждого выбивается середина, но не трогается дно. Чтобы его обезопасить от разрушения, предварительно набивают доски или фанеру.

Нижний уровень состоит из 3 спилов, которые укладывают плотно друг к другу, один верхний располагают посередине. Затем клумбы заполняют грунтом, сверху он посыпается стружкой, после этого сажают растения. Выбирать надо такие цветы, чтобы они не скрывали стенки спилов.

Цветник, «вытекший» из емкости

Интересное решение, которое особенно хорошо выглядит на возвышенностях. В роли емкости могут выступать бидоны, бочки и ведра, они могут быть даже поврежденными, так как несовершенная их сторона надежно скроется с глаз.

После выбора удобного холмика следует немного раскопать его верхнюю часть, емкость укладывают на бок, затем прикапывают. Получившееся дно устилается пленкой, затем высыпают и разравнивают почву. Склон, находящийся у горловины, тщательно чистят от сорняков, затем насыпают грунт для цветов.

Чтобы придать «луже» правдоподобность, выбирают или голубые, или белые низкорослые растения. Некоторые заменяют емкость старой тачкой. В таком случае цветы высаживаются и в ней, и на холмике.

Вариантов, как сделать клумбу на даче своими руками, множество. Фантазия не ограничивается ничем. Нужно лишь основательно порыться там, где находится склад ваших старых «сокровищ», и вы обязательно найдете подходящий материал.

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