Складной верстак своими руками: что нам стоит простой стол построить

Где бы ни находилась мастерская, какие бы работы в ней ни проводились, она не в состоянии обойтись без рабочего места — верстака. В своем доме, в гараже, на дачном участке практически всегда возникает необходимость что-то починить, обработать или соорудить, а без надежного стола, «крепко стоящего на ногах», сделать это непросто. Некоторые домашние мастера приноровились использовать обычные табуретки, однако в этом случае на точность работ рассчитывать трудно. Чтобы иметь возможность серьезно заниматься любимым делом, многие стараются сделать складной верстак своими руками. Такие конструкции спасают место, но служат полноценной заменой своим тяжелым собратьям — массивным верстакам.

Разновидности рабочих столов

Их всего три. Верстаки бывают:

Стационарными. Эта мебель — та «рабочая лошадка», которая стоит на одном месте, потому что перемещать ее практически невозможно. Складными. Такие столы тоже имеют определенную локацию, но могут раскладываться, складываться в зависимости от того, работают с ним в данное время или нет. Мобильными. Эти конструкции, чаще небольшие, оснащаются роликами, которые позволяют легко перемещать их в нужное место мастерской. Стол с колесами вполне может быть также и складным.

Так как не все мастера имеют возможность похвастаться почти бескрайними просторами гаража, дачи или помещения, пожертвованного на мастерскую, самый популярный и функциональный вариант — складной верстак своими руками.

Простейшая модель — идеал

Такой вариант подойдет для тех мастеров, для которых свободное пространство в мастерской на вес золота. Конструкция имеет две ножки, а с противоположной стороны она крепится к стене. Когда в складном верстаке нет необходимости, ножки убираются, а столешница принимает вертикальное положение.

Элементы, «матерьялы», инструменты

Чтобы сделать данный складной верстак своими руками, не потребуется прикладывать неимоверных усилий. Элементов конструкции немного, но главное требование к ним — надежность. Это:

ножки;

опорный элемент, выполняющий функции недостающих ножек, крепящийся к стене;

рама — основа всей конструкции;

столешница — рабочая поверхность;

фиксатор, обязанный надежно держать конструкцию в вертикальном положении.

Подходящие материалы для этого складного верстака — массив сосны и фанера. Понадобится:

сосновый брус (40х80 мм);

фанера (15-30 мм), замена — ДСП, ОСП;

анкеры, дюбеля;

болты (плюс гайки, шайбы) М10, альтернатива — шпилька;

металлические уголки;

рояльная петля;

саморезы.

Любые серьезные столярные работы немыслимы без инструментов и специального оборудования. В список жизненно необходимого набора входит:

дрель (шуруповерт), электролобзик;

молоток, отвертка (и «компаньоны»);

пилы: торцевая, циркулярная;

станки: сверлильный, шлифовальный;

уровень.

Изготовление складного рабочего стола

Все не слишком сложные операции разбиваются на несколько этапов.

Получение столешницы

Ее изготавливают из листа фанеры, размер зависит лишь от наличия или недостатка свободного места в мастерской, а также от того, какие работы мастер будет на ней выполнять. Требования к столешнице этой конструкции предъявляют жесткие. Она обязана иметь несколько особенностей.

Идеально ровная поверхность. Любые «кочки и выбоины» станут причиной некачественной обработки любого материала. Способность выдерживать значительные нагрузки. Тяжелые станки и массивные заготовки способны быстро «преобразить» поверхность, и не в лучшую сторону. Обязательный защитный слой. Он предохранит столешницу от преждевременного износа и потери товарного вида, так как обработка материалов чревата появлением царапин, сколов, пятен краски и иных подобных «некрасивостей».

Так как столешница является основным действующим «лицом» верстака, рекомендуют приобретать не простую, а бакелитовую (бакелизированную) фанеру. Этот материал влагостоек, огнеупорен, не страшится перепадов температур, а по прочности может соревноваться даже с низколегированной сталью. Цена ее гораздо выше, чем у обычной фанеры, однако всем известно, что скупой вынужден платить дважды.

На этом этапе на лист фанеры наносят разметку, затем столешницу вырезают.

Сооружение рамы

Поскольку вся нагрузка приходится на раму верстака, то сосновый брус будет более подходящим, недорогим вариантом. Если цена не во главе угла, то мастер может выбрать иную древесину — например, бук, дуб. Бонусом станет большая надежность конструкции.

Саму раму изготавливают в форме буквы «П». Царги скрепляют по-разному (например, шкантами и клеем), на самый незатейливый способ — саморезами в торец. Само по себе такое соединение не слишком надежно, однако для придания изделию прочности на помощь приходят металлические уголки, фиксируемые теми же саморезами в углах рамы.

Союз рамы и столешницы

Главное требование к верстаку, сооружаемому своими руками, — прочность. И в нашем случае можно использовать несколько методов крепления, все они отличаются степенью надежности.

Соединение рамы со столешницей саморезами. Самый лучший вариант, особенно для конструкции, которую будут поднимать, а затем крепить к стене. Единственный относительный недостаток — «дыры» на столешнице. Но эти отверстия легко «камуфлируют» мелкими опилками, смешанными с клеем (лаком), либо шпаклевкой. Использование металлических уголков. Если взять довольно много этих крепежных элементов (до 10 штук), то соединение тоже будет достаточно надежным. Однако саморезы, не проходящие столешницу насквозь, все же считают не лучшим вариантом. Зато мастеру не придется заделывать отверстия, портящие внешний вид верстака. Соединение шкантами, которые вставляют в пазы, предварительно смазанные клеевым составом. Этот вид креплений считают предпочтительным. Есть у него один-единственный минус, но не все думают так. Эти крепления нагелями относятся к неразборным крепежам, поэтому обычно не рекомендуются, если мебели грозит путешествие.

Монтаж опорного элемента

Это четвертая царга стола, которая вынуждена жить на стене. Для нее используют такой же брус, как и для остальных трех элементов. Способ ее крепления зависит только от материала стены. Для дерева используют саморезы, в «тяжелом» случае (бетон, кирпич) на помощь приходят анкеры, дюбеля. Чтобы не получить кривое изделие, горизонтальность опоры-бруса перед монтажом тестируют уровнем.

Один немаловажный момент — высота складного верстака (и любой другой модели). В этом случае для роста 170-180 см идеалом станет 80-90 см. Если мастер имеет больший рост, то такие столы ему не подойдут. Чтобы работать стоя, но не в «три погибели», каждый хозяин подбирает этот параметр самостоятельно. Высота изделия может составлять и 110 см, так как удобство — главный критерий.

Для крепления «полуфабриката» и опорного элемента идеально подойдет рояльная петля. Есть и другие претенденты — дверные, мебельные петли. Таких крепежей нужно достаточное количество, чтобы они выдержали значительные нагрузки.

Установка ножек

Складной верстак своими руками обязан иметь пару таких же вертикальных опор. Для них используют аналогичный брус (40х80 мм). В этом случае целесообразно использовать болтовое соединение, иной вариант — «посадить» их на отрезки шпильки, а концы заблокировать гайками.

В верхней части ножек делают закругления, которые дадут возможность элементам беспрепятственно складываться. Операцию делают электролобзиком. Затем в центре скругленной части просверливают отверстия. Приложив элементы к раме, отмечают нужные точки, проверяют корректность их расположения, затем отверстия просверливают.

Устанавливают болты. Между ними обязано быть достаточное расстояние, чтобы ножки двигались без усилий. Для этого используют по несколько шайб (3-4), их помещают между рамой и ножками. После выполнения этого этапа осталась лишь одна операция — связывание обеих опор перекладиной, синхронизирующей их движение. Для нее тоже используют аналогичный брус, крепят деталь саморезами.

Фиксатор

Два небольших элемента вырезают из фанеры. Первый (квадратный, прямоугольный) крепко монтируют к стене, второй — на него, но так, чтобы он мог достаточно легко вращаться. На этом операцию «Складной верстак своими руками» считают завершенной, так как отделка стола — тот вопрос, на который каждый мастер находит свой ответ.

Такая простая конструкция может быть усовершенствована, видоизменена хозяином в зависимости от его требований к верстаку. Свидетелем процесса созидания этого рабочего стола станет любой, кто посмотрит следующее («буржуйское») видео: