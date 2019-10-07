Любой ремонт начинается с «увлекательных» путешествий по всевозможным строительным магазинам, в них хозяева долго и очень придирчиво выбирают приглянувшиеся модели, оценивают их качество, характеристики, а также внешний вид материалов. Напольные покрытия не исключение. Когда дело касается популярного кафеля, размышлений прибавляется: самая большая головная боль — расчет количества штучных товаров. Многие идут простым путем — покупают материалы с запасом, «чтобы было». Более рациональные люди стараются приобрести столько, чтобы не осталось излишков. Для них вопрос, как рассчитать плитку на пол, будет очень актуален.

Особенности таких расчетов

Правильные вычисления — гарантия экономии времени и денег: в ремонте не возникнет пауза, необходимая для покупки материала, которого на пол не хватило «по закону подлости». Лишних денег тоже тратить не придется. Однако нужно знать, как рассчитать плитку на пол, потому что существуют определенные правила, следовать которым необходимо. Особых сложностей они не создадут, а хозяевам не обязательно иметь «ума палату», главное — учесть некоторые нюансы:

Размеры плитки имеют при расчетах первостепенное значение. Некоторое количество элементов придется разрезать, а значит, возможен брак в работе. Если в комнате находятся неподъемные предметы (например, ванна), под которыми укладка материала нецелесообразна, то их площадь отнимают. Способ раскладки — далеко не последний фактор, влияющий на расход плитки. Например, известный «транжира» — монтаж со смещением, он потребует большего количества материала. Помимо потенциальной неудачной подрезки в дело может вмешаться заводской брак (например, неидеальная форма), а также элементы, немного отличающиеся цветом. Последний «сюрприз» можно обнаружить даже в одной партии. При расчетах необходимо помнить, что плитка будет нужна для выступов и бордюров, для оформления сложных участков, требующих особой аккуратности. В большей мере это касается ванных комнат, в них ошибки почти неизбежны.

Поэтому покупку материала, который достаточно капризен и хрупок, «впритык» не рекомендуют, здесь тоже абсолютно верна поговорка про скупца, платящего дважды. Если будет, за что платить, ведь плитка может попросту исчезнуть с прилавков.

Основные варианты расчетов

Их существует несколько, эти способы работают даже там, где геометрия комнаты немного (или сильно) отличается от стандарта. Выбор самого подходящего варианта в зависимости от размеров товаров, узора либо его отсутствия — прерогатива мастера, укладывающего плитку.

По площади комнаты

Это самый популярный из методов не только для напольного покрытия, но и для отделки других поверхностей. Если керамика имеет один определенный размер, планируется прямой, со смещением или диагональный монтаж, то этот вариант — первый кандидат. Алгоритм действий прост:

Сначала измеряют помещение по периметру, за идеал берут большие показатели длины и ширины. Их перемножают. Затем таким же образом получают площадь одного керамического «представителя». Квадратуру комнаты делят на площадь плитки, результат обычно округляют в большую сторону.

К результату всегда прибавляют необходимый запас на случай непредвиденных обстоятельств: для традиционной прямой укладки — 10%, для диагонального монтажа — 15%.

Сложная геометрия требует иного подхода. В этом случае самый логичный вариант — условное разделение пола на правильные геометрические фигуры. После этой операции вычисляют площадь каждой из них, а затем все результаты суммируют.

По количеству рядов

Такой способ оптимален для прямой укладки, но число плиток в каждой кафельной полосе также округляют в большую сторону, так как последние элементы придется разрезать. При этих расчетах операцию проводят по такому алгоритму:

Точно так же, как и в предыдущем варианте, находят большие значения длины, ширины комнаты. Длину помещения делят на этот показатель у плитки, получая число рядов. Аналогично поступают с шириной, здесь полученный результат — количество изделий в одной полосе. Оба значения округляют, затем перемножают, а к результату прибавляют те же 10%.

Преимущество данного метода — высокая точность, так как рассчитать плитку на пол можно абсолютно правильно, ведь при этом подсчете учитываются даже те изделия, которые будут разрезаться. Разница между результатами, полученными этими двумя способами, иногда составляет 10 или более плиток, а они — уже «большая разница».

По диагонали

Способы вычисления количества материала для стандартных «полосатых» раскладок совершенно не подходят для диагонального вида монтажа. Однако задача вполне решаема: выход из затруднительной ситуации — составление схемы. Чертеж на бумаге позволит довольно точно рассчитать (подсчитать «по головам») количество элементов.

Берут тетрадный листок в клеточку, или его альтернативу — миллиметровку. На нее карандашом переносят все размеры помещения, строго соблюдая масштаб. Потом отмечают границы на основании — только ту площадь, которую планируют отделывать плиткой. Затем начинают пробовать «укладывать» элементы. Если варианты не устраивают, их стирают ластиком. Получив рисунок-идеал, на котором присутствуют все фрагменты (даже обрезанные), приступают к подсчетам элементов, стараясь избегать ошибок.

Этот метод займет больше времени, однако он — единственный надежный способ создать идеальный пол и корректно рассчитать количество материалов для диагональной укладки.

Помощь, если одолела лень

Как рассчитать плитку на пол, если такое занятие не привлекает, или есть какие-то сомнения в полученном результате? Первый ответ — воспользоваться онлайн-калькулятором, найти который не составит труда. Такой выход из положения — самый элементарный и не «головоломный», однако специалисты-плиточники рекомендуют не слишком доверять подобным программам. Причины мнения вполне логичны: ни одна подобная программа не в состоянии учесть абсолютно все нюансы той или иной укладки плитки.

Шанс на более точный расчет дает специализированное программное обеспечение (например, Кафель позволяет создавать 3D проекты). Однако оно стоит дорого, поэтому в этом случае лучше проконсультироваться со специалистами в сфере проектирования или дизайна, попросить совета у знакомого соседа-мастера, или обратиться за помощью к продавцу строительного магазина. Нередко услугу по подсчету плитки там предоставляют бесплатно.

Так как рассчитать плитку на пол не слишком сложно, то лучший выход — сделать это самостоятельно. Чтобы не было сомнений в собственной правоте, лучше следовать давней рекомендации, которая советует семь раз отмерить, а потом отправляться в магазин. Если материал останется, то ничего страшного не произойдет. Если его не хватит, то в этом случае вполне может возникнуть проблема — отсутствие в торговой сети плиток нужного дизайна или цвета. Тогда придется ждать привоза.

Расход клея

Это еще один материал, требующий хотя бы примерного расчета. В случае его нехватки можно спокойно отправиться в магазин и купить еще, однако такая прогулка — потеря времени, а когда ремонт в разгаре, она вообще нежелательна. На расход влияют несколько факторов, один из них — неопытность начинающего мастера.

Что способно увеличить расход?

Неровность чернового пола. Любые вмятины, сколы, трещины придется заполнять/выравнивать клеевым составом. Если перепад высот основания мал, то его уйдет немного. 3 и более миллиметров уже станут виновниками большого расхода материала. Неровная поверхность обратной стороны плиток и пористость изделий. Все пустоты, имеющиеся на ней, тоже придется заполнять клеем. Охотное впитывание влаги из клеевого состава — главная особенность керамики, поэтому материала всегда уходит больше. Их размер. Чем больше элементы, тем большей толщины клеевого состава они требуют: 10х10 — 2 мм, 20х30 — 3, 30х30 и 50х50 — 3,5-4,5 мм. Тем плиткам, которые еще крупнее, потребуется слой 4-5 мм. Самые массивные изделия (от 60 см и выше) более «привередливы»: здесь состав наносят не только на пол, но и на тыльную сторону керамики (примерно 1 мм). Температура воздуха и марка клея. Нормой считают +5-+40°, идеалом — 18-24°. Более высокая температура приведет к быстрому испарению влаги и, естественно, перерасходу материала. В разных марках клея находятся свои фирменные добавки, влияющие на адгезивные качества, эластичность, скорость схватывания. Потому изучение рекомендаций производителя обязательно.

Как рассчитать количество клея?

Точный расход, зависящий от многих факторов, узнать не получится, а приблизительное количество в килограммах, требующееся на 1 м2, подсчитать вполне возможно. В этом случае:

измеряют толщину плитки в миллиметрах, затем это число делят на 2;

потом полученный результат умножают на средний расход той марки, которая куплена, обычно его указывают на упаковке клея;

если эта цифра для мастера все же осталась тайной «за семью печатями», то просто берут среднее значение — 1,3.

Для примера можно взять керамогранит средней толщины (10 мм). Половину ее — 5 мм — умножают на 1,3. Получают 6,5 кг, такой вес клея необходим для укладки одного квадратного метра площади. Дальнейшие расчеты совсем нетрудны: остается умножить этот результат на метраж комнаты.

Если все делать внимательно, то вероятность ошибки невелика, так как рассчитать плитку на пол несложно. Однако в этом случае лучше немного «перебдеть», это гарантия того, что работа пройдет гладко и относительно быстро.

Видео, посвященное «животрепещущему» вопросу, можно посмотреть у нас: