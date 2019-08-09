Роликовый нож для листового металла своими руками: быть ему или не быть?

Мастеровитым хозяевам, редко сидящим без дела, требуется большое количество разнообразных режущих инструментов, способных быстро и качественно обрабатывать многочисленные материалы. Один из самых «коварных» — листовой металл, с которым приходится воевать, используя почти всемогущую болгарку. Однако процесс этот долгий, не особо приятный, а результат оставляет желать лучшего, поэтому многие мастера решают создать роликовый нож для листового металла своими руками. Несмотря на простоту конструкции, этот инструмент отличается высокой производительностью. На рынке много таких моделей, но есть ли смысл тратить деньги, если эти работы требуются не слишком часто?

«Обязанность» роликовых ножей

Такие инструменты давно и успешно используют в металлообрабатывающей промышленности. Их основные элементы — два режущих диска, которые вращаются в разные стороны, буквально врезаясь в материал. Продвигаются они по листу благодаря трению, возникающему между ножами и металлом.

Наиболее часто встречающийся инструмент состоит из двух роликов-ножей — верхнего и нижнего, — расположенных в одной плоскости. Однако есть и другие приспособления:

с роликовыми ножами, расположенными параллельно, их цель — разрезание металлического листа на полосы;

с одним наклонным элементом, дающим возможность помимо полос получать заготовки, имеющие округлую форму;

с несколькими наклонными кромками, использующимися для изготовления небольших деталей кольцевой, криволинейной, круглой формы.

Все модификации эффективно справляются с возложенными задачами: края металлических заготовок, обработанных роликовыми ножами (ножницами), получаются ровными и не нуждаются в какой-либо дополнительной обработке.

Применение роликовых ножниц

Их предназначение — резка металла, толщина листа которого составляет 0,5-1 мм. В промышленности роликовые ножи используют для производства заготовок-полуфабрикатов, идущих на изготовления различных профилей. Такое оборудование — необходимый инструмент для кузовных работ в автомастерских, там, где делают заготовки, предназначенные для сборки мебели.

Перед электрическими инструментами и гильотиной по металлу у них есть несколько преимуществ:

небольшой вес, компактность;

простота настройки, регулировки и эксплуатации;

универсальность: инструмент качественно режет лист алюминия, жести, кровельного железа, меди, стали;

идеальные края полуфабрикатов, полученных в домашних условиях, далеких от производственных.

С ручными ножницами по металлу их даже сравнивать некорректно, так как роликовый механизм обрабатывает материал без загибов и заусенцев, легкость работ — еще одно их достоинство. Так как стоимость данного инструмента довольно велика, приобретать модель в магазине имеет смысл, если необходимость в подобной работе возникает очень часто. В ином случае покупка себя не оправдает.

Роликовый нож для листового металла своими руками — логичный выход, если работы хочется делать быстро, но качественно. Таких моделей-самоделок изобретено довольно много, процесс создания ножниц для резки тоже нельзя назвать архисложным.

Купить или не купить?

Нельзя сказать, что найти и приобрести данный инструмент по вполне разумной цене сейчас невозможно, поэтому сначала лучше заняться взвешиванием всех «за» и «против».

Частота использования. Если инструмент мастер планирует использовать чуть ли не ежедневно, то лучше взять удобную заводскую модель, дающую к тому же возможность ее точной настройки. Качество реза. Если требуется точность до десятых долей миллиметра, то в домашних условиях создание такого инструмента будет крайне затруднительным, если вообще возможным. И в этом пункте преимущество не на стороне самодельного роликового ножа. Экономия — то, что способно перечеркнуть все доводы покупных инструментов. Все затраты при создании своей конструкции обойдутся максимум в 5000 рублей. Промышленное изделие — как минимум в 4-5 раз дороже. Длительность работ. В совокупности изготовление собственной модели может потребовать около 2 недель. В этот срок входит регулировка и настройка роликового ножа. Тому, кто считает, что время — деньги, этот вариант вряд ли понравится.

Хозяин, решающий небольшие бытовые задачи, скорее всего, выберет «рукотворный» инструмент. Тот, кто имеет дело с листовым металлом чуть ли не каждый день, приобретет промышленное оборудование. Однако каждый мастер задачу выбора решает сам.

Особенности домашнего изготовления

Инструмент, отличающийся отсутствием «зверского» шума при работе, не требующий электроэнергии, можно назвать идеалом. Однако станет он таким совершенством только в одном случае — если правильно подобрать материалы для его изготовления. Лишь они обеспечат отсутствие проблем при обработке, а также долгий срок службы, мало отличающийся от того, что имеют «профессиональные» коллеги — заводские роликовые ножи. Нет, разница все же есть: дома можно собрать только тот механизм, который предназначен для прямолинейной резки. Но чаще всего домашним мастерам требуется именно она.

Режущие элементы. Два ножа, располагающихся сверху и снизу в одной плоскости, обязательно изготавливают из высококачественного сплава, чья прочность должна быть выше, чем у обрабатываемых листов. В роли ножей выступают подшипники, удовлетворяющие этим требованиям. Чем больше их диаметр, тем выше будет скорость резки. Материал-идеал — инструментальная углеродистая сталь. Основание (станина с направляющими), по совместительству — рабочая поверхность, на которой располагается разрезаемый лист, перемещаются роликовые ножи. Корпус инструмента. Потенциальный материал — стальной уголок, имеющий определенные характеристики: линейные размеры — от 40 до 60 мм, толщину — 3 мм. Дополнительные детали: для надежного прижимания материала — фиксаторы (например, ручка, рукоятка), устройства, регулирующие зазор между режущими дисками.

Самая большая трудность при подготовке к работе — подбор достойного материала для роликовых ножниц. Для их изготовления используют подшипники, чей диаметр зависит от корпуса инструмента, однако чаще выбирают детали 20-30, 50 мм. Грани их стачивают точно под углом 90°. В противном случае качественное, эффективное изделие собрать не получится.

Изготовление роликового инструмента

Для работы потребуются:

два шарикоподшипника (204 либо 205, или другие), одинаковый размер их — условие необязательное;

труба из стали для рукоятки;

уголок (40-60 мм, примерная длина — 300-400 мм);

крепеж — болты, гайки, шайбы и т. п.;

инструменты: болгарка, дрель, сварочный аппарат.

Весть процесс выглядит таким образом:

Из уголка вырезают деталь необходимых размеров. На обоих шарикоподшипниках под острым углом стачивают кромку. В детали-уголке сверлят отверстие для закрепления подшипника. Для его фиксации используют болт, имеющий потайную шляпку, и шайбу, обеспечивающую требуемый прижим к полке уголка. Крепят будущий нож так, чтобы его край выступал за ребро уголка на один-два миллиметра. Чтобы иметь возможность регулировки, шайбу подкладывают с внутренней стороны. Шляпку болта утапливают в основание профиля. Если это невозможно, то паз делают в верстаке. Отрезают от профиля второй элемент, он вдвое короче первого, на котором уже закреплен подшипник. Из него болгаркой вырезают деталь, заостренную с одной стороны. На ее торцевой части, просверлив отверстие, фиксируют второй будущий нож. Новую заготовку приваривают к большому элементу так, чтобы верхний и нижний подшипники соприкасались вплотную, а расстояние от наружной обоймы до полки основания составляло около 1 мм. Последний этап — приваривание рукоятки, которую предварительно сгибают так, как удобно мастеру.

Изготовленный режущий инструмент будет в состоянии резать металлические листы, чья толщина составляет максимум 0,5 мм. Так как изнашивание кромки шарикоподшипников — неизбежное зло при эксплуатации, необходимо предусмотреть устройство для их удобной, точной регулировки.

Роликовый нож для листового металла своими руками — хороший способ значительно упростить работу, сократить время на обработку материала, минимизировать число дефектов, количество мусора, а также избежать длительных физических «упражнений». Поэтому описанный механизм, сделанный самостоятельно, не только выгоден в плане экономии, он — идеальная замена как ножницам по металлу, так и промышленной гильотине.

Так как то, что написано «пером», не всегда позволяет досконально понять все этапы работ, без вспомогательного видео представить четкую картину довольно трудно. Именно оно, описывающее весь процесс, находится здесь: