Пол на балконе: краткий ликбез по отделке

Большинство наших соотечественников, становясь счастливыми обладателями «бетонной коробки», стремятся во что бы то ни стало увеличить полезную площадь своей квартиры. В последние годы стало популярным решение об утеплении балкона в целях расширения жилого помещения. Благодаря современным технологиям он перестает быть местом хранения ненужных вещей и заготовок, а становится многофункциональным продолжением комнаты.

Какие перемены ожидают вашу лоджию, зависит только от вас, но выравнивание пола должно стать безоговорочным решением.

Главное – первый шаг!

На подготовительном этапе необходимо оценить объем работ, и, конечно, предстоящих расходов. Подумайте, что вы хотите видеть в итоге? Составьте примерный план, в котором должны быть ответы на следующие вопросы:

Планируется ли остекление и утепление балкона?

Какие функции он будет выполнять?

Что за напольное покрытие будет укладываться на балконной плите?

Готовы ли вы потратить большую сумму на преображение этой части квартиры, или можно обойтись демократичным косметическим ремонтом?

Четко определив все тонкости предстоящих экспериментов, можно будет определить фронт работ. Смелее отправляйтесь в магазин и закупайте нужные отделочные материалы. Как говорится, глаза боятся, а руки делают!

Все тонкости самостоятельного выравнивания

Естественно, перед началом процедуры необходимо должным образом подготовить рабочую поверхность. Этот этап легко превратить в увлекательное семейное времяпрепровождение, обратившись за помощью к своим детям и супруге. Пусть они выносят с балкона все, что там стоит, лежит и висит. В это время вы сможете подготовить все необходимое для удаления прежней стяжки. Для этого вам понадобится молоток или зубило, а лучше перфоратор. По завершению работ уберите за собой пыль и остатки стяжки.

Теперь оцените состояние балконной плиты. Используйте лазерный или пузырьковый уровень, с первым вариантом, кстати, обращаться очень легко и просто. Если ничего такого под рукой не оказалось, налейте на поверхность немного воды. Маленькая лужица не торопится сменить «место дислокации»? Значит, основание не нуждается в выравнивании.

А вот в случаях, когда поверхность все-таки не отличается идеальной гладкостью, следует сразу вспомнить один их пунктов своего плана, касающийся выбора напольных покрытий. Например, если вы собираетесь украсить балкон керамической плиткой, небольшие сколы и трещинки не стоит принимать во внимание. Смеси, на которые крепится материал, обладают выравнивающим эффектом. Вам просто нужно будет купить немного больше состава, чем предполагалось ранее. Далеко не все строители используют стяжку и под деревянные полы.

Разновидности стяжек

На сегодняшний день существует несколько техник выравнивания. Выбор методики зависит от ваших предпочтений и размера выделенного на ремонт бюджета.

Цементно-песчаная стяжка – пожалуй, самый демократичный и уже давно ставший традиционным вид стяжки. Ее используют в случаях, когда высота планируемого слоя составляет не более 3-5 сантиметров.

Итак, вам необходимо будет осуществить следующие манипуляции:

Постелите на рабочую поверхность гидроизоляционный материал. Если в магазине он продавался в виде рулона, постарайтесь отрезать цельный кусок.

На заметку! Уделите особое внимание местам стыка плиты со стеной – в этой области скапливается максимальное количество воды.

На открытых балконах целесообразно сооружать опалубки из тонких досок или фанеры.

Теперь установите металлические направляющие. Ширина шага между местами их расположения должна составлять 50-60 см. Маяки располагают в соответствие с уровнем и подкладывают их под оргалит.

Закрепите маяки гипсовым или цементным раствором. Дождитесь полного высыхания.

Теперь заливайте стяжку. Наведите раствор в соотношении 1 часть цемента и 3 части песка. Состав должен иметь консистенцию сметаны или густого крема.

Покрытие будет сохнуть несколько суток, поэтому позаботьтесь о том, чтобы на балкон не попадал дождь. Если на улице стоит жаркая погода, накройте стяжку мешковиной или пленкой, иначе под действием солнечных лучей она быстро потрескается.

Сухое выравнивание. Для нее используются обычно керамзит, песок, шпак. Как и в предыдущем случае, необходимо уложить слой гидроизоляции и насыпать на нее выбранный материал. Плотно утрамбуйте полученную стяжку так, чтобы на нее можно было установить деревянное основание. Это могут быть доски, ламинированная влагозащитная фанера и другие виды покрытия.

Альтернативный вариант

Нередко владельцы квартир прибегают к более простому способу выравнивания пола – установке деревянной лаги. В основном этой методикой пользуются те, кто предпочитает натуральные напольные покрытия.

Для осуществления ремонта вам понадобится выполнить следующие шаги:

Соорудите обрешетку из древесины. Позаботьтесь о том, чтобы используемые материалы были исключительно высокого качества. Внутрь каркаса вставьте поперечные дощечки, которые будут соединяться с помощью металлических уголков. На балконную плиту уложите гидроизоляционный материал. Затем следует слой теплоизоляции. Укройте каркас листом фанеры или древесно-стружечной плитой.

Выравнивание – неотъемлемая часть ремонтных работ на балконе. Не стоит игнорировать это обстоятельство – несколько часов работы в будущем лишит вас проблем и непредвиденных обстоятельств, которые потребуют срочной переделки конструкции. А о видах напольного покрытия следует задуматься задолго до начала процедуры, это поможет сократить объем работ и избавить от лишних манипуляций.