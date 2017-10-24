Ровняйсь! Или учимся выравнивать пол под плитку

Рано или поздно наступает момент, когда хозяин квартиры нехотя принимает решение о ремонте. Ни для кого не секрет, что львиную долю выделяемого бюджета «съедает» напольное покрытие. Далеко не все владельцы жилья могут позволить себе оплату услуг высококвалифицированных специалистов, собственно, как и далеко не все обеспеченные жители нашей страны знают, что на выравнивании пола можно сэкономить.

Сегодняшний рынок строительных материалов позволяет удовлетворить любые потребительские желания и воплотить в жизнь самые смелые идеи. В ТОПе самых популярных покрытий первое место вот уже несколько лет занимает керамическая плитка. Но она не будет радовать «природной» эстетикой, если хозяин не позаботится о создании для этого оптимальных условий. В частности, необходимо позаботиться об идеально ровной рабочей поверхности.

Внимание! Игнорирование сего обстоятельства сулит дальнейшими необратимыми последствиями. Вскоре после окончания ремонта в местах, где неровности были сокрыты под керамикой, появятся трещины и сколы.

Виды и разновидности

Как уже отмечалось ранее, на ровной и гладкой поверхности керамическая плитка будет чувствовать себя очень хорошо, за что непременно отблагодарит владельца квартиры длительным сроком службы. Но в процессе выравнивания ему стоит также подумать о таких вещах, как шумо- тепло- и гидроизоляция.

Многие новички частенько сталкиваются с проблемой выбора выравнивающего состава. А некоторые и вовсе совершают непоправимую ошибку, пытаясь выполнить подобные манипуляции с помощью плиточного клея. Не стоит повторять подобные эксперименты, ведь, как известно, скупой всегда платит дважды.

Если на рабочей поверхности вы обнаружили большое количество неровностей, выпуклостей, углублений, шероховатостей и других дефектов, без напольных стяжек или самовыравнивающихся составов здесь не обойтись. На сегодняшний день существует две основные разновидности: сухая и жидкая.

На заметку! Саморастекающиеся смеси и плиточный клей могут служить корректирующими смесями только в том случае, когда основание имеет ровную поверхность с небольшими недочетами.

Следует отметить, что во всех предлагаемых нами ситуациях техники достаточно сильно разнятся, но начальные этапы практически не имеют отличий. Среди них основными являются:

Удаление деформированных участков пола.

Сбор мусора и отходов, образовавшихся в процессе подготовительных работ.

Устранение трещин и недочетов, которые могут спровоцировать утечку самовыравнивающейся смеси.

После завершения последнего этапа необходимо действовать согласно всем инструкциям, которые дают производители. Для начала рабочую поверхность, уже «отредактированную» вашей умелой рукой, необходимо хорошо прогрунтовать. Это поможет создать больший запас прочности. К тому же, грунтовка помогает улучшить сцепку пола со стяжкой и добиться высоких гидроизоляционных показателей.

Внимание! После того, как завершится процесс выравнивания, сделайте разметку на поверхности. Согласно этим пометкам будет укладываться плитка. Как показывает практика, даже ровное основание может иметь уклон в какую-либо сторону. В этих местах клеевой слой должен быть толще. Чтобы разобраться в ситуации, воспользуйтесь лазерным строительным уровнем.

Кстати, во время нанесения смеси должны сохраняться определенные условия. Так, например, необходимо соблюдать полную герметичность комнаты и температуру воздуха не менее 5 градусов выше нуля. При малейшем сквозняке могут появиться трещины.

Технология сухой стяжки

Эта методика считается самой простой и относительно дешевой. Освоить ее способен даже самый неопытный в этом деле новичок. Сухие материалы для выравнивания позволяют не только добиться должного результата, но и повысить теплосберегающие и шумоизоляционные показатели. Уровень последнего, кстати, зависит от качества используемого состава.

После завершения процесса грунтования необходимо накрыть основание полиэтиленовой пленкой толщиной от 50 микрометров. Если вы используете кусочки материала, укладывайте его внахлест. Соединительные линии зафиксируйте при помощи скотча. У стен сделайте отступ в 10 сантиметров. Это расстояние заполните специальной лентой. Далее устанавливаются маяки, с помощью которых будет установлен факт наличия дефектов и недочетов.

Для выравнивания пола используются кварцевый песок, пенополистирол или керамзит. Приобретите один их предложенных вариантов и начинайте процесс.

Укладывайте смесь по всей рабочей поверхности.

Утрамбуйте по уровню. В этом помогут расставленные маячки.

Настелите листы ДВП, ДСП, фанеру или гипсоволокно.

Для закрепления разместите по периметру материала саморезы на расстоянии примерно 20 сантиметров друг от друга. Для усиления эффекта воспользуйтесь клеем ПВА.

К сведению! Этот способ рекомендуется использовать в случаях, когда речь идет о жилых помещениях.

Жидкая стяжка

Бетонный пол можно выравнивать с помощью цементно-песчаной стяжки. Эта методика уже давно стала традиционной и применяется практически повсеместно. Здесь очень важно создать оптимальные условия, при которых плитка не будет разрушаться под воздействием нагрузок определенной силы. Толщина слоя – не менее 3 сантиметров.

После того, как вы намесили густой раствор и распределили его по всей площади рабочей поверхности, необходимо установить маркеры, которые позволят укладывать плитку ровно и без дефектов. Далее можно приостановить работу и дождаться полного высыхания. Потом снова заполните раствором все пространство по уровню маркеров. В итоге у вас должна появиться идеально ровная поверхность.

Внимание! Для выравнивания пола используйте цемент М500. Оптимальные пропорции: 1 часть цемента и три части песка. Что касается жидкости, то тут следует руководствоваться следующим правилом: 1 килограмм цементной смеси и 1 литр воды.

В течение периода высыхания периодически смачивайте стяжку водой. Не забудьте вытащить маркеры и заполнить пустоты смесью. Через месяц можно приступать к укладке плитки.

Самовыравнивающиеся смеси

По сути, этот способ называется «наливным полом». Он отличается высокой стоимостью, поскольку может выступать самостоятельным покрытием. Если выбрать подходящий дизайн, вам не нужно будет укладывать керамическую плитку.

Выравнивание полов в помещении – процесс достаточно трудоемкий и длительный. Необходимо четко следовать всем инструкциям и соблюдать определенные условия. Если вы сомневаетесь в своих силах, обратитесь к специалистам.