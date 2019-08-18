Без небольших, но запоминающихся декоративных вещиц даже самая идеальная квартира или дом кажутся безликими и неуютными. Восполнить этот пробел помогают оригинальные подушки, пледы, салфетки, накидки на мягкую мебель и небольшие половички, всегда притягивающие внимание. Когда-то забытое рукоделие снова обрело большую популярность. К самым увлекательным занятиям с полным правом можно отнести вязание крючком ковриков для пола. Такие изделия смотрятся выигрышно практически в любой комнате, к тому же их изготовление позволяет вдохнуть новую жизнь в вещи, которые вышли из моды, стали малы или надоели, но выбросить их почему-то не поднимается рука.

Материалы для вязания

Пряжа — идеал, однако сырьем для ковриков могут стать даже совсем неожиданные материалы. Список потенциальных кандидатов на звание коврика, связанного крючком, довольно велик. В него входят:

блузки;

колготки;

платья;

футболки;

бельевые веревки;

пакеты для мусора;

полиэтиленовые пакеты для продуктов;

пряжа — трикотаж, синтетика;

старые одеяла;

шпагат.

Выбор сырья зависит лишь от места жительства будущего коврика: для прихожих и коридоров больше подойдут синтетические материалы, не теряющие форму, хорошо моющиеся и быстро сохнущие. Для гостиных, спален и детских — те, что умеют сохранять тепло.

Превратить вещи в нитки легко. Любую одежду (или мешки) разрезают по кругу полосками, так получается меньше узелков. Полиэтиленовые пакеты нарезают на «пряжу», ширина которой составляет 1,5 см, для менее прочных мусорных «пристанищ» значение больше: минимум составляет 3 см. Однако выбор за мастерицей: чем шире будут полосы, тем объемнее получится вязание.

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Виды ковриков

Вязание крючком ковриков для пола — лучший вариант, если сравнивать его с теми изделиями, что выходят из-под спиц. «Крючкотворная» работа гораздо проще, поэтому и времени на нее уходит меньше. Однако по красоте изделия мало уступают более сложному виду рукоделия. Коврики могут быть:

цельными: для них вязание начинают с центра, затем продолжают работу по кругу;

состоящими из небольших деталей: сначала отдельно изготавливают все элементы — треугольники, ромбы, квадраты, круги, а затем соединяют их вместе;

связанными в технике «филе»: сначала с помощью чередования воздушных петель и столбиков создают сетку, служащую основой, а потом на нее добавляют ряды, выполненные из пряжи одного или нескольких цветов.

Самый простой способ — изготовление цельного коврика. Он может быть круглым, квадратным, овальным, прямоугольным, либо и вовсе ассиметричным. Несложная работа, тем не менее, дает возможность получить в квартиру отличный декоративный и практичный половичок.

Второй заманчивый вариант — коврик, изготовленный из элементов, ажурно окантованный после соединения их вместе. В этом случае нередко используют разные цвета и фактуры материалов, такое напольное покрытие будет неизменно притягивать взгляд.

Простые коврики для пола

Вязание крючком самых несложных изделий не требует от рукодельницы особых знаний и навыков. Нужно освоить базовые элементы — воздушную петлю (ВП), соединительную петлю — полустолбик (СП), столбик с накидом либо без него (ССН и СБН соответственно), а также научиться читать схемы. Для изготовления более сложного изделия (например, ажурного) придется заняться изучением рукоделия, приложить больше стараний.

Круглый половичок

Чтобы создать круглый вязаный коврик с помощью крючка, сначала набирают петли для кольца, служащего основой. Если пряжа используется тонкая, то хватит двух-трех воздушных петель. Толстый материал требует 5-6. Соединительной петлей цепочку превращают в круг.

Для создания второго ряда в каждую петлю кольца ввязывают по два столбика. Какими они будут, решает мастерица. Если запланировано плотное изделие, то столбики делают без накида, для более объемного коврика необходим накид. В третьем ряду начинают постепенно расширять изделие. В первые три петли ввязывают по два столбика, в четвертую — одну.

До конца ряда действуют аналогично. Четвертый ряд начинают, изменив схему: после двух петель с двумя столбиками в каждой идет «одна с одним». Так продолжают вязание до тех пор, пока не получат желаемый размер коврика. Закрепив нитку, ее обрезают, а изделие проглаживают с изнанки.

Квадратное изделие

Вязание этого полотна происходит почти так же, разница в количестве петель. После получения кольца-основы его обвязывают петлями (с накидом либо без него), их число обязано быть кратным 4: например, 12, 16, 20.

Второй ряд (в нашем случае — состоящий из 12 петель) делят на 4 равные группы, каждая из них будет стороной будущего квадрата. В первые две из них ввязывают по столбику (с накидом либо без него), в третью — целых 3. Действуя таким же образом, делают весь ряд.

В следующем каждая сторона квадрата имеет уже 5 петель. Работу продолжают по аналогичной схеме: после четырех петель с одиночными столбиками в последний (угловой) элемент на стороне ввязывают три. Аналогично вяжут все оставшиеся ряды, пока не будет достигнут нужный размер.

Лоскутный «бабушкин ковер»

В этом случае используют разноцветные вещи, нарезанные полосками. Этот коврик вяжут, используя только столбики без накида. После набора воздушных петель и замыкания их в кольцо в первом ряду вяжут 6 столбиков без накида. В следующем их количество удваивают. Так поступают до самого последнего ряда.

Такая плоская модель, которую после изготовления рекомендуют отпарить и прогладить, подойдет не только для пола. Ее используют для украшения стульев, табуретов или кресел.

Коврик-дорожка в прихожую

Чтобы создать такое необычное самобытное изделие, тоже необязательно быть «крючкотвором» с большой буквы. В роли материала может с блеском выступить любой текстиль — платья, рубашки, юбки, цветные простыни (с рисунком). Сырье разрезают на полоски, их толщина — 1, 1,5 или 2 см. Концы сшивают (связывают), полоски сматывают в клубки.

Сначала набирают цепь воздушных петель, длина ее — ширина дорожки-коврика. Затем делают ряд столбиков без накида, провязывают воздушные петли, затем рукоделие разворачивают. Начинают вязать следующий ряд СБН. Используя эту схему, добираются до конца изделия. Альтернативы — ажурные дорожки, длинные коврики, собранные из квадратов, треугольников либо ромбов.

Ажурный коврик

Это изделие изготавливают из шнура или трикотажных ниток, а толщина и размер всегда зависит от материала. В этом случае надо уметь делать воздушные петли (ВП) и столбики с накидом (ССН). Для работы понадобятся 2 мотка пряжи, а также крючок (например, №15).

Набирают несколько воздушных петель, которые замыкают в кольцо, затем делают 11 столбиков с накидом. Во втором ряду в каждую из петель ввязывают по две ССН. В следующем — в каждую вторую.

Четвертый делают ажурным: сначала идет столбик с накидом, потом 2 воздушные петли, пропуск одной петли, в следующей снова ССН. Пятый ряд состоит из столбиков с накидом, однако в каждую четвертую петлю ввязывают по 2 ССН.

С шестого ряда берут пряжу другого цвета: в каждую пятую петлю ввязывают по 2 столбика с накидом. Седьмой делают ажурным так же, как и четвертый. Следующий ряд вяжут столбиками с накидом, затем снова меняют пряжу.

9, 10 ряды делают одинаковыми — с помощью ССН, 11 снова ажурный, как 4-й и 7-й. Затем схему повторяют: 12 ряд вяжут так же, как пятый, 13 — как шестой, 14 — аналогично седьмому. Так продолжают до 17 ряда включительно. В 18 провязывают по два ССН в каждом четвертом столбике. Оформляют изделие полукруглыми волнами: после 1 ВП следует пропуск двух столбиков, в третьем делают сразу 6 столбиков с накидом. Полустолбик провязывают через 2 столбика.

Круглый коврик из колец

Идея таких интересных половичков пришла к нам из Японии. Коврики эти необычны, красивы, но не требуют от мастерицы особых навыков. Для них подходит пряжа средней толщины, цвета ее должны сочетаться друг с другом, но лучше брать яркие нитки.

Сначала делают круглое основание. Набирают цепочку из 6 воздушных петель, соединяют. Провязывают семь столбиков с 2 накидами, каждый начинают с трех воздушных петель. В следующем ряду делают пять незаконченных столбиков, имеющих два накида, между ними располагают 3 воздушные петли.

Далее (3 и 4 ряд) — по два столбика из четырех незаконченных с 2 накидами. Пятый ряд — цепочка из воздушных петель, связанная и присоединенная к последнему (четвертому) ряду полустолбиками. Затем приступают к изготовлению колец, их размер мастерица выбирает сама.

После набора цепочки из ВП ее замыкают соединительной петлей. Затем ряды провязывают столбиком с двумя накидами. Второй элемент перед соединением цепочки продевают в первое кольцо, затем ее замыкают полустолбиком. Ряды вяжут аналогично.

Таким же образом делают остальные кольца, последнюю деталь соединяют с первой и предпоследней. Завершающий этап — пришивание «готового полуфабриката» к круглому вязаному основанию.

Вязание крючком ковриков для пола — приятное и полезное времяпрепровождение. Подарком за «рукотворчество» станет быстрое преображение привычного уже интерьера. И удивленные глаза друзей, родственников, а также просто знакомых, заглянувших на огонек.

Так как весь процесс хочется увидеть своими глазами, на помощь придет видеоинструкция. Одну из них, интересную и подробную, можно увидеть у нас: