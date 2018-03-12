Ни один дачный или приусадебный участок не может обойтись без жизненно важных «магистралей», коими являются дорожки, позволяющие не только комфортно перемещаться по всей территории, но и служащие ее украшением. При выборе материала для строительства нередко хочется избежать внушительных финансовых вложений. Одним из лучших решений как раз и является раствор, который принимает деятельное участие в процессе созидания. Как сделать дорожку из бетона своими руками? Довольно просто, но надо действовать с умом: такое сооружение все же ожидает от вас неукоснительного соблюдения всех правил.

Готовим «плацдарм»

Любые строительные работы нуждаются, в первую очередь, в разметке. Потому заранее надо продумать форму нашей «трассы», вооружиться колышками и шнуром. Чем изощреннее будет ее форма, тем больше надо заготовить этих материалов. Надо сказать, что ширина ее может быть такой, как вы пожелаете, но если в планах у вас есть облицовка ее плиткой, то преимущество будет у ширины в 90 см (или 120 см), так как эти изделия имеют размеры 30х30 см.

По всему периметру вбиваем колышки, которые соединяем шнуром. Затем необходимы землеройные работы, которые состоят в удалении плодородного слоя почвы. Делается это для того, чтобы остатки растений не стали причиной появления пустот, где будет скапливаться вода. Замерзая, она будет оказывать нешуточное давление на бетон, из-за чего тот может не устоять — и потрескаться. Еще дорожка, находящаяся вровень с землей, не станет препятствовать газонокосилке. Потому смело роем траншею, глубина которой составляет 20 см.

На дно необходимо уложить рубероид, но сделать это так, чтобы он заходил и на боковые стороны траншеи, ведь влага для бетонных оснований является самым страшным врагом. На нашу гидроизоляцию слоями сыплем песок, каждый из них надо проливать водой и тщательно утрамбовывать. Общая высота его — 10 см. Для улучшения дренажных качеств между песчаными пластами можно сделать прослойку из гравия и щебня. После сооружения подушки ее необходимо хорошо разровнять.

Опалубка, опалубка, ты меня не качай

От качества этой конструкции зависит внешний вид нашего «тротуара». Для ее изготовления подойдут как доски, так и фанера, толщина которой 1,5-2 см. Высота же должна быть равна «росту» будущей дорожки. Прибиваем опалубку к колышкам гвоздями.

Покрытие может трескаться. Чтобы этого избежать, с шагом в 1,5 м установим поперечные температурные швы, для них подойдут доски, сайдинг или металл. После окончания работ удалить их будет легко, если перед установкой их обработать силиконовой смазкой или машинным маслом. Если же эти разделители будут оставлены, то обработка ни к чему.

Армирование: делаем дорожку на века

Чтобы бетонная конструкция смогла пережить даже конец света, арматура обязательна при строительстве не только фундамента, но и дорожки. Если ее не будет, то слой бетона должен быть толщиной как минимум 15 см. Присутствие же арматуры сокращает эту величину вдвое без всяких дурных последствий для прочности дорожки.

В этой роли можно использовать трубы, проволоку или изобретение Карла Рабица, но лучшим вариантом все же станет рифленая арматура А3, толщина которой 12 мм. Ячейки ее должны быть не более 10х10 см. Эту арматуру мы должны закрепить точно в середине будущего бетонного слоя. Для того, чтобы аккуратно и прочно зафиксировать ее на одном уровне, можно воспользоваться или подходящими камнями (кирпичами), или же изготовить проволочные ножки.

Бетон: приготовление «вкусной начинки»

Чтобы конструкция была прочной, бетон рекомендуется использовать такой же, что идет на сооружение полноценного фундамента. Это марка М500. Для его изготовления нужно взять 3 части песка и одну — цемента. При добавлении воды необходимо следить за консистенцией раствора — она должна быть густой, но пластичной. Чрезмерная густота раствора создаст трудности при его равномерном распределении, жидкая же масса грозит растрескиванием при высыхании. Если говорить о массе и объеме, то на 1 кило цемента уходит 2 или 2,5 л воды.

В идеале было бы лучше воспользоваться бытовой бетономешалкой. Когда такой возможности нет, остается доверить работу мощному перфоратору, который умеет работать на низких оборотах. Для смешивания ингредиентов используется насадка «миксер». Можно попробовать обойтись и подборочной лопатой:

Сначала все сыпучие составляющие тщательно ей перемешиваем. Когда видно, что смесь получается однородной, выливаем воду, а смесь поддеваем со дна и переворачиваем, не забывая про эти действия и в углах емкости, если они есть. Когда консистенция получилась однородной и идеальной, с лопаты она будет сползать неохотно, но признаков расслоения мы не увидим.

Готовность бетона можно проверить шпателем: если провести им по поверхности раствора, она обязана быстро разгладиться. Ткнув в нее острие лопаты, вы должны увидеть бороздки: если они появились, то нужно не мешкать, а приступать к следующему этапу.

Процесс заливки: выливаем бетонные «сливки»

Наверное, не надо напоминать о том, что этот этап требует теплой и сухой погоды. Ячейки между температурными швами заполняются до уровня досок. Мастера бетонных дел для разравнивания бетона используют специальные «штучки». Если вы о них не имеете понятия, то воспользуйтесь шпателем, который этот бетон должен прокалывать и «награждать шлепками». Есть и другой вариант — стук по опалубке.

Для выравнивания поверхности пользуются строительным правилом. Если сей инструмент отсутствует, его успешно заменяет ровная отполированная доска. После окончания этого этапа бетонный раствор укрывается полиэтиленовой пленкой, обязанной предохранить его как от размывания дождем, так и от высыхания при чересчур высокой температуре. Когда дорожка затвердеет, разделительные доски убираются, а пустоты заливаются аналогично приготовленным раствором. Поверхность его таким же способом выравнивается.

Периодически поливать водой, затем опять укрывать дорожку вам придется целую неделю, ведь влага в сохнущем растворе способствует его прочности. Опалубка покидает свой «пост» через 5 дней. Для того, чтобы поверхность стала блестящей, необходимо обработать дорожку пропиткой, содержащей натриевое или калиевое стекло. Другой вариант — полировка синтетическими смолами или воском.

Мы разобрались, как сделать дорожку из бетона своими руками. Это довольно-таки легко. Дальнейшие действия зависят от вас: если вас не устраивает ее «простецкий» вид, существует огромный выбор средств, который превратят обычное сооружение в нечто аристократичное и элегантное. Поэтому привлекательный вариант декора обязательно найдет каждый.

Посмотрите мастер-класс, оцененный зрителями по достоинству: