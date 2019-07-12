Москитная сетка на пластиковые окна: как снять сетку с окна без эксцессов

Москитная сетка на пластиковые окна — аксессуар, в нужности которого не усомнится ни один человек. Главная причина его необходимости известна всем, это вездесущие насекомые, особенно мухи, осы и комары, самые раздражающие, писклявые создания. Другие потенциальные угрозы — птицы, листья, мусор, приносимый ветром. Некоторые хозяева используют конструкцию только в весенне-осенний период, другие оставляют ее на окнах на круглый год. Однако и тем и другим надо быть в курсе, как снять сетку с окна, ведь генеральная уборка рам невозможна, если не демонтировать это приспособление.

Конструкция, ее разновидности

Она довольно проста: москитная сетка на пластиковые окна состоит из полотна и рамы с ручками. Чаще материалом для последнего элемента оказывается поливинилхлорид (ПВХ), гораздо реже — металлопластик. Для изготовления сетки используют:

нейлон;

нержавеющую сталь (для «антикошки»);

полиэстер;

фибергласс;

хлопок.

Различаются приспособления только конструкцией, размерами, а также типом крепежа. Противомоскитные сетки бывают нескольких видов.

Рамочные. Это наиболее популярный тип сеток, так как стоимость их вполне приемлема. Конструкция крепится к оконной раме пружинным штифтом (другие названия — плунжер, шток) либо держателями: Z-образными скобами, карманами (уголками). Распашные. Они имеют усиленную раму большего размера, крепятся к оконному блоку просто — обычными петлями, от открывания ее защищают магниты. Рулонные (роллетные). Эти конструкции невероятно удобны, но их цена способна отпугнуть многих. Рулон сетки крепится в низу окна фиксатором. Когда его освобождают, полотно поднимается вверх. Раздвижные. Данные сетки предназначены для аналогичных окон-купе. Рама с полотном двигается по направляющим, прикрученным перед оконным блоком, Это удобное устройство позволяет беспрепятственно передвигать конструкцию туда, где хозяева намерены открыть створку. Плиссе. Ее отличие от рулонных сеток в том, что сетка «уезжает» не вверх, а в сторону: двигаясь по двум направляющим, расположенным сверху и снизу, конструкция складывается подобно гармошке. Такие москитные сетки тоже обходятся недешево.

Несмотря на относительно большой ассортимент, почти в 90% случаев покупатели останавливаются на привычных — рамочных — конструкциях, недорогих, не способных преподнести целый букет неприятных сюрпризов.

Виды креплений антикомариных приспособлений

Так как хитом являются рамочные конструкции, их лучше рассмотреть подробнее. Москитная сетка на пластиковые окна крепится 2 способами: пружинными штифтами (штоками) либо Z-образными скобами. Монтаж на последние производят со стороны улицы. Раму с полотном в этом случае вставляют также снаружи. Это более популярный вид крепежа, который выбирают, если обстоятельства позволяют.

Крючки — другой вид, который крепят к раме москитной сетки внутри комнаты. Цепляются они за профиль окна — за его внутренние части. Помимо роллерных и раздвижных креплений существует еще один способ — липучками. Сетку к раме фиксируют двусторонним скотчем. Плюсы метода — быстрое снятие, удобное хранение, минус — недолговечность.

При фиксации плунжерами москитная сетка тоже находится за стеклом, однако фиксаторы при этом варианте недоступны для криминальных талантов, так как крепежные элементы располагаются со стороны помещения. Это лучший способ для владельцев квартир на первых этажах. Отсутствие зазоров между проемом и рамой сетки обеспечивают вставки-щетки.

Снять или не снять — вот вопрос

Некоторые хозяева отвечают на него отрицательно, однако мнение специалистов прямо противоположно, так как снять сетку с окна совсем не трудно, а такая простая процедура позволит приспособлению прослужить гораздо дольше. Оставляя конструкцию на зимовку, владельцы могут весной столкнуться с необходимостью покупать новую «защитницу».

В снежные зимы в ячейки полотна охотно забивается снег, который впоследствии часто превращается в наледь. Этот процесс сопровождается формированием молекулами кристаллической решетки, во время него вода способна разорвать ячейки. Чередование снега и наледи нередко становится причиной провисания сетки. Несмотря на то, что полотно осталось нетронутым, вид его будет оставлять лучшего. Перепады температур плохо скажутся и на ручках оконного элемента: они могут лопнуть или попросту отвалиться. В последнем случае даже демонтировать раму будет крайне затруднительно. Москитная сетка, отправленная на зимовку, станет удобным местом для отдыха птиц, чьи коготки, с большой долей вероятности, оставят «симпатичные» прорехи на защитном изделии. Следствие тому — замена конструкции. Страшна коррозия, грозящая соединительным узлам при креплении скобами, особенно — сеткам, сделанным из нержавеющей стали. Москитная защита при временном отсутствии угрозы препятствует проникновению света, количество которого и так невелико в зимний период.

Гарантийный ремонт поврежденной сетки (рамы или ручки), оставленной на морозе, — несбыточная мечта, так как компания вряд ли согласится на такие условия, ведь хозяева нарушили предписанные условия эксплуатации. Если операцию не хочется (или страшно) проводить самостоятельно, лучше договориться с мастером. Плата за его работу в любом случае будет меньше стоимости нового изделия.

Исключения из правил есть и в этом случае: если полотно изготовлено из высокопрочного многослойного полиэстера, то раму делают усиленной, способной с честью противостоять любым «выкрутасам» природы. Такие москитные сетки относится к серии «антикошка», но и их лучше не оставлять на морозе, а пощадить.

Особенности операции «демонтаж»

Необходимо соблюдать правила, поэтому, перед тем как снять сетку с окна, с ними нужно познакомиться.

Демонтировать антикомариную раму настоятельно рекомендуют в теплую безветренную погоду, иначе при порыве конструкция способна улететь и разбиться «о камни». Дождь тоже сильно усложнит процесс. Снимают приспособление не в одиночку, а вдвоем. Во время операции не рекомендуется опираться на само полотно. Все действия требуют максимальной осторожности, иначе повреждений не избежать. Демонтированную конструкцию моют и тщательно высушивают. Хранят изделия исключительно в горизонтальном положении, всякая нагрузка на них запрещена. Монтаж осуществляется только в теплое время года.

Все конструкции имеют свои требования, поэтому на них нужно остановиться подробнее. Но перед демонтажом любого изделия необходимо заранее удостовериться в надежности ручек. В противном случае они могут подвести, и демонтируемая сетка отправится в полет и упадет.

Демонтаж сетки с держателями

Если квартира находится не на первом этаже, где хозяева могут орудовать с улицы и «привлечь» стремянку, при этой операции необходим ассистент, так как риск уронить сетку довольно велик. Принципиальных различий между фиксацией скобами и карманами нет, поэтому в обоих случаях действуют по одному алгоритму. Сначала с помощью ручек рамы москитную сетку приподнимают до упора, отодвигают ее нижнюю часть таким образом, чтобы она миновала крепежные элементы. Затем выводят из зацепления верхнюю, разворачивают и втягивают в комнату. Сетку, закрепленную в карманах, отклоняют в стороны.

Освобождение от плунжеров

Такой демонтаж тоже требует помощника, так как процесс этот более сложен. В первую очередь занимаются нижними штифтами: их вытягивают одновременно. Немного выдвинув конструкцию, затем вытягивают верхние элементы. Другой способ проще, это выкручивание штоков. Их извлекают, проворачивая элементы по часовой стрелке. Вращение плунжера в обратную сторону приведет к повреждению крепежа. Однако надо учесть, что при установке сетки обратно на место можно столкнуться с некоторыми трудностями.

Снятие рамы с внутренними крючками

В этом случае работа и вовсе элементарна. Демонтируют такие модели, немного ослабляя саморезы, крепящие раму в верхней и боковой частях. Нижние же элементы не трогают. После ослабления крепежа крючки проворачивают внутрь. Если элемент двигается нехотя, саморез еще немного отвинчивают. Верхний край слегка выдвигают наружу. Затем раму приподнимают и извлекают.

Сложное рулонное приспособление

Тяжесть конструкции, крепежные элементы, располагающиеся со стороны улицы, и то, что ее придется держать на весу, — достаточные причины, чтобы просто свернуть «рулон в рулон», а потом поместить его в специальный контейнер. В ином случае хозяев ждет сложная процедура демонтажа: как механизма, так и направляющих.

Простота раздвижной конструкции

С ней поступают так же, как и с дверями шкафа-купе. Движущуюся часть приподнимают, отодвигают, снимают с рельсы, затем опускают и уносят. Так как плиссе является миниатюрной и более удобной разновидностью раздвижных сеток, то и она демонтируется аналогичным образом.

Москитные сетки-«распашонки»

Конструкцию, сидящую на петлях, просто приподнимают и снимают. Модели старого образца, которые прикручивались саморезами, потребуют «живейшего участия» инструмента — отвертки либо шуруповерта.

Как снять сетку с окна? Элементарно, если ее владельцы живут на первом этаже и к тому же имеют в арсенале стремянку. Просто, когда работой занимаются мастер и подмастерье. Труднее, если речь идет о надежных, но несколько «заковыристых» плунжерных крепежах конструкции.

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