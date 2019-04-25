С вешалки начинается не только театр, но и любая жилплощадь. В некоторых коридорах, отличающихся простором, ее успешно заменяет габаритный, но удобный шкаф-купе. Однако немногие могут позволить себе такое «транжирство» лишних метров, которые на вес золота в буквальном смысле. Не всегда в магазинах можно найти тот предмет мебели, в который можно влюбиться с первого взгляда. В этом случае единственный возможный выход — сделать вешалку своими руками. Такая мебель, занимающая минимум пространства, станет украшением, лицом квартиры, а степень креативности ее зависит только от фантазии хозяев.

Какие варианты есть?

Задумав воплотить в жизнь идею под названием «вешалка своими руками», нужно сначала определиться с разновидностью мебели, которая будет лучше всего вписываться в данное пространство. Выбирать придется из нескольких вариантов.

Напольные вешалки

Конструкции их могут разительно отличаться, также как и материалы, идущие на изготовление. Единственный минус напольной мебели — некоторая неустойчивость. Однако этот недостаток устраняют, расширяя основание. В случае самостоятельного изготовления можно обеспечить вспомогательное крепление к стене.

Настенная мебель

Она хороша тем, что значительно экономит пространство. Для маленьких прихожих подойдут небольшие дощечки, снабженные рядами крючков. Если метраж позволяет, панно может занимать много места, состоять из нескольких деталей, соединенных вместе, иметь дополнительные полочки. Элементы для подвешивания одежды не обязательно располагать в геометрическом порядке.

Угловые конструкции

Эта мебель — разновидность предыдущих конструкций. Прелесть их в том, что эти вешалки подходят для помещений, имеющих даже очень небольшой метраж, ведь для их размещения требуется совсем мало места. Если снабдить мебель полочкой либо дополнительным рядом крючков, то появится место для головных уборов или иных необходимых предметов.

Материал — лидер симпатий

Самостоятельное изготовление мебели подразумевает, что материал должен быть простым в обработке, поэтому хит один — древесина. Однако находчивые мастера не всегда любят ходить проторенными тропами, поэтому выбирают для мебели неожиданные заготовки. Например, металлический перфорированный лист.

Простая металлическая вешалка

Простота здесь соседствует с оригинальностью. Но такая вешалка не будет идеальна для слишком тяжелых предметов. Помимо «дырявого» металлического листа для «созидания» мебели подойдет аналогичное пластиковое изделие, однако его прочность не так высока. Также заготовить придется:

пряжу (например, мулине);

крючки-ручки, имеющие на конце шарики;

швейные принадлежности.

Первым делом на листе вышивают выбранное слово или фразу, либо «рисуют» нитками картинку. Когда оформление готово, в отверстиях фиксируют крючки. Затем вешалку крепят к стене, этот этап благодаря перфорации тоже не вызывает затруднений.

Медная вешалка для шляп

Даже если в прихожей есть вместительный шкаф-купе, в нем не всегда находится отделение для головных уборов, которые любят занимать очень много места. На такой вешалке можно хранить и одежду на плечиках. Необходимо приготовить все необходимое:

медную трубу;

прочную, но симпатичную веревку;

прищепки для головных уборов.

Веревку разрезают на части. Самая длинная нужна для крепления будущей вешалки к пололку или трубе, проходящей около него. Другие будут местом для хранения головных уборов, их количество ограничено только длиной планируемой вешалки. Длинный отрезок веревки протягивают через трубу, крепят горизонтально к потолку (крючками), трубе (или стенам).

Небольшие отрезки веревки привязывают к медной перекладине, ориентируясь на размеры шляп, оставляют необходимые интервалы между ними. Добавив к конструкции прищепки, вешают головные уборы. Эта вешалка очень удобна и для плечиков.

Если заменить трубу веткой дерева, а веревку кожаными ремнями, то можно получить не менее интересный экземпляр. В этом случае используют S-образные крючки.

Элементарная деревянная вешалка

Самый популярный вид народного творчества, однако он дает простор для деятельности, ведь для оформления такой простейшей конструкции можно использовать разнообразные материалы, а также комбинировать сразу несколько. Для получения вешалки подготавливают:

одну деревянную дощечку, лишенную сколов, трещин и иных дефектов;

лобзик либо ножовку, перфоратор;

уголок, уровень, карандаш, рулетку;

крепежные элементы — саморезы, дюбеля;

крючки, морилку, лак либо акриловую краску, имеющую водную основу.

Предварительное нанесение антисептических пропиток обязательно. Древесина должна быть хорошо высушенной, отшлифованной так, чтобы рука в чулке не ощущала препятствий, а на капроне не осталось затяжек. Лучше покрыть ее морилкой, лаком либо краской. Не возбраняется использование плит ЛДСП либо МДФ, в этом случае никакая дополнительная обработка не нужна.

В роли крючков могут выступать не только покупные «профессионалы». Их могут заменить сучки с ветками, согнутые стальные ложки, вилки, зубчиками которых можно придать различную форму. Их на доске предварительно раскладывают рядами, либо в шахматном порядке, если размеры крючков позволяют. Отмечают места, следя за тем, чтобы расстояния были одинаковыми.

В импровизированных железных крючках сверлят по 2 отверстия, крепят к планке саморезами. Для фиксации вешалки на стене в планке и стене просверливают отверстия, количество их зависит от длины изделия. С помощью дюбелей и саморезов планку с крючками закрепляют на стене. От качества и количества крепежных элементов зависит вес, который сможет выдержать вешалка.

Дерево, растущее на стене

Если места в прихожей слишком мало, а на подходящей стене присутствуют препятствия — розетки и/или выключатели, то придется потрудиться — изготовить оригинальную вешалку, аналогов которой попросту не будет.

В качестве материала покупают 2 необрезные доски, их минимальная толщина — 25 мм. До начала работ делают чертеж, придумав подходящую форму древесного растения, не способного помешать ни выключателю, ни розетке. Далее на картоне вырезают шаблоны в натуральную величину, затем переносят их на древесину. Например, ствол «помещают» на одну доску, ветки на другую.

Вырезают заготовки лобзиком, шлифуют, одновременно исправляя огрехи стыковки «ствола» с «ветками». Используют дрель с резиновой насадкой, затем — с наждаком разной зернистости: сначала крупную, потом среднюю, в конце мелкую. Покрывают морилкой в 3-4 слоя. Когда древесина просохла, наносят столько же слоев лака с водной основой, перерыв между каждым составляет около 3 часов.

Крючки делают из гвоздей (200 мм). Их обрезают в зависимости от места расположения. Сверху оставляют элементы длиннее, те, что будут внизу, делают покороче. Гвозди тщательно шлифуют, снизу нарезают резьбу, она соответствует толщине доски. В ветках делают подходящие по размеру отверстия, в них вкручивают крючки.

Для фиксации вешалки к стене требуются дюбеля. Приставив к ней ствол, прямо через него просверливают отверстия. Деталь убирают, а в стену вставляют пластиковые заглушки дюбелей. Затем прикручивают ствол, за ним — ветки, действуя аналогичным образом.

Полка-вешалка, годящаяся для подарка

Великолепный презент, сделанный своими руками, всегда вызывает восхищение у именинника. Для изготовления этой деревянной мебели, которую без преувеличения можно «окрестить» предметом искусства, требуется обзавестись:

двумя строгаными досками абсолютно одинаковой длины, толщина их 25 мм;

пятью молотками-гвоздодерами;

двумя строительными угольниками (замена — деревянные куски такой же формы);

саморезами (минимальная длина — 75 мм), шурупами для уголков (длина — максимум 20 мм).

В первую очередь точно подгоняют длину досок, затем обрабатывают насадкой с наждаком: сначала крупнозернистым, потом — средним. Размечают места для упоров. Расстояние между ними делят на 6 отрезков, получая 5 меток для крепления будущих крючков. Для их изготовления под небольшим углом обрезают ручки у молотков, тщательно следят за тем, чтобы расстояние и наклон среза был одинаковым у всех «расчлененных» инструментов.

В центре крючков делают отверстия, глубина их аналогична длине самореза, диаметр сверла должен быть меньше крепежа на 1-2 мм. Затем соединяют два деревянных элемента саморезами: к доске-вешалке крепят полочку, шаг крепления 100-150 мм. Сразу просверливают отверстия для крючков.

В столярных угольниках делают отверстия для шурупов. Так как используют мелкие крепежные элементы, на каждом упоре их должно быть 8: по 2 сверху и снизу на обеих планках. После изготовления вешалку декорируют, исходя из предпочтений будущего виновника торжества.

Сделать вешалку своими руками можно из ПВХ труб, паллет, сучьев, деревянного бруса круглого сечения. Традиционные крючки могут заменить даже шахматные фигурки, поэтому единственное, что может ограничить творчество, — дремлющая фантазия, но это явление все же временное. Разбудить вдохновение поможет это видео: