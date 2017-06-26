Меняем планировку квартиры. Советы.

Если судить по советским квартирам, проектировщики того времени особой фантазией и сообразительностью не отличались. Но в настоящее время мы знаем, выход из этой проблемы есть! Это перепланировка! С помощью нее мы создаем собственный интерьер, реализуем интересные идеи. Заинтересованы как сделать ее юридически и технически грамотно? Тогда эта статья для Вас.
Что же считается перепланировкой с точки стороны юриста и что будет хозяину, который не согласует ее в необходимых инстанциях?
Перепланировка – снос стен и перегородок, перенос их, расширение комнат, устройство добавочных санузлов. По идее, действия, касающиеся изменений плана квартиры, должны одобряться соответствующими органами государства и только потом приводиться в исполнение. Большинство людей делают наоборот. Чтобы потом не было «мучительно больно», лучше сразу делать все правильно.
Советы по перепланировке:
- Прежде чем начать перепланировку – получите официальное разрешение.
- Не прибегайте к помощи посредников, предлагающих быстро оформить перепланировку! Даже незначительная она не может оформиться за срок меньше месяца.
- Доверяйте работу только строительной фирме с лицензией. Так Вы обезопасите себя и свой кошелек.
- Прежде всех строительных работ составьте смету.
- Начав ремонт, стоит корректно предупредить о нем соседей. Это оградит Вас от лишних звонков в ЖЭК и милицию.
- Не используйте дешёвых материалов! Не экономьте на качестве своей будущей жизни!
- Учитывайте, что общая композиция должна быть в едином стиле. Помните о функциональной стороне, не загромождайте пространство. Перепланировка и ее стиль должны отвечать Вашим потребностям, передавать Вашу индивидуальность и, конечно же, нравится Вам!