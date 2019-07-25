Несмотря на появление новых материалов для ремонтных работ, «старая гвардия» не желает сдавать свои позиции. Справедливо это и для легкой пенополистирольной плитки, которая помогает в деле быстрого преображения далеко не идеального потолка. Традиционный способ — монтаж изделий по прямой параллельно стенам — прост и скор, однако есть более интересный метод — оригинальная укладка наискосок. В этом случае хозяева получат не только необычную поверхность, но и сумеют закамуфлировать «завал» стен, ведь они во многих квартирах весьма далеки от идеала. Как клеить потолочную плитку из пенопласта по диагонали, чтобы потом не стало мучительно жалко затраченных усилий? Этот вопрос следует изучить подробно.

Разновидности плит для потолка

Пока есть три вида материала, они имеют разную цену и, естественно, характеристики. Это:

Инжекционные (бесшовные) изделия, отличающиеся от других материалов лучшим качеством (идеальной геометрией) и большей стоимостью, толщиной. В процессе их изготовления используют высокие температуры. Достоинства — высокий уровень тепло- и звукоизоляции, ощущение монолитности потолочной поверхности, возможность нанесения водно-дисперсной краски, практичность из-за простого ухода. Штампованные плиты — самый бюджетный вариант, поэтому прочностные характеристики материала оставляют желать лучшего. Они довольно хрупкие, так как изготавливаются методом прессования. Рыхлая структура — причина недолговечности этих потолочных плиток, однако их можно красить, допустима осторожная чистка влажной губкой. Экструдированные материалы — наиболее тонкие изделия, но самые прочные из всех видов. Производятся они из прессованных полистирольных полос. Поверхность ламинируют, либо наносят краску. Их отличает гладкость, отсутствие страха перед водой. По цене это промежуточный вариант: они дороже штампованных плит, но дешевле инжекционных.

Выбор вида потолочной плитки зависит от хозяев, однако надо помнить, что самый бюджетный вид — синоним недолговечности. Оклейка поверхности производится одинаково в любом случае. Главное требование к плитам — точное совпадение всех элементов партии, правильная их форма — ровные края, прямые углы — и одинаковая зернистость, если решено покупать штампованный вид.

Клеевые составы

Они должны обеспечить хорошую адгезию (прилипание), иметь белый цвет, быть достаточно вязкими, быстро схватываться. В этом случае ассортимент достаточно велик. Клеем для плитки может стать:

Акриловая финишная шпаклевка. Обладая идеальной густотой, она отлично липнет к любой поверхности. Дополнительный плюс такого выбора — возможность замазывать составом швы между плитками и плинтусами (стенами). В этом случае материал рекомендуют равномерно нанести на всю поверхность, выровнять его, затем прижать плиту. Если сделать работу аккуратно, то после ее завершения между элементами останутся швы, которые не потребуют проведения дополнительных манипуляций. Потолок тоже не будет просвечивать. Жидкие гвозди (с монтажным пистолетом). Эти составы популярны из-за универсальности и высокого качества. Работают с довольно густым клеем там, где есть большие неровности: такая консистенция и малая усадка позволяет скрыть серьезные дефекты. При ровной основе гвозди наносят лишь по периметру и в центральной части. Если потолок не отличается идеальной поверхностью, расход материала сильно увеличивается. Поливинилацетатный клей (ПВА, бустилат). Здесь есть свои плюсы — это отсутствие запаха, легкость распределения, не требующая каких-то специальных инструментов и знаний. Однако это не самый лучший вариант, так как составы, нанесенные на обе поверхности, застывают довольно долго. Самый «длинный» минус — огромный расход клея, поэтому на потолок такой материал расходовать нет смысла. Универсалы. Среди этих «всемогущих» клеевых составов нет какого-то фаворита, так как отличия минимальны, причем это касается как качества, так и стоимости. Среди популярных потолочных «любимцев» — Момент, вооруженный пистолетом, Титан, Эко-насет. Также используют Мастер и Элтитанс, но у этих составов есть минус — больший срок, отводимый на застывание. Мастер имеет еще одну ахиллесову пяту — крайне неприятный, стойкий запах.

Существуют и другие, самодельные варианты. Например, смесь из гипса, ПВА и шпаклевки, финишной обычной или акриловой (1:1:1). Недостаток состава — быстрое застывание, поэтому требуется либо молниеносная работа (за 10 минут), либо разведение мизерными порциями. Другой рецепт — ПВА (150г) плюс шпаклевка (500г). Сухую ее разновидность сначала разводят.

Подготовительные мероприятия

Перед тем как клеить потолочную плитку из пенопласта по диагонали, надо корректно подготовить основание. Сначала полностью избавляются от старого покрытия, сметают пыль либо моют поверхность. Все, что выступает, срезают, все впадины и углубления зашпаклевывают, растрескавшиеся участки заделывают гипсом, используя армирующую ленту.

Последний обязательный этап для основания из любого материала — обработка грунтовкой глубокого проникновения. Ее разновидность большого значения не имеет, можно взять акриловую, антисептик, дисперсионную. Если есть хоть малейшие подозрения на то, что основание будет просвечивать через потолочную плитку, то наносят слой водоэмульсионной краски.

Последовательность работ

Для монтажа потолочной плитки понадобится:

кисть, валик;

краска: акриловая, водоэмульсионная;

линейка;

малярный отбивочный шнур;

нож, лучше строительный (для бумаги);

стремянка;

треугольник;

шпатель.

Качество потолочной поверхности зависит от корректности всей операции, каждый шаг важен, но первый все же самый ответственный.

Разметка

Только правильные замеры способны обеспечить достойный результат, поэтому необходимо иметь помощника и малярную отбивку. Если ассистента в данный момент заполучить не удается, то в углах вбивают крепежи для фиксации шнура (например, гвозди). Другой элементарный вариант — скотч, обычный либо строительный. Сам процесс происходит так:

Определяют центр потолка. Так как он находится на пересечении диагоналей, с помощью отбивки отмечают эти две линии. Люстра должна располагаться в самом центре комнаты, однако такое совпадение чаще остается несбыточной мечтой. Находят середины сторон, используя обычный треугольник. Затем отбивают перпендикулярные линии, пересекающие центральную точку. Корректность их проверяют в месте пересечения, а также там, где линии встречаются со стенами.

Монтаж плитки

Приступают к наклеиванию. Жидкий клеевой состав наносят на периметр, а также в центр изделия. Шпаклевочный клей распределяют по всей площади шпателем. Если для монтажа выбран Момент, Титан или их аналоги, то плитку на несколько минут прижимают к основанию, затем отрывают и снова, уже навсегда, прижимают. Цель операции — обеспечение лучшего контакта с поверхностью.

Сначала приклеивают четыре плитки, располагающиеся в центре потолка. Внешние углы должны совпадать с перпендикулярными линиями, внутренние — сходиться в центре. Теперь снова берут малярный шнур и отбивают две новые линии, проходящие через стыки плит. Ориентируются при дальнейшей работе исключительно на эти диагонали квадрата. Первым делом материал клеят вдоль этих, новых осей, после завершения этапа переходят к заполнению свободного пространства. При случайном попадании клеевого состава на лицевую поверхность материала его стирают сразу же. Разрезание пристенных элементов обычно происходит по диагональной линии, но в случае стен, весьма далеких от идеала, так не получается. Однако это неважно, так как все огрехи скроют потолочные плинтусы.

Для ровного среза специалисты рекомендуют использовать линейку. Лучшие поверхности для этой операции — лист гофрокартона, поэтому оптимальным вариантом будет упаковка из-под любой бытовой техники.

После высыхания потолка переходят к финальному этапу — покраске нового покрытия и монтажу плинтусов. Что касается окрашивания (обычно рекомендуют наносить два слоя), то лучше делать его в тот же день, либо на следующий. В противном случае на поверхности осядет пыль. Если ремонт ведется в кухонной комнате, то будет еще одна потенциальная угроза — копоть.

Имея представление о том, как клеить потолочную плитку из пенопласта по диагонали, довольно легко придать неидеальной поверхности новый, интересный вид, а заодно и скрыть все дефекты: как самого основания, так и пропорций помещения. Комбинируя плиты разных цветов, можно получить необычный потолок, который ни у кого не повернется язык назвать банальным.

В несложности процесса можно убедиться, если посмотреть этот видеоролик: