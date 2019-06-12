Как избавиться от муравьев в теплице: успешная борьба с мелкими агрессорами

Большая армия маленьких насекомых — тот вид угрозы, с которым человеку приходится считаться. Крошечные трудолюбивые «проныры» — муравьи — здесь не исключение. Что бы ни говорили о большой пользе этих созданий, для огородника гораздо важнее сохранить урожай, выращиваемый непосильным трудом. Поэтому любой хозяин, обнаружив полчища неприятеля на своей дачной территории, хочет быстро получить информацию, как избавиться от муравьев в теплице навсегда. Эффективных методов борьбы есть несколько: физическая «расправа», химикаты, комбинации и народные рецепты. На действенности каждого вида избавления лучше остановиться подробнее.

Откуда взялись, кто такие, почему?

Каждое живое существо ищет то место под солнцем, что обещает идеальные условия для жизни. Причины, почему в теплице внезапно обнаруживаются незваные гости, банальны.

Муравьи просто проходили мимо. Увидели теплицу — уютный комфортабельный дом, зашли поесть и разведать обстановку. Понравилось, потому остались. В этом случае для хозяев важно вовремя выгнать «загулявших гостей». На участке появилась муравьиная «новостройка» — лежбище, а теплица стала «загородной» плантацией для выращивания источника сладкого нектара. В такой ситуации первым делом надо быстро избавиться от тли. После успешно проведенной разведки преступные насекомые сперва подумали, а потом совершили «побег в тюрьму»: в теплицу сделали подкоп. Обнаружить его не так-то просто, обычного муравейника не будет: вместо него успешно растет подземное царство. Задача дачника — своевременное обнаружение.

В России чаще встречаются 3 разновидности захватчиков:

бурые;

рыжие муравьи (оба вида относятся к лесным);

черные (садовые).

Соседство участка с лесом — причина, по которой можно ожидать скорого визита рыжих насекомых, однако теплица их не слишком интересует. Она — мишень для черных собратьев, привыкших строить муравейники посреди грядок.

Казнить нельзя помиловать?

Теплица — райское место не только для теплолюбивых растений, это также шведский стол для муравьев. Решаясь на тотальное истребление врага, надо все же помнить, что насекомые эти совершают действия и на благо своего нового дома:

избавляются от конкурентов-вредителей;

работают мини-культиваторами, улучшая поступление кислорода в почву;

сами являются источником удобрений, так как в продуктах их жизнедеятельности — экскрементах — содержатся азот, калий;

увеличивают процентное содержание гумуса.

Польза от присутствия новых жильцов несомненна, она подтверждена исследованиями ученых. Но не для теплиц. Здесь «орда» муравьев ведет себя не слишком благожелательно. Они:

с удовольствием поедают семена и ростки, уничтожая рассаду;

холят и лелеют тлю, выделяющую нектар для этих «сладкоежек»;

больно кусают живое «препятствие», появляющееся на их пути.

Последняя угроза — муравьиная кислота, впрыснутая во время укуса. У людей, склонных к проявлению аллергических реакций, такой подарок может вызвать даже анафилактический шок (3% случаев из 100). Оценив достоинства и недостатки, владельцы теплиц приходят к логичному выводу — казнить врага, которого нельзя помиловать. Но сначала останавливаются на более мягких, профилактических, мерах.

Что делать с супостатом?

Способы нешуточной борьбы, развернувшейся в теплице, условно делятся на группы. Это методы:

промышленные (химические);

физические;

комбинированные.

Физические упражнения

Первый способ, который надо попробовать, — физический. Сначала ищут места наибольшего скопления муравьев. Семьи эти тоже любят крышу над головой, поэтому с радостью забираются под старые доски, куски шифера либо рубероида, облюбовывают элементы каркаса теплицы, если те уже находятся в неприглядном состоянии.

Удалив все потенциальные «дома», можно надеяться на частичное избавление от муравьев. Полное перекапывание грунта для поиска колонии и предводительницы, а также дальнейшее ее устранение тоже помогает решить проблему. Такие профилактические меры надо предпринимать весной и осенью.

Химические опыты

Специализированные магазины предлагают довольно богатый ассортимент ядовитых препаратов, призванных расправиться с муравьями раз и навсегда. Считается, что они гораздо эффективнее любых народных средств, но при условии точного следования рекомендациям производителя. Есть несколько видов химикатов:

Гели пролонгированного действия (Абсолют, Великий воин, Global), попадающие в организм насекомых. Их применяют еще до высаживания рассады. Жидкие препараты разводят водой, затем заливают в раскопанный муравейник. Гранулы (Гром, Раптор, Help). Для такой обработки снимают верхний слой грунта, равномерно распределяют средство на поверхности, присыпают его землей. Мелки (Машенька), отпугивающие муравьев своим «чудесным» ароматом. Ими разрисовывают дощечки, на которые, возможно, ступит «нога» муравья, отправляющегося в гнездо. Второй, более надежный способ — превращение мелка в порошок. От рассыпанного средства «улизнуть» будет сложнее. Рисовать полосы и толочь мелок необходимо в перчатках. Порошки (Муравьед, Bros, Delicia). Эти препараты насыпают довольно щедро, потом прячут под тонким слоем земли.

Однако на практике чаще помогают несколько способов, поэтому комплексные меры принесут больше шансов избавиться от надоедливых муравьев.

Народная смекалка в помощь

Существуют и традиционные методы, испробованные несколькими поколениями дачников.

Потоп, организованный в муравейнике

Муравейник, устроившийся в теплице, — достаточный стимул для быстрых и радикальных действий. Если гнездо обнаруживают до высадки рассады, то сначала его раскапывают на штык лопаты, готовят 2 ведра крутого кипятка, которым заливают муравейник. Дверь в теплицу оставляют открытой, чтобы насекомые, прихватившие с собой выжившие яйца, смогли ретироваться восвояси.

Если трагедия случилась осенью, то при наступлении заморозков с муравейника снимают верхний слой, потом подают туда воду под давлением. Летом заливают его вареньем, разведенным водой, и патокой. Операция спровоцирует интенсивный рост почвенных дрожжей, которые поглотят и муравьиные запасы. Дом, оставшийся без пищи, непривлекателен, поэтому насекомые покинут разоренное жилище.

Третий способ — полив муравейника постным маслом. Например, тем, что остается после жарки пирожков. Другой популярный вариант — использование подсолнечного продукта в компании с уксусом, соотношение — 1:1.

Враг моего врага — приятель

В этом случае другом может стать крупный рыжий муравей, у которого своеобразное отношение к родственнику. Причина — любимый деликатес — яйца черного собрата. Если лесополоса находится поблизости, отправляются на поиски муравейника. Найдя цель, берут из тепличного гнезда приличное количество земли и, как в сказке, делают с ее помощью дорожку, начинающуюся у жилища рыжих созданий, а заканчивающуюся у «яичной фабрики». К сожалению, метод срабатывает не всегда, так как между видами возможно перемирие.

Продукты питания — универсалы

Если предыдущие методы не помогли, то можно попробовать муравьев накормить до упаду. Один из способов — троянский конь — картофель, точнее крахмал, который насекомые переварить не смогут. Овощ режут кусочками и заботливо раскладывают в теплице. Картофель не исключение, так как избавиться от муравьев в теплице поможет крупа — пшено, которое очень не любят насекомые. Его рассыпают горстями прямо на гнезда, приходят любоваться результатами только через сутки. Еще один кандидат — сода. Ее растворяют в кипятке, затем, не мешкая поливают жидкостью грядки.

Польза курения и острых приправ

Для выведения тли пользуются настоями, изготовленными из чрезвычайно ароматных растений — табака и чеснока. Альтернативы — припудривание почвы аммиачной селитрой, золой, известью, молотой гвоздикой, горчицей либо корицей, перцем или полынью. Другой, комбинированный, способ — ручная обработка листьев мыльным раствором. Для приготовления отмеряют 2 ч. л. жидкого мыла (или столько же измельченного на терке), затем его размешивают в 2 стаканах воды.

Борная кислота — суперинсектицид

Как избавиться от муравьев в теплице, если они только что появились, а ассортимент средств под рукой в данный момент неприлично мал? В этом случае ответ один — это «коктейль» из борной кислоты и сахара. Его готовят из ингредиентов, взятых в одинаковых объемах. Рассыпают средство только там, где находится муравьиное «сборище». Грядки — табу.

Лимонад на защите теплицы

Если этими напитками успешно чистят унитазы, то и в борьбе с насекомыми в теплице они могут оказаться кстати. В этом случае их используют для избавления от муравьиных дойных коровок — тлей. Лучшие лимонады — Кола и Пепси, однако можно попробовать и другие виды. Их набирают в пульверизатор, которым потом обрабатывают листья. Тля смоется, а муравьи останутся без лакомств.

Штудируя вопрос, как избавиться от муравьев в теплице, надо понимать, что важен разумный подход. Тотальный геноцид муравьиного населения приведет к активности других паразитов, которые станут не меньшей головной болью. Поэтому только строгий контроль над «поголовьем» мелких усатых насекомых — главная задача хозяев.

Убедиться в том, что есть действенные методы борьбы за урожай, можно при просмотре этого видео: