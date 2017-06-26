Как сделать теплый пол в квартире

Бывает, что в квартирах, особенно угловых и расположенных на первом этаже, даже при включенном центральном отоплении сыро и холодно. В них для большего комфорта рекомендуют утеплять пол. Многие советуют водные теплые полы, но это достаточно трудоемко и дорого. Поэтому в качестве альтернативы часто используют минеральную вату или пенопласт.

Любой утеплитель повышает уровень пола, поэтому сперва нужно определить, на сколько сантиметров вы можете поднять пол, чтобы это не препятствовало открыванию дверей, а потолок не казался слишком низким. От этого зависит выбор утеплителя. Например, минимальная толщина пенопластовых плит 2 см, а плиты из минеральной ваты гораздо толще.

Как провести утепление с помощью минеральной ваты, если пол выложен доской из дерева? Нужно снять доски так, чтобы потом вы смогли их установить на место, если качество пола вас устраивает. Обнаруженные после вскрытия пола щели нужно залатать монтажной пеной. Затем выложите на пол плиты из минеральной ваты так, чтобы они плотно прилегали к стене. После этого положите деревянные доски на место.

Если для такого утепления пола пространства недостаточно, то можно рассмотреть вариант с электроподогревом. Он практически не занимает пространства, если установить пленочный нагревательный элемент, а сверху уложить напольное покрытие.