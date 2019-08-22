Изобретательность человека не знает границ, но в большей степени это относится к русским людям, ведь привычку экономить народу «привили» непростые условия жизни, во все времена. Поэтому с каждым годом появляется многочисленная армия разнообразных устройств, которые не только не уступают заводским изделиям, но в некоторых случаях превосходят: они неожиданно оказываются более удобными и эффективными. Одно из них — прибор, особенно незаменимый в отопительный сезон — увлажнитель воздуха. Принцип действия его несложен. Собрать эффективный увлажнитель воздуха своими руками тоже не составляет труда, поэтому целесообразность покупки готового изделия находится под большим вопросом.

Благородная роль прибора

Это забота о здоровье хозяев, потому что только так можно обеспечить оптимальный уровень влажности в помещениях, когда наступает отопительный сезон. Сухой воздух не полезен ни маленьким детям, требующим благоприятных условий для развития, ни взрослым, сухость кожи и слизистых оболочек которых обязательно приведет к неприятным последствиям.

Отдельная категория — люди, страдающие аллергией, для них большая влажность воздуха жизненно необходима, ведь ее высокий уровень уменьшает количество пыли, находящейся во взвешенном состоянии, улучшает состояние, защитные функции кожи, слизистых.

Минимальные показатели сказываются на человеке не лучшим образом: постепенно ухудшается самочувствие, появляется вялость, сонливость. Быстро (кажется, что беспричинно) снижается работоспособность. Для женщин сухой воздух — страшная угроза, так как он становится главным виновником быстрого старения кожи.

Оптимальным для существования является уровень влажности, составляющий от 40 до 70%. Именно с этой задачей — поддержанием его — и должен справляться качественный увлажнитель воздуха.

Принцип его действия

Любой увлажнитель должен превращать воду в пар, который затем выделяется в помещение. Заводские приборы делятся на 3 вида:

Устройства, продуцирующие горячий пар. Их работа практически такая же, как у обычного кипятильника. В емкость с водой помещают нагревательный элемент, который доводит жидкость до кипения, она начинает испаряться, и пар поступает в окружающий воздух. Приборы, которые производят холодный пар. Их элементы — вентилятор и мелкоячеистая сетка. Первое устройство разбрызгивает воду, а сетка помогает распылять ее в воздухе. Ультразвуковые модели. В этом случае превращение воды в пар происходит благодаря пьезоэлектрическим элементам, что производят колебания высокой частоты.

Все самодельные увлажнители воздуха «украли» тот или иной принцип работы заводских аппаратов, однако ничего сложного мастера на пути к цели не ждет. Своими руками можно сделать даже несколько моделей увлажнителей воздуха. Или выбрать один — тот, что понравился больше остальных.

Возможные модели увлажнителя

Любой из приведенных вариантов не требует от мастера быть вторым Кулибиным, или иметь «очумелые ручки».

Элементарный вариант: кастрюлька

Самый простой вариант даже делать не придется, так как нужно лишь взять небольшую емкость, налить в нее воду, затем поставить на радиатор. За сутки из кастрюли может испариться от 2 до 4 л воды. Эту величину легко установить самостоятельно, если засечь время, за которое испаряется вся жидкость, так как хозяева уже знают второй необходимый показатель — объем посуды.

Увлажнитель из пластиковой бутылки

Этот вариант также отличается простотой и скоростью получения «агрегата», а за покупками отправляться не надо, потому что все необходимое есть под рукой в любом доме. Для сборки прибора надо приготовить:

пластиковую бутылку (1,5 либо 2 л);

широкий скотч;

кусок (полоски) ткани либо веревку;

марлю (1 метр).

Саму же операцию безошибочно сделает даже первоклассник.

В средней части бутылки вырезают продольное окошко: его длина — 10 см, ширина — 5-7. С помощью веревки или полосок ткани емкость подвешивают к верхней трубе, идущей к батарее. Вырезанное отверстие обязательно располагают сверху. Чтобы конструкция не смогла «самовольно» перевернуться, на места бутылки, соприкасающиеся с веревкой, наклеивают скотч. Марлю складывают таким образом, чтобы получилась длинная полоска, ее ширина — примерно 10 см. Среднюю часть этой полосы помещают в отверстие бутылки, а концы обматывают вокруг трубы. Завершающий этап — наливание воды в емкость.

Точно такие же функции могут выполнять узкие, но высокие вазочки, в которых проделывают отверстия для веревки, а затем привязывают к радиатору. Недостаток обоих вариантов — небольшой увлажняющий эффект, потому что вода будет испаряться довольно долго. Выход — развешивание мокрых полотенец или сборка дополнительного — более эффективного — прибора.

Пластиковая бутыль и кулер

Компьютерный вентилятор и бутылка из пластика — весь набор, который позволит сделать приличный прибор. Емкость лучше брать ту, в которой продается питьевая воды. Ее размер зависит только от кулера, который должен поместиться внутри, однако оптимальной будет 10-литровая емкость.

Сначала от бутылки отрезают верхнюю (либо боковую) часть, наполовину ее заполняют водой. Берут кусок плотного картона, вырезают квадрат (прямоугольник), а в нем — круглое отверстие, имеющее чуть меньший, чем у кулера, диаметр. На картон крепят вентилятор: для этого используют скотч.

После испарения большей части воды вентилятор снимают, бутыль моют, жидкость доливают. Благодаря механическим колебаниям капли воды будут быстро превращаться в пар, а сухой воздух, всасываемый в емкость, будет насыщаться влагой и возвращаться в комнату.

Керамзит, ведро и кулер

В этом случае придется купить приличное количество керамзита крупной фракции. Еще понадобятся:

разные корзинки для мусора, имеющие отверстия: две большие и две поменьше;

большое ведро, оптимальный объем — 12 литров;

кулер, диаметр — 14 см;

аквариумная помпа;

строительный фен либо пластиковые стяжки.

Фен или пластиковый крепеж понадобится на первом этапе работы: ими соединяют пару маленьких корзин-ведер.

Затем занимаются дальнейшими работами по формированию корпуса изделия: пустые и склеенные маленькие емкости помещают в большую корзину, накрывают второй, их также соединяют намертво. В верхнем элементе вырезают отверстие для засыпания керамзита. Свободное место между парами ведер заполняют пористым материалом. На дно большого ведра (12 л) кладут помпу для аквариума, ее провода подводят к верхней части полученной конструкции. Сверху прибор закрывают кольцом с отверстиями, сверху крепят вентилятор.

В этом случае есть обязательные требования к строительному материалу. Керамзит должен быть качественным. Перед помещением его в корпус гранулы промывают под краном.

Ультразвуковой увлажнитель

Это самый эффективный прибор, но для его изготовления придется собрать все необходимые элементы. Самый дорогой из них — ультразвуковой испаритель. Это не пьезоэлемент в чистом виде: такое устройство уже имеет влагозащищенный корпус, провода и штекер, поэтому мини-прибор не требует дополнительной защиты — гидроизоляции. Еще надо найти:

кусок пенопласта, в котором нужно вырезать круглое отверстие, замена — кольцо от игрушки-пирамиды;

пластиковое ведро (контейнер), имеющий плотно закрывающуюся крышку, объем — 5-10 л;

гофрированную трубу, ее диаметр — 20-40 мм;

кулер из компьютера, преобразователь источника питания;

одноразовый пластиковый стаканчик;

ткань х/б.

Алгоритм работ таков:

В крышке емкости делают три отверстия: для вентилятора, провода ультразвукового испарителя и для гофрированной трубы. На ней крепят кулер и гофру. В дне стаканчика делают отверстие, обтягивают импровизированный фильтр для воды тканью. В стаканчик помещают испаритель, провод продевают в кольцо из пенопласта, им закрывают стаканчик. К элементам (испарителю и кулеру) подключают преобразователь. В емкость наливают воду, помещают в нее стаканчик, плотно закрывают устройство крышкой.

Такой вариант увлажнителя хоть и требует трат, однако обходится гораздо дешевле покупных моделей. Плюс — легкий способ получения прибора, который будет исправно работать довольно долго и эффективно.

Корректная эксплуатация приборов

Главное требование для продолжительного срока службы самодельных увлажнителей воздуха — качественная жидкость, используемая для них. Оптимальный вид — дистиллированная вода, немного хуже та, которую фильтруют простейшими бытовыми фильтрами. В этом случае регулярная смена кассет обязательна.

Воду в увлажняющих приборах меняют ежедневно, а тару тщательно промывают. Дополнительные меры предосторожности — применение дезинфицирующих средств, такие операции проводят дважды в неделю. Причина необходимости этих мероприятий — возможность «подхватить» инфекцию, которую провоцирует бактерия Legionella, любящая влажные и теплые места. Непродезинфицированная вода — очень подходящее место для ее появления.

Сделать самый простой увлажнитель воздуха своими руками под силу даже ребенку, но эффективность его вряд ли понравится хозяевам. Более серьезные модели потребуют вложений, однако они оправдают себя уже в ближайшее время. Как, и из какого материала, еще можно сделать этот полезный, а иногда спасительный, прибор, расскажет следующий видеоролик: