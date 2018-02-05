Как разделить комнату на две зоны, если мал метраж?

Есть одна общая проблема, над решением которой ломают голову и владельцы просторных апартаментов, и те, кому приходится ютиться в малогабаритных квартирках. В первом случае огромные помещения выглядят не слишком уютно, во втором повинна элементарная нехватка жизненного пространства. И вопрос, волнующий хозяев, идентичен, несмотря на разную причину затруднений: как разделить комнату на две зоны таким образом, чтобы обеспечить комфортное существование, но не пожертвовать даже толикой уюта?

Почему зоны две? Потому что чаще всего такой тип зонирования применяется при недостаточной жилплощади. А многие ли из нас могут заявить, что их квартира похоже на Версаль? Ведь недостаток драгоценных метров — болезнь почти повсеместная, но грамотный подход может несколько улучшить эту удручающую ситуацию.

Сложным путем — не пойдем

Идеальным выходом был бы ремонт комнаты с перепланировкой. Но стоит подсчитать, хотя бы примерно, каких затрат это мероприятие потребует, руки опустятся сами собой. А если принять во внимание, что еще и разрешение на планировку получить весьма затруднительно, можно махнуть на эту идею рукой. Зачем изводить себя и близких, если вопрос можно решить относительно легко и изящно?

Какие средства для зонирования выбрать?

К счастью вопрос о том, чем лучше зонировать комнаты, изучен дизайнерами вдоль и поперек. Функциональные зоны можно разделять с помощью:

перегородок — стационарных и раздвижных;

предметов мебели или ширм;

штор или арок;

подиумов или, наоборот, подвесных потолков.

Кому подойдут стационарные перегородки?

Если вы являетесь хозяином довольно просторной комнаты, в которой несколько окон, то данный вариант — ваш. Особенно хороша будет перегородка в помещении узком и длинном: в этом случае оно будет иметь вид полноценной двухкомнатной квартиры. Материалом может служить как кирпич, так и каркас, выполненный из металлического профиля, который впоследствии обшивается фанерой, гипсокартоном или ОСП.

Когда комната невелика, и к тому же имеет единственное окно, способ не подойдет: получившиеся закутки будут смотреться неважно, к тому же один из них будет нуждаться в искусственном освещении. Да, вариант этот имеет право на жизнь, если комнатка будет служить кабинетом или выполнять функции гардеробной. Но в некоторых ситуациях положение можно спасти, используя для перегородок прозрачные или полупрозрачные материалы.

Выбираем раздвижной вариант?

Такая перегородка мобильна и легка, к тому же не «отъест» у комнаты много площади. Но и недостаток у нее есть, если сравнивать со стационарной конструкцией. Но если вам не нужна высокая звукоизоляция, то данный выход можно считать вполне приемлемым.

Монтируется она с помощью двух направляющих, устанавливаемых на потолке и полу, а по конструкции идентична обычным дверям-купе. Материалами могут служить следующие:

гипсокартон;

дерево;

пластиковые панели;

стекло (витражное, тонированное).

В последнее время «в почете» перегородки из закаленного стекла с рисунком, благодаря им комната не кажется перегруженной, а выглядит такая конструкция весьма оригинально.

Шкаф или стеллаж

Если не хочется изобретать велосипед, можно разделить зоны предметами мебели. Это может быть как стеллаж, так и шкаф. В последнем случае вы можете сделать зонирование более комфортным, если устроите такое разделение на границе гостиной и спальни. Тогда с одной стороны будет располагаться гардероб, а на той, что предназначена для приема гостей, можно навесить всевозможные полки. Вариант подойдет для относительно больших комнат, в маленьких же массивная мебель, расположенная перпендикулярно, нередко вызывает недоумение.

Ширма

Это чудесное изобретение будет незаменимо, если части помещения отделяются лишь время от времени. Ширмы легки, мобильны, а вдобавок могут служить уникальным элементом интерьера. К тому же ее просто сделать своими руками: вам понадобится декоративная ткань и деревянные планки (металлический профиль). Если желаете, чтобы она складывалась, придется приобрести дополнительно петли.

Перегородка из штор

Решение со шторами может стать самым оптимальным для придания комнате уюта. В их пользу говорит и отсутствие непомерных затрат, ведь приобретение материалов не требует крупных сумм, да и ремонта для такого способа не понадобится. Таким образом обычно разграничиваются спальная и гостиная зоны, а вот для кухонной он не годится, иначе тканевую перегородку, благоухающую запахами от приготовления пищи, вы будете стирать очень часто.

Для создания варианта нужно будет приобрести:

направляющие;

подхваты;

потолочные карнизы;

ткань и фурнитуру.

Обычными материалами для занавесок-перегородок являются жаккард или тафта. Плотный текстиль зачастую комбинируют с воздушной полупрозрачной тканью. Подхваты (ленты или шнуры) позволят зафиксировать шторы в распахнутом состоянии. Надо отметить, что цвет ткани должен гармонировать с элементами интерьера.

Делим зоны аркой

Устройство арок можно назвать универсальным способом: они прекрасно впишутся в любое помещение, даже то, которое не сможет «щегольнуть» излишком метража. Достоинством арочного решения считается экономия полезного пространства стен и пола. Практичные дизайнеры пошли еще дальше: некоторые из их изобретений могут скрывать в себе подобие антресолей.

На подиум, дамы и господа!

Каждый человек сможет почувствовать себя чуточку моделью, если выберет этот вариант. Подиумом в данном случае называется каркасная конструкция, изготовленная из дерева или металла, которая приподнимает уровень пола. Высота может составлять как несколько десятков сантиметров, так и доходить до метра. Выход такой будет идеален для малой площади помещения, ведь внутри подиума можно расположить не только выдвижные ящики, но и целые спальные места.

Многоуровневые потолки — единственное спасение

Да, этот вариант подходит, если альтернативного способа комната найти не позволяет. Тогда остается лишь один путь — обозначить зоны разными уровнями потолочной плоскости. Иногда на помощь приходят декоративные карнизы или лепнина, способные визуально разграничить небольшое пространство. Потолок изготавливается из гипсокартона, для закрепления эффекта в него монтируются осветительные приборы.

Как зонировать крошечную комнату

Как разделить комнату на две зоны, если она настолько мала, что вышеперечисленные варианты осуществить невозможно? Единственный выход — применение комбинированных материалов. Они могут различаться по цвету, но иметь схожий тип, но допустимо и применение покрытий, значительно отличающихся друг от друга. Например, можно:

сочетать краску, различающуюся оттенками;

применять фотообои вместе с однотонной отделкой;

совмещать крашеные стены с плиткой, декоративной штукатуркой или искусственным камнем.

Зонирование цветом — лишь один из визуальных приемов, который может применяться вкупе с другими способами.

На самом деле, вариаций множество, и хозяева могут буквально «наткнуться» на золотую жилу в поисках удачного решения. Нужно лишь упорство, и цель будет достигнута.

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