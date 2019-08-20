Рано или поздно хозяева жилья сталкиваются с неизбежным «злом» — с необходимостью затевать капитальный ремонт, который можно назвать временем перемен. Батареи отопления — лишь одни из кандидатов на свалку, но нередко именно они становятся камнем преткновения. Далеко не все владельцы знают, на какие критерии нужно обращать внимание при покупке данных изделий. В еще больший тупик ставит огромный ассортимент, из которого придется выбрать одну-единственную модель. Продавцам, мечтающим «спихнуть» товар, не всегда можно доверять, знакомые и друзья будут взахлеб расхваливать те, что купили они, это вполне понятно. Потому выбор радиаторов отопления для квартиры — та тема, в которой придется разбираться самостоятельно.

Подводные камни системы отопления

Корректный выбор радиаторов отопления для квартиры возможен лишь в том случае, если покупатель точно знает, какие испытания предстоит выдерживать будущему прибору. Львиная доля квартир у нас отапливается с помощью центральной системы отопления, а она имеет не только достоинства, но и довольно большие минусы. Рассмотреть придется последние.

Тепло, вырабатываемое за пределами многоэтажного здания (ТЭЦ, котельные), по теплотрассам поступает в квартиры, затем возвращается обратно, и процесс повторяется. Циркуляцию в замкнутом круге обеспечивают насосы. Средняя нагрузка, создаваемая ими, составляет 8-10 атмосфер. Покупая радиатор отопления, первое, на что требуется обращать внимание, — максимальное давление, которое может выдерживать прибор. Оно не всегда остается постоянным, а перепады давления провоцируют гидроудары, негативно сказывающиеся на эффективности теплоотдачи и сроке службы радиаторов. Резкие и частые перепады температур — еще одна причина относительно быстрого износа труб и батарей. Сезонный слив теплоносителя, нередкие аварии, качество воды, далекое от идеала — факторы, снижающие срок эксплуатации радиаторов, особенно тех, что не рассчитаны на различный мусор, агрессивные компоненты, изнашивающие оболочку отопительных приборов.

Выбирая новое изделие, надо знать, что многие привлекательные модели, выпускаемые сейчас, попросту не способны противостоять давлению, гидроударам и качеству теплоносителя, который становится главной причиной быстрого появления коррозии внутри радиаторов. Грамотный подбор приборов — способ избежать перечисленных негативных последствий.

Главные критерии для выбора батарей

Познакомившись со слабыми местами централизованного отопления, надо сформулировать требования к обогревательным приборам, которые смогут называться качественными.

Давление, заявленное производителем радиаторов, обязано превышать рабочее и испытательное значение, последнее выше первого в 1,5 раза. В старых пятиэтажных домах этот показатель составляет 5-8 атмосфер, в современных многоэтажных зданиях — 12-15. Способность противостоять гидроудару — немаловажное требование. Его «симптомы» — гудение и щелчки. Услышав такие «голоса» радиаторов, лучше незамедлительно звонить в коммунальную службу. Специальное покрытие внутренней поверхности батарей, материал, не боящийся «химических атак», и большая толщина стенок обязательны для изделия, вынужденного нести службу в таких «нечеловеческих» условиях. Максимальная отдача тепла — важное требование к материалу радиатора, поэтому не только на внешний вид нужно обращать внимание, хотя и красота изделий занимает не последнее место. Срок эксплуатации, заявленный производителем. Этот параметр не нуждается в отдельных комментариях.

Если модель отвечает всем требованиям, то можно считать, что идеал найден. Теперь нужно поближе познакомиться с возможными «рабочими лошадками».

Потенциальные «кандидаты на пост»

Выбор радиаторов отопления для квартиры осложняется из-за достаточно большого ассортимента таких изделий. Главный критерий, от которого напрямую зависит срок эксплуатации радиаторов, — материал. Металлы или сплавы будут совершенно по-разному вести себя при одинаковых эксплуатационных условиях.

Основная продукция делится несколько категорий, из которых предстоит сделать выбор. К ним относятся изделия:

алюминиевые;

биметаллические;

стальные;

чугунные.

Есть в этом списке явные фавориты, а также аутсайдеры, которые не рекомендуются ни в коем случае.

Алюминиевые батареи

Такие приборы имеют стильный дизайн, эргономичную, правильную форму, однако для квартир в нашей стране это далеко не лучший вариант. Причина — активность алюминия. Постоянный контакт с горячей водой, «нашпигованной» различными химическими примесями, имеющей большую кислотность, приведет к быстрому возникновению коррозии.

Большое давление — вторая угроза, поэтому гидроудар может стать губительным даже для совершенно новых изделий. Цифра испытательного давления, заявленная в паспорте, на деле оказывается очень далека от действительности. Максимальное рабочее давление, с которым способны справиться алюминиевые изделия, составляет всего 12 атмосфер.

В частных домах, где обустраивают автономное отопление, такие радиаторы, наоборот, весьма популярны из-за высокой теплоотдачи и привлекательного вида. Если оценивать товар по соотношению цены к качеству, то лидером можно считать фирму STOUT (Италия). Их продукция специально адаптирована под российские реалии.

Биметаллические радиаторы

Это новинка рынка, которую назвали биметаллической из-за союза двух химических элементов: алюминия и стали либо алюминия и меди. Первый металл выступает в роли фигурного корпуса, вторые идут на изготовление сердечника.

Изготовители гарантируют впечатляющий срок службы — 40 лет, максимальную температуру — 130°, рабочее давление — от 30 до 50 атмосфер. Если добавить в список высокие показатели теплоотдачи, антикоррозийную грунтовку (снаружи, внутри), а также малый вес этих биметаллических радиаторов, то выходит, что перед нами идеал.

Но у совершенства есть существенный минус — высокая цена. Те изделия, что имеют более адекватную стоимость, — подделки. Качественный товар производят известные бренды: Global, Sira (Италия), Rifar (Россия). Достойные изделия есть у некоторых китайских фирм.

Стальные: трубы или панели

Такие радиаторы отличаются небольшой толщиной и малым весом. К плюсам относят великолепную теплоотдачу и малый объем воды, необходимой для обогрева помещений, вполне адекватную цену и простоту монтажных работ.

Панельные приборы состоят из 2 литых ребристых пластин, внутри которых находится герметичный контур. Изделия имеют разные размеры: высота может составлять 200-900 мм, длина — 400-3000 мм. Трубчатые радиаторы имеют отдельные секции, сваренные вместе. Эти модели отличает повышенная стойкость, так как внутри есть полимерное защитное покрытие.

Главный недостаток обоих видов — небольшое рабочее давление, которое не дает стальным изделиям быть конкурентоспособными, если речь идет о квартирах, особенно в домах большой этажности. Внутренняя поверхность, не имеющая защитного покрытия у панелей, не способна в полной мере противостоять абразивам, что делает такие изделия не слишком популярным вариантом, ведь конструкции долго не прослужат.

Чугунные тяжеловесы

Пожалуй, эти громоздкие изделия знакомы почти всем, кто жил или живет в квартирах советского образца. Однако эти радиаторы, презрительно называемые «старьем», не собираются сдавать позиции. Тяжеловесы постепенно уходят в прошлое, но достойная смена им есть. И, несмотря на конкуренцию, многие хозяева опять отдают свои симпатии именно этим батареям.

Чугун отлично проводит тепло, он долго нагревается, но точно так же — неохотно — остывает. Остаточное число сохранения тепла у чугуна — 30%, что вдвое больше, чем у других материалов-соперников. Большая площадь теплоотдачи также является достоинством чугунных «монстров». Они не боятся ни химических добавок, ни повышенной кислотности, абразив для их стенок тоже не страшен.

Внешний вид батарей также претерпел большие изменения. Сейчас можно купить очень симпатичные ретро-модели фигурного литья, они подойдут любому помещению. К такой продукции относятся батареи фирм Roca (Испания), Chappee (Франция) и Konner (Италия/Китай). Цены на их изделия довольно высоки, однако российские, белорусские или украинские радиаторы вполне в состоянии вписаться в современный интерьер. Единственный минус этих приборов — необходимость окрашивания.

Напрашивающиеся выводы

Рассмотрев всех потенциальных претендентов почти со всех позиций, любой хозяин квартиры «поставит крест» на двух провалившихся кандидатах: на алюминиевых и стальных изделиях. Им не по силам противостоять агрессору-теплоносителю, противостояние перепадам давления также не их сильная сторона. Осталось сделать выбор между старым добрым чугуном и новенькими биметаллическими радиаторами. И здесь можно дать несколько советов.

В старых домах небольшой этажности оптимальным вариантом будут чугунные изделия. В многоэтажках, отличающихся более высоким давлением в отопительной системе, предпочтение лучше отдать биметаллическим конструкциям. Если хозяева ищут кандидата на пост чугунной батареи, то логичнее поставить такую же модель, или купить биметаллическое изделия. Когда старые радиаторы были сделаны из другого металла, то лучшая замена им — биметаллические обогреватели.

Выбор радиаторов отопления для квартиры в большей мере зависит от особенностей системы отопления. При этой покупке сильное желание сэкономить не должно находиться во главе угла, так как некорректный подбор прибора может стать причиной аварии. И в этом случае скупые хозяева заплатят дважды.

Что думают по этому поводу другие (сведущие) люди, на какие критерии они советуют обращать внимание, можно услышать/увидеть в следующем ролике: