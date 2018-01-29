Как склеить линолеум в домашних условиях на пять?

Не погрешив против истины, можно сказать, что при всем богатстве ассортимента в строительных магазинах самым востребованным материалом до сих пор является линолеум. Это напольное покрытие недорого, разнообразие его расцветок просто радует взор, а самостоятельно монтировать его в своей квартире достаточно легко, при этом не нужно быть суперменом в сфере ремонта. Единственная загвоздка может возникнуть из-за необходимости соединения стыков изделия. Сделать это важно качественно, поэтому в том, как склеить линолеум в домашних условиях, необходимо досконально разобраться заранее.

Зачем это нужно?

Если зарубежные производители уже давно выпускают рулоны линолеума только шириной в 5 метров, то у нас предпочитают действовать по старинке, потому в продаже до сих пор есть двухметровые куски, которые идеально подходят для крохотных помещений, коими зачастую являются кухни и коридоры. Но и в этом случае трудно обойтись без склейки, потому что квартиры редко «грешат» правильными формами, а большим помещениям пятиметровым полотном тоже не обойтись.

В этом случае и приходится заниматься выкраиванием и укладкой нескольких кусков, которые все же хочется соединить идеально — надежно и незаметно. Если сделать работу спустя рукава, то стыки загнутся, в них будет попадать и грязь, и вода. А какому хозяину (и хозяйке) понравится такое безобразие?

Как это сделать?

Существует несколько способов склейки кусков линолеума:

С помощью двухстороннего скотча. Этот метод заслуживает права называться паллиативом, так как способ не подходит для качественного соединения: шов быстро разойдется, открыв доступ в щель для пыли и мусора. Монтаж пластикового/алюминиевого порожка. К сожалению, порожек посреди комнаты — невиданное чудо, потому подходит метод только для дверных проемов. Холодная сварка. Полотна соединяются специальным клеем, в результате сего образуется герметичный шов. Именно поэтому метод и называется столь «высокопарно» — сваркой. Горячая сварка. Это соединение требует как оборудования, так и навыков, потому применяется лишь при монтаже покрытия в общественных помещениях.

Поскольку количество способов достаточно ограничено, долго выбирать не приходится. Посему чаще всего используется метод холодной сварки, требующий определенного вида клея.

Холодная сварка

Для такого типа стыковки полотен линолеума применяется клей, который и называется незатейливо — «холодная сварка». Он бесцветен, выпускается в тюбиках, там присутствует игла-насадка и инструкция, позволяющая узнать все нюансы предстоящей операции. Клей этот практически универсален, так как подойдет для любого вида напольного покрытия.

Для начала нужно подготовить необходимые материалы и инструменты:

канцелярский нож;

клей;

линолеум;

малярный скотч.

Важным условием является подготовка напольного покрытия, потому что для идеального результата оно должно улежаться и немного расправиться. Операция «Холодная сварка» состоит из следующих этапов:

Малярный скотч наклеивается на стыки линолеума. Ножом аккуратно прорезается шов между полотнами. Он заполняется клеем, после чего шпателем убираются излишки. После того, как клей высох, снимается малярный скотч. Клей схватывается примерно за час.

Такой метод годится и для порванного покрытия, в этом случае важна точность нанесения клея. Привлекает он и отсутствием необходимости в дорогостоящем оборудовании. Вообще, холодная сварка не имеет недостатков, если не считать почти хирургической точности, с которой требуется наносить состав.

Если клей умудрится попасть на линолеум, то оставит след, а избавиться от него будет невероятно сложно, потому что легко повредить и само покрытие. В таких случаях рекомендуется всегда иметь под рукой обычную ветошь, над которой лучше открывать и закрывать тюбик. Осторожность — главное, что нужно мастеру. Если все же случилось страшное, и клей попал на поверхность пола, стоит не терять хладнокровие: дождаться высыхания капли, а потом избавиться от пленки с помощью ножа.

Есть и одна особенность, о которой забывать нельзя: сразу не стоит делать очень длинный шов, так как возможны неровности, а они потом начнут топорщиться. Потому клеить лучше небольшими отрезками, максимальная длина которых может достигать 70 см. После каждого куска надо делать паузу, необходимую для застывания клеевого состава.

Какой клей выбрать?

При выборе оптимального состава для холодной сварки учитывается тип напольного покрытия.

Тип А. Подойдет, если вы собираетесь заниматься монтажом совершенно нового линолеума. От других составов его отличает самая жидкая консистенция. Поэтому лучше всего его применять, если планируются швы, ширина которых не превышает 2 мм. Достоинствами являются незаметность шва вкупе с его невероятной прочностью. Идеален тип А для твердых изделий, имеющих совершенно ровный край.

Тип С. С успехом применяется при склеивании старых покрытий с разошедшимися краями. Он довольно плотен, потому подойдет для швов, планируемая ширина которых 3-4 мм. Тип С не только закрепляет края полотен, но и камуфлирует щель между ними.

Тип Т. Он редко используется для склейки линолеума в домашних условиях, зато его охотно используют профи: тип идеально подходит, если надо соединить полиэстер и полотна из ПВХ.

Горячая сварка

Как склеить линолеум в домашних условиях горячей сваркой? Практически никак. Такая стыковка подразумевает солидные затраты и профессиональное оборудование, которое есть только у специалистов. Да и линолеум для нее используется только толстый, коммерческий, который вряд ли захочет покориться клею.

Ну а для общего образования можно ознакомиться с деталями метода:

Первым делом для обеспечения неподвижности линолеум приклеивается к основанию обычным ПВА. Начинать горячую сварку можно только спустя 24 часа после приклеивания покрытия. Затем края очищаются от пыли и мусора, после чего на сварочный фен, нагретый до 400°, надевается насадка для шнура, который должен совпадать цветом с покрытием. Шов запаивается шнуром, излишки которого обрезаются.

Все, что хорошо профессионалу, для новичка — табу. Работу может выполнять только специалист. Подходит для такого способа лишь коммерческий линолеум, так как бытовой, в силу своей «немочи», может попросту расплавиться. Зато спайка эта совсем не видна, и на долговечность и надежность ее можно положиться.

Нет никаких особых премудростей в операции «Как склеить линолеум в домашних условиях». Как и любая работа, склейка полотен требует лишь усердия и аккуратности.

Со способом холодной сварки можно ознакомиться на видео: