Каким валиком красить потолок: оптимальный выбор качества, вида, материала

Потолок — первое, что притягивает взгляды при входе в помещение. Поэтому все хозяева стараются сделать его безукоризненным, совершенным. Тяга к идеалу и неопытность домашних мастеров — причины немалой доли вопросов, возникающих во время ремонта именно этой требовательной поверхности. Один из них — каким валиком красить потолок — достоин подробного рассмотрения, так как однозначного ответа на него не существует. Поспешное решение вовсе не гарантирует качественного покрытия, ведь все виды этих инструментов предназначены для «своих» работ. Важную роль играет ширина валика, длина рукояти, высота и особенности шубки, характеристики окрашиваемой поверхности.

Виды малярных валиков

Первый ответ на вопрос, каким валиком красить потолок, напрашивается сам собой: тем, у которого длинный бюгель — ручка-каркас. Обычно у этих инструментов он имеет размеры 150-500 мм, но для этой поверхности лучше выбирать рукоятку 300-500 мм. Однако выбор больше зависит от объема работ: если площадь обрабатываемого участка потолка мала, то можно приобрести и вовсе миниатюрный валик, ручка которого всего 150 мм. Удобный вариант — инструмент имеющий сменные бюгели — длинный и короткий.

Не менее важны размеры барабана. Типичная длина — 200-400 мм, диаметр — от 50 до 250 мм. На качество нанесения краски влияет его шубка, и здесь кроется главное затруднение, потому что корректный выбор предстоит сделать из достаточно большого ассортимента покрытий валиков.

Меховой барабан

Эти изделия идеально подойдут, если потолок предстоит красить водоэмульсионным составом. В роли покрытия в этом случае выступает овчина. Меховые валики делятся на несколько видов: с коротким, средним или длинным ворсом, бывают велюровые. Натуральные барабаны имеют довольно большой список достоинств:

применяются для окрашивания совершенно разных по структуре поверхностей;

обеспечивают впитывание идеального количества любой разновидности краски, тем самым ее экономят;

при правильном уходе (помещении их в растворитель, воду) есть гарантия долгой эксплуатации изделия;

с их помощью получают высококачественное покрытие.

Есть небольшой недостаток, который можно простить этому натуральному, почти совершенному, «созданию», — цена. Меховые валики дороже своих синтетических соперников. Но надо сказать, что единственный минус только у качественных изделий (например, Anza). Если купить не слишком надежную модель, то появится еще один — выпадающий ворс.

Полиамидный, полиакриловый

Это конкуренты, которые и на вид, и на ощупь очень похожи на натуральные, предыдущие, изделия. Их специализация — работа с красящими составами, имеющими водную основу, на разнообразных поверхностях. Полиамид в этом дуэте фаворит: несмотря на более высокую цену, он популярен тем, что меньше изнашивается. Преимущества таких инструментов:

хорошее впитывание и удержание краски, отсюда — отсутствие потеков во время работы;

универсальность — возможность нанесения как водоэмульсионной, так и акриловой краски;

равномерное окрашивание поверхностей.

Минусы, присущие акриловым моделям, — малая износоустойчивость, чуть худшее качество нанесения красящего состава. Есть популярный подвид этих валиков — нитяной, его используют для получения поверхности с узором, на пористых и фактурных поверхностях. При работе с длинными нитями важна неспешность, потому что при высокой скорости такой «мохнатый» инструмент любит разбрызгивать краску.

Полиэстеровый

Такой вид можно выбрать, если запланировано оформление водоэмульсионной либо акриловой краской. Его плюсы:

высокая степень впитывания материала;

отсутствие потеков;

однородность окрашенной поверхности.

Ахиллесова пята полиэстера — быстрый износ, но если учитывать дешевизну таких валиков, то минус можно считать относительным.

Поролоновый

Это единственный инструмент, который на потолке не рекомендуется использовать. Это касается работы с любой краской. Она охотно покидает валик при первом же нажатии, капая на мастера, а на потолке остаются мелкие пузырьки. «Удел» поролонового инструмента — нанесение побелки (масляной краски), потому что он отлично впитывает более густой материал, напоминающий по консистенции сметану.

Типы конструкции тоже требуют предварительной оценки. По принципу работы выделяют:

Обычные погружные валики. Модели с поршневой системой, которая располагается в бюгеле. Максимальный объем такого резервуара — 500 мл. Инструменты с автоматической подачей. Они отличаются высокой стоимостью, однако она не отпугивает покупателей, заинтересованных в высоком уровне производительности.

Действия перед покупкой

Мастера рекомендуют выбирать тот инструмент, который показался более удобным для руки уже при первом знакомстве с ним в магазине. В этом есть смысл, однако тестирование изделия включает еще несколько действий, оценка стоимости не самый важный пункт. Перед покупкой лучше совершить такие манипуляции:

проверить наличие шва, который неминуемо приведет к некачественно сделанной работе, так как будут оставаться следы;

постараться сжать инструмент, немного подождать, а затем посмотреть, как он на это отреагирует: любая оставшаяся деформация — причина отказа от приобретения;

если запланирована покупка валика с длинным ворсом, то лучше проверить его на прочность — подергать; когда изделие склонно к потере «шевелюры», то ненадежность его другими способами доказывать уже не надо.

Нехитрые действия позволят надеяться, что приобретенный товар не огорчит хозяев в будущем.

Факторы, влияющие на выбор

Валик — простой на вид инструмент, но чтобы сделать правильную покупку, надо учитывать:

Внешний вид, форму обрабатываемой поверхности. Сейчас очень популярны многоуровневые конструкции, которые имеют труднодоступные для валика участки. Чтобы закрасить их, лучше воспользоваться кистью, однако качество может пострадать из-за потенциальных разводов. Логичный выход — дополнительное приобретение небольших инструментов, имеющих к тому же нестандартный бюгель. Вес валика с краской. Сам инструмент может быть легким, но тот, что впитал много жидкости, держать на весу не всегда легко. Если длина барабана 200 мм, то особых трудностей не возникнет, зато полос придется наносить больше. Когда выбран большой размер (например, 500 мм), рука будет значительно быстрее уставать. Поэтому золотая середина — изделие, чья длина не превышает 300 мм. Несколько упростить работу позволит приобретение модели, оснащенной телескопической ручкой.

Еще одна рекомендация — покупка валиков со сменными элементами. Она целесообразна, так как рукоять инструментов — элемент, всегда отличающийся большим сроком службы. Валики здесь не исключение.

Зависимость от краски

Для каждого вида отделочного материала, выбранного для декорирования потолка, есть свои фавориты и те инструменты, которые совершенно не подходят. Поэтому принято ориентироваться на опыт, которым охотно делятся маляры-профи.

Водоэмульсионные составы

Водно-дисперсионные краски «предпочитают» валики с довольно длинным ворсом. Такие барабаны очень хорошо впитывают состав, что позволяет добиться идеального результата — получить ровную однородную поверхность. Другое преимущество этих моделей — более быстрый процесс, так как шубка с коротким ворсом не славится впитыванием щедрого количества материала, а значит, времени на обмакивание в этом случае уйдет гораздо больше.

Если «короткошерстные» инструменты могут использоваться для нанесения нижнего слоя, то завершать финишную отделку должны инструменты, имеющие ворс средней длины. Поролоновые изделия для водоэмульсионных красок не лучший выбор. Подходящими будут:

полиамидные либо полиакриловые валики, не требующие от мастера спешки, так как инструменты могут брызгаться;

велюровые барабаны, идеально подходящие для отделки бетонных поверхностей, они еще обещают значительную экономию;

меховые шубки, использующиеся (из-за «кусачей» цены) чаще для нанесения таких же дорогих красок.

Акриловые краски

В этом вопросе единства мнений среди мастеров пока нет. Некоторые из них предпочитают экспериментировать на месте, для чего берут с собой на объект целый набор насадок, которые меняют в поисках идеала. Если говорить о рекомендациях, то здесь фаворитами считают шубки из любого материала, но с небольшой (средней) длиной ворса, а также поролон.

Так как последний валик практически всегда гарантирует брызги и потеки, на рукоять советуют надевать специальную насадку, которая должна собирать краску. Поролоновая шубка-идеал имеет синий цвет и достаточную плотность, желтая синтетика, отличающаяся очень пористой структурой, обязательно станет причиной появления пузырьков даже на акриловой краске.

Каким валиком красить потолок? Универсальный ответ — качественным инструментом. Идеал — ровная шкурка, отсутствие торчащих ниток и ворсинок, дефектов на ручке. Не менее важно равномерное распределение краски, его обеспечит только малярный лоток. Удобство в руке — последнее требование, иначе работа доставит большие трудности.

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