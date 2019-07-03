Замена счетчиков воды, закон и порядок, правила установки, поверки

Немалое число хозяев квартир и загородной недвижимости уже давно обзавелось индивидуальными приборами учета (ИПУ) — счетчиками на воду — горячую и холодную. Целесообразность этого шага оспаривать не приходится, потому что существенная экономия налицо, а оплачивать чрезмерно завышенные общедомовые нормативы готовы немногие, ведь стоимость коммунальных услуг и так постоянно повышается. Самый насущный вопрос граждан касается срока эксплуатации водомеров, поэтому замена счетчиков воды, закон, который регламентирует и контролирует ее, — темы, с которыми необходимо ознакомиться заранее.

Установка водомеров по закону

Основания для установки счетчиков — законодательные акты:

Приказ №178, он подтверждает, что вопрос об установке приборов учета расхода воды решают собственники жилья на добровольных началах;

Федеральный Закон №261 регламентирует условия и порядок установки ИПУ горячей, холодной воды;

Постановление №306, которое указало на льготные категории граждан, не имеющих приборов, и определило тарифы для них;

Постановление №776, сформулировавшее правила и особенности использования водных ресурсов.

В квартирах многоэтажных домов за установку счетчиков отвечают управляющие компании или представители жилищно-коммунальных хозяйств. Все работы обязан выполнять квалифицированный мастер, имеющий на руках лицензию на подобный род деятельности.

После установки счетчика владелец жилья получает на руки:

техпаспорт ИПУ с идентификационным номером, включающим год изготовления (первые 2 цифры), а также его уникальный номер (остальные);

акт о регистрации счетчика, начале его эксплуатации;

акт о выполнении установки и гарантийный талон на обслуживание;

акт о пломбировке с техническими данными водомера и номером пломбы.

Как устанавливать, можно отказаться?

Принудительная установка счетчика на воду федеральными законами не предусматривается, поэтому никаких санкций опасаться не придется. Однако есть ли причина противиться? Решение невыгодно, потому что, платя по общедомовому тарифу, владелец ежемесячно теряет значительную сумму — до 60%, если сравнивать со средней нормой расхода воды.

Так как владельцы жилья устанавливают водомеры, внося плату из собственного кармана, то они вправе принимать решение о выборе специалиста. Чаще хозяева покупают прибор учета самостоятельно, а потом приглашают мастера, ставящего счетчики. После установки сообщают в водоканал о проведенной работе. Оттуда приезжают работники, проверяют корректность монтажа и пломбируют счетчик. Эта услуга абсолютно бесплатная.

Если есть необходимые навыки, приборы можно установить самостоятельно. Экономически такое решение оправдано, но вся процедура установки отнимет довольно много времени. Нужно будет обращаться в различные инстанции — для отключения воды по стояку, получения актов: о вводе в эксплуатацию и о регистрации счетчиков.

Бесплатная установка, замена

Не все владельцы жилья обязаны платить за монтаж счетчиков. Право на бесплатное обслуживание имеют:

малоимущие, инвалиды (1,2 группа);

участники ВОВ;

семьи, в которых воспитывается ребенок-инвалид.

Многое зависит от желания региональных представителей власти. Некоторые из них дали возможность бесплатной установки людям, вышедшим на пенсию по старости.

Разница сроков эксплуатации и службы

Такой прибор рассчитан на довольно большой срок службы: в среднем он составляет 12 лет, однако некоторые счетчики остаются точными в течение большего количества времени, иногда рекордного (20 и более). Другие могут сломаться уже через 6 лет. Несмотря на простоту устройства, водомеры достаточно точны, но на них огромное влияние оказывает качество учитываемой жидкости.

Например, горячая вода более губительна для приборов, так как она содержит специальные реагенты, призванные предотвратить образование накипи и коррозию на трубах. Эти химические добавки вкупе с высокой температурой агрессивнее действуют на детали счетчиков, поэтому поверка таких устройств учета проводится чаще.

Межповерочный интервал для счетчика, установленного на холодной воде, составляет 6 лет. Для труб с горячей водой — 4 года. Любая неисправность (поломка, некорректные цифры) при поверке требует скорейшей замены ИПУ. В иных случаях причин для избавления от старого прибора нет.

Интервал: зависимость от производителя

Стандартные сроки проверки относятся к следующему списку производителей:

Itelma;

Метер;

Пульс;

Пульсар;

СВУ.

К тем производителям, которые на 2 года увеличили интервал для СГВ, относятся:

Бетар;

Минол (Миноль);

Тритон.

Некоторые зарубежные счетчики на воду имеют рекордные сроки. Например, итальянские изделия компании Maddalena требуют поверки только раз в 10 или 15 лет.

Проверку приборов лучше заказать до истечения срока поверочного интервала — за месяц либо полтора. Однако предприятие, предоставляющее услуги, ведет учет по каждому объекту, поэтому вовремя пришлет уведомление о том, что близится срок тестирования устройств.

Как происходит проверка?

Как определяют, что нужна замена счетчиков воды? В этом случае тоже возможно приглашение независимого эксперта, если у него есть разрешительные документы. При поверке используют специальное оборудование, но операцию мастера могут провести несколькими способами — как стационарно, так и в квартире хозяина прибора, со снятием водомера и без него.

С демонтажом

Если для поверки выбрана фирма, специализирующаяся на подобных услугах, то снимает прибор сантехник, за которым закреплен дом. После демонтажа устройство принимают в работу, предварительно составив акт о его изъятии. Для проведения процедуры без задержек хозяева должны иметь с собой технический паспорт изделия и свой, гражданский.

Для тестирования счетчиков используют специальное метрологическое оборудование — калибровочные установки, дающие возможность точно проверить корректность показаний приборов. Сама поверка может занять несколько дней или недель. Исправное устройство снова устанавливают на место и выдают соответствующие документы. Непригодный водомер подлежит безотлагательной замене.

Метод с демонтажом неудобен по нескольким причинам. Помимо вызова сантехника для снятия прибора к недостаткам относится начисление сумм оплаты не по факту, а исходя из среднего значения за последние полгода.

На дому без снятия

Это метод-фаворит, так как поверка исключает необходимость сантехнических работ по демонтажу, поэтому экономия налицо. Сама диагностика отнимет у хозяев не более часа, так как поверочное оборудование просто проверяет точность показаний работающего счетчика. В этом случае используют компактную мобильную поверочную станцию, учитывающую объем проходящей жидкости. Процесс проходит так:

Входной шланг подключают к смесителю и контрольному прибору, выходной устанавливают в слив. Перекрывают вентиль на трубе, записывают показания счетчика. Открывают кран, пропускают объем воды, равный 6 литрам. После закрытия крана показания станции-эталона сравнивают с цифрами, появившимися на домашнем водомере.

Сравнивая результаты, высчитывают погрешность. Если она не выходит за нормы, прибор допускают к дальнейшей эксплуатации, делают отметки о положительном результате в техническом паспорте изделия. При обнаружении серьезных расхождений мастера выносят вердикт о необходимости замены счетчика. Если вышел из строя водомер на горячей воде, то лучше отдавать предпочтение счетчику, имеющему термодатчик. В этом случае температура менее 40° будет оплачиваться так же, как и холодная.

Минимальная цена процедуры — 500 рублей, максимум — 1000, однако в разных регионах эта цифра может измениться в разную сторону. Минус у домашней диагностики есть. Это невозможность детальной проверки работоспособности приборов, которые могут начать «врать» спустя небольшой промежуток времени. Новая неисправность потребует повторного теста, а значит — новой суммы денег на его проведение.

Быть или не быть замене или поверке?

Так как любая поверка означает новые траты, то многие владельцы счетчиков не считают поверку целесообразной. В этом есть логика, ведь нет гарантии, что проверенный, но достаточно долго эксплуатируемый, прибор не откажет в ближайшее время. Это означает, что все равно придется покупать новый водомер и отдавать деньги за его монтаж.

Такое положение стало стимулом для принятия решения на федеральном уровне. Были внесены поправки в технический регламент производства счетчиков воды, а также изменен ГОСТ. Сейчас водомеры изготавливают из более прочных материалов, поэтом до поверки остается в строю около 80% отечественных изделий.

Большая часть индивидуальных приборов учета работают без единой поломки до 10-14 лет, проходя за время эксплуатации по 2 поверки. Эти цифры — причина задуматься тем, кто предпочитает менять водомер, не принимая во внимание возможность диагностики.

Замена счетчиков воды, закон, регламентирующий порядок установки, — тема актуальная. Не менее популярны видеоролики о процессе монтажа новых приборов, и в этом факте можно легко убедиться, посмотрев этот ролик: