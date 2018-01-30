Каждый человек мечтает об уютном и красивом доме. Но далеко не всегда желаемое и действительность совпадают: одним не очень нравится квартира, полученная в наследство, другие просто хотят кардинальных перемен в своем жилище. В таких ситуациях необходимо искать новые решения, одним из них и может стать новая планировка. Сегодня никого не удивляет тот факт, что все чаще хозяева задумывают исполнить эту задумку сами. Дело это не столь легкое, зато решение позволит учесть все нюансы, которые и называются индивидуальным стилем жизни. Итак, как сделать планировку квартиры?

Что такое планировка

Если говорить простым человеческим языком, то это схематичный план расстановки оборудования и мебели, если научным — изображение объемно-планировочной структуры, проектируемое на плоскость в определенном масштабе.

Схема

Именно ей необходимо заняться в первую очередь. Такой документ можно «добыть» в ЖЭКе, в компании-застройщике или у архитектора. Если эти варианты отпадают, то замеры придется осуществлять собственными силами. Для этого потребуется обыкновенная рулетка. Чтобы не запутаться, лучше все измерения сразу записывать на бумагу. Но есть и другой выход.

Компьютер в помощь

Можно сказать, что бесплатные онлайн сервисы-планировщики легко находятся в Интернете (Floorplanner, Autodesk Homestyler, Roomle и пр.). От вас потребуется лишь ввод данных, все остальное сделает программа. Расставить мебель тоже можно, для этого совсем не надо быть продвинутым пользователем ПК.

Есть и бесплатные программы, которые легко можно скачать на компьютер или ноутбук. Для тех, кто предпочитает лучший софт, можно порекомендовать творение от Microsoft (Visio) или даже AutoCAD от Autodesk. Можно построить как плоскую, так и объемную модель своей квартиры.

Разрешение

Сначала надо решить, какие именно изменения планировки будут производиться. Именно от их объема зависит возможный путь согласования. Их бывает три типа:

в уведомительном порядке;

по проекту перепланировки;

по проекту перепланировки и техническому заключению.

Первый вариант приемлем, когда не трогается ни одна несущая конструкция, а также полы и инженерные коммуникации. В этом случае нужен лишь эскиз новой планировки, который выполняется на копии плана жилья. Прочие варианты могут иметь другие последствия, вплоть до коррекции плана другими организациями.

Расширение комнат

Обычно такое расширение не несет в себе угрозы для конструкции квартиры: изменения касаются углов перегородок или простенков, незначительного расширения жилого пространства. Кухонное помещение можно значительно увеличить присоединением к нему нежилых помещений (кладовка, ниша, коридор), но очень важно при этом, чтобы плита не перемещалась на такое место, чтобы под ней оказалось жилое помещение соседей снизу.

В случае с однокомнатной квартирой запрещено совмещение жилплощади и кухни, в которой стоит газовая плита. Многокомнатная квартира, наоборот, позволяет даже переносить ее на нежилую площадь, и затем соединить с другой комнатой тоже можно. Главное условие — отсутствие газовых труб в жилых помещениях. Лоджия или балкон, присоединенные к комнате, тоже под запретом.

Как быть с перегородками и дверями

Несущие стены запрещено даже укорачивать. Иногда разрешают сделать укрепленный проем шириной до 90 см, но для этого придется сильно раскошелиться, так как необходим заказ инженерного расчета. Если квартира располагается на нижних этажах, такую идею вам воплотить попросту не разрешат.

Реорганизация пространства

Это самый удобный способ в планировке. Например, просторная кладовка сможет стать замечательным кабинетом. Но кухню на санузел менять нельзя, так как помещение для приготовления пищи не имеет права находиться над чьим-то санузлом.

Зонирование

Хорошим выходом из положения может стать «дележ» комнат на зоны — приватную и общественную. К первым относятся спальни, детские и рабочие кабинеты, ко вторым — прихожие, кухни и гостиные. Понятно, что тихая часть квартиры должна быть максимально удалена от «громкой». Идеальным было бы сделать к ним или отдельный проход, или даже санузел. К сожалению, это далеко не всегда возможно.

Перед тем, как сделать планировку квартиры, придется многое обдумать, ведь кардинально «перекроить» квартиру не получится. Если ваши замыслы простираются гораздо дальше, лучше будет, если делом займется профессионал, способный уберечь вас от опрометчивых шагов.

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