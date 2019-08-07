Как сделать маленькую альпийскую горку своими руками: легко, но трудно

Благоустроенный приусадебный или дачный участок — идеал для хозяев, неравнодушных к красоте. Существует много способов кардинального преображения ландшафта. К ним относится оформление аккуратных газонов, посадка необычных деревьев, фигурная стрижка кустарников. Однако одним из самых удачных можно считать организацию необычного цветника — альпинария. Миниатюрное возвышение, сплошь покрытое цветущими растениями, выглядит необычно и изящно, но не требует особого ухода. Так как сделать маленькую альпийскую горку своими руками не составляет труда даже начинающим садоводам, она давно стала модным атрибутом обустройства не только частных, но и парковых территорий.

Что такое альпинарий?

Это каменистое возвышение, которое декорируют цветами и иными красивыми растениями. Его задача — создание имитации фрагмента горного ландшафта. Альпинарий по прихоти владельцев участка может быть декорирован небольшими водоемами, при большом желании — мини-водопадами, а также мостиками, садовыми скульптурами.

Существует еще одно понятие — рокарий. Разница между ним и альпийской горкой в том, что в первом сооружении главную роль играют камни, обычно одной породы. Растениям в этом саду отведена второстепенная роль, они служат лишь фоном. В альпинарии акцент, наоборот, делается на цветы — на их красочные, необычные композиции.

Виды украшения ландшафта

Альпийские горки выкладывают по-разному. Это может быть:

горный склон, имеющий ступени;

2 горы, которые разделены ущельем;

плато;

террасы;

утес.

Как получить горку?

Чтобы соорудить настоящий альпинарий, необходимо:

обустроить ярусы (например, долина, 1-3 террасы);

найти камни — крупные или небольшие, но всего одного-двух видов;

посадить низкорослые растения, характерные для горной местности (Альп, Карпат);

сделать контрастные композиции, привлекающие внимание.

Если говорить о высоте, то этот показатель в большей мере зависит от размеров участка. На небольших площадях будет достаточно метровой возвышенности. Если дефицита пространства нет, то подойдет горка трехметровой высоты, но хозяевам надо учесть, что такая «вершина» сильно усложнит уход за ней.

В поисках места

Перед тем как переходить к вопросу о том, как сделать маленькую альпийскую горку своими руками, придется решить несколько других, однако не менее важных, задач. Например, относительно выбора места для этого декоративного ландшафта. Только от него зависит, какое впечатление будет производить альпинарий, а также весь участок, имеющий кусочек Альп.

При поиске оптимального расположения надо учитывать, что главное альпийское украшение придомовой территории должно быть замечательно видно с любой точки загородного владения. Поэтому идеалом для размещения горки-цветника смогут стать несколько мест:

около входа на участок;

поблизости от двери дома, напротив фасада;

там, где находится зона для отдыха;

около террасы либо балкона;

на естественном холмике, склоне или около оврага.

Соседство с высокими деревьями и заборами не приветствуется, так как «гористому» цветнику нужен солнечный свет. Лучше выбирать участок, находящийся рядом с небольшими кустарниками. В этом случае альпийская горка будет вписываться максимально реалистично, а всем растениям будет обеспечена идеальная — естественная — защита от порывов ветра.

Большую площадь альпийской горки могут себе позволить далеко не все землевладельцы, однако она и не нужна. 2-6 м2 — оптимальная характеристика. Цветник, имеющий огромные размеры, — риск потерять самое важное — ощущение целостности.

Подготовка участка

Лучшее время для сооружения альпийской горки — ранняя осень, когда еще не «зарядили» дожди. Причина — оседание грунта за зиму. Весной хозяевам останется только досыпать почву между камнями и приступить к декорации альпинария растениями.

Дренаж

Чтобы избежать скопления влаги и проседания грунта, обязательно обустраивают дренаж. Укладывают его так:

Роют пологий котлован такой же площади, как и будущий горный цветник. Так как мини-альпинарии не грешат большими размерами, достаточная глубина ямы — 400-500 мм. На дно укладывают любой дренажный материал — битый кирпич, гальку, нетоксичный строительный мусор (в крайнем случае), керамзит, щебень, последний обязательный слой — крупнофракционный песок (50 мм). Исключение для дренажа — любая органика, которая поддается гниению. Общая толщина слоя — 100-300 мм. Дренаж выравнивают, засыпают вырытым грунтом либо почвенной смесью, состоящей из дерновой земли, песка, перегноя и торфа. Все компоненты берут в равных пропорциях. Делают работу послойно, каждый пласт тщательно утрамбовывают. Верхний слой, находящийся на одном уровне с поверхностью земли, тоже хорошо утаптывают, проливают водой.

Если для альпийской горки выбран участок, имеющий склон, то от устройства дренажа нередко отказываются. Условие одно — это не слишком большая плотность грунта. После выполнения подготовительных работ некоторые советуют сделать перерыв на 1-2 недели.

Камни

Размещение этого материала делают по-разному — в зависимости от вида альпийской горки, собственных предпочтений. Самый большой камень нередко помещают в центр будущей композиции. Из-за впечатляющего веса под него укладывают подложку (раствор цемента, гипс), вкапывая ее в грунт так, чтобы основание ее было почти вровень с поверхностью земли.

Если запланирован альпинарий с террасами, то самые крупные камни устанавливают по периметру сооружения, их на треть утапливают в грунт, внутреннее пространство заполняют почвой. Более мелкие экземпляры идут на оформление следующего яруса. 2-3 террасы оптимальны для маленьких альпийских горок. Симметрии стараются избегать в обоих случаях, иначе горка будет напоминать инженерное сооружение, а не естественный ландшафт.

Для создания альпийской миниатюрной горки чаще выбирают базальт, доломит, ракушечник или туф, однако последние три материала не слишком надежны, так как со временем начнут рассыпаться. Образцы не должны быть слишком большими, камни только одной цветовой гаммы — наиболее предпочтительный, естественный вариант, однако и здесь возможны исключения, способные создать контраст основному фону. Даже без посадок альпинарий должен выглядеть привлекательно и естественно, поэтому не рекомендуют использовать в оформлении острые углы и прямые линии.

Между крупными экземплярами оставляют достаточно места, оно необходимо для развития корневой системы растений. На верхнем ярусе располагают или один крупный камень, или группу из нескольких небольших, их выкладывают пирамидой. После укладки камням дают время устояться, поэтому оставляют горку в покое на пару недель, после чего вносят последние коррективы. Однако эту операцию можно отложить до весны.

Посадка

Подбор живых декораций — самый ответственный этап создания альпийской горки, так как нужно исхитриться и сделать так, чтобы цветник замечательно смотрелся в любое время года. Высадка однолетних, многолетних растений, которые имеют разные периоды цветения, даст альпинарию возможность превратиться в декорацию, радующую буйством красок с весны до осени.

Высота экземпляров — следующий пункт, обязательный для получения гармоничной и красивой клумбы. Высокие растения не должны мешать низкорослым сортам, иначе полноценное развитие последних декоративных элементов станет невозможным. Яркие растения всегда располагают там, где лучшее обозрение.

Кандидаты

Основой для цветочной композиции служат низкорослые хвойные растения — карликовые елочки, кипарисовики, можжевельники, горные сосны, туи. Для оформления альпийских горок часто используют цветущие декоративные кустарники: барбарис, бруснику, иберис, кизильники, рододендроны, чернику и эрику. Среди многолетних кандидатов прекрасным дополнением станет арабис, астильба, бадан, делосперма, камыш поникающий, лилейник, обриета, эдельвейс.

Из многолетних растений успешно используют:

алиссум (бурачок скальный);

армерию приморскую;

барвинок;

гвоздику короткостебельную;

герань балканскую;

камнеломку;

молодило;

родиолу;

тимьян;

эхинацею.

Среди однолетников и луковичных цветов популярны:

безвременник;

брахикома иберисолистная;

диморфотека выемчатая;

крокус;

лагурус (зайцехвост);

мускарь;

подснежник;

пролесок;

птицемлечник;

тюльпан Кауфмана.

Советы

Так как эти растения подходят для любых цветников, то при выборе подходящих кандидатов надо ориентироваться лишь на размер альпийской горки. Маленькое сооружение более требовательно к своему «населению». И камни, и растения не должны быть слишком большими.

При выборе живых украшений лучше остановиться на тех, которые отличаются большей компактностью, зимнестойкостью. Чрезмерная пестрота альпинария способна довольно быстро утомить глаза, поэтому лучше сделать несколько разрозненных пятен, чем один яркий ковер.

Как сделать маленькую альпийскую горку своими руками? Если иметь в виду устройства дренажа и установку камней, то довольно легко. Когда речь идет о поиске и размещении растений, в этом случае придется постараться. Чтобы было проще представить будущую картину, рекомендуют до высадки растений принести цветы в горшках, расставить их и посмотреть на то, что в итоге выйдет. Такой метод позволит подобрать идеальную композицию, которая не потребует переделок.

Секретами и рекомендациями принято делиться, поэтому недостатка в полезных материалах нет. Некоторые из советов и подсказок можно услышать и увидеть, если уделить немного времени этому видео: