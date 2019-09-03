Любые режущие инструменты требуют надлежащего ухода, так как постепенно они начинают терять былую остроту, а работа с такими изделиями становится мучительной, почти невыносимой. Самый большой раздражитель — тупой нож, который превращается в абсолютно бесполезный предмет. Чтобы избежать подобных ситуаций, его необходимо периодически подтачивать, и в этом очень помогают точилки, купить которые совсем не проблема. Однако не всех хозяев данный вариант вдохновляет, ведь качественные устройства стоят немало. Изящный и логичный выход из ситуации — приспособление для заточки ножей своими руками. Функционально самодельные инструменты ничуть не уступают конкурентам — фабричным моделям, зато позволяют добиться существенной экономии.

Знакомство с понятием «угол заточки»

Цель процесса всем известна — придание лезвию остроты. Однако для каждого вида инструментов эта операция несколько отличается. Причина в предназначении ножа — бытового, охотничьего, для рыбалки. Разница между ними на первый взгляд вовсе не видна, но именно она определяет то, для чего инструменты используются. Это угол заточки, но его можно увидеть и сравнить только у тех ножей, которые еще не точили в домашних условиях. Приняты такие величины:

8-12° — для скальпелей, опасных бритв;

10-15° — для филейных ножей (филейников);

15-20° — для резки продуктов питания;

20-25° — для инструментов общего назначения;

20-40° — для охотничьих ножей;

30-50° — для массивных специальных ножей (например, для мачете).

Меньшие углы предназначены для работы с мягкими материалами, большие — с твердыми субстанциями.

Единого стандарта для всех инструментов нет. Некоторые западные производители охотничьего оружия считают идеалом угол заточки 23°. В Америке есть компании, затачивающие подобные и боевые ножи под 40°. Бывают инструменты с разными углами заточки частей клинка. Серьезный военный пример — русская шашка (40 и 30°).Такое оружие становится универсальным, но для домашнего мастера в данной заточке есть минус — много большая сложность работы.

Чтобы иметь возможность корректно заточить ножи, изготавливая почти профессиональное приспособление для заточки ножей своими руками, надо предусмотреть возможность смены ее угла. Эта задача и является самой сложной: как при проектировании, так и во время изготовления.

Зернистость точильных камней

Абразивные точильные бруски отличаются зернистостью. Существует условное разделение: камни мелкие, средние и грубые изделия. Принятая классификация — цифры — количество зерен, находящееся в единице площади. Некоторые производители (например, китайские) для удобства покупателей делают дублирующие надписи по-английски.

Extra coarse: 200-250 — крайне грубые. Они совершенно не подходят для заточки ножей. Coarse: 300-350 — грубые. Эти камни применяют только для сильно затупленных либо поврежденных лезвий. Medium: 400-500 — средние. Без абразива такой зернистости можно довольно легко обойтись. Fine: 600-700 — мелкие (тонкие). Это самый популярный вид брусков для заточки ножей, в том числе и в домашних условиях. Ultra/extra fine: 1000-1200 — очень мелкие. Их применяют для окончательной обработки лезвия, которое хотят довести до блеска.

Точильные бруски должны иметь удобную форму. Оптимально, если длина камня значительно (в 1,5-2 раза) превосходит этот параметр лезвия. Наиболее практичны те изделия, что имеют разную зернистость: с одной стороны крупную, с другой мелкую. Для обычных домашних ножей хватит скромного набора точильных камней. Он состоит из 2 брусков среднего зерна (разного) и такого же количества камней малой зернистости, один из них может быть ультрамелким.

Бруски различаются происхождением. У натуральных точильных камней (корунд, сланец) есть несколько недостатков — быстрое стачивание и, как правило, отсутствие изделий мелкой зернистости. Эти материалы перед работой замачивают (либо только смачивают) в воде. После такой процедуры на поверхности образуется паста из абразива, она гарантирует большую эффективность заточки.

Как точат ножи вручную?

Без овладения приемами ручной заточки корректно наточить нож у мастера не получится, так как любое приспособление для заточки ножей своими руками лишь немного облегчит его труд при наведении кромки орудия. Этот процесс выглядит так:

На рабочий стол укладывают, а затем фиксируют брусок средней либо крупной зернистости. Вычисляют угол заточки. Начинают точить нож от себя, удерживая угол постоянным. Движения — равномерные и плавные, сильный нажим здесь не требуется. За одно движение инструмент проводят до конца камня. Обрабатываемая кромка ножа должна всегда находиться перпендикулярно осевой линии бруска, поэтому при приближении к закругленной части (к острию) лезвие поворачивают, стараясь максимально соблюсти требуемую перпендикулярность. При завершении движения острие с поверхности не убирают, а начинают «прогулку» в обратном направлении. Действия повторяют до тех пор, пока на обратной стороне лезвия не появится тонкая сплошная «заусеница», которую проверяют пальцем, им проводят перпендикулярно кромке. Если она по всей длине лезвия ровная, то эту часть операции завершают. В противном случае работу продолжают по всей длине до достижения идеала. Меняют брусок на второе изделие — с более мелкой зернистостью. Заточку продолжают от себя, но уже без обратного движения. Точно так же обрабатывают вторую сторону. Переходят на другую пару точильных камней — мелкую. На первом из них процесс с движением только от себя повторяют. Когда кромка-заусенец почти не прощупывается, переходят на последний точильный камень — самый мелкий. На нем движение от себя делают всего по разу с каждой стороны, одновременно сводя нажим к минимуму.

С оставшимися мини-дефектами борются при помощи ремня, приклеенного к брусу, натертого пастой ГОИ. Делают это, чередуя стороны, разворачивая кромку назад. Такой несложный процесс многие видели в старых советских фильмах.

Самодельные станки

Приспособление для заточки ножей своими руками позволяет относительно легко решить главную задачу — гарантировать постоянный угол наклона лезвия относительно бруска. Некоторые простые устройства сделать элементарно. Те точилки, что обеспечивают больший комфорт, уже более требовательны к мастеру.

Элементарное вертикальное устройство

Оно состоит из угловой рамы и оселка. Несмотря на примитивность конструкции, цены на эти магазинные товары достаточно высоки, к тому же сменные точильные камни приходится покупать отдельно. Сделать данное приспособление для заточки ножей своими руками под силу любому мастеру, имеющему в хозяйстве:

четыре бруска одинакового размера;

точильный камень;

дрель, сверла;

транспортир;

болты, гайки.

Такое устройство для заточки позволяет держать нож строго вертикально, что значительно облегчит работу с режущим инструментом. Процесс проходит так:

Первым делом из бруса изготавливают два деревянных уголка, элементы которых располагают под углом 90° друг к другу. Точно соединив обе детали, и зафиксировав их, делают метки для отверстий, соответствующие диаметру болтов. Потом их просверливают. Детали соединяют болтами, слегка притягивают элементы гайками.

Устройство готово к эксплуатации. Самое важное в ней — корректное определение необходимого угла для заточки лезвия. Это делают с помощью транспортира. После выставления угла наклона брусок вставляют, а гайки затягивают до тех пор, пока оселок не будет надежно зафиксирован. Если немного доработать инструмент, то точильный камень и нож можно поменять местами. Минус у приспособления есть: это невозможность плавно регулировать угол наклона оселка.

Точилка из монтажных уголков

Для изготовления этого приспособления для заточки необходимо подготовить:

металлические уголки (толщина материала — 6 мм, размер — 90х90 мм);

оселок;

2 небольших прямоугольника из металла (губки для зажима камня);

резьбовую шпильку М6, длина — 160 мм;

спицу, электрод или другой тонкий стержень;

дрель, шуруповерт;

напильник, ножовку по металлу, плоскогубцы;

болты, гайки.

Саму работу выполняют по следующему алгоритму:

В уголках делают отверстия, в которых нарезают резьбу. Стачивают скосы на губках, что предназначены для фиксации лезвия. В противном случае они станут препятствием движению точильного камня. Все острые края и углы обрабатывают напильником. В металлических прямоугольниках-губках сверлят отверстия, затем делают резьбу для соединительного болта. Фиксируют оселок. Спицу, согнутую под углом 90°, вставляют в отверстие одной из губок, затем фиксируют.

Эта деталь-спица будет играть роль фиксатора угла наклона точильного бруска. Достоинство такой модели — возможность изменять угол наклона в большом диапазоне, что будет дополнительным плюсом для обработки различных ножей, а также других режущих инструментов.

Станок для заточки из фанеры

Большинство частей этого приспособления можно выполнить из подручных материалов, но в этом случае для его изготовления взята фанера. Мастер волен взять полированный либо ламинированный материал. Понадобится:

лист фанеры, его толщина — 8-12 мм;

древесина (твердые породы), карболит или текстолит для регулировочной колодки (20х40х80 мм);

листовая сталь, толщина — 1 мм;

точильный камень;

брус (60х60 мм);

шпилька из металла (диаметр — 10-12 мм, длина 250 мм);

ножовка (электролобзик, болгарка);

сапожный (секционный) нож;

дрель (шуруповерт);

2 футорки для шпильки (внутренняя резьба — М10);

рашпиль;

рейсмус;

саморезы, болты, гайки (плюс гайки-барашки М10), шайбы.

Фанера — материал легкий. Для того чтобы основание было устойчивым, его лучше сделать достаточно тяжелым. С этой задачей смогут справиться «подковы» из металлического уголка 20х20 мм.

Основание

Работы проводят по следующей схеме:

Из фанеры изготавливают детали — 2 боковины и наклонную плоскость. Просверлив по три отверстия в боковых элементах и 6 в торцах (по 3 в каждом) наклонной части, их временно соединяют саморезами. В задней части между боковинами четырьмя саморезами (по 2 с каждой стороны) крепят брус. В нем, отступив от края 25 мм, делают отверстия для шпильки: сначала это работают сверху и снизу тонким сверлом, затем их расширяют. С обеих сторон вкручивают футорки. Вставляют регулировочную шпильку.

Подручник

Снимают верхнюю часть основания, так как на ней нужно соорудить устройство для прижима и фиксации режущего инструмента. Подручник собирают из 2 стальных планок: 60х170 и 40х150 мм.

Отступив от переднего края 40 мм, ножовкой запиливают паз, его глубина — 2 мм. Сапожным ножом избавляются от двух верхних слоев фанеры так, чтобы в выборку поместилась стальная пластина толщиной в 2 мм. Металлические элементы складывают вместе (меньший снизу), делая одинаковые отступы по краям, затем сверлят 3 сквозных отверстия (6 мм). Пластины стягивают болтами, шляпки которых располагают сверху. Их сваривают с пластиной, снимают наплывы, шлифуют. Намечают и просверливают отверстия в выборке наклонной детали, затем фиксируют подручник гайками.

Прижимная планка

Механизм фиксации также состоит из 2 деталей: верхняя планка имеет Г-образную форму (80х150 мм, ширина 45-50 мм), нижняя — прямоугольник (50х100 мм).

Меньшую деталь располагают снизу, у дальнего края большей. В обеих проделывают 2 отверстия: от краев нижней планки отступают по 25 мм, затем просверливают верхнюю пластину. Оба элемента стягивают болтами (8 мм), заводят их в противоположных направлениях. Шляпки обрабатывают аналогично: их приваривают, потом шлифуют. На наклонной детали, отступив от края, где находится регулировочная шпилька, 40 мм, с помощью рейсмуса, проводят линию. На расстоянии в 25 мм от верха и нижнего конца делают отверстия (8 мм). Соединяют их края линиями, потом лобзиком делают пропил, расширяют его напильником до 8,2-8,5 мм. Обе планки соединяют через паз, стягивают элементы болтами, на планку снизу накручивают барашек.

Система регулировки

Для фиксации на шпильку набрасывают шайбу, накручивают гайку, которую затягивают так, чтобы стержень не смог провернуться.

От края колодки отступают 15 мм, в торце с обеих сторон сверлят сквозное отверстие, которое расширяют до 9 мм. Затем в нем нарезают резьбу. Отступив 50 мм от полученной оси, сверлят отверстие (примерный диаметр — 14 мм) в плоской части детали, оно перпендикулярно первому, вертикальному. Его хорошо развальцовывают рашпилем. Получившуюся колодку накручивают на шпильку. Чтобы гарантировать ее фиксацию, снизу и сверху ее контролируют барашками.

Точильная каретка

Ее изготавливают из 30 см шпильки и прутка, толщина которого составляет те же 10 мм. Их сваривают соостно. Для фиксации бруска из твердого материала вырезают 2 элемента (20х50х80 мм). В центральной части каждого из них делают отверстие, отступ от верхнего края — 20 мм, диаметр — 10 мм.

Сначала на каретку накручивают барашек, потом шайбу, бруски, опять шайбу, а за ней — гайку. В такой штанге можно с легкостью фиксировать точильные камни, однако мастера настоятельно рекомендуют самостоятельно изготовить еще и набор сменных брусков.

Основанием для них послужит прямоугольный алюминиевый профиль, ширина плоской стороны которого составляет 40-50 мм. Ее шкурят, обезжиривают, затем наносят на поверхность Момент, потом наклеивают наждачную бумагу разной зернистости. Материал лучше брать на тканевой основе. На один элемент из набора можно приклеить замшевую ткань, чтобы иметь возможность править лезвия пастой ГОИ.

«Правила правильной» заточки

Чтобы производить заточку корректно, рекомендуют изготовить несколько самых необходимых шаблонов. Их делают из листа фанеры.

Лезвие фиксируют параллельно кромке подручника, затем его прижимают планкой. Вставив шаблон, регулируют угол между плоскостью рабочего инструмента и точильной колодкой. Если лезвие уже очень далеко от идеала, заточку начинают грубым бруском (400). Когда полоса спуска избавляется от волн или извилин, зернистость снижают, обрабатывая стороны в обоих направлениях, прикладывая минимальные усилия. Завершающий этап операции — правка бруском с замшевой тканью и нанесенной на нее абразивной пастой. В этом случае движение можно делать только в одну сторону — на себя.

Также вы можете сравнить цены на точилки для ножей:

Приспособление для заточки ножей своими руками сделать несложно, особенно если выбрать совсем простенькую модель. Более совершенные устройства займут гораздо больше времени, однако они, безусловно, заслуживают каждой потраченной минуты, ведь экономия выходит нешуточная. Какие модели можно создать своими силами, можно увидеть на фото и в видеороликах. Один из них находится здесь: