Главная
Планировка

Меняем планировку квартиры. Советы.

26.06.2017
1 мин.
Планировка
Содержание

Если судить по советским квартирам, проектировщики того времени особой фантазией и сообразительностью не отличались. Но в настоящее время мы знаем, выход из этой проблемы есть! Это перепланировка! С помощью нее мы создаем собственный интерьер, реализуем интересные идеи. Заинтересованы как сделать ее юридически и технически грамотно? Тогда эта статья для Вас.

Что же считается перепланировкой с точки стороны юриста и что будет хозяину, который не согласует ее в необходимых инстанциях?

Перепланировка – снос стен и перегородок, перенос их, расширение комнат, устройство добавочных санузлов. По идее, действия, касающиеся изменений плана квартиры, должны одобряться соответствующими органами государства и только потом приводиться в исполнение. Большинство людей делают наоборот. Чтобы потом не было «мучительно больно», лучше сразу делать все правильно.

Советы по перепланировке:

  • Прежде чем начать перепланировку – получите официальное разрешение.
  • Не прибегайте к помощи посредников, предлагающих быстро оформить перепланировку! Даже незначительная она не может оформиться за срок меньше месяца.
  • Доверяйте работу только строительной фирме с лицензией. Так Вы обезопасите себя и свой кошелек.
  • Прежде всех строительных работ составьте смету.
  • Начав ремонт, стоит корректно предупредить о нем соседей. Это оградит Вас от лишних звонков в ЖЭК и милицию.
  • Не используйте дешёвых материалов! Не экономьте на качестве своей будущей жизни!
  • Учитывайте, что общая композиция должна быть в едином стиле. Помните о функциональной стороне, не загромождайте пространство. Перепланировка и ее стиль должны отвечать Вашим потребностям, передавать Вашу индивидуальность и, конечно же, нравится Вам!
Была ли статья полезна?
Мы хотим стать лучше. Спасибо за мнение!
Комментарии
Комментариев пока нет
Добавить комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий