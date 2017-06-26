Меняем планировку квартиры. Советы.

Если судить по советским квартирам, проектировщики того времени особой фантазией и сообразительностью не отличались. Но в настоящее время мы знаем, выход из этой проблемы есть! Это перепланировка! С помощью нее мы создаем собственный интерьер, реализуем интересные идеи. Заинтересованы как сделать ее юридически и технически грамотно? Тогда эта статья для Вас.

Что же считается перепланировкой с точки стороны юриста и что будет хозяину, который не согласует ее в необходимых инстанциях?

Перепланировка – снос стен и перегородок, перенос их, расширение комнат, устройство добавочных санузлов. По идее, действия, касающиеся изменений плана квартиры, должны одобряться соответствующими органами государства и только потом приводиться в исполнение. Большинство людей делают наоборот. Чтобы потом не было «мучительно больно», лучше сразу делать все правильно.

Советы по перепланировке: